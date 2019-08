¿Qué significa que existan dos tipos de 5G? Diferencias y compatibilidades entre 5G NSA y 5G SA

El encendido de la primera red 5G en España de la mano de Vodafone ha venido acompañado de algo de polémica al hacerse visible que el despliegue de 5G consta de dos fases y las primeras redes que han comenzado a desplegarse por todo el mundo, se encuentran en la primera fase. ¿Qué significa esto? Eso es lo que vamos a intentar aclarar.

La 3GPP, entidad encargada de establecer los estándares de telefonía móvil, decidió enfocar la transición al 5G en dos fases. Una fase inicial, la Release 15 3GPP o más conocido como 5G NSA (5G no autónomo), que ofrece un mayor aprovechamiento de la infraestructura 4G; y la segunda fase, Release 16 o 5G SA (5G completo), que requiere de gran cantidad de hardware nuevo.

NSA y SA utilizan el espectro destinado al 5G

Calendario 3GPP establecido para fijar los estándares 5G en sus diferentes fases

Ambas fases son consideradas por la 3GPP como estándares 5G pero todas la ventajas del 5G completo no llegarán hasta la comercialización del 5G SA, que implica un nuevo despliegue de antenas más denso que el utilizado para las redes 4G (entre 30.000 y 75.000 en España antenas más), y esto no se espera que sea masivo hasta 2021.

Mientras la infraestructura del 5G NSA se implementa manteniendo el núcleo de red Evolved Packet del 4G (EPC) y la parte de radio podrá evolucionar de LTE a New Radio (NR), con el 5G SA, tanto la parte radio como la parte core son Next Radio (NR) y Next Gen Core (NGCN).

Independientemente de la infraestructura, tanto NSA como SA funcionarán utilizando el espectro radioeléctrico destinado para el 5G. De momento, en España Vodafone ha comenzado su despliegue haciendo uso de la única banda disponible, la de 3,7 GHz, con peor penetración, pero necesaria en ciudades con mayor densidad de población. MásMóvil y Telefónica también se han mostrado abiertas a empezar a amortizar el espectro en la banda 3,7 GHz este mismo año, mientras Orange afirma que será más paciente y no comenzará el despliegue de 5G hasta 2021.

La banda en los 700 MHz, que ayudará a extender la cobertura 5G más rápidamente y mejorará la cobertura en interiores, no estará disponible hasta la segunda mitad de 2020, tras el segundo Dividendo Digital, puesto que antes deben ser licitadas las frecuencias entre los operadores que participen en la subasta.

Por descontado queda que Telefónica, Vodafone y Orange se harán con parte de las frecuencias licitadas en los 700 MHz pero está por ver qué hará MásMóvil, que ya se mostró públicamente decido a entrar en la subasta, pero declaraciones posteriores que insinúan algún tipo de facilidad para los operadores más pequeños, hacen dudar de que su voluntad inversora esté a la altura del músculo financiero detrás de los otros gigantes.

Sin estas frecuencias, cualquier operador con red estaría en desventaja al no contar con la materia prima necesaria para el despliegue y se vería abocado a acuerdos con terceros operadores para garantizar una cobertura 5G completa. En MásMóvil ya tienen experiencia con los pros y contras que supone esta situación porque les ocurre lo mismo con el 4G, así que la decisión final, ahora en manos de nuevos dueños, será más relevante que nunca de cara al futuro del cuarto operador.

El 5G NSA también es 5G, pero no cuenta con todas las ventajas

Con el 5G NSA, que ya empieza a estar disponible, los usuarios de smartphones compatibles podrán beneficiarse de una mayor velocidad que se incrementará hasta los 2 Gbps, una latencia que cae hasta los 10 ms y una mayor estabilidad y fiabilidad en la conexión, incluso en movilidad o en aglomeraciones, gracias a tecnologías como Massive MIMO. Además, los operadores dispondrán de una capacidad de red mucho mayor que facilitará la aparición de tarifas con datos ilimitados.

Mayor velocidad de subida es la principal ventaja que aportará el 5G SA a los smartphones

El 5G SA, que llegará más adelante, será la etapa más revolucionaria, al posibilitar la implementación de futuros servicios como la conducción autónoma, gracias a la combinación de tecnologías como el Network Slicing con otras prometedoras como el Mobile Edge Computing, que ya ha empezado a implementarse incluso en las redes 4G+. En lo que a smartphones se refiere, su mayor aportación será el aumento en la velocidad de subida, una latencia aún menor y más velocidad de descarga.

Puesto que la experiencia comparada con las actuales redes 4G+ en la práctica es muy similar a la conseguida con el 5G NSA según pudimos comprobar en Xataka durante dos semanas, es de esperar que algo similar ocurriera con el 5G SA mientras no se creen nuevas aplicaciones que saquen provecho a las oportunidades que se abrirán.

Compatibilidades entre 5G SA y 5G NSA

La transición vivida en anteriores generaciones se repite con el 5G, y para disfrutar de sus beneficios es necesario contar con una tarifa y operador con servicios 5G, encontrarse bajo cobertura 5G y contar con un dispositivo compatible con las nuevas redes.

