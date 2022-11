Mejores teclados para escribir (escritores, editores y más): cuál comprar y siete modelos recomendados

Hay un montón de gente que pasamos horas y horas aporreando el teclado, no para jugar (que puede que también), si no para escribir: periodistas, editores, escritores... Y aunque hay candidatos gaming de lo más interesantes para este escenario de uso, en general el espectro de teclados para escribir es amplio en función de nuestros gustos y necesidades.

En esta guía de compra de teclados para escribir analizamos qué características son importantes y te proponemos una serie de modelos recomendados para todos los gustos y bolsillos. Hemos priorizado aquellos teclados con disposición ISO con distribución QWERTY en español, pero si abres tus opciones (es posible configurarlos y colocar pegatinas), el abanico crecerá enormemente.

Guía de compra de teclados para escribir

En Xataka hemos hablado ya largo y tendido de cómo acertar comprando un teclado gaming o las virtudes, características y cómo elegir un buen teclado mecánico. Ambos casos pueden ser (de hecho, no son excluyentes) una buena opción para escribir.

Y esto nos pone en la pista de una premisa inicial importante: no hay un teclado de escribir ideal único. De hecho, depende de factores como para qué lo usas, tus preferencias estéticas, qué tipo de ordenador tienes o incluso tu anatomía.

Aunque vamos a refrescar algunos conceptos generales aplicables a cualquier teclado, estos son los factores más importantes a la hora de elegir un teclado:

Tamaño. Esencialmente pueden agruparse en compactos (40%, 60%, 75%), tenkeyless (80%) y tamaño completo. Aunque hay diferentes versiones que entran dentro de los compactos, la tónica general es que sus teclas estén bastante juntas para aprovechar al máximo sus dimensiones. Los tenkeyless carecen de pad numérico pero cuentan con todo lo demás (88 teclas), los de 75% imitan al teclado del portátil, los de 60% se eliminan las teclas típicas que encontramos a la derecha de la tecla Enter en los 80% y 75% (AvPág, RePág, Inicio, Fin) y otras como las flechas de cursor o las teclas de función, los de 40% van un paso más allá haciendo que desaparezca la fila superior de los números para centrarse en las letras y los modificadores.

De más a menos: aquí aparecen de arriba a abajo un teclado completo, uno 80%, uno 60% y uno 40%

Ojo a la ergonomía . Si pasas muchas horas tecleando, no descuides la comodidad postural y el cuidado de tus articulaciones. Lo normal es que los teclados ergonómicos no sean especialmente compactos, aunque hay excepciones minimalistas que dejan atrás el pad numérico. La clave de este tipo está en sus diseños específicos que los dividen por la mitad para que tus manos, muñecas, brazos y hombros estén en una postura más natural cuando tecleas.

Con cable o inalámbricos . Con los teclados inalámbricos ganas en espacio, comodidad y versatilidad frente a los modelos cableados, ya que no tienes que estar pendiente de su longitud y además, su conectividad suele permitirte conectarlo a otros dispositivos como una tablet o la TV. Eso sí, a cambio suelen tener cierto retraso en la entrada y algunas dificultades a la hora de registrar pulsaciones simultáneas. Si no quieres retraso ni estar pendiente de baterías, ve por un modelo cableado.

Sistema operativo y dispositivos . Aunque todos los teclados funcionan con Windows y Mac, no todos disponen de diseños específicos para ambos.

¿Mecánico o no mecánico? Por cuestiones como las sensaciones (el placer de sentir el retorno o el clac-clac que es música para muchos oídos), calidad, velocidad a la hora de teclear, precisión, vida útil, personalización y versiones, muchas personas que se pasan el día tecleando eligen modelos mecánicos. No obstante, las versiones más livianas, minimalistas, silenciosas y asequibles están en el otro bando. A modo de resumen (puedes profundizar en nuestra guía de teclados mecánicos), los switches táctiles y clicky resultan gustosos por el feedback que ofrecen cuando los pulsas mientras que los lineales resultan más suaves, si bien corres el riesgo de cometer más errores si tecleas muy rápido. Aquí os dejamos una pequeña tabla resumen de los principales switches.

