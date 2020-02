Qué teclado gaming comprar: ocho teclados para jugar para diferentes usuarios y presupuestos

Si casi casi eres tan virtuoso con las teclas WASD como lo era Mozart empleándose en sus sonatas, sabrás que un buen teclado puede marcar la diferencia en una partida. Pero elegir un teclado para jugar no es fácil: switches, conectividad, layouts... En esta guía de compra de teclados gaming repasamos qué tener en cuenta y os proponemos una selección para diferentes tipos de jugadores y presupuestos.

Qué tener en cuenta a la hora de elegir un teclado gaming

¿Membrana, mecánico o híbrido?

Esta clasificación hace referencia al mecanismo de accionamiento de las teclas. Grosso modo, mientras que los mecánicos emplean un mecanismo similar al del interruptor de la luz, los de membrana registran la presión de la tecla y la transfieren mediante una silicona que está en contacto con los circuitos eléctricos. Justo en el medio se encuentran los híbridos, que combinan el mecanismo de los mecánicos con la activación de los de membrana.

Mecanismo de las teclas de un teclado de membrana

Este mecanismo de accionamiento de las teclas les confiere a cada uno de ellos ciertas particularidades que los hacen más (o menos) aptos para gaming. Estas son sus principales bazas en líneas generales:

Si hay una palabra para definir a los teclados mecánicos, esa es sensorial. Aunque son conocidos por su sonoridad – ojo, porque en función del switch podemos encontrar modelos relativamente silenciosos –, los teclados mecánicos aportan una serie de ventajas que los hacen los más indicados para jugadores intensivos.

Al pulsar una tecla en un teclado mecánico, lo sentimos y recibimos un feedback claro, son los más sensibles y ofrecen una mayor precisión a la hora de pulsar teclas. Su durabilidad es superior y en caso de que una tecla falle, es posible sustituirla. Además, permiten accionar varias teclas a la vez, una práctica muy habitual cuando estamos jugando. A cambio, su precio es superior, son más voluminosos y por su perfil alto, son los que más opciones de personalización ofrecen.

En el otro lado de la balanza se encuentran los teclados de membrana, mucho más asequibles, pero que pueden resultar interesantes para jugadores esporádicos que emplean habitualmente el ordenador para otras tareas. Destacan por su versatilidad, son más silenciosos y se sienten más suaves al accionar las teclas.

A caballo entre uno y otro se encuentran los semimecánicos, que ofrecen un equilibrio entre la precisión de los mecánicos con la velocidad de activación de los de membrana. Su precio suele encontrarse también en el punto medio.

Hablemos de switches

Mecanismo de una tecla mecánica

Tras establecer unas líneas generales sobre lo que cabe esperar de un tipo de teclado u otro en función del mecanismo de accionamiento de las teclas, cabe destacar que dentro de los mecánicos hay grandes diferencias en función del interruptor o switch. Pero antes, algunas definiciones que nos pueden resultar útiles:

El punto de actuación es el lugar donde se registra la pulsación, se encuentra a medio camino del recorrido del muelle.

El recorrido hace referencia a la distancia desde que se comienza a pulsar la tecla hasta que llega al fondo.

La fuerza necesaria para accionar una tecla se conoce como la fuerza de actuación

La sensación que produce al pulsar una tecla se clasifica en lineal (constante hasta llegar al fondo) , táctil (con un pequeño salto en el punto de actuación) o "clicky", con un sonoro click en la mitad del recorrido.

Cherry Industrial es una referencia en el sector y su clasificación de "Cherry MX" atiende a una serie de colores asociados a ciertas características que se ajustan más o menos al usuario y la tarea a desempeñar. Eso sí, al final la elección de un tipo de switch u otro también tiene un importante componente subjetivo.

Aquí os dejamos una tabla resumen de sus principales switches con sus rasgos:

Cherry Mx Blue Cherry Mx Red Cherry Mx Brown Cherry Mx Black Cherry Mx Speed Silver Sensación Switch táctil y sonoro Switch lineal Switch táctil Switch lineal Switch lineal Fuerza de accionamiento 60 cN 45 cN 55 cN 60 cN 45 cN Semirecorrido 2,2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 1,2 mm Recorrido total 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 2,4 Click Sonoro Sin un click audible Sin un click audible Sin un click audible Sin un click audible

Si estamos buscando un teclado para gaming, es habitual decantarse por los sensibles interruptores Red, los rapidísimos MX Speed – que encontraremos en la firma Corsair – o por los todoterreno Brown. Insistimos: depende mucho del gusto del usuario y de las sensaciones que le provoque al usarlo, así que probarlo primero es siempre una buena idea.

