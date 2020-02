El mejor smartwatch (2020): guía de compra y comparativa

Comprar el mejor smartwatch no es una tarea sencilla. Hay bastantes alternativas en el mercado, cada una con su diseño, su sistema operativo y su idiosincrasia, así que es normal que a la hora de elegir una alternativa haya cierta confusión.

Precisamente por ello hemos seleccionado las principales propuestas de los fabricantes, las hemos analizado y las hemos puesto frente a frente para comprobar cuál es el mejor smartwatch que podemos comprar actualmente.

Nuestro recomendado si tienes un móvil Android: Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2.

Si buscamos el reloj más completo para un móvil Android, el que recomendamos es el Samsung Galaxy Watch Active 2. No tiene la mejor autonomía de todos los comparados a continuación, pero eso queda solventado con un buen lote de funciones que van desde responder notificaciones y llamadas hasta registrar casi cualquier ejercicio.

Es un reloj bonito, discreto, con una relación pantalla/frontal correcta y con un panel que luce realmente bien. El nivel de brillo máximo permite ver la pantalla sin ningún problema y cuenta con tecnología always on display, de forma que se puede ver la hora sin tener que activar el reloj por completo. La caja es redonda, lo que hace que parezca un reloj convencional, y su relación peso/tamaño es muy equilibrada, siendo uno de los relojes que más cómodos nos han parecido.

Es muy configurable, tanto a nivel estético como a nivel de funciones. Además, tiene su propia tienda de aplicaciones, de forma que se pueden añadir nuevos elementos de resultar necesarios. Entre las funciones destacadas están la detección automática de caminata, la monitorización del sueño y la velocidad de su GPS. También monitoriza el sueño y su fluidez está al nivel de fluidez se queda a la altura del Apple Watch, que es el máximo exponente de entre todos los que hemos comparado.

En pocas palabras, es el modelo más recomendado para móviles Android porque es el más completo y versátil. El que más se le acerca en funciones es el Fossil Gen 5, pero es mucho más grande y pesado, lo que lo convierte en un dispositivo no demasiado adecuado para el deporte, y tiene menos autonomía. El Galaxy Watch 2 apenas notas que lo llevas puesto, es discreto, permite hacer de todo (desde responder una llamada a un WhatsApp) y su rendimiento es excelente.

Ahora bien, un dispositivo tan completo como el Galaxy Watch Active 2 tiene un precio elevado, quedándose solo por detrás del Apple Watch Series 5. Se puede conseguir por 279 euros. Si no buscas un reloj completo y prefieres algo más económico, otra opción a tener en cuenta es el Huawei Watch GT 2, aunque es muy grande y, en última instancia, dependerá del diámetro de tu muñeca.

Nuestro recomendado si tienes un iPhone: Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 5.

Es indiscutible: Apple sabe lo que se hace cuando se trata de hacer accesorios para sus móviles, y el Apple Watch Series 5 es el modelo más recomendable si tienes un iPhone. No es que el que mejor batería tiene ni es el más barato, pero el Apple Watch es el que mejor se entiende con el iPhone cuando hablamos de hacer llamadas, responder notificaciones y controlar el ecosistema de Apple.

Su diseño es bonito, sencillo, intuitivo y la sensación en la muñeca es excelente. Además, ofrece una enorme cantidad de modos deportivos para los que busquen un acompañante en las sesiones de ejercicio. El nivel de brillo es bueno, el tamaño es perfecto, grande, pero sin llegar a sentirse exagerado cuando lo llevamos puesto todo el día.

El dispositivo, además, nos muestra en tiempo real las pulsaciones, la actividad, los pasos y las calorías quemadas, y cuenta con una enorme cantidad de aplicaciones adicionales que se pueden descargar desde la App Store dedicada, lo que permite, por ejemplo, añadir la detección de sueño que, desgraciadamente, no está implementada por defecto.

