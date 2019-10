Huawei Watch GT 2, análisis: Huawei tiene mucho que decir en el mundo de los smartwatches con esta autonomía

El debate que plantea en qué medida la ausencia del ecosistema de servicios y aplicaciones de Google debilita a dos smartphones con un hardware tan atractivo como el de los Mate 30 y 30 Pro está encima de la mesa. El conflicto que sostienen las administraciones estadounidense y china, y que tanto está afectando a Huawei, ha provocado que todos nos fijemos en estos dos teléfonos móviles, pero no son los únicos productos interesantes que ha presentado recientemente esta marca china.

Y es que el smartwatch al que dedicamos este análisis incorpora novedades jugosas que también parecen querer reclamar su dosis de protagonismo. Como veremos a lo largo de este artículo, el nuevo Watch GT 2 apuesta por la misma estrategia que otros relojes inteligentes de esta marca que también hemos analizado en profundidad, como el Watch GT original o el Watch GT Active. Pero también consigue refinar una fórmula que, si bien no encaja en todos los escenarios de uso posibles, aspira a resolver de una forma eficaz las necesidades de los usuarios que van a utilizarlo, sobre todo, para practicar deporte.

Huawei Watch GT 2: especificaciones técnicas

Antes de que entremos en detalles es interesante que sepamos que este reloj inteligente está disponible con dos esferas de diferente tamaño: 46 y 42 mm de diámetro. El que nosotros hemos tenido la oportunidad de analizar es el más grande, y, según Huawei, se adapta a muñecas con un contorno que oscila entre 14 y 21 cm. Lo hemos recibido con la correa en cuero marrón instalada, pero, como veremos más adelante, también incorpora una segunda correa de caucho que encaja mejor que la de piel en un escenario de uso eminentemente deportivo.

La principal novedad que incorpora este smartwatch en su interior es su microprocesador Kirin A1, un chip de bajo consumo que también podemos encontrar dentro de los nuevos auriculares FreeBuds 3 de Huawei

La novedad más interesante que podemos descubrir en su interior si oteamos sus especificaciones es su microprocesador Kirin A1, que es el mismo chip que monta Huawei en sus nuevos auriculares con cancelación activa del ruido FreeBuds 3. Este SoC es diferente al chip ARM Cortex M4 con dos MPU (una de ellas de bajo consumo) que podemos encontrar en el Watch GT original y el Watch GT Active, lo que a priori podría tener un impacto perceptible tanto en su potencia como en su consumo. Más adelante indagaremos en estos dos frentes.

Desafortunadamente, Huawei apenas ha desvelado un puñado de características de este chip, pero sabemos que incorpora un modo de ahorro de energía que pretende maximizar la autonomía de los dispositivos en los que reside. Esta característica nos permite intuir que probablemente, al igual que el SoC de las anteriores versiones de este smartwatch, incorpora dos unidades de proceso diferenciadas. De ser así una de ellas se encargaría de ejecutar los procesos básicos del sistema operativo y consumiría muy poco, y la otra entraría «en acción» únicamente cuando es necesario contar con un rendimiento más alto, como al iniciar alguna de las apps preinstaladas en el reloj.

Por otro lado, la pantalla es esencialmente la misma con la que cuentan los últimos smartwatches de esta marca. Recurre a un panel AMOLED táctil de 1,39 pulgadas y con una resolución de 454 x 454 puntos con una capacidad de entrega de brillo suficiente para rendir bien en exteriores con abundante luz ambiental, aunque su rendimiento se resiente un poco cuando la luz incide directamente sobre la pantalla. Y en lo que se refiere a su dotación de sensores, nada que objetar; incorpora todos los que podemos exigir a un dispositivo de este tipo (acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición del ritmo cardíaco, medición de luz ambiental y barómetro). Tenéis todas sus especificaciones en la siguiente tabla.

HUAWEI WATCH GT 2 Características PANTALLA AMOLED táctil de 1,39 pulgadas (454 x 454 puntos) MICROPROCESADOR Huawei Kirin A1 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA Bluetooth: BT5.1, BLE/BR/EDR SISTEMA OPERATIVO Lite OS GEOPOSICIONAMIENTO Sí, mediante GPS, GLONASS y Galileo SENSORES Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensor óptico para medición del ritmo cardiaco, medición de luz ambiental y barómetro BOTONES Encendido y función RESISTENCIA AL AGUA Hasta 5 atmósferas REQUISITOS Smartphones con Android 4.4 o superior, o iOS 9.0 o posterior BATERÍA 455 mAh PUERTO DE CARGA Base magnética de carga ESFERA 46 milímetros (45,9 x 45,9 x 10,7 mm) COLORES DE LA CORREA Gris, naranja, cuero marrón y negro RANGO DE COBERTURA DE MUÑECA De 14 a 21 cm PESO 41 g (sin la correa) PRECIO 239 euros

