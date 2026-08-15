España vive una brutal escalada de precios de la vivienda. En el interior de Ourense tienes palacios por 40.000 euros

Imagina cambiar el coche por una casa entera y que todavía te sobre dinero para reformarla o para tener un enorme huerto lleno de árboles frutales. En Vilamarín, un pueblo de la Ourense profunda, esa disyuntiva es aritmética pura y dura. Cien metros cuadrados cuestan ahí 45.000 euros. Más o menos como un utilitario de gama media con extras —hasta los SUV baratos, como el Nissan Qashqai, brincan los 30.000 euros—.

Vilamarín ocupa el cuarto puesto en el último ranking de idealista sobre los municipios más baratos de España para comprar vivienda, con datos del segundo trimestre de 2026. El metro cuadrado cuesta ahí 450 euros. Le acompañan otros tres pueblos gallegos: O Covelo (Pontevedra, 490 €/m²), Leiro (Ourense, 507 €/m²) y A Merca (Ourense, 528 €/m²). Los cuatro entran en el top 25 nacional. Tres son ourensanos. Y entre los cuatro no llegan a sumar 8.000 habitantes: Vilamarín ronda los 1.800; O Covelo, 2.472; Leiro, 1.517; A Merca, cerca de 1.900, según el padrón del INE.

Un coche más caro que la casa recién amueblada. El precio medio de un coche nuevo en España ronda los 43.500 euros, según el Barómetro VN de Coches.com y Ganvam. En A Merca, el pueblo más caro de los cuatro, cien metros cuadrados cuestan 52.800 euros. En Vilamarín sobra dinero incluso para amueblar la casa entera.

Nada de esto es una anomalía puntual. Solo dos municipios en toda España bajan de los 400 €/m²: Fuente Obejuna (Córdoba, 369 €/m²) y Pedro Muñoz (Ciudad Real, 377 €/m²). Los 25 más baratos del país no superan los 556 €/m². Bembibre, en León, abre la lista por encima de los 400 con 441 €/m². Vilamarín entra justo después. Bendita Galicia.

Por qué Galicia, y por qué Ourense en concreto. La comunidad reparte a su población en más de 30.000 núcleos, el 90% rurales, y la mayoría de sus municipios no llega a los 5.000 habitantes. El mercado se fragmenta, la presión compradora casi desaparece y los precios se congelan en cifras de hace veinte años. Ourense, además, es la provincia con mayor porcentaje de mayores de 65 años de toda España, según el Instituto Galego de Estatística citado por Moncloa. Menos gente joven compra primera vivienda. El metro cuadrado ni se entera de la burbuja.

No todo es España vaciada y cantos de sirena. La provincia de Ourense lleva sumando habitantes por tercer año consecutivo en 2025, hasta 305.287, gracias sobre todo a la llegada de población extranjera, que compensó una natalidad en mínimos históricos, según el INE. Pero ese repunte se concentra en la capital y en las cabeceras de comarca. En pueblos pequeños como estos cuatro, el parque de vivienda sigue envejecido y la demanda, mínima. Los precios lo reflejan.

La costa tampoco escapa a la lógica. Cariño, un municipio coruñés de poco más de 3.500 habitantes, es el municipio costero más barato de España: 728 €/m². Un piso sin terminar de 114 metros cuadrados sale por 36.000 euros; uno listo para entrar, por 43.000. Cariño mira al Cabo Ortegal y a los acantilados de Vixía da Herbeira, los más altos de la Europa continental, con 615 metros de caída sobre el Atlántico. Veinte fábricas de conservas llegaron a operar aquí; la más antigua, La Pureza, sigue abierta desde 1924. ¿He dicho ya que es precioso?

Ahora comparemos con la otra España. El precio medio de la vivienda usada alcanzó en junio los 2.823 €/m², máximo histórico, según idealista. En Madrid capital, 6.013 €/m². Barcelona ronda los 5.150-5.400 €/m². Vilamarín cuesta trece veces menos que Madrid. Según los informes de Tinsa, Madrid ha experimentado un incremento de casi un 16% respecto al año pasado: no parece ir para abajo ni un poquito.

El truco más allá del precio de partida. Comprar sale más barato que alquilar en toda España: la cuota media de una hipoteca para un piso de dos habitaciones es de 698 euros al mes, frente a 1.088 euros de alquiler, un 36% menos, según el informe de idealista de marzo. El problema real es la entrada: 64.568 euros de ahorro medio nacional. En Madrid, la entrada exigida sube a 117.793 euros; en Barcelona, a 103.172; en Palma, a 147.116. En Vilamarín, esa misma cantidad compra la casa entera y deja para reformar el tejado.

Según el informe más reciente de Pisos.com, de julio de 2026, alquilar es un 9,45% más caro que en julio de 2025, incrementándose la cuota hasta los 14,82 euros por metro cuadrado. Para quien prefiera no reformar nada, el margen sigue siendo amplio. Casas de pueblo ya listas para entrar a vivir, en municipios de tamaño similar repartidos por otras provincias, se ofertan habitualmente entre 65.000 y 300.000 euros, según los listados de idealista. En Vilamarín o en Leiro, ese primer escalón de precio ya compra la casa entera, con reforma completa incluida y sitio de sobra para el jardín.

La Xunta intenta aprovechar la brecha. El Plan de Vivenda 2025-2028 subvenciona la compra y la rehabilitación en concellos de menos de 10.000 habitantes, y el programa de aldeas modelo busca recuperar terreno rural en desuso. A nivel estatal, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destina el 30% de sus fondos a rehabilitación, con ayudas de hasta 66.000 euros para reformar casas en municipios de menos de 3.000 habitantes. El BNG y el PSdeG consideran insuficientes estas medidas y piden un plan de choque contra la despoblación más agresivo. Los precios, mientras tanto, siguen sin moverse.

Nadie promete un régimen fiscal atractivo por comprar en Vilamarín, ni tampoco un hospital a cinco minutos, ni cobertura de fibra garantizada, ni bares abiertos entre semana. La compensación llega en otra moneda: viñedos en terraza y el monasterio de San Clodio en Leiro, corazón vinícola de O Ribeiro; sierras del Suído y valle del Tea en O Covelo; cuencas del Miño y el Arnoia repartiéndose el paisaje de A Merca. Teletrabajo, jubilación anticipada o segunda residencia son los tres perfiles que mejor encajan con esta cuenta: sueldo que no depende del código postal, ingresos ya asegurados o simplemente ganas de un sitio donde no hace falta ganar una fortuna para tener cuatro paredes propias.

España tiene una crisis de vivienda que empuja a media generación al alquiler compartido a los 35 años. Galicia tiene el reverso exacto: comarcas enteras donde nadie compite por comprar. No es la España vaciada de los reportajes con dron y música triste. Mientras el déficit y los precios salvajes bloquean el parque inmobiliario, la realidad es que España todavía se vende, y a precio de saldo, antes de termine por vaciarse del todo.

Imágenes | Flickr (José Antonio Gil, Lu Pan)

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