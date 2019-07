He estado dos semanas usando un móvil 5G como el mío personal y esta ha sido mi experiencia

El 5G ya es una realidad. Vodafone ha sido la primera operadora en desplegar esta nueva red en España en la banda de los 3,7 GHz en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga, la ciudad costera en la que vivo.

Vodafone y Xiaomi nos han prestado Xiaomi Mi MIX 3 5G para poder poner a prueba su red, ver cómo se comporta y, por supuesto, concluir si hay diferencias con respecto a usar un dispositivo 4G en el día a día.

He estado dos semanas usando el Xiaomi Mi MIX 3 5G como mi teléfono diario, una semana forzando la conexión 4G y otra semana activando el 5G. En ambos casos, he usado el teléfono como personal, es decir, mensajería, correo, redes sociales, navegación y consumo de contenido multimedia.

Además, he hecho algunas pruebas sintéticas para ver la velocidad de descarga y compararla con la velocidad del 4G, también de Vodafone. Estas han consistido en la descarga de películas y series en Amazon Prime Video, listas de reproducción en Spotify, aplicaciones pesadas desde Google y tests de velocidad. Dichas pruebas se han ejecutado en diferentes puntos de Málaga para ver si hay variaciones.

Lo primero: un par de apuntes sobre el 5G de Vodafone

El 5G de Vodafone es 5G NSA, es decir, "5G Non-Standalone". Eso significa que la red 5G, en parte, está soportada por la actual infraestructura del 4G. Por ello tenemos una velocidad máxima teórica de 1 Gbps, pero una velocidad de subida más reducida, similar a la que tendríamos usando la red 4G. Básicamente, el 5G actual es una especie de aperitivo de lo que está por venir.

El 5G NSA supone una mayor velocidad de descarga, mayor capacidad de red, menos latencia y capacidades de Mobile Edge Computing. Es decir, es una red más rápida y menos saturada, pero no será hasta la llegada del 5G SA (con todo lo que eso supone en términos de infraestructura e inversión) cuando podamos acceder a todas las ventajas.

El 5G todavía está en fase NSA, por lo que, a efectos prácticos, solo notaremos una mejora en la velocidad de descarga

Asimismo, cabe destacar que el 5G de Vodafone solo está disponible en la tarifa ilimitada (la que tiene datos ilimitados) y los planes prepago. Para el caso, nosotros hemos podido acceder a una tarjeta SIM con la primera de ellas, por lo que el consumo no ha sido un problema.

Por otro lado, el móvil que hemos usado es el Xiaomi Mi MIX 3 5G, que es igual que la versión estándar solo que tiene el Snapdragon 855 y el módem Qualcomm X50. Como apuntan desde Vodafone, "los actuales terminales 5G que comercializa Vodafone se podrán utilizar con la red 5G SA mediante una actualización del software de los mismos".

Los resultados de las pruebas: es más rápido, y ya

Dicho esto, hablemos de los resultados de las pruebas, las cuales se hicieron en diferentes lugares de Málaga. La zona del centro y de la Caleta (el paseo marítimo) destacan por tener la mejor cobertura, así que es por esta zona es por la que nos hemos movido. No son las únicas, pero sí las zonas más transitadas.

No todas las aplicaciones están optimizadas para descargar mediante 5G, motivo por el que puede apreciarse que, en algunos casos, los tiempos de descarga no cambian radicalmente a pesar de tener más velocidad. Desde Vodafone nos comentaron que entre las optimizadas están Vodafone TV, Amazon Prime Video, Google Play, Ookla (el test de velocidad) y Hatch, una plataforma de juegos móviles en streaming.

La velocidad es hasta 10 veces mayor que la que podemos conseguir usando la red 4G

Salta a la vista que la velocidad de descarga es bastante más alta que cuando usamos el 4G, hasta 10 veces, si bien no hemos conseguido acceder nunca, en ninguna prueba, a ese Gbps que el 5G de Vodafone es capaz de ofrecer. Lo más alto que hemos conseguido son 522 Mbps, la mitad. Sin embargo, la velocidad de subida no cambia tanto. De hecho, es curioso que en la mayoría de ocasiones hemos tenido una velocidad igual o superior usando el 4G. Recordemos que hablamos de 5G NSA, no 5G SA.

