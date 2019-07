Así queda ahora la relación entre Huawei y EEUU: qué medidas concretas anunció Trump y qué decisiones están por llegar

Durante la cumbre del G20 en Osaka, el presidente Donald Trump de los EE.UU. se reunió con su homólogo chino Xi Jinping para discutir, entre otros aspectos, el veto a Huawei. Después de su "excelente" reunión, como la llegó a calificar el presidente estadounidense, Trump anunció que las empresas estadounidenses podían vender de nuevo sus productos a Huawei. Un punto de inflexión entre las relaciones de los EE.UU con China y una de sus mayores empresas de tecnología como es Huawei.

¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Se ha levantado totalmente el bloqueo a Huawei? Repasamos exactamente cuáles han sido las medidas anunciadas por Donald Trump, hasta qué punto la situación de Huawei se ha normalizado y qué queda todavía por discernir en este conflicto. Y es que pese a que la tensión entre los dos gigantes parece haber disminuido, la pugna entre los dos países continúa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Donald Trump contestó varias preguntas y afirmó importantes cambios respecto a la postura mantenida hasta ahora. Promovidos en parte por las presiones desde su propia Administración.

....amounts of agricultural product from our great Farmers. At the request of our High Tech companies, and President Xi, I agreed to allow Chinese company Huawei to buy product from them which will not impact our National Security. Importantly, we have opened up negotiations...