Huawei Watch GT 2 Sport - Smartwatch con Caja de 46 mm, 2 Semanas de Uso, Pantalla Táctil AMOLED de 1.39", GPS, 15 Modos Deportivos, Pantalla 3D de Cristal, con Llamada Bluetooth, Color Negro Hoy en Amazon por 239,00€

Caja rediseñada y doble correa para hacerlo aún más versátil

Las novedades que ha introducido Huawei en este Watch GT 2 no residen solo en el interior del reloj. Los últimos modelos lanzados por la marca china han apostado por una esfera cercada por un bisel bastante pronunciado muy similar al que utilizan muchos relojes de pulsera convencionales. Sin embargo, el modelo que estamos revisando carece de bisel. En su lugar el borde del vidrio ha sido rebajado sutilmente hasta quedar encastrado en la caja metálica del reloj, lo que le da un estilo más moderno que el de anteriores revisiones de la familia Watch GT.

Aunque, lógicamente, todo lo que se refiere a la estética va en gustos, en mi opinión este cambio le sienta bien porque ha permitido a Huawei renovar un apartado estético que empezaba a quedarse algo estancado. Además, en combinación con la correa de cuero marrón con la que lo hemos recibido este reloj encaja estupendamente en el día a día de cualquier usuario que no quiera utilizarlo únicamente para llevar a cabo actividades deportivas, un escenario de uso en el que, como veremos más adelante, este smartwatch se siente como «pez en el agua».

En las imágenes de detalle que ilustran este artículo podéis intuir que la construcción de este reloj inteligente es de primera división. El mecanizado de la caja metálica es impecable, de hecho es equiparable al de los relojes inteligentes de precio superior que están comercializando actualmente marcas como Apple o Samsung. El tallado del vidrio que protege la pantalla AMOLED también está muy cuidado, algo especialmente meritorio si tenemos en cuenta que la ausencia del tradicional bisel metálico podría dejar al descubierto cualquier mínima imperfección en el rebaje del vidrio. Así que en lo que se refiere al acabado no tengo nada que objetar a este Watch GT 2.

Huawei nos entrega junto al Watch GT 2 con correa de piel o metal una segunda unidad de caucho

En cualquier caso, lo que más me sorprendió cuando desprecinté este dispositivo y lo saqué de su caja no fue su renovado diseño; semioculta entre la base de carga magnética y el manual de usuario había una segunda correa. Pero no se trataba de una unidad de cuero como la que ya incorporaba el reloj, sino de una correa de caucho de color negro que no se degrada por la acción del agua o el sudor, lo que la hace mucho más interesante para hacer deporte con ella que la de piel. Indagando un poco descubrí que Huawei regala esta segunda correa a aquellos usuarios que compran un Watch GT 2 equipado con una correa de cuero o metal. Sin duda es una gran idea si valoramos la evidente vocación deportiva de este smartwatch.

Un Watch GT de «pura cepa» con una marcada vocación deportiva

Al igual que sus predecesores, este reloj inteligente tiene un carácter muy marcado. Su diseño relativamente tradicional parece invitarnos a pensar que es una solución pensada para acompañarnos en nuestro día a día. Y sí, podemos llevarlo puesto todo el día al trabajo, la universidad o donde queramos sin que parezca un accesorio pensado para hacer deporte. Sin embargo, su vocación es marcadamente deportiva. La mayor parte de las funciones a las que accedemos cuando presionamos el botón superior de la caja están pensadas para ayudarnos a sacar más partido a nuestra actividad deportiva.

Su diseño es estilizado y serio, pero este smartwatch tiene una marcada vocación deportiva

Tenemos registros de ejercicio, estado del ejercicio, frecuencia cardíaca, registros de actividad, ejercicios de respiración, medición del estrés, etc. Y el botón inferior adosado al lateral derecho de la caja del reloj nos permite acceder a multitud de programas de entrenamiento: correr con guía, correr al aire libre, caminar al aire libre, usar una bicicleta fija, nadar en interiores, senderismo, etc. He comparado los programas de entrenamiento que incorpora este Watch GT 2 con los del Watch GT Active, que hasta ahora era el último modelo lanzado por Huawei, y el reloj que estamos analizando tiene una mayor variedad de planes.

Aunque practico deporte con frecuencia no soy ni mucho menos un experto en esta área, así que, al igual que cuando probé los anteriores dispositivos de la familia Watch GT, pedí a un familiar que tiene formación específica en actividades físicas y deportivas que lo probase. Y, de nuevo, después de utilizarlo de forma intensa durante varios días, pronunció las mismas palabras a las que recurrió cuando le pedí que valorase los programas de entrenamiento del modelo Watch GT Active: «utiliza ejercicios genéricos, pero sus rutinas están bien planteadas y son más que suficientes para que cualquier persona pueda mantenerse en forma y combatir la sedentariedad».

