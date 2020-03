Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro+: lo más premium de Huawei llega con una pantalla curva de 90 Hz y hasta cinco cámaras

Ya están aquí. Huawei acaba de presentar su nueva hornada de dispositivos de gama alta para competir en este 2020, que esta vez no son dos, sino tres. El modelo más básico es el Huawei P40, pero le acompañan dos hermanos con un un diseño completamente distinto (y algunas diferencias entre ellos). Hablamos, por supuesto, de los Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro+.

Los dos buques insignias chinos llegan con una pantalla completamente curva que se extiende a lo largo y ancho del terminal. Aterrizan en el mercado con una fuerte apuesta por la conectividad y la cámara, aunque sin los Google Mobile Services debido a la situación entre China y Estados Unido. Por el momento no se ha desvelado el precio oficial ni su disponibilidad, pero mientras estos datos llegan, vamos a conocerlos mejor.

Ficha técnica del Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro+

HUAWEI P40 PRO HUAWEI P40 PRO+ DIMENSIONES Y PESO 158,2 x 72,6 x 8,95 mm

203 gramos 226 gramos PANTALLA OLED de 6,58 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.640 x 1.200 píxeles)

90 Hz OLED de 6,58 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.640 x 1.200 píxeles)

90 Hz PROCESADOR Kirin 990

GPU Mali-G76 Kirin 990

GPU Mali-G76 MEMORIA RAM 8 GB 12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB 256 GB CÁMARA TRASERA Sensor RYYB 50 MP, f/1.9, (1/1,28")

Ultra gran angular 40 MP, f/1.8

Telefoto 8 MP (RYYB) zoom óptico 5x

Profundidad

OIS+AIS Sensor RYYB 50 MP, f/1.9, (1/1,28")

Ultra gran angular 40 MP, f/1.8

Telefoto 8 MP (RYYB) zoom óptico 3x

Telefoto 8 MP zoom óptico 10x

Profundidad

OIS+AIS CÁMARA DELANTERA 32 MP

Sensor IR 32 MP

Sensor IR BATERÍA 4.200 mAh

Carga rápida 4.200 mAh

Carga rápida SISTEMA OPERATIVO Android 10 con EMUI 10.1 Android 10 con EMUI 10.1 CONECTIVIDAD WiFi 6 Plus

5G

NFC

Bluetooth

GPS

Dual SIM WiFi 6 Plus

5G

NFC

Bluetooth

GPS

Dual SIM OTROS Lector de huellas en pantalla

IP68 Lector de huellas en pantalla

IP68 PRECIO Por determinar Por determinar

La pantalla curva de expande por el frontal

Empezamos, como siempre, repasando el diseño. El Huawei P40 Pro llegará con acabado brillante en color Ice White (blanco), Deep See Blue (azul) y Black (negro) o en acabado mate en color Silver Frost (gris) y Blush Gold (dorado). Con este último acabado, al menos en teoría, las huellas deberían quedarse menos marcadas. En ambos casos, los dispositivos están acabados en cristal y rodeados por un marco de metal.

En la parte trasera tenemos un generoso módulo que acoge las cámaras (cuatro lentes en el P40 Pro y cinco lentes en el P40 Pro+), así como el flash LED y el texto que destaca la colaboración con Leica. Nada más. El canto derecho es el hogar de los botones de volumen y encendido, el canto izquierdo queda limpio y en la parte inferior tenemos el puerto de carga USB tipo C. Siguiendo la tendencia del mercado, el jack de auriculares no hace acto de presencia, pero sí contamos con certificación IP68.

Si le damos la vuelta, ambos terminales nos muestran una pantalla OLED de 6,58 pulgadas que ocupa casi la totalidad del frontal. No hay marcos ni arriba ni abajo, pero sí en las esquinas. El panel está curvado, pero no tanto como en otros dispositivos, y ha sido bautizado como "Overflow Display". Ambos modelos tienen una tasa de refresco de 90 Hz y una perforación en la esquina superior izquierda para alojar la cámara interna y el sensor de rayos infrarrojos.

Kirin 990, 5G NSA y SA y sin Google

Vistos por fuera, vamos a conocerlos por dentro. Grosso modo, son casi iguales. El Huawei P40 Pro monta 8 GB de memoria RAM y el Pro+ 12 GB. Comparten los 256 GB de almacenamiento interno y el procesador Kirin 990 5G (ergo, la GPU Mali-G76). Este procesador tiene una litografía de siete nanómetros EUV con ocho núcleos: 2 x Cortex-A76 (2,86 GHz), 2 x Cortex-A76 (2,36 GHz) y 4 x Cortex-A55 (1,95 Ghz), así como una NPU para tareas de inteligencia artificial.