¿Y por qué no otro modelo con otro sistema operativo? Porque si bien dispositivos como el Fossil Gen 5, el Galaxy Watch Active 2 y el Huawei Watch GT 2 permiten recibir y contestar llamadas, solo el Apple Watch Series 5 permite contestar notificaciones, controlar Siri para hacer acciones en el móvil y manejar las aplicaciones compatibles con WatchOS que tengamos instaladas en el iPhone. Básicamente, es una cuestión de ecosistema.

La parte negativa del Apple Watch Series 5 es su autonomía, algo por debajo de otros modelos, tal y como desglosaremos a continuación, y el precio, que es el más alto de todos los relojes contemplados en esta guía de compra: 479 euros. Si quieres algo más económico, no valoras el ecosistema Apple y no te importa no poder responder notificaciones, el Huawei Watch GT 2 puede ser una opción.

Cómo elegir un smartwatch

Antes de comprar un smartwatch es imprescindible saber qué buscamos o, mejor dicho, qué necesitamos. No tiene sentido comprarse el reloj inteligente más caro si solo necesitamos que nos mida las pulsaciones cuando salimos a correr, principalmente porque para eso están las pulseras cuantificadoras, que son más baratas. Si tienes claro que el producto que satisfará tus necesidades es un smartwatch, he aquí algunos de los puntos clave que hay que tener en cuenta:

El sistema operativo de tu móvil: ¿por qué? Porque dependiendo del sistema operativo de tu smartphone, que será con casi total seguridad iOS o Android, podrás usar unas funciones u otras. No todos los relojes funcionan bien con iOS y el Apple Watch no se lleva bien con Android. Asimismo, es importante tener el sistema operativo del móvil actualizado a la última versión disponible.

¿por qué? Porque dependiendo del sistema operativo de tu smartphone, que será con casi total seguridad iOS o Android, podrás usar unas funciones u otras. No todos los relojes funcionan bien con iOS y el Apple Watch no se lleva bien con Android. Asimismo, es importante tener el sistema operativo del móvil actualizado a la última versión disponible. El sistema operativo del reloj : en la misma línea de lo anterior. No es lo mismo un reloj con WearOS que un reloj con Tizen que un reloj con Lite OS, no solo a nivel de interfaz, sino también en lo referente a aplicaciones disponibles.

: en la misma línea de lo anterior. No es lo mismo un reloj con WearOS que un reloj con Tizen que un reloj con Lite OS, no solo a nivel de interfaz, sino también en lo referente a aplicaciones disponibles. El tamaño de la caja : la mayoría de relojes inteligentes suelen venir en diferentes tamaños de caja. La caja es el dispositivo en sí, al que se añade una correa. Lo más normal es que sea de 44 o 40 mm, y eso suele traducirse en mayor batería, mayor tamaño de pantalla y mayor precio, pero el rendimiento y las funciones son las mismas. El motivo por el que debes tener en cuenta el tamaño de la caja es por tu muñeca. Si tu muñeca es pequeña quizá te interese más un reloj de 40 mm, mientras que si es grande es preferible uno de 44 mm, aunque dependerá de los gustos de cada uno.

: la mayoría de relojes inteligentes suelen venir en diferentes tamaños de caja. La caja es el dispositivo en sí, al que se añade una correa. Lo más normal es que sea de 44 o 40 mm, y eso suele traducirse en mayor batería, mayor tamaño de pantalla y mayor precio, pero el rendimiento y las funciones son las mismas. El motivo por el que debes tener en cuenta el tamaño de la caja es por tu muñeca. Si tu muñeca es pequeña quizá te interese más un reloj de 40 mm, mientras que si es grande es preferible uno de 44 mm, aunque dependerá de los gustos de cada uno. La pantalla : realmente no es un factor demasiado importante en tanto en cuanto todos los relojes de esta guía tienen pantallas OLED y una resolución superior a los 300 x 300 píxeles. Lo ideal es que a mayor tamaño de pantalla, mayor resolución.

: realmente no es un factor demasiado importante en tanto en cuanto todos los relojes de esta guía tienen pantallas OLED y una resolución superior a los 300 x 300 píxeles. Lo ideal es que a mayor tamaño de pantalla, mayor resolución. La resistencia : un punto relevante es la resistencia, principalmente al agua. Todos los contemplados en esta guía tienen, como mínimo, resistencia a tres atmósferas de profundidad (1 ATM = 10 metros), pero por norma general, cuanta más resistencia, mejor. Ten en cuenta que aunque un dispositivo tenga X resistencia al agua, puede que la garantía no cubra daños generados por la exposición a esta.