Lite OS, que es el sistema operativo instalado por Huawei en sus smartwatches, es ligero, lo que repercute tanto en la autonomía del reloj como en la agilidad con que el SoC es capaz de moverlo. Los chips que utilizan los modelos Watch GT original y Watch GT Active eran capaces de ejecutar con suficiencia esta plataforma, pero el SoC Kirin A1 de este Watch GT 2 es aún más eficaz. Y es que consigue mover la interfaz e iniciar las aplicaciones con más agilidad que el «antiguo» chip ARM Cortex M4 del Watch GT y el Watch GT Active. La mejora no es abrumadora, pero cuando comparas estos dispositivos frente a frente, se nota. Y durante un uso continuado este ligeramente mayor rendimiento se agradece.

Después de este inciso, y antes de dejar atrás las prestaciones en materia deportiva de este reloj inteligente, me parece importante recalcar lo completos que son los informes que genera la app Salud que necesitamos instalar en nuestro smartphone para poder utilizar este smartwatch. Esta aplicación está disponible tanto para Android como iOS. Además de incluir parámetros esenciales como son nuestra frecuencia cardíaca máxima y promedio, las calorías que hemos quemado o nuestro ritmo promedio, recoge las variaciones de altitud a las que nos ha sometido nuestro entrenamiento, la amplitud de nuestra zancada, el efecto del ejercicio aeróbico o el tiempo de recuperación que debemos respetar antes de afrontar el siguiente entrenamiento, entre otras opciones. Estos datos no debemos tomarlos como medidas infalibles que no admiten discusión, pero cuando menos resultan útiles para valorar si estamos progresando en nuestra actividad deportiva.

Una de las características más interesantes de esta propuesta es, dada su vocación deportiva, su sensor de medición de la frecuencia cardíaca. Este componente es idéntico al que incorporan los modelos Watch GT original y Watch GT Active, por lo que se apoya en dos emisores LED y otros dos sensores de lectura que, según Huawei, consiguen leer nuestro pulso con precisión. Para comprobarlo decidí comparar la lectura de este sensor con la efectuada por un monitor de presión arterial electrónico de la marca OMRON.

Su sensor de medición de la frecuencia cardíaca incorpora dos emisores LED y otros dos sensores de lectura que consiguen identificar nuestro pulso con bastante precisión

Aunque no es un dispositivo profesional de lectura de la frecuencia cardíaca a este tensiómetro se le presupone una precisión más alta que la que nos ofrecen, por ejemplo, las bandas para el pecho o los pulsómetros de muñeca, por lo que nos sirve para calibrar el rendimiento del sensor del Watch GT 2. Y al igual que el Watch GT original y el Watch GT Active salió bien parado de esta prueba. Una vez más entre el 80 y el 85% del tiempo las lecturas efectuadas por el tensiómetro y el reloj estaban alineadas, y durante el 15 al 20% restante la diferencia oscilaba en el rango de 3 a 6 pulsaciones, que es una variación asumible que deja al Watch GT 2 en buen lugar.

Una característica que permite al reloj que estamos probando aventajar a sus predecesores es la capacidad de transferir nuestra música favorita a sus 2 GB de almacenamiento interno para escucharla mientras estamos entrenando sin necesidad de llevar encima nuestro smartphone. Eso sí, para poder hacerlo necesitamos tener instalada la app Music que viene preinstalada en los teléfonos móviles de Huawei y Honor. El reloj incorpora un altavoz bastante potente, pero si lo preferimos puede enlazarse con unos auriculares FreeBuds 3 de la misma marca mediante un enlace Bluetooth.

Este smartwatch nos permite almacenar nuestra propia música en él para escucharla mientras entrenamos

Otra prestación interesante del Watch GT 2 con la que no cuentan los otros modelos de la familia Watch GT es la posibilidad de hacer y recibir llamadas, lo que demuestra que Huawei se ha esforzado para pulir uno de los puntos débiles de esta familia de smartwatches. Como acabamos de ver el margen de interacción entre este reloj y nuestro teléfono móvil ha mejorado, pero en lo que se refiere a la gestión de las notificaciones sigue sin estar a la altura de algunos de los relojes inteligentes con los que compite. Recibiremos las notificaciones de las apps que previamente hayamos habilitado, pero no podemos hacer nada más. Por ejemplo, no podemos responder los mensajes de WhatsApp o Telegram.

