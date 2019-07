Vamos a explicarte cómo calibrar la batería de tu móvil, con una serie de pasos que podrás utilizar casi en cualquier dispositivo. Tu dispositivo calcula el porcentaje de batería restante en base a una serie de algoritmos basados en la capacidad de la batería, el tiempo que se está cargando y el punto máximo de carga. Cada vez es menos común que estos algoritmos fallen, pero si lo hacen y crees que el móvil no está midiendo bien la carga de la batería hay algunas cosas con las que puedes probar.

Si la batería del móvil está mal calibrada, es posible que el móvil esté mostrando porcentajes erróneos y acabe apagándose inesperadamente un poco antes de tiempo, lo que puede acabar siendo incómodo para tu día a día. Además, también puede ser perjudical para la salud del móvil, ya que con unos datos de carga precisos puedes asegurarte de tener siempre un nivel óptimo de carga.

Tal y como te contamos cuando os hablamos sobre los mitos y leyendas de las baterías móviles, es siempre aconsejable mantener el nivel de la batería entre el 40 y el 80 por ciento, y cargar antes de que baje de esos porcentajes para evitarle a las baterías modernas un estrés innecesario. Y para asegurarse de hacerlo bien, es importante tener un indicador de batería fiable y real.

Y antes de empezar, nunca confíes en las aplicaciones que prometen calibrar la batería, ya que su funcionamiento raramente se conoce y prácticamente nunca ayudan a calibrarlas realmente. Suelen ser simplemente aplicaciones fraudulentas que se suben por varios minutos, como obtener tus datos para venderlos a empresas publicitarias. Por lo tanto, no confíes en ellas y recuerda que lo mejor es realizar siempre tú mismo el proceso de calibración.

¿Por qué hay que calibrar la batería?

Como te hemos explicado, el sistema operativo de tu móvil utiliza una serie de algoritmos internos para calcular el porcentaje de batería que tienes en todo momento. Estos porcentajes hoy en día suelen ser bastante fiables, pero siempre puedes hacer cosas que sin querer afecten a sus cálculos y fallen ligeramente, de manera que no calculan de forma totalmente correcta el porcentaje de batería restante quedando descalibrados.

Hoy que los móviles no usan baterías extraíbles el descalibrado no es tan abrupto, pero sigue siendo prácticamente imposible de impedir. Por ejemplo, el mero hecho dejar el móvil enchufado cuando se ha cargado al 100% no es peligroso, pero si está expuesto a altas temperaturas y se calienta demasiado podría afectar a la salud y calibración de la batería de tu dispositivo.

La carga rápida también afecta negativamente a la salud de la batería, así como la inalámbrica. No es que el móvil se te vaya a romper de un día para otro, pero a la larga puede ser perjudicial. Y estas pequeñas variaciones en la salud de la batería también pueden llevar a descalibrarla.

Por eso, es recomendable recalibrar la batería de tu móvil cada cierto tiempo. Apple recomienda hacerlo cada mes, pero debería ser suficiente con hacerlo cada dos o tres meses. Los procesos son casi siempre iguales, y a continuación te lo vamos a describir todo.

Cómo calibrar la batería de tu iPhone

Aunque el proceso de calibración de una batería es prácticamente el mismo en cualquier modelo de móvil, Apple ofrece unas instrucciones muy precisas en cuanto a cómo calibrar la batería de sus dispositivos. Por eso, vamos a empezar explicándote primero los pasos para calibrar un iPhone en un proceso que la empresa recomienda realizar una vez al mes para mantener siempre las medidas precisas en la medición de la misma.

1. Primero carga la batería del móvil por completo , enchúfalo y espera hasta que el indicador de la batería cargue un 100%. No lo desenchufes inmediatamente cuando alcance ese 100%, déjalo un poco más para asegurarte de que si está descalibrado no afecte al límite superior de la carga.

, enchúfalo y espera hasta que el indicador de la batería cargue un 100%. No lo desenchufes inmediatamente cuando alcance ese 100%, déjalo un poco más para asegurarte de que si está descalibrado no afecte al límite superior de la carga. 2. Ahora descarga la batería por completo . Una vez la hayas cargado al máximo, utiliza el móvil con normalidad o utilízalo de forma intensiva. No importa cómo lo hagas, pero el objetivo es descargarlo por completo hasta que se apague al llegar al límite mínimo de batería.

. Una vez la hayas cargado al máximo, utiliza el móvil con normalidad o utilízalo de forma intensiva. No importa cómo lo hagas, pero el objetivo es descargarlo por completo hasta que se apague al llegar al límite mínimo de batería. 3. Deja reposar el móvil 6 u 8 horas antes de ponerlo a cargar. La batería puede tener un exceso residual de carga que provoca el descalibrado, y durante estas horas de reposo cuando la batería queda descargada por completo, este exceso debería ser liberado por la propia batería.

antes de ponerlo a cargar. La batería puede tener un exceso residual de carga que provoca el descalibrado, y durante estas horas de reposo cuando la batería queda descargada por completo, este exceso debería ser liberado por la propia batería. 4. Ahora, vuelve a cargar el móvil . Sólo después de que haya reposado entre 6 y 8 horas sin carga, debes poner a cargar el móvil y dejarlo cargando otras 6 u 8 horas. Haz esta carga con el móvil apagado o en modo avión para que el teléfono no consuma apenas energía durante el proceso.

. Sólo después de que haya reposado entre 6 y 8 horas sin carga, debes poner a cargar el móvil y dejarlo cargando otras 6 u 8 horas. Haz esta carga con el móvil apagado o en modo avión para que el teléfono no consuma apenas energía durante el proceso. 5. Enciende el móvil pulsando a la vez el botón Home y el de encendido. Si durante el proceso anterior lo tenías apagado, vuélvelo a encender con estos dos botones. Y si lo tenías en modo avión, apágalo y vuélvelo a encender pulsando Home y encendido después de haberlo tenido entre 6 u 8 horas cargando sin tocarlo ni utilizarlo.

Y ya está. Después de completar este proceso ya tendrás la batería de tu iPhone calibrada. Sé que hoy en día puede dar un poco de pereza estar entre 12 y 16 horas sin utilizar el móvil por tener que recalibrar su batería, pero si un fabricante como Apple le da tanta importancia como para recomendar hacerlo una vez al mes es porque realmente es un proceso importante para el correcto mantenimiento de tu móvil.

Cómo calibrar la batería de tu Android

El resto de fabricantes no suele especificar normas para calibrar la batería de sus móviles. Por eso, vamos a proponerte un método general que puedes aplicar con cualquier dispositivo independientemente de su marca. Verás que el método es parecido al de Apple pero menos estricto con los tiempos de reposo, y eso es porque como te dijimos al principio al final el proceso es casi siempre el mismo.