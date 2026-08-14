Un cliente se ha gastado una millonada en tener un Ferrari SF90 Stradale híbrido que no se le parece en nada. Solo hay uno en el mundo

Ferrari ha desvelado su última creación única (one-off) en la Monterey Car Week, y se trata, sin duda, de uno de sus proyectos especiales más interesantes en años. Y es que el Ferrari CZ26 toma la base híbrida enchufable del SF90 Stradale y la envuelve en una carrocería completamente nueva diseñada bajo la dirección de Flavio Manzoni, jefe de diseño de la compañía. Solo hay una unidad en el mundo, y ha sido para un cliente estadounidense que, como no podía ser de otra manera, ha desembolsado un puñado obsceno de billetes.

Diseño único. Stradale supuso un hito técnico para Ferrari al ser su primer híbrido enchufable de producción en serie, pero su diseño nunca llegó a entusiasmar demasiado, y las reacciones a su reciente sucesor, el 849 Testarossa, tampoco han terminado de cuajar. No es para menos, pues siempre que un constructor de superdeportivos tan icónico como Ferrari presenta un coche sin motor de combustión puro, genera un terremoto de críticas inevitable.

El CZ26, al menos, tiene ese toque que demuestra de lo que son capaces los diseñadores de Ferrari cuando se liberan de las restricciones de tener que lanzar un coche de producción, y podría hasta insinuar hacia dónde va dirigido el lenguaje de diseño de la marca ahora mismo.

Grandes cambios. Creado a través del programa Special Projects de Ferrari, el CZ26 es oficialmente el vigesimosexto ‘one-off’ encargado bajo esta iniciativa, tal y como señalan desde CarScoops. Visualmente, abandona la silueta redondeada del SF90 en favor de un porte más bajo y anguloso de “dos volúmenes”, con un volumen central de habitáculo claramente diferenciado y enmarcado por unos pasos de rueda muy pronunciados.

El frontal es donde más cambia, pues los faros en forma de C del SF90 han desaparecido, sustituyéndose por grupos ópticos ultrafinos integrados en un panel de parrilla a todo lo ancho. En la parte posterior cuenta con unos pilotos traseros estilizados y un difusor horizontal que reemplazan al empaque trasero más voluminoso del SF90, aunque se mantienen las salidas de escape dobles centrales.

Entre líneas. Ferrari afirma que el diseño se inspira en el diseño industrial italiano de la década de 1970. Sin embargo, cabe decir que recuerda mucho también al reciente Ferrari Luce, diseñado por Jony Ive y Marc Newson, y que también se llevó una ristra de críticas de parte de toda la comunidad entusiasta (pese a que se han vendido todos). Así que cabe preguntarnos si la influencia de esta unidad puede acabar trasladándose a los futuros Ferrari de producción. Y es que la marca del Cavallino Rampante ha rediseñado hasta los bajos, los generadores de vórtices, los conductos de refrigeración, las cortinas de aire frontales, el alerón trasero y el difusor con tal de mejorar la carga aerodinámica.

Las cifras. Tras su piel de fibra de carbono, el CZ26 conserva el corazón híbrido del SF90 Stradale, es decir, un motor V8 biturbo de 4.0 litros combinado con motores eléctricos para ofrecer una potencia conjunta de 986 CV a nivel de todo el sistema. Ferrari promete una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y una velocidad máxima de 328 km/h, exactamente las mismas cifras de referencia que el SF90 de serie. La autonomía en modo exclusivamente eléctrico se sitúa en unos 25 km (para ir a comprar el pan en el pueblo de al lado y volver), transmitiéndose la potencia a través de una caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades.

En el interior, los cambios son más comedidos, contando con un nuevo tejido técnico, inserciones en los asientos impresas en 3D y una combinación de fibra de carbono con acabados brillante y satinado, mientras que el exterior está revestido con una pintura plateada exclusiva llamada ‘Argento Veloce’, con acentos en rojo Rosso Lampante.

Lo que viene. Como ocurre con cada encargo de Special Projects, Ferrari no ha revelado cuánto le ha costado el CZ26 a su propietario, pero desde CarScoops estiman que este tipo de creaciones superan holgadamente las siete cifras. El CZ26 se suma a otros one-offs recientes como el SC40 y el HC25 dentro de una gama cada vez mayor de Ferrari ultraexclusivos que se sitúan por encima incluso de los modelos de producción en serie más raros. Ahora queda por ver si ese tratamiento “tecnológico” de su frontal y diseño se acaba trasladando a los coches de producción de Ferrari del futuro.

Imágenes | Ferrari

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