Aunque gocen de gran popularidad, los switches de Cherry Industrial no son los únicos. A nivel de gaming destacan nombres como Razer y Logitech, dos fabricantes que han lanzado sus propios interruptores de una calidad similar a los Cherry. Y para liar un poco más el asunto de elegir teclado gaming, también los han bautizado con colores para detallar su sonoridad y sensaciones. En líneas generales, así podemos relacionarlos unos con otros:

Cherry Razer Logitech (Romer-G) Lineal y silencioso Red, white, black, silver Yellow Romer-G Linear Táctil y silencioso Brown Orange Romer-G Tactile Táctil y sonoro (clicky) Blue, green Green GX Blue

Evitando el ghosting

Aunque tengas el teclado que tengas puedes pulsar a la vez ciertas combinaciones de teclas – como esos míticos "CTRL + ALT + SUPR" o "CTRL + X" –, no todos detectan varias teclas pulsadas a la vez. Su nombre es ghosting y es una característica muy importante para jugar.

Su explicación radica en que hay teclados que no disponen de sensores individuales para cada tecla. En este sentido, por su mecanismo los teclados mecánicos parten con ventaja.

Así, antes de decantarse por un teclado para gaming, merece la pena echar un vistazo a sus especificaciones, de modo que conozcamos si disponen de sistemas anti-ghosting o key rollover, que permite reconocer varias teclas simultáneamente. Los usuarios más intensivos y exigentes prefieren NKRO, capaces de detectar un número ilimitado de teclas, si bien 6 o 10 teclas puede ser más que suficiente para muchos usuarios.

Aún así, del ghosting no solo tiene la culpa el teclado, también influye su conectividad y elementos del ordenador como la placa base del ordenador, BIOS y su capacidad de procesamiento simultáneo.

Siempre con cable

Los teclados para gaming llevan cable y se conecten al ordenador mediante uno o dos puertos USB o el vetusto PS2. Y es que puede que la ausencia de cables resulte más cómoda, pero no para jugar.

La razón se encuentra en el ghosting: mientras que un USB estándar soporta hasta 10 teclas pulsadas a la vez, con los puertos PS2 es posible llegar hasta las n teclas pulsadas simultáneamente.

Además, en los teclados que se valen de Bluetooth o radiofrecuencia siempre existe la opción de que haya interferencias, algo que puede echar al traste una partida.

Distribución del teclado

En el mercado podemos encontrar desde los teclados clásicos con pad numérico, controles multimedia y funciones, de 104 teclas (105 si es ISO) o ir recortando hasta las 61 teclas. Aquí influyen nuestros gustos y funcionalidad, si bien es habitual que los teclados gaming más ambiciosos cuenten con teclas macro personalizables y de control multimedia, ya que resultan muy útiles.

A partir de aquí, podremos elegir entre el layout americano (US ANSI) o europeo (ISO). Y en Europa también hay unas cuantas opciones: US QWERTY, UK QWERTY, QWERTZ alemán, etc. Si queremos el teclado de España de toda la vida, con su "ñ" y un tamaño y distribución habitual, buscaremos el ISO con distribución QWERTY en español.

Eso sí, el layout americano también ofrece ventajas, que van desde la posibilidad de encontrar más opciones y precios comprándolo fuera a una mayor ergonomía. Y es que hay gamers que prefieren el teclado US por la posición y forma de la tecla Enter y la situación de la tecla SHIFT izquierda, al alcanzarse más fácilmente.

Materiales y apariencia

Hemos dejado para el final un aspecto subjetivo pero muy característico de los teclados gaming: su estética. Más allá del gusto del usuario, hay algunas características que nos pueden resultar interesantes mientras jugamos.

Es habitual que este tipo de teclados ofrezcan una iluminación que tiene su utilidad más allá de lo llamativo: que podamos jugar con poca luz y reconozcamos la ubicación de las teclas principales. Los hay más sobrios, apostando por una iluminación monocolor y otros más coloridos, los RGB. No obstante, existe la posibilidad de apagar esta iluminación.

Asimismo, también hay teclados que integran teclas diferentes para diferenciarlas del resto, aunque en el caso de las configuraciones de Cherry podremos hacerlo nosotros mismos, comprándolas individualmente. Hay un mercado sorprendente de colores y texturas.

Si vas a pasar horas delante de la pantalla, la opción de que integre un reposamuñecas puede sernos muy útil. Aunque no es un factor diferencial, ya que podemos comprarlo por separado.

Finalmente, un par de apuntes sobre los materiales y la forma en la que están impresos los caracteres. Si buscas resistencia frente a un uso intensivo, los teclados de PBT soportan mejor el paso del tiempo que los de ABS.

En cuanto a la técnica de impresión de las letras, destaca el doble molde de los teclado retroiluminados. No obstante, hay opciones más asequibles como el grabado a láser, la sublimación térmica y la impresión ultravioleta, por orden creciente de resistencia.

Qué teclado gaming comprar: modelos destacados

HP Pavilion 500

Una de las opciones más asequibles si estamos buscando un teclado mecánico sencillo para gaming. Este HP Pavilion 500 (36,99 euros) viene con interruptores rojos – no se especifica que sean de Cherry –, dispone de anti-ghosting y N-key rollover, así como de teclas de control multimedia para ajustar volumen o saltar de canción. Se conecta mediante USB y tiene iluminación monocolor.

