Cuándo merece la pena un teclado mecánico frente a uno de membrana: guía de compra y modelos destacados

Hubo un tiempo en el que el "click" de las teclas de ordenador era la banda sonora de muchas oficinas. No hace falta remontarse a la época de las máquinas de escribir, basta con echar la vista un par de décadas atrás para recordar aquellos teclados que parecía que iban a durar toda la vida (de hecho algunos todavía están en funcionamiento) . Con la eclosión del PC doméstico y los portátiles, los teclados mecánicos fueron cediendo terreno a los teclados de membrana, más silenciosos, ligeros y económicos.

Sin embargo, la calidad de los teclados mecánicos los ha mantenido vivos y en la última década han vuelto a muchos escritorios. Sí, son más caros pero para muchos usuarios que pasan horas y horas frente al ordenador les merece la pena. No solo gamers, también usuarios que buscan ergonomía o mejorar su productividad. ¿Cuándo merece la pena un teclado mecánico?

Diferencias entre un teclado mecánico y uno de membrana

Lo que define un teclado como mecánico es la forma en la que se accionan las teclas. Mientras que los teclados de membrana registran la presión de la tecla y la transfieren mediante una silicona que está en contacto con los circuitos eléctricos, los teclados mecánicos funcionan con un mecanismo mecánico similar al de los interruptores de la luz.

Mecanismo de las teclas de un teclado de membrana

En los teclados de membrana, una silicona se ubica bajo las teclas registrando nuestras pulsaciones y transfiriéndolas al circuito. A causa de esta tecnología, los teclados de membrana son fáciles y baratos de fabricar, además apenas hay feedback táctil y auditivo, o lo que es lo mismo, hacen poco ruido al pulsar las teclas y la sensación al hacerlo es mínima.

Además, tras un corto periodo de tiempo (de 5 millones de pulsaciones aproximadamente) la membrana que se encuentra bajo las teclas pierde su elasticidad, por lo que funcionará peor y tendrás que comprar otro teclado.

Mecanismo de una tecla mecánica

Las teclas mecánicas no tienen silicona. Cada tecla activa un interruptor físico que emplea un resorte como mecanismo de retroceso registrando lo que escribes. De este modo, si una tecla falla lo hace individualmente sin afectar al resto del teclado, pudiendo se rsustituida. Esta tecnología proporciona una vida útil que puede llegar a los 50 millones de pulsaciones.

Los teclados mecánicos son más sensibles y proporcionan un feedback claro entre lo que pulsas y lo que se ve en pantalla, además de ser más sonoros. Además, permiten que los usuarios pulsen varias teclas a la vez. A causa de su tecnología, son más gruesos, pesados y caros.

Cuándo elegir un teclado mecánico frente a uno de membrana

Cada tipo de teclado tiene sus ventajas e inconvenientes, por lo que ambos tienen su público. No hay un teclado que sea óptimo para todo el mundo.

Así, si buscas un teclado que sea económico, que sea silencioso, que sea compacto para usarlo con una tablet o de forma inalámbrica y además no buscas el máximo rendimiento, los teclados de membrana son una buena alternativa.

Pero si eres un usuario intensivo que emplea el teclado durante horas y horas en un sitio fijo como un escritorio (ya sea redactando textos o picando código por ejemplo) o eres un tecleador veloz, entonces los teclados mecánicos son la opción más indicada. Asimismo, también los gamers se benefician de las ventajas de teclados mecánicos gracias a su rapidez, precisión y mayor vida útil.

Características de los teclados mecánicos

Como ya hemos comentado, las teclas de los teclados mecánicos funcionan con interruptores independientes, de modo que si se estropea uno, es posible sustituirlo y que el teclado siga funcionando a la perfección. Sin embargo, cada switch tiene sus propias características que se pueden definir por:

Punto de actuación : los switches tienen un muelle que a partir de cierto punto de su recorrido registra la pulsación. No es en la zona inferior, sino a medio camino.

Recurrido : distancia desde que se comienza a pulsar la tecla hasta que llega al fondo.

Fuerza de actuación : es la fuerza que tiene que hacer tu dedo para accionarla y que realice su recorrido. Se mide en centiNewtons. Para que te hagas a la idea, un teclado de membrana normal suele tener una fuera de 55 cN.

Sensación: es la sensación que produce al pulsar una tecla. Puede ser lineal (constante y sin variaciones hasta llegar al fondo) , táctil (con un pequeño salto en la mitad, justo donde actúa) o de tipo "clicky", el más parecido a los teclados de siempre (con un sonoro click en la mitad del recorrido).

