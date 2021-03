Amazfit Bip U y Bip U Pro, análisis: es posible tener GPS y una semana de batería en un reloj de menos de 70 euros

Amazfit tiene una costumbre un poco peculiar: lanzar muchos relojes y muy parecidos entre ellos. Esta estrategia la hemos vista aplicada en los GTR 2 y GTS 2 (que, salvo por el diseño, son iguales) y sus hermanos GTR 2e, GTS 2e y GTS 2 Mini, pero también en sus relojes más modestos, que son los Amazfit Bip. Los últimos en llegar han sido los Amazfit Bip U y Bip U Pro y, como se puede adivinar, son casi, casi, casi calcados.

Es más, la única diferencia entre los dos dispositivos es que el Amazfit Bip U Pro tiene GPS, Alexa y micrófono. Por lo demás, la ficha técnica de ambos relojes inteligentes es exactamente igual: misma pantalla, mismo tamaño, mismo sistema operativo, mismas opciones de personalización, mismo todo. La diferencia de precio es de tan solo diez euros, así que, dada esta situación, hemos decidido hacer un análisis conjunto. Sin más dilación, vamos con ello.

Ficha técnica de los Amazfit Bip U y Bip U Pro

Diseño: sin arriesgar

El diseño de los Amazfit Bip U es similar al que hemos visto en los anteriores relojes de la gama Bip. Ambos están terminados en aluminio y son rectangulares, con las esquinas ligeramente curvadas. Es un diseño muy sencillo, sin grandes alardes, del que solo procede destacar el botón lateral derecho, que clickea un poquito y, en el caso del Bip U Pro, el micrófono lateral que usaremos para hablar con Alexa.

Los relojes son ligeros y cómodos. Pesan unos 30 gramos y apenas se notan cuando los llevamos puesto. Esto aplica al día a día, a hacer deporte y al dormir, porque sí, como todos los relojes de Amazfit podremos llevarlos durante la noche para que monitoricen nuestro sueño. No se sienten particularmente premium, pero realmente tampoco estamos pagando por conseguir dicha sensación. Son sencillos y funcionales, poco más.

Las correas son de caucho de silicona y el tacto es suave, aunque se nota que estamos ante dispositivos baratos. La correa es muy dúctil, se siente algo plástica y, por fortuna, es de 20 milímetros con acople estándar, por lo que podremos sustituirla por cualquier correa de 20 milímetros. El tamaño de la que viene en la caja es de 118 y 76 milímetros, respectivamente, más que suficiente para adaptarse a cualquier muñeca. La hebilla es convencional y no nos ha dado problemas de agarre en ningún momento.

Amazfit no ha arriesgado con el diseño de sus Amazfit. Eso se lo guarda para las versiones más avanzadas, como los GTS y GTR. Lo más llamativo que podemos destacar es el frontal, cubierto por un cristal 2,5D con un generoso marco inferior, donde Amazfit ha decidido colocar el nombre de la compañía. Es un diseño que, lejos de ser premium y llamativo, ayuda a que el dispositivo sea barato, disimulado y, sencillamente, funcional. No es un punto negativo per se, pero sí se puede esgrimir que aporta poco a lo visto en otros relojes Amazfit Bip.

Pantalla: LCD y mucho marco

Para la pantalla de sus dos relojes inteligentes Amazfit ha apostado por un panel TFT/LCD de 1,43 pulgadas con resolución 320 x 320 píxeles. Sobra decir que es a color y táctil, por supuesto. Es una pantalla lo suficientemente grande para que la información se pueda ver correctamente desde una distancia prudencial y con una resolución lo bastante alta para que no hayamos apreciado los píxeles de los iconos.

La pantalla se ve bien a plena luz del día (aunque no tanto como las pantallas AMOLED) y tiene un buen nivel de brillo. No obstante, la pantalla 2,5D puede hacer que se produzcan ciertos reflejos si la luz incide en determinado ángulo. Está protegida por Gorilla Glass 3, por lo que en principio debería sobrevivir a rayones, y tiene una capa antihuellas que ojalá funcionase un poquito mejor.

