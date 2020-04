Huawei Watch GT 2e, análisis: el diseño más deportivo atrae, la autonomía enamora

Aprovechando el lanzamiento de los Huawei P40, P40 Pro y P40 Pro+, Huawei lanzó también el Huawei Watch GT 2e, la nueva versión de su reloj inteligente. Es, en pocas palabras, una especie de revisión del modelo anterior en la que se mantiene la promesa de los 14 días de batería y se reduce el precio, que es de 179 euros, aunque se opta por una visión mucho más deportiva.

El modelo anterior nos dejó con muy buen sabor de boca gracias a la calidad de su pantalla, la autonomía y los acabados, así que hemos puesto a este hermano más deportivo a prueba para ver si mantiene el listón a la misma altura. He aquí su análisis.

Ficha técnica del Huawei Watch GT 2e

Huawei Watch GT 2e PANTALLA AMOLED táctil de 1,39 pulgadas

Resolución 454 x 454 píxeles PROCESADOR Kirin A1 DIMENSIONES Y PESO 53 x 46,8 x 10,8 mm

43 g ALMACENAMIENTO 4 GB CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Bluetooth 5.1 SISTEMA OPERATIVO Lite OS GEOPOSICIONAMIENTO Sí, mediante GPS, GLONASS y Galileo SENSORES Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición del ritmo cardiaco, medición de luz ambiental y barómetro BOTONES Encendido y función RESISTENCIA AL AGUA Hasta 5 ATM REQUISITOS Android 4.4 o superior

iOS 9.0 o posterior BATERÍA Hasta 14 días PRECIO 179 euros

Diseño: más deportivo y con la correa integrada (pero intercambiable)

Empezamos, como siempre, analizando su apartado estético. El reloj está acabado en metal y, siguiendo la estela del modelo anterior, tiene una esfera circular con dos botones en la zona derecha. Es bastante ligero, solo 43 gramos, y el ancho me parece correcto, ya que es de 10,8 mm. Es lo suficientemente grande para que se note que lo llevamos puesto, pero también compacto, por lo que la sensación final es bastante agradable. En cierto modo, me recuerda al Galaxy Watch 2, pero es una cuestión meramente estética.

¿Para qué sirven los botones? El superior nos permite encender el reloj y abrir el menú principal, desde el que accederemos a las diferentes opciones incluidas en el software y de las que hablaremos más adelante. El inferior, por su parte, se puede mapear para realizar una serie de acciones predeterminadas, como iniciar una sesión deportiva rápidamente o activar un temporizador.

Los botones se sienten bien, tiene un buen recorrido y no clickean, algo que a mí, personalmente, me gusta. No están totalmente integrados en el marco, sino que sobresalen ligeramente, lo que permite localizarlos pasando la mano por el canto. Aún así, la posición es bastante cómoda y natural, así que en cuanto los hayas pulsado un par de veces te acabarás acostumbrando a su ubicación.

La correa que nuestra unidad de pruebas tiene es de TPU verde y negra y es agradable al tacto, sorprendentemente agradable, me atrevería a decir. Se nota de una calidad muy buena y el acabado deportivo le sienta realmente bien. Tiene un mecanismo de cierre de hebilla clásico con dos agarres de silicona y la sujeción es correcta. Además, dado que la correa está perforada, el cierre se adapta a cualquier tipo de muñeca, pero como la esfera es bastante grande (46 mm) no lo considero ideal para personas con muñecas pequeñas. Dicho lo cual, para gustos, colores.

A diferencia del Watch GT 2, la correa se ha integrado con el cuerpo del dispositivo, de forma que hay cierta continuidad entre la correa y la propia caja. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea intercambiable, porque aunque no lo parezca a simple vista, la correa tiene unos pequeños amarres superiores que podemos deslizar hacia el lado para extraerlas, limpiarlas o reemplazarlas.

Por otro lado, y aunque hablaremos de la pantalla en mayor profundidad en el siguiente apartado, me gustaría destacar que los bordes del panel tiene un sutil grabado basado en líneas que resaltan cuando la luz le da por los laterales. Eso, unido a una construcción excelente, hacen que la estética del Huawei Watch GT 2e sea sobresaliente.

