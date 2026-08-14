El Boeing 737 es una maravilla de la ingeniería. También lo es que un dispositivo del tamaño de una moneda altere su aviónica

El Boeing 737 lleva décadas formando parte del paisaje cotidiano de la aviación comercial. Lo hemos visto despegar miles de veces, cruzar aeropuertos de medio mundo y transportar pasajeros en una máquina donde conviven ingeniería, electrónica y procedimientos diseñados para funcionar con enorme precisión. Por eso resulta tan llamativo que una investigación reciente haya puesto el foco no en una gran vulnerabilidad visible, sino en algo casi insignificante por tamaño.





Para situarnos, el 737 no es un modelo aislado, sino una extensa familia de aviones de pasillo único que Boeing ha desarrollado para cubrir principalmente rutas de corto y medio radio. En Europa comparte ese mercado con la familia Airbus A320 y sigue siendo habitual en las flotas de numerosas aerolíneas. Los investigadores de la Universidad de California en San Diego y Oberlin College sitúan el alcance de sus hallazgos en los 737 Next Generation y 737 MAX, lo que incluye variantes muy conocidas como el 737-800.

Un dispositivo diminuto en un lugar muy concreto

Hay una condición importante para que el ataque funcione: alguien tiene que acceder físicamente al avión mientras está en tierra. Los investigadores localizaron en la bahía de equipos electrónicos del 737 un conector de mantenimiento al que se llega desde una escotilla exterior situada bajo la parte delantera del avión. Según sus estimaciones, colocar allí un implante y volver a cerrar el acceso puede llevar alrededor de un minuto. Una vez instalado, queda oculto bajo la propia tapa del conector.

El implante consigue interferir en la comunicación entre el Flight Management Computer, o FMC, y el Multipurpose Control Display Unit, conocido como MCDU, del comandante. El primero gestiona información de navegación y rendimiento del vuelo; el segundo es una de las interfaces desde las que la tripulación consulta e introduce esos datos. El ataque aprovecha el bus ARINC 429 y una técnica bautizada como Bus Driver para hacer pasar determinadas señales manipuladas por legítimas, sin necesidad de controlar todos los sistemas de la aeronave.

Las pruebas muestran hasta dónde puede llegar esa interferencia. En su banco de aviónica, el equipo consiguió modificar waypoints del plan de vuelo, alterar el peso introducido en el sistema y cambiar parámetros como la temperatura asumida utilizada en los cálculos de rendimiento para el despegue. También logró que algunas de esas modificaciones no aparecieran de forma normal en el MCDU, de modo que la información mostrada al piloto podía no coincidir con la que estaba procesando el FMC. Son cambios especialmente delicados porque afectan a decisiones de navegación y a cálculos que dependen de datos precisos.

Todo esto tiene límites importantes. Los investigadores no tomaron el control de un 737 en un vuelo comercial ni desviaron físicamente un avión, y tampoco demostraron que el ataque pudiera iniciarse a distancia sin haber instalado antes el dispositivo. El prototipo incorpora Wi-Fi y sus autores plantean que podría conectarse a la red de pasajeros para recibir órdenes remotas, aunque no pudieron comprobar empíricamente que esa señal alcanzara la bahía de aviónica. Además, la tripulación dispone de redundancias, otras fuentes de información y la posibilidad de desconectar el piloto automático y asumir el control manual.

Boeing conoce estos hallazgos desde 2020 y mantuvo durante años contacto con el equipo, que llegó a demostrar la técnica en un laboratorio de pruebas de la propia compañía en 2023. El fabricante sostiene que las distintas capas de protección del diseño y del entorno operativo reducen de forma significativa la viabilidad y el riesgo de un ataque real. Los investigadores sostienen que este tipo de acceso físico debería incorporarse al modelo de amenazas de la aviación. La paradoja permanece: una máquina extraordinariamente sofisticada puede seguir dependiendo de supuestos técnicos concebidos décadas atrás.

Imágenes | Grzegorz Lewandowski | Wikimedia Commons

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