Dónde ver partidos de LaLiga EA Sports 26/27, fútbol de la primera división en esta próxima temporada

Vanis a decirte dónde puedes ver los partidos de la próxima temporada de liga, correspondientes a la temporada 26/27 de LaLiga EA Sports. La temporada empieza mañana, 15 de agosto, y de nuevo habrá que pagar si quieres ver la liga de primera división de fútbol masculino.

La verdad es que las cosas siguen bastante parecidas a las temporadas anteriores, ya que los derechos de emisión fueron subastados en 2021, y los dos operadores que ganaron la puja siguen en posesión de estos derechos.

Qué operadores emiten los partidos

La retransmisión de la próxima temporada de LaLiga EA Sports correrá a cargo de Movistar Plus y DAZN, a través de sus canales oficiales de LaLiga TV. Estos seguirán siendo los dos principales servicios donde poder ver todo el fútbol.

Orange TV también emitirá los partidos, igual que el año pasado. También tendrás un partido en Teledeporte en abierto y gratis cada jornada, tras un acuerdo entre RTVE y DAZN.

Si quieres ver LaLiga con Movistar Plus+, tienes dos opciones: el paquete LaLiga con un precio de 36 €/mes o el de Todo fútbol por un precio de 50 €/mes. En ambas suscripciones se incluye LaLiga Hypermotion, solo que en el que tiene todo el fútbol también ves las competiciones europeas. Este precio lo tienes que sumar a la suscripción de Movistar Plus+, para el que no necesitas ser cliente de la operadora de teléfono.

Si quieres ver LaLiga con DAZN, puedes elegir entre varias suscripciones. Tienes la suscripción Premium por 31,99 euros al mes, y se incluyen sus cinco partidos de LaLiga, además de varias otras competiciones. También tienes la suscripción Fútbol por 19,99 euros al mes, y se incluye la primera y segunda división española, además de otras ligas como la inglesa o alemana.

En Xataka Basics | Canales de la TDT en 2026: qué cambios hay con un canal que se va, un nuevo canal y otro que cambia de nombre