¿Qué tal en el día a día? Llevarlo es muy cómodo porque, como decía, es ligero y, aunque grande, no se siente molesto. La experiencia ha sido positiva tanto al hacer deporte como al llevarlo para dormir, porque sí, el Huawei Watch GT 2e analiza el sueño como ya lo hacía el modelo anterior. En pocas palabras, es cómodo, bonito y sienta bien a la mano, así que no puedo tener quejas en el apartado del diseño.

Pantalla: circular, AMOLED y con una resolución más que decente

Conocido por fuera, vamos a centrar la mirada en la pantalla. En esta ocasión, Huawei ha implementado un panel AMOLED táctil de 1,39 pulgadas (el mismo tamaño que el Watch GT 2) con una resolución de 454 x 454 píxeles, una cifra en absoluto desdeñable. A nivel de nitidez y detalle no tengo quejas, como tampoco las tengo del nivel de brillo. Hay cinco niveles, a cada cual más alto, y el que más me ha convencido por ser más versátil es el cuarto.

Sin embargo, hay tres "peros" que sí me gustaría destacar. El primero es que el cristal tiene bastantes reflejos, por lo que si la luz incide directamente sobre este la visualización del contenido se verá penalizada. Es algo común en todos los relojes, pero no quería dejar de ponerlo sobre la mesa. Lo segundo es que el brillo automático es algo lento y tarda en reaccionar ante los cambios de luz y el tercero es que las huellas se quedan muy, pero que muy marcadas y se aprecian a simple vista. Maniáticos de la limpieza, advertidos quedáis.

A título personal, y dado el tamaño de mi muñeca, me gusta cómo queda una pantalla tan grande y no se me hace muy "exagerada"

El reloj permite configurar el modo always on display, es decir, que el reloj tenga la pantalla encendida todo el rato, no sin antes advertir que esto reducirá la vida útil de la batería a la mitad. Lo abordaremos en su apartado correspondiente, pero precisamente la batería no es un problema en este dispositivo, por lo que mi recomendación es activarla. Yo soy partidario de disfrutar de un dispositivo al máximo, así que si no vais a activar esta opción por miedo a que le dure poco la batería, tranquilidad, porque tendréis autonomía de sobra. Si no la queréis, lo mismo, tranquilidad, porque viene desactivada por defecto.

Y ahora que hablamos de esto, no está de más mencionar las watchfaces o carátulas. Desde la app "Salud" de Huawei se puede acceder a un enorme catálogo de carátulas para todos los gustos. Cada una tiene un diseño diferente y permite acceder a más o menos información de un solo vistazo, así que es una cuestión de encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades. Algo que me ha llamado la atención es que algunas watchfaces están animadas, pero estas tienden a reducir ligeramente el rendimiento y la autonomía.

En lo referente a respuesta táctil, la pantalla cumple con lo esperado. Responde a nuestros gestos con fluidez y nos permite acceder a las funciones básicas del reloj con solo deslizar hacia los lados:

Deslizando hacia la derecha accederemos a un resumen de nuestras pulsaciones, nivel de estrés, tiempo atmosférico, control de música y a un resumen de ejercicio (minutos de pie, minutos de ejercicio y pasos).

Deslizando hacia arriba veremos el registro de notificaciones.

Deslizando hacia abajo mostraremos el nivel de batería, la fecha y cinco ajustes rápidos de uso frecuente: modo "no molestar", pantalla activa, buscar el teléfono, alarma y ajustes.

La pantalla se puede despertar haciendo un gesto con la muñeca (que es casi instantáneo) o pulsando el botón superior, pero no pulsando sobre el propio panel. Para apagarla hay varias opciones: o esperar a que pase el temporizador (modificable a nuestro gusto y por defecto de cinco segundos) o cubrir la pantalla por completo con la palma de la mano.

Rendimiento y sistema operativo: el deporte ante todo

El sistema operativo del Huawei Watch GT 2e es Lite OS, que viene a ser el mismo que tenemos en otros relojes de la compañía. Su rendimiento es correcto y la fluidez está bien para el rango de precios en el que estamos, pero todavía tiene margen de mejora para acercarse a otros competidores como Tizen en los Galaxy Watch o WatchOS en los Apple Watch.

Tampoco hay novedades en cuanto a interfaz, ya que se conservan los mismos iconos y colores que en modelos anteriores. Si ya estás familiarizado con EMUI, la capa de personalización de Huawei, la interfaz del reloj te resultará familiar. Los iconos son fácilmente identificables y su tamaño es generoso, lo que permite verlos bien de un solo vistazo, algo a lo que ayuda el tamaño de la pantalla.

La disposición de los iconos es en formato lista, uno detrás de otro, en un orden algo peculiar. Lo normal sería encontrar el menú ordenado alfabéticamente, pero eso tendría sentido si pudiéramos instalar aplicaciones adicionales desde el móvil, y no es así. Lite OS solo permite usar la apps que están integradas en el propio SO, y más allá de esas no hay más, no se pueden instalar apps desde Google Play. Hay las suficientes para usar el reloj sin problemas, como la app del tiempo, un cronómetro, una brújula y la alarma, por poner unos cuantos ejemplos.

¿Qué sentido tiene esta ordenación? Poner lo más arriba posible todas las funciones relacionadas con el ejercicio. Los primeros iconos que tenemos son el que nos permite iniciar las sesiones de ejercicio, el registro y estado de las mismas, las pulsaciones y el sensor Sp02. La idea es que puedas iniciar una sesión con solo dos pulsaciones, y en ese sentido el reloj cumple lo prometido.

Para poder configurarlo y modificar las opciones y ajustes es necesario conectarlo a la app Huawei Salud, que viene preinstalada en todos los móviles Huawei y que se puede descargar tanto en iOS como en Android. Es necesario crear una cuenta de Huawei para poder acceder y desde ella se pueden modificar las notificaciones de las apps que se envían al reloj, acceder a los registros de ejercicio y sueño, etc.

Como todo reloj inteligente que se precie, cuando tenemos el reloj conectado podemos recibir notificaciones de las apps que tengamos instaladas en el móvil y llamadas. Ahora bien, no es como el Huawei Watch GT 2, que permite responder las llamadas y hablar con el interlocutor desde el propio reloj, sino que solo podemos rechazar la llamada. No tiene micrófono, ni altavoz, ni eSIM, por lo que nada de hacer y recibir llamadas desde el reloj.

En cuanto a las notificaciones, podemos recibirlas y borrarlas, pero no responderlas, por lo que es un simple mirror del móvil. Está bien para estar al tanto, pero no puedes responder un WhatsApp, por ejemplo. Es algo similar a lo que ocurre en los modelos anteriores de Huawei o en los relojes Amazfit y, a título personal, echo en falta una función que permita, al menos, responder con respuestas rápidas o predeterminadas. El apartado de comunicación es, quizá, el que más margen de mejora tiene.

Otra función que nos ofrece el reloj es la de almacenar música en el propio equipo gracias a los 4 GB de memoria interna (que son menos debido al espacio que ocupa el sistema operativo). Ahora bien, no se puede escuchar directamente, sino que es necesario conectar unos auriculares Bluetooth al propio reloj. Si ya tienes unos, puede ser una buena alternativa para salir a correr sin cargar con el smartphone. Evidentemente, también se puede controlar la reproducción de otras apps como Spotify, y dado que siempre voy cargando con el móvil, es la opción que me ha resultado más útil.

Y hablando de controlar cosas, el reloj también permite monitorizar el sueño gracias a la función TruSleep. Según Huawei, esta función extrapola el ritmo normal de los senos nasales y las señales respiratorias desde los datos de frecuencia cardíaca para analizar nuestro sueño, y lo cierto es que los resultados son bastante precisos y detallados. Nos permite saber la hora a la que nos dormimos y levantamos, el tiempo de sueño ligero, profundo y REM y obtener una puntuación sobre 100.

Finalmente, dos puntos que considero relevantes es que el Huawei Watch GT 2e no tiene WiFi ni NFC. El WiFi puede ser secundario, pero el NFC es imperativo para poder pagar con el reloj. No es posible y tiene sentido, porque Huawei Pay no está disponible en España y tampoco se puede instalar Google Pay en el reloj, pero es un detalle que hay que tener en cuenta. Tampoco tiene LTE ni eSIM, algo que de nuevo tiene sentido, porque al no tener micrófono ni altavoz no se pueden hacer y recibir llamadas.

En líneas generales, el Huawei Watch GT 2e funciona bastante bien en el día y a día y cumple con lo que se puede esperar de un reloj de 200 euros, pero hemos de tener en cuenta que estamos sacrificando opciones, como poder instalar apps de Google Play, recibir y hacer llamadas desde el reloj o responder a las notificaciones. No es el reloj inteligente más avanzando del mercado y puede que se quede algo corto para los que busquen un producto más similar a lo que ofrecen Samsung y Apple.

Hacer ejercicio con el Huawei Watch GT 2e

Como decíamos, el Huawei Watch GT 2e tiene una clara vocación deportiva. Cuando Huawei lo presentó presumió de que tenía más de 100 tipos de deporte, y efectivamente, así es. Como jugador de pádel me sigue pareciendo curioso que en ni un solo reloj exista este deporte, pero anécdotas a parte, salvo que practiques un deporte demasiado minoritario, con casi total seguridad encontrarás un modo deportivo para ti en el reloj.

Y es que hay de casi todo. Los deportes están ordenados por "tipos", a saber: de interior, diversión, deportes, agua, invierno y extremo, y algunos que me han llamado la atención son el parkour, la danza urbana, volar cometas, columpiarse, barco-dragón, puenting o escalada en roca, a los que hay que sumarles los clásicos, como correr, andar, etc.

Para controlar la sesión, el reloj bebe básicamente de tres funciones: el sensor SpO2, el GPS integrado y el sensor de ritmo cardíaco. El GPS, al estar integrado en el propio reloj, nos permite tener un registro de una ruta sin tener que llevar el móvil encima. El sensor de ritmo cardíaco, por su parte, es similar al de modelos anteriores y se apoya en dos emisores LED y otros dos sensores de lectura para leer nuestras pulsaciones.

¿Cómo funciona? Es complicado medir el rendimiento del GPS durante el confinamiento propio del estado de alarma, pero siempre hay opciones para hacer ejercicio en casa. No tengo un dispositivo de tensión arterial para poder comparar las pulsaciones, pero para el caso he monitorizado una misma sesión de ejercicio de 20 minutos con un Apple Watch Series 4 y el Huawei Watch GT 2e y los resultados han sido los siguientes:

HUAWEI WATCH GT 2E APPLE WATCH SERIES 4 CALORÍAS QUEMADAS 142 kcal 204 kcal FRECUENCIA CARDÍACA (PROMEDIO) 119 ppm 128 ppm FRECUENCIA CARDÍACA (MÁXIMO) 152 ppm 149 ppm

La experiencia haciendo ejercicio es muy buena y los informes que nos ofrece la app Huawei Salud son muy completos. Además, el reloj es cómodo y no molesta llevarlo puesto durante las sesiones, algo que resulta curioso si tenemos en cuanta su tamaño. Hemos dicho varias veces a lo largo de este análisis que el Huawei Watch GT 2e tiene una clara vocación deportiva y queda claro que para los más deportistas es una opción a tener en cuenta.

Autonomía: una promesa cumplida

Uno de los pilares fundamentales de cualquier dispositivo electrónico es la autonomía. El Huawei Watch GT 2 nos dejó con un muy buen sabor de boca en este aspecto, ofreciendo hasta 14 días de vida útil, y el nuevo modelo se mantiene en esta línea. Teniéndolo conectado al móvil todo el rato, recibiendo notificaciones, monitorizando sesiones de ejercicio casi diarias de hasta 45 minutos y llevándolo puesto para dormir, el reloj ha sido capaz de aguantar 11 días sin apagarse.

La batería es, con diferencia, uno de los puntos más destacables del Huawei Watch GT 2e

Lógicamente, esta cifra se verá reducida si activamos el modo Always on Display, si hacemos sesiones más frecuentes o largas de ejercicio o se escuchamos más música desde el propio reloj, pero sea como fuere, la batería no ha sido un problema durante nuestras pruebas. Puedo afirmar sin miedo a equivocarme que la batería es uno de los puntos más destacables de este reloj y que no nos dejará tirados en ninguna ocasión.

Mención merece también el tiempo de carga, de alrededor de una hora para ponerlo al cien por cien. Un detalle que me gusta es que la base de carga tiene un puerto USB tipo C, por lo que se puede usar cualquier cable de cualquier móvil medianamente nuevo. Esto es algo que me gustaría ver en más relojes y agradezco que Huawei lo lleve implementando un tiempo. Con todo, recomiendo mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80%, ya que de esa forma aumentaremos la vida útil de la batería.

Huawei Watch GT 2e, la opinión de Xataka

El Huawei Watch GT 2e es un reloj que tiene luces y sombras, así que empecemos por las luces. La batería es, sencillamente, sobresaliente. Junto a los modelos de Amazfit, los relojes de Huawei son de los que más autonomía tienen y en el nuevo modelo no iba a ser de otra forma. Que el reloj aguante casi dos semanas en pie sin despeinarse es digno de admirar y, sin duda, uno de sus principales reclamos. Si a esto le sumamos que se carga por completo en alrededor de una hora, pues tenemos el combo más deseable.

Por otro lado, el dispositivo es cómodo y sienta bien a la mano (sobre todo si tienes la muñeca grande), la pantalla se ve bien y es generosa en tamaño y resolución y el rendimiento del reloj es correcto. No es lo más fluido del mercado, pero no se echa en falta más carbón en la caldera en el día a día. La monitorización de la frecuencia cardíaca también es precisa, al igual que la del sueño, y tiene modos deportivos para casi todos los gustos y perfiles. Es un reloj bastante completo en este sentido.

¿Sombras? Principalmente, tres. La primera es que Huawei ha sacado el micrófono y el altavoz del dispositivo, por lo que no se pueden hacer y recibir llamadas desde el mismo. La segunda son las notificaciones, que siguen quedándose cortas. Está bien recibir WhatsApp y mensajes de Twitter en la muñeca, pero me gustaría poder responder o interactuar con los avisos de alguna forma.

La tercera, y quizá la más importante, es el sistema operativo. Lite OS tiene las funciones necesarias para el día a día, pero si queremos ampliarlas con aplicaciones de Google Play es, sencillamente, imposible. No se pueden instalar más aplicaciones y hay que conformarse con las preinstaladas, que son suficientes, pero siendo objetivos, hay relojes (más caros, sí) que cuentan con esta funcionalidad.

Como hemos podido comprobar a lo largo del análisis, el Huawei Watch GT 2 y el Huawei Watch GT 2e se parecen bastante, sobre todo por dentro. Más allá del diseño, que salta a la vista que es radicalmente diferente, hay un par de elementos más subjetivos que hacen que este se queden un poquito por debajo. He probado los dos y en este mi sensación es que en este modelo las huellas se quedan más marcadas en la pantalla y que el rendimiento, sobre todo con las carátulas animadas, se reduce ligeramente. Nada drástico, pero no quería dejar de comentarlo.

En mi opinión, y tras haberlo probado largo y tendido y usado como mi reloj personal, es un dispositivo recomendable para los que busquen un reloj inteligente con buena relación calidad-precio. Su precio es de 179 euros, y lo cierto es que poco más se le puede pedir. Si no necesitas responder llamadas, no te importa no poder responder notificaciones y quieres un reloj que te permita monitorizar tus sesiones deportivas con precisión, el Watch GT 2e de Huawei es una opción a tener en cuenta.

8,2 Diseño9 Pantalla8,5 Software7 Autonomía9,5 Interfaz7 A favor Su autonomía, muy por encima de modelos más caros y avanzados

Es bonito, sienta bien a la mano y, a pesar de ser grande, no es molesto llevarlo todo el rato

Las mediciones deportivas y de sueño son bastante precisas En contra Lite OS no permite instalar aplicaciones adicionales y es bastante básico

No se pueden responder notificaciones y no es posible responder o hacer llamadas desde el reloj

No tiene NFC, por lo que es imposible pagar con el reloj