: un punto relevante es la resistencia, principalmente al agua. Todos los contemplados en esta guía tienen, como mínimo, resistencia a tres atmósferas de profundidad (1 ATM = 10 metros), pero por norma general, cuanta más resistencia, mejor. Ten en cuenta que aunque un dispositivo tenga X resistencia al agua, puede que la garantía no cubra daños generados por la exposición a esta. La batería : posiblemente uno de los aspectos más importantes. La diferencia en la autonomía entre los relojes aquí contemplados es abismal, desde aquellos que aguantan uno o dos días a aquellos que duran semanas. Lo ideal es encontrar el equilibrio, aunque como verás más adelante, cuanto más limitado está un reloj, más autonomía suele tener.

: posiblemente uno de los aspectos más importantes. La diferencia en la autonomía entre los relojes aquí contemplados es abismal, desde aquellos que aguantan uno o dos días a aquellos que duran semanas. Lo ideal es encontrar el equilibrio, aunque como verás más adelante, cuanto más limitado está un reloj, más autonomía suele tener. El diseño (más o menos) : dudaba si meter este apartado o no, ya que es muy subjetivo. El diseño viene marcado por el material de la caja, el factor forma de la misma y la correa. Lo que más suele importar es que tenga o no botones y que sea o no cuadrado o redondo, pero insisto, es algo completamente subjetivo y que dependerá de los gustos personales de cada uno.

: dudaba si meter este apartado o no, ya que es muy subjetivo. El diseño viene marcado por el material de la caja, el factor forma de la misma y la correa. Lo que más suele importar es que tenga o no botones y que sea o no cuadrado o redondo, pero insisto, es algo completamente subjetivo y que dependerá de los gustos personales de cada uno. El precio: evidentemente, el precio siempre es un factor a tener en cuenta. Como se puede decir de cualquier dispositivo electrónico, lo ideal es encontrar un equilibrio entre prestaciones y precios, y es que no por pagar más vas a conseguir un dispositivo necesariamente mejor.

En qué se basan nuestras pruebas

De izquierda a derecha: Samsung Galaxy Watch Active 2, Fossil Gen 5, Huawei Watch GT 2.

Como en todas las guías de compra y comparativas que publicamos en Xataka, esta guía se basa en la experiencia previa, fruto de muchos años probando y analizando dispositivos de todo tipo, desde móviles y tablets hasta ordenadores, robots aspiradores y, por supuesto, relojes inteligentes. Para esta comparativa hemos estado usando varios relojes de diferentes marcas durante las últimas semanas para poder conocer la experiencia y ponerlos en contexto.

¿Qué dispositivos hemos elegidos? Los buques insignia, los más potentes de cada marca. Buscamos el mejor smartwatch, así que las opciones han sido el Apple Watch Series 5, el Samsung Galaxy Watch Active 2, el Huawei Watch GT 2, el Fitbit Versa 2, el Fossil Gen 5 y el Amazfit GTS. Seis relojes en total de diferentes fabricantes, tamaños, filosofías y precios.

La estructura de esta guía es similar a la que seguimos cuando hacemos un análisis. Eso significa que abordaremos el diseño, la pantalla, la interfaz, el rendimiento y la autonomía. Cabe destacar que todos los relojes han sido usados como dispositivos personales durante al menos tres días y que nada más encenderlos han sido actualizados a la última versión del sistema operativo disponible.

Por otro lado, y antes de pasar a la tabla de especificaciones, es importante destacar que los relojes se han usado tanto en un iPhone como en un móvil Android, ambos actualizados a iOS 13 y Android 10. El motivo es que así podemos ver si todas las funciones están disponibles en todos los móviles, aunque ya te adelantamos que no. En pocas palabras, hemos usado los relojes en las mismas condiciones que lo haría cualquier usuario que los hubiera comprado.