HP Pavilion 500 - Teclado para Gaming (retroiluminación LED, Anti-ghosting y N-Key Rollover, tecla de Modo Gaming) Negro PVP en PcComponentes 36,99€ Hoy en Amazon por 51,08€

Logitech G213

El Logitech G213 (45,99 euros) es un teclado de membrana que sirve tanto para productividad como para gaming esporádico. Con un diseño sencillo y "trotón" para el día a día, con anti-ghosting, cable USB y zonas de iluminación RGB brillantes. Incluye reposamuñecas y controles integrados multimedia y, a pesar de su sencillez, podremos personalizarlo mediante su software específico para gaming.

Logitech G213 - Teclado para gaming Prodigy (con retroiluminación RGB - Distribución QWERTY español) Hoy en Amazon por 45,99€ PVP en PcComponentes 45,99€

Razer Cynosa Chroma

Si queremos un teclado versátil para jugar de vez en cuando pero que ofrezca una buena experiencia, el Razer Cynosa Chroma (69,99 euros) es una opción a tener en cuenta. Se trata de un teclado de membrana con respuesta suave, silenciosa y rápida.

No obstante, cuenta con detalles típicamente de gaming como la iluminación RGB o las teclas programables (104 en total). Además, podremos pulsar hasta 10 teclas simultáneamente y se conecta mediante USB.

Logitech G513 Carbon RGB

Este modelo de Logitech (114,97 euros) viene con switches mecánicos de marca, los Romer-G Táctil. Estamos ante un teclado muy completo para gaming que destaca por su comodidad, con reposamanos extraíble de espuma viscoelástica y la construcción de aleación de aluminio para mayor resistencia.

Incluye iluminación RGB LIGHTSYNC, conexión USB, con teclas específicas para controles multimedia y de iluminación y software propio para gaming.

Logitech G513 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard - Carbon - UK - USB - N/A - INTNL - G513 Tactile Switch PVP en PcComponentes 114,97€ Hoy en Amazon por 141,10€

HyperX Alloy Elite RGB

El HyperX Alloy Elite RGB (127,40 euros) es un teclado mecánico con switches de Cherry de tres tipos, destacando para su uso gaming los Red y Brown. Este modelo ofrece alta relación entre prestaciones y precio.

Resulta muy cómodo para aquellos que vayan a pasar muchas horas jugando tanto por detalles como su reposamuñecas como por ofrecer funciones de control: botones multimedia especializados, una rueda y botones de acceso rápido. Así, es posible modificar brillo, efectos de iluminación y modo de juego. Y un detalle importante: es N-Key Rollover.

Con un diseño muy atractivo, combina una contundente estructura de acero con teclas adicionales con textura de color titanio, efectos de luz RGB dinámicos y una barra de iluminación adicional. Incluye herramienta de extracción de teclas HyperX.

HyperX Alloy Elite RGB - Teclado para Juegos mecánico (Cherry MX Brown, Tipo QWERTY), Color Negro Hoy en Amazon por 127,33€

Corsair K95 RGB Platinum

Disponible tanto con switches Cherry Brown o el rapidísimo Speed MX, el Corsair K95 RGB Platinum (152 euros) es un teclado mecánico de calidad. Con un diseño bastante común, está bien construido y emplea aluminio anodizado para su estructura

Se conecta al ordenador mediante cable USB, dispone de 6 teclas macro dedicadas (en total 110), dispone de iluminación RGB que podremos ajustar en intensidad y tonos e incluso reposamuñecas (que se puede extraer).

Asus ROG Strix Scope

Pese a contar con un layout completo, el Asus ROG Strix Scope (159,99 euros) es un teclado mecánico relativamente compacto que destaca para su uso en juegos FPS por lo ancha y ergonómica de su tecla Ctrl. Está disponible con switches Cherry Blue, Brown, Red, Black, Silent Red, Speed Silver, si bien el que listamos es el rojo.

Incluye una tecla para ocultar aplicaciones y silenciar el audio, está construido con estructura de aluminio y ofrece iluminación Aura Sync RGB LED personalizable. Incluye software de personalización y herramienta para extraer teclas.

ASU ROG Strix Scope - Teclado mecánico RGB de Gaming con conexión por Cable, interruptores Cherry MX, chasis de Aluminio, iluminación Aura Sync y Juego Adicional de Teclas WASD Plateadas Hoy en Amazon por 159,99€ PVP en PcComponentes 159,99€

Razer Huntsman Elite

El Razer Huntsman Elite (209,99 euros) es un teclado premium para aquellos que busquen precisión y velocidad gracias a sus switches optomecánicos que optimizan tanto la pulsación como su vida útil.

Destaca por la calidad de su diseño, con iluminación Razer Chroma con 38 zonas personalizables, estructura de aluminio y reposamuñecas de piel sintética. Permite pulsar hasta 10 teclas simultáneamente, dispone de un acceso fácil de personalización y teclas macro.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.