Cherry Mx Blue Cherry Mx Red Cherry Mx Brown Cherry Mx Black Cherry Mx Speed Silver Sensación Switch táctil y sonoro Switch lineal Switch táctil Switch lineal Switch lineal Fuerza de accionamiento 60 cN 45 cN 55 cN 60 cN 45 cN Semirecorrido 2,2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 1,2 mm Recorrido total 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 2,4 Click Sonoro Sin un click audible Sin un click audible Sin un click audible Sin un click audible

Con retroiluminación . Estética al margen, los teclados retroiluminados pueden ser interesante para quienes trabajan de noche o con iluminación insuficiente. Eso sí, el peaje a pagar es que consumen más energía, lo que puede ser crítico si optas por un modelo inalámbrico.

Perfil de las teclas , referido a su forma y altura. Esta característica tiene un papel importante en la forma en la que los dedos y manos interactúan con el teclado en términos de ergonomía. El conjunto formado por el perfil de las teclas y la altura del marco del teclado afecta a cómo se deslizan tus manos por este. La norma es OEM, pero también puedes encontrar Cherry, SA, DSA, XDA...

Materiales de las teclas. Esta característica es más interesante en los modelos mecánicos y se resume en dos: ABS y PBT. El primero es el más común y es el material del que están hechas las antiguas piezas de LEGO o el interior de los vehículos, siendo muy resistente a la temperatura y el desgaste. El PBT es toodavía más resistente, soportando mejor incluso el efecto de la grasilla de los dedos.

Un último apunte. Un teclado para España debería ser ISO con distribución QWERTY en español, de modo que tengamos la letra "ñ" y el posicionamiento de teclas al que estamos acostumbrados. No obstante, El tamaño y la posición de teclas tan útiles como el enter depende de si elegimos el layout americano (US ANSI) o europeo (ISO). A partir de aquí, encontramos distribuciones como US QWERTY, UK QWERTY, QWERTZ alemán, etc.

Teclados para escribir recomendados

Como ya adelantábamos en la intro, en esta guía de compra con recomendaciones nos hemos intentado ceñir a modelos con distribución ISO QWERTY en español, no obstante siempre puedes echar un vistazo a otros tan interesantes como el mecánico completo Das Keyboard 4 (158 euros), el compacto mecánico y personalizable Varmilo VA88M (desde 112 dólares), el mecánico compacto e inalámbrico Keychron K2 (157 euros), el retro, compacto y mecánico Ducky One 3 (161 euros).

La mayoría de los teclados mecánicos, compactos y con estética colorida que vas a encontrar no están disponibles con distribución ISO QWERTY en español, pero no es el caso de este Forgeon Clutch (58 euros) un modelo gaming al 60% con iluminación RGB y buena relación calidad precio.

Con 68 teclas con rueda de control de volumen, switches Outemu Blue y diseño customizable para quien busque algo que además alegre la vista en su zona de trabajo. Con cable.

Empezamos por un modelo que apuesta por la ergonomía y la comodidad de funcionar sin cables como el Logitech Ergo K860 (93 euros), un buen sucesor del Logitech K530. Estamos ante un teclado completo de membrana con teclas que permiten una escritura fluida y precisa. Con receptor USB y tecnología BLE para conectarlo a tu ordenador, funciona a pilas. La guinda del pastel es que tiene un reposamuñecas con una capa de visco.

El Logitech Mx Keys (95 euros) es un teclado con mecanismo de tijera (habitual en portátiles), que ofrece una sensación fluida, natural, rápida y precisa al escribir gracias asimismo a sus teclas cóncavas.

Con un diseño sobrio, de perfil plano y construcción de calidad, este teclado completo dispone de retroiluminación "inteligente" que se activa al acercar las manos.