Además, al no incorporar Wear OS no podemos acceder a la tienda de aplicaciones de Google, lo que nos obliga a conformarnos con las apps que vienen preinstaladas. Y esta limitación acota claramente su funcionalidad. En este terreno es evidente que Huawei aún tiene trabajo por delante si quiere que sus relojes inteligentes de la familia Watch GT miren de tú a tú no solo a algunos de sus competidores, sino también a otros modelos de la propia marca china, como el Watch 2, que incorpora conectividad WiFi y NFC, con todo lo que esto conlleva.

Una autonomía a la que resulta difícil resistirse

Por fin llegamos a una de las secciones en las que tradicionalmente los relojes de la familia Watch GT se han mostrado intratables. Y este Watch GT 2 no es una excepción. Su autonomía durante mis pruebas en condiciones reales de uso alcanzó los diez días. Sin apagarlo por la noche, con la monitorización de la frecuencia cardíaca siempre activada y saliendo a correr entre 45 minutos y una hora tres veces a la semana. En estas condiciones esos diez días de autonomía permiten a este smartwatch aventajar con claridad a la mayor parte de sus competidores.

Como es lógico las personas que lleven a cabo una actividad física más intensa que la mía, escuchen música con más frecuencia o utilicen el reloj para monitorizar su sueño, recortarán su autonomía, pero dudo mucho que en el escenario más exigente posible se reduzca por debajo de los siete días. Y en estas condiciones sigue siendo una marca fantástica. Otro dato interesante es que la carga de la batería de 0 al 100% requiere una hora aproximadamente, una marca que tampoco está nada mal. Eso sí, al igual que cualquier otro dispositivo equipado con una batería de iones de litio, es recomendable mantener en la medida de lo posible el nivel de carga entre el 20 y el 80%. De esta forma prolongaremos la vida útil de la batería, y, por tanto, también la del smartwatch.

Huawei Watch GT 2: la opinión y nota de Xataka

Este no es un smartwatch para todo el mundo. No lo eran los anteriores modelos de la familia Watch GT que hemos analizado, y este Watch GT 2 tampoco lo es. Es evidente que Huawei se ha esmerado al introducir en él nuevas funcionalidades, como la posibilidad de escuchar música directamente desde el reloj o de realizar y responder llamadas, pero sigue sin igualar la capacidad de interacción y la polivalencia que nos proponen otros relojes inteligentes que también tienen una marcada vocación deportiva, como, por ejemplo, el Galaxy Watch Active de Samsung.

Este smartwatch tiene carencias, pero sus bazas son lo suficientemente sólidas para inclinar la balanza a su favor

La imposibilidad de acceder a una tienda de aplicaciones que nos permita instalar nuevas apps y dotar al reloj de funcionalidades añadidas también se echa de menos, pero aquí acaban, en mi opinión, sus puntos débiles. Y es que sus bazas son lo suficientemente sólidas para inclinar la balanza a su favor siempre y cuando las carencias que he descrito no sean cruciales. Por un lado es importante que un dispositivo que va a estar tan unido a nosotros como una prenda de vestir sea bonito y esté bien acabado. Y este reloj tiene ambas cualidades.

Además, su pantalla AMOLED táctil tiene buena calidad y la sensibilidad necesaria para permitir que nos desplacemos por la interfaz de Lite OS con agilidad. El SoC Kirin A1 también cumple con holgura porque mueve el sistema operativo e inicia las aplicaciones con mucha suficiencia, así que no tengo nada que objetar en este ámbito. Y en el terreno puramente deportivo la precisión del sensor de medición del ritmo cardíaco es lo suficientemente alta para permitir que nos fiemos de sus lecturas. En cualquier caso, su baza más contundente es su autonomía en condiciones reales de uso. Y es que los diez días que ha alcanzado durante mis pruebas representan una marca difícil de batir. En mi opinión merece la pena tenerlo en cuenta siempre que sus bazas resulten más seductoras que sus carencias, por lo que son nuestros hábitos de uso los que deben ayudarnos a decidir si resuelve bien nuestras necesidades. O no.

8,4 Diseño9 Pantalla9 Software7,5 Autonomía9,5 Interfaz7 A favor Su autonomía es excepcional

La calidad de su pantalla AMOLED es alta

Su diseño y su acabado están muy cuidados

Su sensor de medición de la frecuencia cardiaca es razonablemente preciso En contra Carece de WiFi, NFC y LTE

Nos ofrece un margen de interacción reducido cuando recibimos una notificación

Lite OS de momento no nos ofrece la posibilidad de instalar apps adicionales



Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Huawei Watch GT 2 Sport - Smartwatch con Caja de 46 mm, 2 Semanas de Uso, Pantalla Táctil AMOLED de 1.39", GPS, 15 Modos Deportivos, Pantalla 3D de Cristal, con Llamada Bluetooth, Color Negro Hoy en Amazon por 239,00€

Más información | Huawei