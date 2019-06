Fin del bloqueo: Estados Unidos permite de nuevo a Huawei hacer negocios con empresas estadounidenses

El bloqueo de Estados Unidos a Huawei mediante el cual se anulaba cualquier relación comercial entre empresas estadounidenses y el fabricante chino llega a su fin. Tras semanas de tensión y de socios que iban acatando la decisión del gobierno de Trump y dejando muy en el aire el futuro de Huawei, que no podría contar con servicios de Google, ni arquitectura ARM para sus Kirin entre otras limitaciones, Estados Unidos vuelve a permitir a Huawei hacer negocios con empresas nacionales.

La decisión acaba de darse a conocer en la rueda de prensa de la cumbre del G20 en Osaka, en la que Trump ha dado a conocer esta medida, así como la de no aumentar los aranceles a China, al menos de momento, según palabras del propio Trump. "Enviamos y vendemos a Huawei una enorme cantidad de productos que forman parte de lo que fabrican, y yo he dicho que eso está bien. Seguiremos vendiéndoles estos productos", dijo el presidente.

📱 "We send and we sell to Huawei a tremendous amount of product that goes into the various things that they make, and I said that that's ok."