Por otro lado, que el procesador tenga el apellido "5G" no es casualidad. Tanto los modelos Pro como el P40 estándar tienen conectividad 5G y son compatibles con redes 5G NSA (las actuales) y 5G SA (las que vendrán en el futuro). Y ahora que hablamos de conectividad, mencionar que cuentan con WiFi 6 Plus (160 MHz), NFC, Dual SIM, eSIM, NFC, Bluetooth y GPS.

Todo este lote de componentes es alimentado por una batería de 4.200 mAh con carga rápida y Android 10 con EMUI 10.1, que se ha presentado junto a estos terminales. Entre las novedades destacadas están MeeTime, una app de videollamadas y MultiScreen Collaboration, que sirve para llamar o responder llamadas desde el ordenador.

Dada la situación entre China y Estados Unidos, Huawei no puede acceder a los servicios de Google, lo que significa que no tiene Google Play Store. En su lugar, Huawei tiene HMS (Huawei Mobile Services) y AppGallery, su propia tienda de aplicaciones. En esta tienda no hay aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Instagram, pero siempre se puede descargar el archivo APK para instalar dichas apps manualmente.

Sigue la apuesta por los sensores RYYB

El tercer apartado es la fotografía, una de las grandes apuestas de Huawei. El sensor principal de ambos modelos es un sensor RYYB. En estos sensores, los píxeles verdes se sustituyen por píxeles amarillos, algo que de acuerdo a Huawei supone más rango dinámico, menos ruido y más luz. En concreto, este sensor asciende a 50 megapíxeles y tiene un tamaño bastante generoso: 1/1,28 pulgadas.

Este sensor llega acompañado por un gran angular de 40 megapíxeles y un telefoto de ocho megapíxeles con zoom óptico de cinco aumentos equivalentes a 80 milímetros, así como un sensor de profundidad. Este sensor recoge un 40% más de luz, según la marca, y tiene AIS, OIS y seguimiento de objetos. La diferencia está en el modelo Pro+, que incorpora una quinta lente con 10 aumentos ópticos y la posibilidad de hacer hasta 100 aumentos digitales.

Otro aspecto a destacar es el nuevo sistema de enfoque: Octa PD Autofocus, que usa fotodiodos de detección de fase para enfocar en milisegundos incluso en situaciones de baja luminosidad. Esperaremos al análisis para ver cómo funciona. Por otro lado, se ha implementado Huawei XD Fusion Engine, una tecnología similar a Deep Fusion, y un nuevo algoritmo AI AWB para mejorar la iluminación y textura de los rostros.

Los selfies quedan a mano de una cámara de 32 megapíxeles oculta en el notch. Ahora bien, a su lado hay un sensor infrarrojos que se usará para mejorar la iluminación de la cara (no han detallado si también para darle vida al reconocimiento facial). Llama la atención que esta cámara es capaz de grabar vídeo hasta en 4K a 60 FPS.

Finamente, unos cuantos apuntes adicionales del apartado fotográfico. La cámara trasera tiene "audio zoom", que sirve para ajustar el sonido conforme hacemos zoom, cámara lenta a 7.680 FPS, timelapse en 4K; modo Pro, ISO 51200 y HDR para el ultra gran angular.

Diferencias entre el Huawei P40 Pro y el Huawei P40 Pro+

Llegados a este punto, vamos a repasar rápidamente las diferencias entre ambos dispositivos. Son, básicamente, las cuatro que exponemos a continuación:

El Huawei P40 Pro+ está acabado en cerámica y en color blanco o negro, siendo estos colores exclusivos.

y en color blanco o negro, siendo estos colores exclusivos. El Huawei P40 Pro+ tiene 12 GB de memoria RAM.

El Huawei P40 Pro+ tiene una cámara más. En concreto, un segundo telefoto de diez aumentos ópticos y hasta 100 aumentos digitales.

Versiones y precio del Huawei P40 Pro y Huawei P40 Pro+

Los Huawei P40 Pro y P40 Pro+ llegarán en una única versión de 8/256 GB y 12/256 GB de memoria y en diferentes colores (recordemos que el acabado cerámico es solo para el Pro+). Por el momento, la compañía no ha desvelado los precio oficiales y la disponibilidad, así que actualizaremos este apartado en cuanto tengamos más información.