Tabla resumen de especificaciones técnicas

APPLE WATCH SERIES 5 (44 mm) SAMSUNG GALAXY ACTIVE 2 (40 mm) HUAWEI WATCH GT 2 (46 mm) FITBIT VERSA 2 (40 mm) FOSSIL GEN 5 (44 mm) AMAZFIT GTS DIMENSIONES Y PESO 40 x 34 x 10,74 mm

36,5 gr 40 x 40 x 10,9 mm

37 gr 45,9 x 45,9 x 10,7 mm

41 gr 40 x 40 x 12 mm

34,8 gr 44 x 44 x 12 mm

80 gr 43,2 x 36,2 x 9,5 mm

24,8 gr PANTALLA OLED de 1,78"

368 x 448 px Super AMOLED de 1,2"

360 x 360 px AMOLED de 1,39"

454 x 454 px AMOLED de 1,4"

300 x 300 píxeles AMOLED de 1,28"

328 x 328 px AMOLED de 1,65"

348 x 442 puntos CONECTIVIDAD WiFi 2,4 GHz

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

4G (opcional) WiFi 2,4 Ghz

Bluetooth 5.0

GPS

NFC 4G (opcional) Bluetooth 5.1

GPS WiFi 2,4 Ghz

GPS

Bluetooth 4.0

NFC WiFi 2,4 Ghz

GPS

Bluetooth 4.2

NFC Bluetooth 5.0

GPS SENSORES Acelerómetro

Giroscopio

Frecuencia cardíaca

Barómetro Acelerómetro

Giroscopio

Frecuencia cardíaca

Barómetro Luz ambiental Acelerómetro

Giroscopio

Geomagnético

Frecuencia cardíaca

Luz ambiental

Presión de aire Capacitivo Acelerómetro

Frecuencia cardíaca

Altímetro

Luz ambiental

Sp02 relativo Altímetro

Luz ambiental

Giroscopio

Frecuencia cardíaca Giroscopio

Acelerómetro

Frecuencia cardíaca RESISTENCIA 5 ATM 5 ATM

IP68

MIL-STD-810G 5 ATM 5 ATM 3 ATM 5 ATM BATERÍA 296 mAh 247 mAh 455 mAh ND ND 220 MAh SISTEMA OPERATIVO WatchOS 6 Tizen OS 4.0 Lite OS FitbitOS WearOS Amazfit OS COMPATIBILIDAD iPhone 6s+

iOS 13+ iPhone 5+

iOS 9+

Android 5.0+ (1,5 GB RAM+) iOS 9+

Android 4.4+ iOS 11+

Android 7+ iOS 10+

Android 6+ iOS 10+

Android 5+ PRECIO 479 euros 349 euros 239 euros 195 euros 285 euros 128 euros

Diseño y materiales

Empezamos hablando del exterior y del que, posiblemente, sea el apartado más subjetivo. Los modelos de Samsung, Fossil y Huawei optan por una caja metálica redonda; los modelos de Apple y Amazfit siguen conservando la clásica caja rectangular, mientras que el Fitbit Versa 2 es cuadrado, si bien en estos tres últimos casos todas las esquinas están ligeramente curvadas.

Repasando los materiales, los únicos que dejan un sabor de boca más amargo son el Amazfit y el Fitbit, puesto que son los que menos premium se sienten cuando los llevamos. Eso tiene su contrapartida, y es que también se siente más ligeros. Sin embargo, en el caso del Amazfit, también hay otro punto a destacar, y es que la correa de silicona tiene margen de mejora. En líneas generales, el Amazift GTS es el que menos nos han convencido en lo que materiales se refiere, a pesar de estar acabado en aluminio.

Mecanismo de hebilla del Huawei Watch GT 2.

Por otro lado, las correas de cuero del Huawei y del Samsung se sienten bien y al tacto son agradables, como también se sienten las del Fitbit y las del Apple Watch, de tela y silicona, respectivamente. El caso atípico es el Fossil, cuya correa es de acero y se siente muy, muy bien. Eso sí, por defecto es bastante larga, así que seguramente te toque ir a un relojero para que le quite un par de eslabones. El Fossil Gen 5, por cierto, es también el modelo más pesado, y con diferencia.