La respuesta táctil es correcta, pero sin más. El panel responde bien a nuestros gestos, pero se nota cierto pequeño retardo entre que deslizamos el dedo y se ejecuta la animación. Esto es algo que abordaremos más adelante, y es que el rendimiento del dispositivo es el que se puede esperar de unos relojes de 60-70 euros.

En definitiva, es una pantalla solvente y suficiente para un reloj de este rango de precio, pero no podemos esperar el rendimiento y la calidad de un panel AMOLED. Se ve bien y permite usar el reloj sin problema, quedémonos con esa idea. No obstante, si habría sido de agradecer que Amazfit hubiera aprovechado mejor el frontal.

En esta imagen se pueden apreciar los marcos.

Tenemos una caja de 40,9 x 35,5 milímetros y una pantalla de 1,43 pulgadas. La relación frontal / pantalla es mejorable, ya que tenemos tres generosos marcos arriba, a la izquierda y a la derecha, y uno todavía más grande en la zona inferior, donde Amazfit ha puesto el nombre de la marca. En lugar de eso, no habría estado de más haber apostado por estirar un poco más la pantalla hacia abajo, algo que habría dado más juego a la hora de ver notificaciones e interactuar con el dispositivo.

En cuanto a la personalización, como viene siendo costumbre en los relojes de Amazfit podemos elegir entre un amplio catálogo de carátulas. Algunas de ellas (sobre todo, las que vienen preinstaladas) se puede personalizar ligeramente con diferentes complicaciones que, además, son interactivas, pero normalmente las watchfaces de terceros no son modificables.

Rendimiento: suficiente

Pasamos así a hablar del rendimiento. Amazfit usa un sistema operativo propietario y, como tal, no tiene las opciones de personalización que ofrecen watchOS o WearOS. Es decir, que no podemos instalar aplicaciones de terceros, por ejemplo. Tenemos las apps que vienen preinstaladas, que no son pocas, pero si queremos ampliar funciones con otras apps no podremos hacerlo.

El reloj es compatible con iOS y Android y se sincroniza con el móvil a través de la app Zepp (Android, iOS), anteriormente conocida como Amazfit. Es la misma app que se usa para los relojes de Zepp y para otros Amazfit, por lo que es una vieja conocida. La app es muy completa y ofrece todo lo que se podría necesitar para gestionar el reloj.

Para interactuar con el reloj nos valdremos de gestos. Los que tenemos disponibles son los siguientes:

Deslizar hacia abajo : panel de control con ajustes rápidos (no molestar, alarma, brillo y ajustes).

: panel de control con ajustes rápidos (no molestar, alarma, brillo y ajustes). Deslizar hacia arriba : panel de notificaciones.

: panel de notificaciones. Deslizar hacia la derecha : abrir panel de Alexa (en el Bip U Pro) o widgets.

: abrir panel de Alexa (en el Bip U Pro) o widgets. Deslizar hacia la izquierda: widgets (por defecto: estado de actividad, frecuencia cardíaca, SpO2, estrés, PAI, tiempo, música)

El rendimiento del reloj es suficiente, sin más. Las animaciones no se sienten del todo fluidas, pero tenemos que entender el reloj en su contexto. Hay cierto "arrastre" al cambiar de pantallas, pero nada fuera de lo normal y nada que nos sorprenda dado el rango de precios del que estamos hablando.

En cuanto a las aplicaciones, tenemos infinidad de cosas. Las más destacadas, además de las clásicas de entrenamiento, sueño, estrés, SpO2 y respiración, son el seguimiento del ciclo menstrual, música, un reloj para la técnica Pomodoro y el disparador remoto para la cámara del móvil. En la pantalla principal del cajón de aplicaciones del reloj (al que accedemos pulsando el botón lateral) tenemos unas cuantas, pero las demás están escondidas dentro del acceso "Más" al final del listado.

El control musical permite controlar la reproducción de la música que esté sonando en el móvil (vamos, que no puedes almacenar música en local en el reloj), mientras que el disparador remoto permite sacar la foto desde lejos. Esta es una función extremadamente útil que habría sido mucho mejor si pudiéramos ver la imagen que está capturando la cámara en la pantalla del reloj, pero en cualquier caso se agradece que esté ahí.

El monitor de frecuencia cardíaca registra nuestro pulso cada uno, cinco, diez o 30 minutos, según lo que elijamos nosotros. El registro de frecuencia cardíaca se nos antoja preciso. No hemos notado picos demasiado elevados o registros discordantes, por lo que se puede decir que nos podemos fiar del sensor, siempre y cuando seamos conscientes de que los datos mostrados son estrictamente orientativos y que el Amazfit Bip U (y cualquier reloj, realmente) no es un dispositivo médico.

El registro del sueño, por su parte, también nos parece sorprendentemente preciso. El reloj detecta sin problema la hora a la que nos quedamos dormidos y a la que nos despertamos. Es difícil determinar si mide bien el sueño REM o el sueño ligero porque, bueno, estamos dormidos cuando lo hace, pero ciñéndonos a nuestras sensaciones personales al despertarnos, podemos decir que el reloj acierta en sus mediciones.

En cuanto al SpO2, sucede como siempre en los relojes de estas gamas: no funciona de forma automática. Tenemos que ser nosotros los que accedamos a la app y nos hagamos un test. A nuestros ojos, el sensor Spo2 es preciso, pero hay que usarlo con cuidado, ya que es muy sensible a los movimientos y tiende a fallar si nos movemos demasiado durante el test. La medición, no obstante, nos parece precisa, pero de nuevo, hay que cogerla siempre como una orientación.

Finalmente, el reloj también es capaz de medir nuestro estrés usando "algoritmos y datos como la variabilidad de frecuencia cardíaca". Lo que el usuario ve es una puntación de cero a 100, siendo 0-39 relajado, 40-59 normal, 60-79 medio y 79-100 estresado. Es curioso de ver, pero a título personal, no me termina de convencer. Hay días en los que me he sentido estresado y que el reloj ha dicho que estaba normal y días que, estando normal, el reloj ha creído que estaba estresado.

Pasamos así a hablar de las funciones propias de un smartwatch. Tanto el Bip U como el Bip U Pro pueden recibir notificaciones y llamadas del móvil, pero 1) las notificaciones solo podemos verlas, no responderlas y 2) las llamadas solo podemos colgarlas, pero no responderlas desde el reloj. También tienen cierto problema a la hora de reproducir ciertos emojis en las notificaciones, algo que ya hemos visto en otros relojes de Amazfit.

El Bip U Pro, y solo el Bip U Pro, tiene micrófono incorporado. No sirve para las llamadas, sino para hablar con Alexa. El asistente de Amazon no se puede despertar usando el comando de voz, sino que se activa accediendo a la app o deslizando hacia la derecha. Para que funcione el reloj debe estar conectado al móvil, ya que no tiene ni WiFi ni LTE. Tarda bastante en conectarse y en no pocas ocasiones devuelve el aviso "Red ocupada, inténtelo de nuevo más tarde". Cuando funciona lo hace bien, pero habría agradecido una mayor estabilidad.

Hacer deporte con los Amazfit Bip U y Bip U Pro

Llegamos así al apartado dedicado al deporte. Los dos dispositivos que hoy nos ocupan nos permiten registrar una buena cantidad de deportes, más de 60, desde carreras y saltar a la comba hasta críquet, taichí y tiro con arco. El catálogo es extenso y compartido por ambos relojes, así que en ese sentido no hay problemas.