La latencia tampoco cambia radicalmente. Con el 4G, de media tenemos 34 ms, que no está mal, y con el 5G NSA hemos conseguido bajar 10 ms. Puede que esto sea algo que se note jugando en competitivo al 'Counter Strike' en un ordenador, pero en la experiencia móvil no se nota en absoluto. El ejemplo más claro lo tenemos en Hatch.

Cuando juegas a Hatch usando el 4G, la experiencia es completamente fluida. Salvo algún que otro tirón puntual cuando hay mucha carga gráfica, el avatar responde de inmediato a nuestros comandos y podemos jugar como jugaríamos a un juego instalado en el móvil. Con el 5G se eliminan esos tirones puntuales, pero la experiencia es igual de fluida. No hemos notado diferencias notables en una red u otra. Con el 5G se juega bien, pero es que con el 4G y con el WiFi de nuestra casa también.

La red 5G de Vodafone no es todavía del todo estable y, en alguna ocasión, tuvimos problemas de conexión.

Verás que metemos la Plaza de la Merced y que la velocidad es muy baja, mucho más baja que el 4G a pesar de estar en el 5G. La conexión 5G a la que podemos acceder actualmente no es del todo estable, por lo que podemos encontrarnos con estar conectados a ella y no poder disfrutar de las ventajas. Digamos que el 5G está en constante desarrollo. Cuando hicimos las pruebas en la Plaza de la Merced, el 5G nos daba error. De hecho, más arriba puedes ver algunas capturas intentando acceder a Xataka. La única forma de solucionar los problemas de red fue forzando la conexión 4G.

Los tiempos de descarga

Los tiempos de descarga son más bajos, no hay lugar a dudas, pero la diferencia tampoco es excesivamente notable con respecto al 4G. Quiero decir, la descarga se completa antes, pero lo que diferencia descargar el primer capítulo de 'Good Omens' en Amazon Prime Video con 4G y con 5G es de 10 segundos en el mejor de los casos.

Si hablamos de la descarga de un elemento más pesado, como podría ser 'PUBG Mobile' (que ahí donde lo ves pesa la friolera de 2,07 GB, suficiente para dejar una tarifa de datos limitada tiritando), sí vemos una diferencia más importante. Posiblemente, porque Google Play Store está bien optimizada para velocidades de descargas altas y nos permite sacarle provecho.

Los tiempos de descarga se reducen, pero el salto no es drástico

Cuando descargamos 'PUBG Mobile' usando el 4G invertimos 87 segundos de media. No es mucho, pero puede ser menos. En plena Plaza de la Constitución, centro de Málaga, reducimos la cifra a la mitad, hasta poco más de 40 segundos. En el resto de lugares, unos 50 segundos, segundo arriba, segundo abajo. Ahora bien, ¿es una diferencia abismal? ¿Ha supuesto un cambio radical en mi vida poder descargar un juego pesado en 40 segundos menos? No.

Spotify es una aplicación que Vodafone no menciona como una de las optimizadas para el 5G, por lo que hemos querido probarla también para ver si se le saca provecho. Spoiler: tampoco. Para las pruebas, descargamos las listas "Éxitos en España" y "Coffee Table Jazz" (464 MB y 1,5 GB, respectivamente), y las diferencias de tiempo no son demasiado altas. Con el 4G tardamos 35 segundos en hacernos con la primera y 110 segundos en hacernos con la segunda. Con el 5G, la cifra se reduce entre 20 y 30 segundos de media, pero insisto, no es una diferencia abismal.

De hecho, la única diferencia importante que he notado y que, en cierto modo he agradecido, es en la tarifa. Vodafone lanzó el 5G en su tarifa ilimitada, por lo que puedes descargar todo lo que quieras sin preocuparte por reducciones en la velocidad. En otro contexto, hacer estas mismas pruebas con mi tarifa normal habría supuesto quedarme sin datos en poco más de un día. Durante el primer día de pruebas consumí ni más ni menos que 30 GB, así que puedes hacerte una idea.