Tipos de teclados mecánicos según switch

Hablar de teclados mecánicos es hacerlo de la marca más popular, Cherry Industrial, una empresa norteamericana nacida en 1953 que comenzó a fabricar teclados en 1967, constituyendo la firma más antigua que aún hoy continua en activo. Sus teclas "Cherry MX" ofrecen diferentes características que se ajustan mejor o peor a las necesidades de los usuarios o de su actividad.

Los tipos de teclado "Cherry MX" clasificados por color surgieron en 1985, logrando extenderla al resto de la industria para homogeneizarla, de modo que se eviten confusiones.

No obstante y a pesar del cuidadoso diseño de las teclas y sus respectivos "switches" para ciertas actividades, estas indicaciones no dejan de ser generalidades, por lo que será el uso de cada persona el que determine qué tipo de teclado mecánico prefiere.

Cherry MX Blue

Es el modelo inspirado en los teclados de la vieja escuela, pero actualizados. Los Blue son suaves y muy ruidosos, con un rebote de las teclas muy particular que levanta pasiones por esa sensación táctil.

Están orientados a los mecanógrafos más intensos y rápidos ya que la pulsación se activa a la mitad de recorrido, pero para accionarlos se requiere una fuerza superior a 50 centiNewtons, algo que no los hace la mejor opción para gaming.

Cherry Mx Black

Las teclas de los Cherry Black todavía requieren más fuerza para ser accionadas: 60 cN, uno de los más duros. Su tacto es lineal y continuo, por lo que no hay sensación táctil de pulsación.

Precisamente por su rigidez se desaconsejan para actividades que impliquen velocidad. A cambio, es recomendable para tareas que requieran precisión, evitando que pulsemos involuntariamente otras teclas.

Cherry Mx Red

Los Red requieren una fuerza de pulsación de al menos 45cN, por lo que son más rápidos que los anteriores... incluso demasiado, porque puedes pulsar teclas que no quieres por su suavidad. Además tampoco proporciona sensación táctil al pulsarlo al ser completamente lineal. Uno de los tipos favoritos para gaming.

Cherry MX Brown

El Cherry con switch marrón es un todoterreno, siendo la opción más indicada para aquellos que pasen tanto tiempo escribiendo como jugando con el PC. Su fuerza de actuación es de 55 cN, combinando la velocidad de tecleo de los rojos con la sensación clicky de los azules.

Otros Cherry Mx

Aunque Cherry fabrica otros teclados incluso con usos especializados, su uso es más minoritario, entre ellos:

Mx Clear: tan turo como los Black pero con la sensación táctil similar a la de los Brown.

MX Speed Silver: con la misma fuerza de pulsación de los Red pero con un recorrido de la tecla de 1,2 milímetros por los 2 milímetros del Red, por lo que todavía son más rápidos.

Dark Grey: con más dureza que el Black pero sin sensación táctil.

Light Grey: más duro que el Black pero con sensación táctil a la del Brown.

Green y White: más duros que el Black pero con sensación táctil tan potente como la del Blue.

Cherry Mx Blue Cherry Mx Red Cherry Mx Brown Cherry Mx Black Cherry Mx Speed Silver Sensación Switch táctil y sonoro Switch lineal Switch táctil Switch lineal Switch lineal Fuerza de accionamiento 60 cN 45 cN 55 cN 60 cN 45 cN Semirecorrido 2,2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 1,2 mm Recorrido total 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 2,4 Click Sonoro Sin un click audible Sin un click audible Sin un click audible Sin un click audible

¿Y si no es Cherry?

Hay otras compañías que fabrican switches que emulan o perfeccionan la funcionalidad de Cherry Mx. Sin ir más lejos, Greentech, KBTalking, Kailth o Gateron son fabricantes que clonan sus switches.

Otras firmas especializadas en gaming como Razer han apostado por reducir el punto de actuación para que sus teclas sean todavía más rápidas o de desarrollar mecanismos de teclados híbridos de mecánicos y membrana, algo que también realiza el caro y minoritario Topre. En Logitech han desarrollado un switch propio denominado Romer-G, que asegura vida útil de hasta 70 millones de pulsaciones.

Si nos lanzamos a lo retro, los teclados de Alps Electric y los IBM Buckling Spring son de gran calidad , si bien ya no se fabrican. Como curiosidad, en la web Mechanical Keyboards puedes hacer un repaso de la mayoría de los teclados mecánicos puntuados en función de su aplicación para gaming o mecanografía.

