HMS Core: así es el ecosistema de Huawei en el que invertirán 1.000 millones de dólares para resistir sin los servicios de Google

Huawei busca superar su dependencia con Google. Y para demostrarlo están creando una potente alternativa: los Huawei Mobile Services Core. Durante la celebración del congreso Web Summit 2019, en Lisboa, la compañía china ha dado a conocer cuál es su estrategia en el software de cara a los próximos años. Una serie de proyectos y herramientas para no depender de empresas norteamericanas como Google.

El bloqueo de los EE.UU se ha notado especialmente en el Mate 30 Pro, su último buque insignia que ha llegado a España sin acceso a Google Play. En su lugar encontramos la tienda de aplicaciones AppGallery y distintas aplicaciones de Huawei. ¿Son estas suficientes para convertirse en una alternativa a todo lo que ofrece Google en Android? Lo cierto es que todavía no, pero Huawei ya tiene preparadas casi 1.000 APIs distintas para los desarrolladores de su ecosistema.

Aquí os explicamos cómo funcionan los nuevos HMS Core, qué ventajas ofrece Huawei respecto a Google y cómo pretenden crear un ecosistema suficiente fuerte de cara a los futuros móviles de la compañía.

Un móvil es mucho más que sus aplicaciones. Un ejemplo bastante sencillo para entenderlo es utilizar Google Maps. La fortaleza del servicio de mapas no es únicamente la aplicación, sino que los servicios de ubicación de otras aplicaciones utilizan los datos de Google para saber dónde estás. Es decir, Google no solo ofrece un mapa, sino un servicio de localización para otras aplicaciones. Y de la misma manera que tenemos esto, también hay otros servicios en el móvil como los pagos, la identificación, la sincronización entre juegos o la información en la nube.

Debido a esto, cuando el Huawei Mate 30 no tiene acceso a Google Play, también pierde acceso a todos los servicios de Google asociados. Y esto es un problema, pues no solo dejamos de poder utilizar las apps de Google, también perdemos gran parte de las características utilizadas por miles de aplicaciones. Para corregir esto, Huawei nos presenta sus propios HMS Core, una alternativa a los Play Services de Google.

¿Cuáles son las herramientas que Huawei ofrece actualmente? En concreto tenemos 9 kits de desarrollo especializados desde mediados de agosto. Vamos a ver cuáles son y qué nos ofrecen:

