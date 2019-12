Cómo cargar el teléfono móvil para maximizar la vida útil de la batería

Vamos a explicarte cómo cargar tu teléfono móvil maximizando la vida útil de la batería, de forma que puedas ralentizar su degradación. Las baterías de tu móvil tienen una horquilla de 300 a 500 ciclos de carga, a partir de los cuales comienza a degradarse su rendimiento y la energía máxima que soporta se empieza a reducir.

Si cargas diariamente tu móvil estarás haciendo una media de 360 ciclos al año, lo que puede hacer que a los dos años ya empiece a resentirse la salud de la batería. Esto es normal, aunque hay algunas prácticas que propician una degradación más rápida que habría que evitar, y algunos trucos también te pueden ayudar a maximizar esta vida útil.

No es malo dejar el móvil cargando toda la noche

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que las baterías de ión-litio no tienen el efecto memoria que tenían otros antiguos tipos de batería. Esto quiere decir que si cargamos una batería al 100% antes de que se haya descargado, no se reducirá su capacidad a largo plazo, ya que están preparadas para estos comportamientos.

Tampoco hay ningún peligro por dejar el móvil cargando toda la noche, ya que las nuevas generaciones de baterías de iones de litio o las de polímeros de litio no sufren por tenerlas durante largos periodos conectadas a la corriente para cargarlas. En muchos casos, las baterías simplemente desconectan el flujo de entrada cuando detectan que ya están cargadas al 100%.

Solo si esa carga se reduce volverá a activarse la carga de la batería, pero lo hará en pequeños intervalos que permiten por ejemplo que cuando nos levantemos tengamos el móvil cargado al 100% pero además sin que este esté caliente como podría ocurrir si cogemos el dispositivo nada más alcanzarse ese nivel.

Intenta mantener la batería entre el 20 y el 80% de carga

Vale, pero aunque el cómo cargues la batería no es perjudicial, sí que hay algunas prácticas que pueden ser beneficiosas y alargar su vida útil. Por ejemplo, hay varios estudios que apuntan a que mantener la batería entre el 20 y el 80% de carga es beneficioso para su vida útil. Otros estudios afirman que es aún mejor mantenerla entre un 40 y un 80% -e incluso yendo al extremo, entre un 40 y un 60%-, aunque la regla de oro es la de mantenerla entre el 20 y 80%.

Cuando la carga suba del 80% estarás forzando y degradando las celdas de iones de la batería, lo que se traduce en que su salud se resiente y la autonomía baja con el tiempo. Lo mismo pasa cuando la batería baja del 20%, que la estaremos forzando. Por lo tanto, al mantenerla en estos límites lo que vas a lograr es no someter a tanto estrés a las baterías y prolongar su vida útil.

Quizá una vez al mes sea bueno descargar la batería del todo y cargarla al 100% para sincronizar el indicador de batería del sistema operativo, pero nada más. Haciendo esto, nos aseguraremos de que Android o iOS siempre muestre el procentaje exacto de carga que le queda a la batería, pero no es algo de lo que debamos abusar.

Cómo mantener las baterías siempre entre el 20 y el 80%

La gran pregunta es cómo conseguir mantener siempre esa carga en tu móvil. Los usuarios de iOS lo tienen más fácil, ya que una de las novedades de iOS 13 en los iPhone ha sido un sistema que hace que la recarga nocturna se detenga al 80% para, a través de la inteligencia artificial, estimar la hora a la que desconectas el móvil cada mañana y prepararlo para que esté cargado justo al 100% cuando te despiertes y necesites tu móvil. Así, no se sobrepasará del 80% más que al final.

En móviles Android la cosa se complica mucho, porque tendrás que rootear tu móvil e instalar herramientas de terceros como Advanced Charging Controller de Magisk, un programa con el que puedes establecer límites mínimos y máximos de carga y descarga. Se usa desde la terminal, pero existe una interfaz gráfica para esta herramienta llamada AccA.

También existen otras opciones para las que también necesitarás tener el móvil rooteado, como por ejemplo Battery Charge Limit. También hay otras aplicaciones sin root que no limitan las cargas, pero sí te avisan cuando se alcancen los límites que quieras para empezar a cargarlos o dejar de hacerlo, como Battery Charge Notifier.