La diferencia principal está en los deportes al aire libre, como running, ya que en el Bip U se usará el GPS del móvil para registrar la ruta (ergo, hay que llevar el móvil encima) y en el Bip U Pro se usará el chip GPS integrado (por lo que podemos salir sin el móvil). El GPS del Bip U Pro es preciso y no ha dado problemas de desconexión y precisión, si bien tarda unos cuantos segundos en fijarnos, incluso al aire libre.

La principal diferencia respecto al deporte es que el Amazfit Bip U Pro tiene GPS integrado

En cuanto a los informes que nos genera la app, son bastante completos, pero dependerá del deporte. En la parte inferior podéis ver un partido de pádel de intensidad media (aunque ponga Squash es un partido de pádel, ya que no hay ni un solo reloj que tenga un modo pádel). En él podemos ver las calorías quemadas, el ritmo medio, cómo ha ido variando la frecuencia cardíaca y las zonas de ritmo cardíaco en las que hemos estado y cuánto. Los informes son relativamente completos y, a nuestro juicio, precisos.

Además, algo que es interesante destacar es que podemos controlar la reproducción de música del móvil desde el reloj mientras estamos haciendo ejercicio. Simplemente hay que deslizar hacia la derecha. Durante el ejercicio también podremos consultar las métricas en vivo y recibir avisos cuando completemos ciertos objetivos.

Haciendo ejercicio y moviéndonos conseguiremos puntos PAI. PAI es una indicador personal de actividad fisiológica basado en datos de frecuencia cardíaca, intensidad de la actividad diaria y más aspectos de nuestro estado de forma. Lo ideal es conseguir 100 puntos PAI y, para ello, hay que hacer ejercicio y subir las pulsaciones. Es una forma muy interesante de gamificar el hacer ejercicio.

Batería: una semana de autonomía

Nos vamos acercando al final del análisis, así que toca hablar de la batería. Dentro de cada uno de los dos relojes que hoy nos ocupan tenemos 230 mAh que son capaces de ofrecernos una semana de autonomía, si bien dependerá del uso que hagamos. El Bip U tiene una autonomía máxima potencial más alta debido a que no tiene chip GPS, algo que tampoco debería preocuparnos en exceso si no somos deportistas y queremos usar el reloj para recibir notificaciones.

Ambos relojes se cargan usando su propia base de carga, que debemos colocar en la posición exacta para que encaje con los pines POGO que hay bajo cada reloj. El tiempo de carga es de aproximadamente dos horas, que no es la velocidad más alta del mercado, pero es correcta si pensamos en cargar el reloj por la noche. Pero sea como fuere, quedémonos con la idea de que los relojes aguantan una semana de uso y que se recargan en dos horas.

Amazfit Bip U y Bip U Pro, la opinión de Xataka

Llegados a este punto, la conclusión a la que llegamos es que, ante la duda, mejor gastar diez euros más y comprar el Amazfit Bip U Pro. Es un reloj más completo dentro de lo que son los relojes de la gama Bip, ya que tiene GPS y Alexa. Por lo demás, ambos dispositivos son exactamente iguales y la experiencia con ambos es casi la misma.

Son relojes muy básicos, como lo son todos sus antecesores, pero más que suficientes para un usuario que busque llevar un control de su estado de forma, recibir notificaciones en la muñeca y hacer deporte, donde, de nuevo, el Amazfit Bip U Pro se lleva la palma gracias a la incorporación de GPS. La batería, como vemos, no es un problema a tener en cuenta. Cierto es que dura menos que la de otros relojes inteligentes de la compañía, pero podemos conseguir una semana de autonomía de sobra.

En pocas palabras, ambos relojes se comportan como era de esperar y eso es una buena noticia. Al fin y al cabo, no podemos pedirle la mismas prestaciones a un reloj de 60 euros que a uno de 200 euros. Sea como fuere, ante la duda de comprar uno y otro, nuestra recomendación es ir directamente a por el Amazfit Bip U Pro. Son diez euros y las prestaciones extras se agradecen.