Otros parámetros a tener en cuenta

Materiales e impresión de las teclas

Los teclados mecánicos tienen mayor vida útil que los de membrana y además, cada tecla puede ser sustituida si falla. Esa es la razón por la que se emplean otrosplásticos más resistentes. Entre ellos

ABS o acrilonitrilo butadieno estireno, como las antiguas piezas de LEGO, impresiones 3D o el interior de los vehículos. Es bastante resistente a la temperatura y al desgaste. Es el más común .

PBT o tereftalato de polibutileno. Todavía más resistente que el anterior, capaz incluso de soportar la acción de los disolventes. Aunque no hace falta que nos vayamos a ese extremo: también soportan mejor el efecto de la grasa de los dedos, que acaba dejando brillantes algunas teclas.

En cuanto a la forma de imprimir las letras de cada tecla, distinguimos hasta 5:

Impresión , la más barata y débil, al ser la colocación adhesiva de los caracteres.

Grabado a láser , que dura más pero que a cambio ofrece menor nitidez.

Sublimación térmica inyectando colorante, un método resistente y claro que soporta adecuadamente el paso del tiempo.

Impresión ultravioleta , combina la impresión de colorantes con un tratamiento ultravioleta posterior que lo protege.

Doble molde, es la mejor pero también más cara. Consiste en un molde inferior con el color de la letra y otro superior encajado. Es la que se usa en los teclados retroiluminados.

Distribución del teclado

Los teclados clásicos con un pad numérico a la derecha, controles multimedia y funciones constan de 104 teclas (105 si es ISO). A partir de ahí, se pueden reducir hasta llegar al más compacto de todos, de solo 61 teclas. La elección será cuestión de comodidad y funcionalidad.

Más allá de esta elección está la del layout americano (US ANSI) o europeo (ISO). Ojo, porque esta de esta elección depende el tamaño y la posición de las teclas como el "enter" más allá de distribución lógica como US QWERTY, UK QWERTY, QWERTZ alemán, etc.

En nuestro caso, buscaremos siempre ISO con distribución QWERTY en español, lo que nos garantizará tener la letra "ñ" y el posicionamiento de teclas al que estamos habituados.

Ergonomía

Más allá de las distribuciones de los distintos idiomas, algunos fabricantes modifican el tamaño o la disposición de algunas teclas por cuestiones de comodidad y ergonomía. Incluso existen modelos que separan la distribución de teclas correspondientes a la mano izquierda y la mano derecha para poder usarlo de forma más natural.

Asimismo, también es frecuente encontrar en estos teclados mecánicos diseñados para uso intensivo la inclusión de un soporte de muñecas para proteger esta articulación tras horas tecleando.

Ghosting

Aunque todos los teclados permiten la combinación de ciertas teclas como mayúsculas o control con otras, muchos modelos no pueden detectar varias teclas pulsadas simultáneamente, es lo que se conoce como ghosting y se produce porque en estos teclados no hay sensores individuales para cada tecla, sino sistema de conmutación de matriz de líneas y columnas que lo impide.

Para evitarlo, hay teclados con sistema anti-ghosting que permiten pulsar varias teclas al mismo tiempo, algo fundamental para el gaming. Esto se denomina key rollover y posibilita que se reconozca un número de teclas al mismo tiempo. Puede ser de un número concreto como 6 o 10 teclas a la vez o puede ser ilimitado (NKRO). Aunque es complicado verse en una situación que requiera pulsar tantas teclas, los usuarios más intensivos prefieren el NKRO.

En todo caso, no solo será cuestión del teclado, también dependerá de la conectividad que emplee, la placa base del ordenador y la BIOS y su capacidad de procesamiento simultáneo.

Conectividad

A diferencia de los teclados de membrana, la mayoría de teclados mecánicos van conectados a través de un cable con conexión USB, dos tomas USB o incluso el antiguo PS2. Solo en algunos modelos encontramos colectividad Bluetooth o radiofrecuencia de 2,4 GHz.

Para encontrar la razón hay que remitirse al apartado anterior: un puerto USB estándar soporta hasta 10 teclas pulsadas al mismo tiempo (de ahí que se empleen modificaciones con dos) , mientras que los puertos PS2 sí que llegan hasta las n teclas pulsadas simultáneamente.

A no ser que vayas a usar el teclado mecánico exclusivamente para escribir, la recomendación es que compres un teclado con cable, tanto para poder pulsar varias teclas al mismo tiempo como para minimizar las interferencias. Si aun así te decantas por un teclado mecánico inalámbrico, el Bluetooth es más eficiente energéticamente hablando y permite conectar al mismo tiempo varios dispositivos.

Modelos destacados

Los teclados mecánicos tienen en el gaming su mercado principal, por eso es común encontrarlos con los switches más adecuados para jugar, estética agresiva y con iluminación bastante llamativa.