El 5G en el día a día

En pocas palabras, tener 5G en el móvil es como tener una conexión WiFi rápida en casi todas partes. Puedes hacer exactamente lo mismo que harías con el WiFi de tu casa, incluyendo, en el caso de las tarifas ilimitadas, la despreocupación por el consumo. Pero poco más. Como decía antes, usar un móvil 5G no ha cambiado la forma en la que uso mi iPhone 8 Plus en el día a día.

¿Qué quiero decir con esto? Que pienses en para qué usas el móvil a diario. En mi caso, paso mucho tiempo en Twitter, comprobando el correo, leyendo páginas web, veo bastantes vídeos en YouTube, mando mensajes por WhatsApp y Telegram y, de vez en cuando, sobre todo cuando viajo, reproduzco alguna película o serie en el móvil que he descargado previamente. ¿El 5G cambia esto? En absoluto. Se hace algo más rápido, pero el salto que hay entre el 4G y esta avanzacilla del 5G es nimio.

Si se quiere aprovechar el 5G al máximo, una tarifa de datos ilimitada se convierte en un requisito casi indispensable

Ni que decir tiene que al 5G en las tarifas Bit y prepago, anunciado recientemente, no se le puede sacar provecho porque estas tarifas tienen gigas limitados: 5 GB en el caso de Yuser, 15 GB en Mega Yuser, 6 G GB en Super Yuser y 25 GB en Bit Móvil y Bit Móvil + fibra. 5 GB de datos los consumes al descargar una temporada de una serie o un par de películas en máxima calidad. Las tarifas ilimitadas se configuran como un requisito indispensable para aprovechar el 5G, simple y llanamente.

Por otro lado, el 5G NSA no penetra en edificios dado que usa la frecuencia de los 3,7 GHz. En mi casa, donde paso la mayor parte del tiempo, no llega el 5G. Tengo 4G+, pero el 5G, a pesar de estar construido sobre su infraestructura, no llega. Para ello, con total seguridad, habrá que esperar a que le digamos adiós al TDT y se libere la banda de los 700 MHz. Y seamos sinceros, ¿quién usa en casa su red móvil si tiene una conexión WiFi decente?

Esta prueba, este periodo de análisis, me gustaría repetirlo cuando Google Stadia y demás servicios de videojuegos en streaming estén disponibles. Y si es con 5G SA en lugar de 5G NSA, mejor que mejor, puesto que será entonces cuando podamos aprovechar todo el potencial de esta nueva red. Mientras tanto, lo único que se puede decir sobre el 5G es que sí, es más rápido, y sí, tiene potencial, pero ahora mismo ni tiene buena cobertura, ni los móviles y aplicaciones nos permiten sacarle provecho.

El 5G tiene potencial, pero su escasa cobertura actual y la falta de aplicaciones que le saquen provecho dejan ver que todavía tiene camino por delante

De hecho, compañías como Orange o Telefónica han preferido tomarse el despliegue con más calma. Tomás Alonso, director de ingeniería de Orange España, dijo que "no vamos a desplegar red solo por el hecho de desplegarla" Y tiene sentido, porque el espectro completo todavía está pendiente de ser adjudicado.

Teléfonica, por su parte, fue más rotunda: "a día de hoy podemos decir que el 5G no aporta nada respecto al 4G. Las grandes ventajas de esta tecnología no se pueden aprovechar en un despliegue que sólo ofrece cobertura en exterior (o muy limitada en interiores) sin aplicaciones que puedan aprovecharla y con muy limitada oferta de smartphones". Yo, después de probarlo, debo decir que estoy de acuerdo con esa afirmación.

Es algo que se ha debatido en infinidad de ocasiones: la red 5G no es una red para el móvil como pudo ser el 4G. El 5G es la red de las ciudades, de los coches conectados, de los dispositivos IoT; es la red que conectará todos y cada uno de los elementos de nuestras vidas entre sí y que permitirá que un móvil 5G sea el centro de mando de todos esos elementos. Pero hasta que eso llegue todavía hay que esperar.