El módem del smartphone nos dirá si es 5G NSA o 5G SA

Pero en esta ocasión también será necesario tener en cuenta la existencia de las dos fases del 5G a la hora de elegir smartphone. Los operadores harán que la migración entre redes NSA y SA sea transparente para el usuario, pero si no queremos quedarnos con un 5G imcompleto, habrá que tener en cuenta el módem utilizado por el modelo de móvil.

De los móviles 5G a la venta, de momento el Huawei Mate 20 X 5G es el único compatible con redes NSA y SA gracias al módem Balong 5000, mientras que, tanto el Samsung Galaxy S10 5G, con módem Exynos 5100, como los Android con Snapdragon 855 que integran el módem X50 de Qualcomm sólo son compatibles con redes NSA. El futuro módem que también será compatible con redes SA será el X55 de Qualcomm.

Avances que aportan las últimas evoluciones de las redes móviles

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las novedades que en la práctica aportan las últimas tres Release de la 3GPP a los usuarios se resumirían en la siguiente comparativa:

Pero los smartphones son sólo una parte de los beneficiados de las redes 5G ya que la nueva generación de conectividad móvil servirá para crear nuevos servicios, muchos de ellos derivados del Network Slicing, que permite segmentar la red en subredes con distintas capacidades de transmisión, velocidad y latencia. Podrán crearse redes con condiciones específicas para futuras aplicaciones en IoT industrial, juegos interactivos, redes empresariales, o comunicaciones críticas de mayor prioridad como escenarios de emergencias, conducción autónoma, operaciones a distancia usando un robot quirúrgico, etc.

El 5G NSA por el mundo

En Europa, Suiza tomó la iniciativa el pasado mes de abril a través de los operadores Swisscom y Sunrise, alcanzando en el mes de junio 218 poblaciones con cobertura 5G. Por otro lado, el operador Elisa, también comercializa ya sus primeros servicios 5G en Finlandia aunque su cobertura es mucho más limitada de momento y Vodafone cuenta con 5G (15 ciudades en España, 7 en Reino Unido y 17 en Italia). En Reino Unido, EE ya ha desplegado en 16 ciudades.

Cinco países europeos cuentan ya con 5G

En Alemania aún no se puede concretar fecha pero se estima que sobre el mes de agosto podría haber novedades porque se acaban de subastar las licencias del espectro radioeléctrico necesario para comercializar esta tecnología de forma masiva. Francia subastará el espectro a finales de 2019.

Corea, EEUU, Uruguay o Sudáfrica son las ciudades del mundo que también cuentan ya con 5G NSA comercial. En Corea del Sur están utilizando el espectro de 3.5 GHz y SK Telecom cuenta ya con 38.000 estaciones base, KT Corporation otras 30.000 y LG U Plus 18.000, de las cuales el 85% se encuentran en seis grandes ciudades.

España será el único país donde acceder al 5G no tendrá un coste suplementario en las tarifas mientras en Italia se exigirán 5 euros mensuales con las tarifas más baratas y hasta 9 euros mensuales en Suiza si no contratas la tarifa más cara por unos 170 euros al cambio.

En España, sólo Orange esperará al 5G SA

Ante el adelanto del 5G por parte de Vodafone, los encargados de desplegarlo antes o después se han visto obligados a posicionarse. El más rápido y tajante fue Orange. Sólo dos días después del encendido del 5G convocó a los medios y en palabras de Laurent Paillassot, consejero delegado de Orange España, afirmó que "habrá que esperar a 2021 para asistir al despliegue comercial completo de la red 5G".

Telefónica y MásMóvil han sido mucho más cautos y fuentes de ambos operadores coincidieron en admitir que a pesar de no ser una demanda actual, se muestran abiertos a contar con sus primeras ciudades 5G este mismo 2019.

El interés real lo irá marcando el ritmo de despliegue en los próximos meses al igual que sucedió con el 4G, pero lo que más ayudará a su impulso, además de un aumento de la cobertura, será la llegada de smartphones 5G más asequibles, y no se les espera hasta 2021. Así que Orange tampoco parece tan desencaminada con su decisión.

Los usuarios que más pagan es probable que estén más dispuestos a ser los primeros en probar el 5G

Pero la imagen de marca de Orange podría verse afectada si el 5G llega a sus clientes al menos un año más tarde que a los de la competencia, y precisamente los clientes que más pagan podrían verse tentados por cambiar de operador. Movistar tendría el fútbol, Vodafone los datos ilimitados y MásMóvil el precio más ajustado, mientras la ausencia de 5G tal vez reduciría alicientes para quedarse en Orange.

Con Movistar y MásMóvil al acecho por ser el siguiente en lanzar el 5G, Orange se juega entrar demasiado tarde cuando tampoco parece que tenga motivos para privar a los usuarios de mejoras previas en la red y resulta llamativa la contundencia de sus afirmaciones cuando tradicionalmente todos los operadores nos han acostumbrado a querer llevarse el mérito por ser "el primero" en aplicar cada mejora en sus redes, por poco accesibles que fueran en sus inicios.