Teniendo en cuenta este factor y que lógicamente hemos buscado teclados mecánicos de tipo QWERTY en español (a pesar de que la foto mostrada pueda no corresponderse), algunas marcas y modelos se han quedado fuera. Es el caso del clásico Model S de Das Keyboard, un teclado especialmente orientado a profesionales que está disponible tanto para Windows como para Mac por 119 dólares en su web oficial, los compactos y estilos WASD.

No obstante, la recopilación incluye teclados con estética y funcionalidad variada para intentar satisfacer a todo tipo de potenciales usuarios.

Logitech G413

El teclado Logitech G413 cuenta con su propio switch desarrollado por la marca del tipo Romer-G, que según la firma actúan un 25% más rápido que los interruptores Cherry estándar y duran más de 70 millones de pulsaciones.

Está fabricado con una aleación de aluminio y su diseño es bastante minimalista y compacto, con iluminación en rojo. Dispone de dos puertos USB y teclas FN programables que además permiten controlar volumen, reproducción y pausa, saltos de pista, silencio, activar o desactivar la iluminación, activar el modo de juego.

Su precio es de 73,40 euros en Amazon.

HP Omen 1100

El HP OMEN 1100 dispone de switch Cherry Blue con anti-ghosting que permite pulsar n teclas de forma simultánea. Con iluminación LED en rojo y garantía de vida de más de 50 millones de pulsaciones. 81,99 euros en PcComponentes.

Corsair K68 LUX

El teclado mecánico Corsair K68 dispone de iluminación en rojo y switch Cherry Mx Red, con fuente grande impresa en las teclas que evita las pulsaciones nulas, permitiendo el pulsado de varias teclas simultáneamente. Se alimenta mediante 2 tomas USB.

Es resistente al polvo y las salpicaduras al contar con la certificación IP32. Su precio es de 85 euros en Amazon.

También está disponible con iluminación RGB y con switches Cherry Mx Black, Red, Brown, Silent y Speed.

Ozone Strike Pro

El teclado mecánico Ozone Strike Pro dispone de 104 teclas anti-ghosting con iluminación LED blanca en teclas generales y rojas en las orientadas al gaming para usarlo de forma más intuitiva.

Incluye la función G-MODE que inhabilita la tecla Windows, de modo que se evitan sus efectos en caso de pulsarla durante una partida.

Este teclado está disponible switch Cherry Blue, Red, Brown y Black para ajustarse a los gustos de cada usuario. Además incluye 6 teclas macro programables. Su precio en Amazon es de 88,71 euros.

Cooler Master Storm Trigger-Z Switch Marrón

El Tigger-Z de Cooler Master Storm dispone de switches Cherry Brown para usuarios que usen el ordenador tanto para escribir como para gaming. Tiene un tacto suave, aunque su construcción es robusta y duradera. Aunque puedes encontrar el mismo teclado con Cherry MX Blue con luz azul o Cherry MX Red con luz roja, el que viene con switches Cherry MX Brown tiene luz blanca.

Este teclado reconoce la pulsación de hasta 64 teclas simultáneamente. Dispone de macros programables (hasta 75), 5 perfiles de usuario y botón directo de configuración. En su interior incorpora un ARM Core de 32bits de 72Mhz para mejorar su rendimiento en gaming.

El fabricante estima una durabilidad de 50 millones de pulsaciones a sus teclas hechas de ABS, si bien no es la única parte de este periférico reforzado, al contar con un cable trenzado y USB chapado en oro. Su precio es de 99,95 euros en PcComponentes.

Razer BlackWidow Chroma V2

El teclado mecánico Razer BlackWidow es todo un clásico para los gamers. Lanzado por vez primera en 2010, se ha popularizado a lo largo de los años, convirtiéndose en uno de los más vendidos. En 2014 Razer incorporó el switch mecánico Razer, con especial énfasis en la velocidad, recorrido y capacidad de respuesta para jugar. En concreto, emplea el switch Razer Yellow, con fuerza de accionamiento de 50 cN. Con tecnología "anti-ghosting", Razer BlackWidow permite ejecutar perfectamente comandos de hasta diez teclas al mismo tiempo.

Dispone de retroiluminación Razer Chroma personalizable con 16,8 millones de opciones de color para sus 110 teclas. Entre sus características se encuentra un reposamuñecas ergonómico, teclas personalizables, sincronización con otros periféricos compatibles con Razer Chroma de manera que los efectos se muestren en toda la instalación. Su vida útil es de hasta 80 millones de pulsaciones. El precio en PcComponentes es de 119 euros.