Dos puntos a su favor es que es inalámbrico y multidispositivo, para que puedas alternar entre tu sobremesa, la tablet y otros equipos con Windows, Mac Os, Linux, iPad OS o Android.

Volvemos a la ergonomía con este Sculpt Ergonomic Desktop de Microsoft (109 euros), con elementos que cuidan de tu postura y minimizan el riesgo de sobrecargas gracias a su reposamanos acolchado, forma de arco natural y teclado numérico separado (ya que es un teclado completo).

Es inalámbrico y viene acompañado por un ratón, igualmente ergonómico y sin cables, formando un combo muy solvente para uso intensivo en ordenadores con Windows, su único SO compatible.

Si los modelos anteriores ergonómicos te gustan pero se salen de tu presupuesto, siempre puedes optar por el Perixx Periboard-612 (64 euros), que en este caso además es compatible con Windows y MacOS.

Inalámbrico y completo, cuenta con teclado numérico y teclas dedicadas para el media. Con una estética un tanto retro, sus líneas te ayudarán a mantener una posición que minimice molestias. Sus teclas tienen largo recorrido y son bastante sensibles, con una sensación táctil.

Perixx PERIBOARD-612 W Teclado Doble ergonómico - Diseño Dividido - Inalámbrico de 2,4 GHz y Bluetooth - para Windows y macOS - Blanco - Disposición QWERTY en español con Ñ Hoy en Amazon por 64,99€

Una opción para amantes de los teclados mecánicos retroiluminados y completos es tirar por un modelo gaming como este Razer Blackwidow V3 (103 euros) con fiable cable para evitar retrasos.

Hecho de materiales de calidad para uso intensivo y alta durabilidad (ABS y marco de aluminio), dispone de dos opciones de inclinación y reposamuñecas para mayor confort.

Este es un teclado versátil válido tanto para jugones como para escritores gracias a sus teclas media y atajos personalizables, que te permitirán guardar tus ajustes favoritos. Un extra que no viene mal: dispone de jack para que conectes tus auriculares.

Con switches mecánicos verdes Razer para una ejecución precisa con una sensación de click al tacto. Solo funciona con Windows.

Vaya por delante que su distribución es QWERTY US internacional, pero este Razer Pro Type (148 euros) es un modelo de lo más interesante para escribir por su diseño, calidad y versatilidad.

Con una estética muy llamativa minimalista y retro con retroiluminación blanca, este teclado completo inalámbrico integra switches mecánicos naranjas de Razer, unos switches que busca una pulsación más fácil (menos presión) y más silenciosa para que tus dedos se fatiguen menos y hacer menos ruidos (ideal si trabajas en casa). Gracias al Bluetooth, podrás conectarle hasta cuatro dispositivos diferentes

Razer Pro Type Teclado profesional inalámbrico ergonómico para una adecuada productividad en la oficina, inalámbrico USB para PC/Mac, Bluetooth, hasta 4 dispositivos al mismo tiempo, QWERTY, US Layout Hoy en Amazon por 143,99€

Ojo, este modelo solo está disponible en distribución es QWERTY US internacional. Eso sí, puedes encontrarlo tanto en formato extendido como en Mini y en versión Windows o Mac.

El Logitech MX Mini (155 euros) es un teclado inalámbrico mecánico con switches Tactile Quiet para ofrecer un sensación de fluidez y menos ruido (también disponible con interruptores Clicky y Linear) y teclas de bajo perfil para más comodidad.

Con un diseño con un toque retro y dos opciones en gris y blanco, cuenta con iluminación "inteligente" que se activa al acercar las mandos al teclado. Es multidispositivo, para que puedas usarlo hasta en tres equipos.

En cuanto a personalización, puedes programar las teclas Fn, asignar efectos de retroiluminación y habilitar el control multidispositivo.

Logitech MX Teclado mecánico mini inalámbrico iluminado, interruptores táctiles silenciosos, retroiluminado, Bluetooth, USB-C, macOS, Windows, Linux, iOS, Android, Metal, Qwerty US Intl - Gris Hoy en Amazon por 155,84€

