Ferrari SF90 Stradale es el primer coche híbrido enchufable de la Scuderia: 1.000 cv de potencia y llega a los 340 km/h

Mientras que fabricantes como Tesla apuestan al 100% por los coches eléctricos y otros como Volvo ponen una fecha límite a sus vehículos de combustión, Ferrari se toma las cosas con más calma. La Scuderia sigue apostando de momento por el motor de combustión, pero han dado un primer paso presentando su primer coche con arquitectura PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable).

En Maranello son algo reacios a los coches eléctricos, no hay pista alguna de que tengan planes de fabricar uno de momento. Pero eso no significa que no quieran adentrarse en este campo, especialmente por las ventajas que pueda aportar incorporar un motor eléctrico a un superdeportivo. No al 100%, sino de forma complementaria al motor principal de combustión. Es por eso que han presentado el SF90 Stradale, un nuevo modelo que combina un motor de combustión y tres motores eléctricos. Con este cuarteto de motores consigue una aceleración de 0 a 100 km/h en nada más y nada menos que 2,5 segundos.

Tres motores eléctricos en el interior del Ferrari SF90 Stradale

El interior de este nuevo Ferrari SF90 Stradale y quien se encarga de poner la potencia es un motor turbo V8 de 90° que consigue una potencia de 780 cv. Según el fabricante, “la potencia de salida más alta de todos los 8 cilindros en la historia de Ferrari”. Puede llegar incluso a ser más veloz que LaFerrari, si bien sobre el papel tiene una velocidad punta menor, su tracción de cuatro ruedas y la ayuda de los motores eléctricos podrían ponerlo por encima en determinadas ocasiones.

Al motor V8 se le suma tres más eléctricos que se encuentran uno entre el motor y la transmisión y los otros dos en el eje delantero. Los tres motores eléctricos generan unos 220 cv extra. Es más, el superdeportivo tiene un modo de conducción completamente eléctrico a “baja velocidad”. Cuando el motor de combustión se apaga por completo y el coche va “a baja velocidad” Ferrari quiere decir con velocidades de hasta 135 km/h. La batería sin embargo no permite una autonomía mayor de 25km en este modo. Prueba de que los motores eléctricos de este Ferrari están pensados más para ofrecer potencia extra que para otra cosa.

El coche contará con diferentes modos de conducción. El primero de ellos es como hemos visto el modo completamente eléctrico, llamado eDrive. El modo predeterminado sin embargo es el Híbrido, donde el coche decide de forma automática si mantiene o apaga el motor de combustión. En Performance se busca más cargar la batería antes que ofrecer más potencia. Por último, en Qualify se saca el máximo partido a los cuatro motores para dar la máxima potencia.

El interior del coche presenta algunas novedades considerables frente a lo que hemos visto previamente en los coches de Ferrari. Si bien mantiene el clásico manettino y otros detalles propios de la marca, añade numerosas interfaces táctiles para gestionar los diferentes modos de conducción y otras características extra del vehículo. No obstante y a diferencia de otros híbridos y eléctricos, el coche no da la impresión de que sea uno ni está repleto de luces azules y diseños por el estilo.

De momento no hay fecha de lanzamiento ni tampoco un precio exacto para este Ferrari SF90 Stradale. Lo interesante aquí es que no se trata de una edición especial, sino de un modelo que será producido en serie. Una apuesta desde luego interesante (y potente) para entrar en el mundo de los coches eléctricos por parte de uno de los fabricantes más icónicos.

Más información | Ferrari