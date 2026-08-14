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Hoy en Lidl las lámparas LED nocturnas con sensor de movimiento y puertos USB para cargar el móvil

Son luces de bajo consumo con diferentes formatos que están a la venta por 3,49 euros

Lidl
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Alberto García

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Las luces nocturnas enchufables (también por batería o a pilas) son alternativas muy cómodas y útiles para iluminar ciertos espacios o habitaciones de la casa. Suelen ser bastante baratas y se encuentran en muchas tiendas o supermercados, como es el caso de Lidl que tiene lámparas de la marca Livarno con cuatro formatos diferentes por un precio de 3,49 euros.

Quedan pocas unidades en Lidl, por lo que si se agotan o simplemente estás buscando una alternativa, Amazon tiene por 15,30 euros un set de luces nocturnas de la marca AmmToo con sensor de movimiento que funcionan con batería. Sí, es más caro, pero el set incluye ocho unidades.

Set de ocho luces LED AmmToo

Set de ocho luces LED AmmToo

Hoy en Amazon — 15,30
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cuatro tipos de lámparas LED nocturnas

Luces Led Lidl

Respecto a las lámparas o luces de Lidl, los cuatro formatos se encuentran desde este mismo link (tan solo hay que elegir el formato en la propia tienda). 

Por un lado, tenemos dos luces LED que están más orientadas a utilizarse en ciertas zonas como el pasillo de la casa:

  • Con sensor de movimiento: La primera incorpora un sensor de movimiento con alcance de ocho metros y se puede ajusta el tiempo que la luz se queda encendida con opciones de 30, 60 o 90 segundos.
  • Con cambio de color: La segunda se enciende de forma automática en la oscuridad y permite elegir entre luz blanca u otros colores.
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Por otro lado, también tenemos otras dos lámparas nocturnas que están más orientadas a utilizarse en el dormitorio u otras habitaciones de la casa:

  • Con puertos USB: La tercera luz viene con un par de puertos USB (USB-A y USB-C), permitiendo que podamos conectar cables para recargar el móvil u otros dispositivos. Además, se enciende automáticamente en la oscuridad.
  • Con toma de corriente: La cuarta y última luz viene con una toma de corriente, por lo que es ideal si simplemente quieres enchufar el adaptador del móvil o cualquier otro aparato. También se enciende automáticamente en la oscuridad y permite elegir entre los colores verde, azul o blanco.

⚡ EN RESUMEN: oferta de las luces LED Livarno de LIdl hoy

 LO MEJOR

  • El precio: son luces LED nocturnas muy económicas.
  • La variedad de formatos.

❌ LO PEOR

  • Hay poca disponibilidad según el formato de las luces LED nocturnas.

💡 CÓMPRALO SI... Queda stock en la tienda online de Lidl y quieres tener una alternativa para iluminar algunas habitaciones de la casa.

⛔ NO LO COMPRES SI... No te convencen los formatos o si prefieres una luz LED que vaya con batería.

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