Mantén calibrada la batería de tu móvil

El sistema operativo de tu móvil utiliza una serie de algoritmos internos para calcular el porcentaje de batería que tienes en todo momento. Estos porcentajes hoy en día suelen ser bastante fiables, pero siempre puedes hacer cosas que sin querer afecten a sus cálculos y fallen ligeramente, de manera que no calculan de forma totalmente correcta el porcentaje de batería restante quedando descalibrados. Por eso, una vez al mes o cada pocos meses puede ser útil calibrar la batería.

Cómo hacerlo depende del sistema operativo. Apple ofrece unas instrucciones muy precisas sobre cómo calibrar la batería: primero tienes que cargar la batería del móvil al 100%, y luego descargar la batería al completo hasta que se apague al llegar a su límite. Después, deja reposar el móvil 6 u 8 horas antes de ponerlo a cargar para acabar con el exceso residual de batería que pudiera haber, y vuelve a cargar el móvil durante otras 6 u 8 horas con el dispositivo apagado.

En Android no hay métodos impuestos por los fabricantes, pero en general puedes hacer un proceso muy similar al de Apple con todos los demás. Primero carga la batería del todo, y tras asegurarte de hacerlo descárgala hasta que se apague automáticamente. Deja reposar el móvil 4 horas por si queda algún exceso residual de batería, y luego ponla a cargar de nuevo con el móvil apagado. Espera hasta que esté al 100% y déjalo un poco más por si acaso.

Intenta evitar que la batería se sobrecaliente

Otro consejo importante para cuidar tu batería del móvil es el de evitar que la batería se sobrecaliente, ya que el calentamiento reduce su rendimiento y acorta su vida útil. Por ejemplo, si ves que jugando a un juego especialmente exigente todo empieza a calentarse quizá sea mejor hacer pequeñas pausas, y sobre todo tenlo en cuenta a la hora de utilizarlo de forma continua.

Si, por ejemplo, te desplazas en coche mientras utilizas una aplicación de mapas para navegar, ten cuidado de si al móvil le da directamente la luz del sol a través del parabrisas, ya que puede hacer que se sobrecaliente con casi total seguridad. Lo ideal en casos como este es buscar un espacio donde no le dé la luz directa del sol dentro del coche.

Evidentemente, tampoco deberías dejarlo expuesto al sol aunque no lo estés utilizando. Por lo tanto, cuidado con dejarlo a su luz directa cuando estás en la playa o la piscina, y con dejarlo también en el típico asiento del coche donde siempre le da la luz. No pasará nada por dejarlo unos minutos, pero sobre todo en los días calurosos intenta no dejarlo a la luz directa.

Esto también se aplica a la hora de cargar la batería del móvil, por ejemplo, no dejando que se quede cargando en una mesita u otro sitio donde esté dando la luz directa del sol. O incluso en la playa, si llevas un cargador portátil, tampoco lo vayas a dejar cargando a pleno sol.

Utiliza los cargadores originales siempre que puedas

Y terminamos hablando de los cargadores. Cada uno suele tener unas características muy determinadas, algo que los fabricantes rara vez mencionan, lo que hace que la gente acabe pasando por alto. Por eso, es recomendable usar el cargador que viene con el móvil siempre que puedas, y sobre todo, evitar utilizar esos cargadores baratos de dudosa calidad que puedes encontrar en muchas tiendas. Pueden servir para ayudarte en momentos puntuales, pero no abuses de ellos.

En el caso de que tengas que comprar un nuevo cargador y no puedas hacerte con uno original, mira bien el voltaje y la intensidad del cargador original o que soporta el móvil, que aparecerán en el libreto de instrucciones, la caja del dispositivo, o el cargador con las letras V para los voltios del voltaje y A para los amperios de la intensidad.

Si el voltaje del cargador que compres es superior al original puede ser peligroso, ya que estarás metiéndole más energía de la que puede soportar la batería y podrías acabar dañándola. La intensidad en amperios indica la velocidad de carga y puede hacer que el móvil cargue más lento si es más baja que el cargador original o que sobrecaliente si es más alta.

Por lo tanto, si no tienes más remedio que comprar un cargador de terceros intenta que estos dos parámetros sean exactamente los mismos que tiene el cargador original. Los móviles suelen ser capaces de limitar la corriente que entra al dispositivo, pero si fallase este mecanismo podrías reducir drásticamente la vida útil de tu batería.