Respecto al sistema de cierre, sin novedades. El Samsung Galaxy Watch Active 2, el Amazfit GTS, el Fitbit Versa 2 y el Huawei Watch GT 2 tienen el clásico mecanismo de hebilla de los relojes convencionales, mientras que el Apple Watch apuesta por un mecanismo de pasador y el Fossil por un cierre desplegable. El sistema de hebilla es el que nos ha resultado más cómodo por la facilidad y la costumbre, mientras que el mecanismo del Apple Watch no es que sea difícil, pero la sensación es que la correa no está del todo bien sujeta.

Otro elemento a tener en cuenta es la presencia de botones. Todos los modelos contemplados los tienen en las posiciones convencionales de los relojes, aunque el Fossil se lleva la palma, montando tres botones en el lateral, siendo el central el más pronunciado. Lo veremos más adelante, pero el peso, la disposición de los botones y el material hacen que sea un dispositivo no muy apto para entrenar, puesto que si llevas el reloj en la muñeca izquierda, corres el riesgo de que el botón central se te clave un poquito en la mano.

Botones en el Fossil Gen 5.

La configuración que me ha resultado más útil es la del Apple Watch, que tiene un botón giratorio para navegar por la interfaz y hacer acciones, además de un segundo botón integrado en el chasis para, por ejemplo, activar los pagos móviles. Los botones del Samsung Galaxy Watch Active 2 también son cómodos y, al tacto, los que más me han gustado han sido los del Huawei GT 2. Los que me parecen más mejorables son los de Fossil, que tienen poco recorrido y están algo duros.

En cuanto a tamaños y peso, dependerá en gran medida del grosor de la muñeca y lo que busquemos en un reloj, pero hay dos cosas que son indiscutibles: el Fossil Gen 5 es el modelo más pesado y el Huawei Watch GT 2, con sus 46 mm de caja, es el más grande, quizá demasiado para una muñeca de tamaño normal. Los modelos que más equilibrados me han parecido han sido el Apple Watch Series 5, el Samsung Galaxy Watch Active 2 y el Fitbit Versa 2, mientras que el Amazfit GTS se me antoja demasiado ligero (lo que no tiene que ser necesariamente negativo).

Todos los relojes tienen algún tipo de certificación de resistencia al agua, que oscila entre las tres y las cinco atmósferas, o lo que es lo mismo, entre 30 y 50 metros de profundidad. Servidor no hace natación, así que no puedo evaluar el rendimiento de los mismos en esta práctica deportiva, pero resumiendo, podemos estar tranquilos de que podemos mojar los dispositivos sin problemas. Ojo, que es más que probable que la garantía no cubra daños por agua.

Resumiendo, todos los dispositivos se sienten bien y la oferta de materiales, salvando el caso del Amazfit, que se nota menos premium (y por ello es el más barato), es correcta. Para los que busquen algo que se sienta muy bien en la muñeca, aunque ello suponga un peso más elevado, el Fossil se lleva la medalla. Si queremos huir del acero y optar por algo más ligero y equilibrado, los que mejor sientan son el Galaxy Watch Active 2 y el Apple Watch Series 5, mientras que el busque un reloj grande, sin duda, el Huawei Watch GT 2.

Pantalla y brillo

De izquierda a derecha: Fitbit Versa 2, Fossil Gen 5, Apple Watch Series 5, Samsung Galaxy Watch Active 2, Huawei Watch GT 2 y Amazift GTS.

Otro apartado importante cuando hablamos de los relojes es el tamaño de la pantalla. Es importante que tengan una buena relación caja/pantalla y que se vean bien a plena luz del día, así que pasemos a evaluar este apartado. Todos, absolutamente todos los relojes que contemplamos en esta comparativa, tienen una pantalla OLED, por lo que los negros son puros y los colores están bien saturados.

