Mejor smartwatch por menos de 100 euros: recomendaciones de relojes inteligentes baratos de los expertos de Xataka

El mercado de los relojes inteligentes sigue creciendo y no, ya no hace falta gastarse cientos de euros para dar con buen smartwatch. Aunque el modelo ideal es el que mejor se adapta a tus necesidades y expectativas, la democratización del sector y las alternativas disponibles hacen que puedas encontrar smartwatch baratos de lo más interesantes. Hemos preguntado a los editores de Xataka que más saben de relojes inteligentes y más modelos prueban cuál es el mejor smartwatch por menos de 100 euros: estas son sus respuestas.

La selección de relojes inteligentes baratos de nuestros editores, de un vistazo

Amazfit GTR 3, la elección de Enrique Pérez

Amazfit GTS 4 Mini, la elección de Jose García, Ricardo Aguilar y de Iván Linares

Amazfit Bip 5, la elección de Samuel Fernández





Enrique Pérez

El Amazfit GTR 3 (99,90 euros) es mi elección por menos de 100 euros. Lo que más valoro en esta franja es el diseño y prestaciones y aquí creo que Amazfit acierta con un diseño ligero y delgado, con un cristal 2.5D que le queda muy bien. Un estilo circular que en muchas ocasiones pasará por un reloj tradicional.

Tenemos una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas y es bastante completo a nivel de sensores con la presencia de monitorización 24h de la frecuencia cardíaca, SpO2 y GPS.Su nivel de batería es muy bueno (unas tres semanas) y con el sistema Zepp OS nos permitirá realizar las funciones básicas que la mayoría de usuarios podemos buscar en un smartwatch.

El Xiaomi Redmi Watch 4 (89,99 euros) es otro reloj con un diseño muy estilizado, hasta 18 días de batería y cuenta con una generosa pantalla AMOLED de 1,97" y 60 Hz. Tenemos sensor GPS integrado y una corona giratoria muy buscada en los relojes. Si lo que quieres es un reloj barato de pantalla grande, este es genial. Xiaomi sabe bien lo que hace en el campo de los wearables ultrabaratos.

Jose García Nieto

Por unos 100 euros, podemos conseguir varios relojes inteligentes interesantes. El primero de ellos es el Xiaomi Mi Watch (129,99 euros), que es un smartwatch que, dentro de lo básico, cumplirá con las necesidades de cualquier usuario básico.

Es un reloj elegante, con una pantalla AMOLED muy solvente, chip GPS integrado y una autonomía de dos semanas. Buena compra, sin duda.

Otro modelo a tener en cuenta es el Amazfit GTS 4 Mini (99,9 euros). Es un reloj "pequeño", entre comillas, que monta una pantalla AMOLED de 1,65 pulgadas, una batería de 270 mAh con una autonomía de hasta dos semanas y medición de oxígeno en sangre. Amazfit está haciendo un muy buen trabajo con sus relojes y este modelo no se queda corto. También es recomendable.

El tercero que recomendaría sería el Amazfit Bip U Pro (64,99 euros). Este lo veo más idóneo para los que busquen una cosita más sencilla, que tenga sensor SpO2, GPS y una autonomía de una semana. No es el reloj más bonito del mundo, pero en relación calidad/precio está bastante bien.

Ricardo Aguilar

En mi top de relojes inteligentes baratos no puede faltar el Huawei Watch Fit 3 (159 euros). Tiene buena batería, más de 100 modos deportivos y un diseño curioso, pero funcional. Eso sí, supera los 100 euros, pero merece la pena ese desembolso adicional.

El Amazfit GTS 4 Mini (99,9 euros) también es un must. Menos de 100 euros por un reloj con dos semanas de batería, vidrio curvo, medición de oxígeno en sangre y 70 modos deportivos, casi nada. Otra de sus grandes ventajas es que viene con pantalla AMOLED, algo que permite que los negros sean más puros y la experiencia general del panel excelente.

