Huawei cuantifica el impacto del bloqueo de los EE.UU: 30.000 millones de dólares menos y una caída del 40% en las ventas de smartphones

Ren Zhengfei, CEO y fundador de Huawei, ha ofrecido numerosos detalles respecto a la posición de su compañía frente al bloqueo impuesto por la Administración Trump de los EE.UU. En una charla de más de una hora y media, Ren ha confirmado el importante impacto que tendrá el bloqueo y cómo el fabricante chino no podrá alcanzar los objetivos planeados para este año.

"En los próximos dos años, creo que reduciremos nuestra capacidad. Nuestros ingresos se reducirán en alrededor de 30.000 millones de dólares en comparación con las previsiones, por lo que nuestros ingresos por ventas este año y el próximo serán de alrededor de 100 mil millones de dólares", ha explicado el CEO de Huawei.

Se trata de la primera vez que Huawei pone números oficiales al impacto que tendrá en sus cuentas el bloqueo de los EE.UU. Y pese a que estos números son muy significativos, Ren también ha explicado que "la compañía seguirá siendo fuerte".

A través de fuentes consultadas por Bloomberg se barajó que las ventas de Huawei a nivel internacional podían disminuir entre 40 y 60 millones de móviles vendidos. Unos números que han sido confirmados aproximadamente por Huawei al ser preguntados por los periodistas sobre las previsiones internacionales para este año: "Sí, se han reducido un 40%", ha confirmado Ren.

Según los datos de Huawei, en 2018 vendieron 206 millones de unidades entre la marca Huawei y Honor.

La perspectiva a nivel global no es la mejor para Huawei y según baraja Bloomberg, podría afectar al próximo lanzamiento del Honor 20 previsto para finales de este mes de junio.

"No esperábamos que nos atacaran en tantos aspectos. No podemos obtener suministro de componentes, no podemos participar en muchas organizaciones internacionales, no podemos trabajar en estrecha colaboración con muchas universidades, no podemos usar nada con los componentes de los EE. UU. Y ni siquiera podemos establecer conexión con redes que usan dichos componentes", ha comentado Ren en lo relativo al fuerte bloqueo impuesto.

En contraposición, Ren ha explicado que "el crecimiento en China está siendo muy rápido" y según los datos ofrecidos por la embajada china, los ingresos desde el país asiático suponen el 50%.

I'm listening to Huawei's founder Ren Zhengfei host coffee at their Shenzhen HQ. He cuts revenue estimate this year from $120bn to $100bn. “We didn’t think that the US would attack Huawei with such great strategy and determination" https://t.co/obQygYrZxt (1/n) pic.twitter.com/mO5uJbNWef