El tamaño oscila entre las 1,2 pulgadas del Galaxy Watch Active 2 y las 1,78 pulgadas del Apple Watch Series 5, y es curioso, porque el Apple Watch tiene más pulgadas que el Huawei Watch GT2, pero este último es bastante más grande debido al formato circular. No se le pueden poner pegas a ninguno de los relojes en cuanto a resolución, puesto que todos pasan los 300 x 300 píxeles y los píxeles no son distinguibles salvo que te acerques el reloj a los ojos, algo que no vas a hacer en condiciones normales, pero si somos puntillosos, el que da peores resultados es el Fossil, ya que es en el que más distinguimos los píxeles.

El aprovechamiento del frontal es, siendo claros, mejorable en casi todos los relojes, pero si hay que tirarle de las orejas a uno es al Fitbit Versa 2, que tiene unos enormes marcos para una pantalla realmente pequeña comparada con sus rivales. El que mejor aprovecha el frontal es el Huawei Watch GT 2, ya que el panel llega hasta el marco donde están las horas grabadas, pero en todos los demás, hay demasiada caja para la pantalla efectiva.

Relación frontal/pantalla del Fitbit Versa 2.

Aprovechar mejor el frontal es una tarea pendiente para todos los fabricantes, ya que los marcos pueden verse claramente cuando miramos los relojes. En todos, salvo en el Apple Watch, cuyos marcos quedan camuflados gracias a la curvatura de la pantalla. En todos los demás, si miramos el reloj a plena luz del dñia notaremos la separación entre pantalla y marco. Es una tarea pendiente.

Sin problemas de brillo y visibilidad a plena luz del día en ninguno de los relojes con la pantalla activada. Todos se ven bien, aunque el Apple Watch, el Watch Active 2 y el Huawei Watch GT 2 son los que más destacan. Cuando dejamos la pantalla activada con el modo always on display, los dos que menos nos han convencido han sido el Fitbit Versa 2 y el Amazfit GTS, ya que el brillo es demasiado bajo para apreciar bien la hora de un solo vistazo.

En todos los relojes es posible modificar el nivel brillo desde el reloj e incluso dejarlo en automático. Nosotros, para las pruebas de pantalla, lo hemos puesto al máximo en todos ellos, pero recomendamos dejarlo en automático, ya que así la pantalla se adaptará al brillo ambiente. En líneas generales, y a modo de resumen, podemos decir que no hemos tenido problemas relevantes con la pantalla de los relojes.

Menú principal en el Fossil Gen 5.

Tampoco los hemos tenido con el tamaño de los elementos en la pantalla, ya que de nada sirve tener el mejor reloj del mundo si los iconos son demasiado pequeños como para que sea difícil interactuar con el reloj. Ahondaremos más en esto en el apartado del rendimiento, que tienes justo a continuación, pero quédate con la idea de que la usabilidad es más que correcta en todos los relojes que contemplamos en esta comparativa.

Por último, y por si acaso alguien tuviera la duda, todos los relojes tienen pantalla táctil y, efectivamente, responden muy bien al tacto. Otra cosa es la optimización del sistema operativo, que puede llevar a malentendidos y presuponer que la pantalla no responde bien, pero como decíamos antes, lo vamos a ver con mayor profundidad ahora mismo.

Experiencia: interfaz y rendimiento

De izquierda a derecha: Apple Watch Series 5, Fitbit Versa 2 y Amazfit GTS.

Pasamos así a hablar del rendimiento, y aquí hay mucha tela que cortar porque cada reloj es diferente. Todos tienen funciones similares, pero sistemas operativos distintos, funciones distintas, interfaces distintas y no se entienden igual de bien con iOS que con Android. Para no perdernos en el enorme mundo que es la experiencia, vamos a, por un lado, resumir y; otro lado, abordar cómo es la interfaz y cómo es el rendimiento y, finalmente, cómo se entiende cada reloj con iOS y Android.

Empecemos por la interfaz. Todos y cada uno de los relojes opta por un sistema de iconos conocidos para acceder a los ajustes, abrir aplicaciones, etc. La navegación es gestual, aunque cada fabricante interpreta la usabilidad de una forma. