Está muy bien teletrabajar, pero aún mejor hacerlo con comodidad: estos accesorios son ideales para darle un lavado de cara al setup

Trabajar o estudiar durante horas frente a la pantalla del ordenador puede convertirse en una carrera de obstáculos si nuestro espacio de trabajo no acompaña. Contar con un escritorio despejado, ergonómico y bien equipado no es solo cuestión de estética: impacta directamente en nuestro rendimiento, salud postural y concentración.

Para que no te vuelvas loco buscando cómo optimizar tu setup, hemos seleccionado cinco accesorios esenciales de productividad que destacan por su relación calidad-precio y su capacidad para marcar un antes y un después en tu jornada diaria.

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Soporte para portátil Grifema

Tener la pantalla a la altura correcta de los ojos es el primer paso para evitar sobrecargas en el cuello y en la espalda. Este soporte de aluminio Grifema es el más vendido en Amazon en estos momentos y sirve para elevar el portátil unos centímetros (que serán clave para trabajar mejor) y, además, ayuda a disipar el calor. Es ideal si trabajas a diario con el portátil como pantalla principal en el escritorio.

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Lámpara para monitor Quntis Basic Pro

La lámpara para monitor Quntis Basic Pro es una de las soluciones más populares para iluminar la zona de trabajo sin restar espacio en el escritorio ni generar reflejos molestos en la pantalla. Destaca por su diseño óptico asimétrico que protege la vista enfocando la luz directamente sobre la mesa, un sensor integrado que permite regular el brillo de forma automática según la luz ambiental y controles táctiles para ajustar manualmente tanto la intensidad como la temperatura de color. Se alimenta mediante USB y su clip contrapesado se adapta de forma estable a la gran mayoría de monitores planos.

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Alfombrilla de escritorio XL Aothia

Esta alfombrilla de escritorio XL Aothia de piel sintética (y disponible en multitud de colores) es ideal para proteger tu mesa frente a arañazos, manchas y derrames gracias a su superficie impermeable y de fácil limpieza. Con un tamaño de 80 x 40 cm (aunque está disponible en más medidas), ofrece espacio de sobra para el portátil, el teclado y el ratón, garantizando un deslizamiento suave y preciso. Cuenta además con una base antideslizante que la mantiene firme durante la jornada y aporta un toque elegante y ordenado a cualquier setup de trabajo.

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Organizador de cables Ultimate Setup

Este organizador de cables Ultimate Setup es la solución definitiva para decirle adiós a los líos de cables en el escritorio. Es ultraflexible y se puede acortar y mover en cualquier dirección, pudiendo elegir la posición libremente. Gracias a las fijaciones magnéticas, se adhiere firmemente a la pata de la mesa y, al ser tan flexible, lo puedes utilizar incluso en escritorios elevables.

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Hub USB-C 7 en 1 Ugreen Revodok 1071

Este hub Ugreen Revodok 1071 es un accesorio imprescindible para ampliar de forma inmediata la conectividad de portátiles compactos como MacBook o ultrabooks. Ofrece puertos esenciales como salidas HDMI, conectores USB-A para periféricos, ranuras para tarjetas SD/TF y carga rápida USB-C Power Delivery para mantener el equipo alimentado mientras se utiliza. Su diseño ligero de aluminio disipa el calor de forma eficiente y resulta ideal tanto para mantener el escritorio ordenado como para llevarlo de viaje en cualquier mochila.

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Imágenes | Ugreen, Ultimate Setup, Aothia, Quntis y Grifema

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