Iván Linares

En cuestión de relojes inteligentes yo recomendaría gastar algo más de 100 euros e ir a por un Samsung Galaxy Watch Active 2 o un TicWatch Pro 3 GPS; lástima que puedan triplicar el presupuesto establecido (hay veces que se encuentran buenas ofertas en el Samsung, es cuestión de buscar). Si rebajamos el listón del presupuesto, mi recomendación lleva a un TicWatch, Amazfit o a un Xiaomi.

Mi opinión, también por una cuestión del paso natural del tiempo, ha cambiado hacia el Xiaomi Watch S1 Active, porque viene a ser una Xiaomi Smart Band con pantalla táctil y mucho más completo a nivel de prestaciones. Eso sí, el precio competitivo lo sigue manteniendo (199,99 euros) en un diseño muy estelizado para vestir de calle con él.

Es de los pocos relojes en formato circular que ha hecho este fabricante, con una pantalla de 1,43 pulgadas AMOLED con Always On Display incorporado. Es capaz de realizar un seguimiento de la saturación de oxígeno en sangre, la monitorización de la salud femenina y también la del sueño.

Integra 117 modos de deporte, soporte con Alexa, Bluetooth 5.2 BLE, NFC y GPS de doble banda. Asimismo, su batería promete una duración de hasta seis días.

De esfera redonda a una cuadrada: el Amazfit GTS 4 Mini (99,9 euros) se inspira claramente en el Apple Watch para ofrecer prestaciones más que decentes por mucho menos. Pantalla AMOLED, construcción de calidad, compatible con el asistente Alexa, buen seguimiento deportivo y duración de la batería extensa. No es mala opción, no.

Javier Pastor

Afortunadamente, las cosas se mueven mucho en el ámbito de los relojes inteligentes, aunque si no queremos pasar de la barrera de los 100 euros existe normalmente un gran sacrificio: no poder contar con pagos móviles a través de NFC. Aun así, me sumaría a otros compañeros con la opción del Xiaomi Watch S1 Active.

Su precio de 199,99 euros lo hace realmente atractivo, ya que ofrece el soporte de hacer y contestar llamadas a través de Bluetooth y que además cuenta con una pantalla generosa y con un nivel de brillo alto, así como un montón de modos deportivos.

La monitorización del estrés o el análisis del sueño seguro que también vienen bien, aunque lo mejor es probablemente su batería, que aguanta hasta 12 días sin recarga en un uso normal.

Samuel Fernández

Mi apuesta favorita en el sector de los smartwatches por debajo de los 100 euros era el Huawei Watch GT 2e Sport, pero lamentablemente su stock ya ha pasado a otra vida, así que opto por una opción que ofrece Xiaomi.

En estos momentos, nadie ofrece más por menos que el Xiaomi Mi Watch. Un reloj elegante, que te permite llevarlo con casi cualquier combinación de ropa, y que ofrece garantías propias de la marca.

En cuanto a tamaño, es bastante estándar con sus 1,39 pulgadas de pantalla AMOLED y sus funciones no se destacan demasiado de las de su competencia pues encontramos desde los clásicos (monitorización del sueño, medición del pulso, etc) hasta lo más nuevo, como la saturación de oxígeno en sangre.

Con dos semanas de batería y 129,99 euros de precio en estos momentos, ha de ser mi elegido.

Y si preferimos reducir aún más el presupuesto, casi por la mitad tenemos un Amazfit Bip 5 (89,99 euros), que tiene prácticamente todo lo que podemos necesitar en un reloj inteligente sin ser demasiado exigentes. Aquí cambiamos el formato redondo por el rectangular y perdemos la mitad de la autonomía, pero el ahorro es indiscutible.





¿Cuál ha sido el ganador?

Es cierto que, en este rango de precio, encontramos numerosos modelos procedentes de marcas asiáticas que comparten muchas especificaciones, tanto en términos de pantalla como en funcionalidades o duración de la batería.

No obstante, la diferencia entre un modelo u otro se percibe en la práctica. Por eso, la mayoría de nuestros expertos en smarwatches coinciden en el que el mejor reloj que se puede encontrar ahora mismo en el mercado con un presupuesto de 100 euros es el Xiaomi Watch S1 Active. No hay alternativa de la competencia que fusione un rico abanico de funcionalidades con un diseño que encaja tanto en un ámbito deportivo como en uno más casual.

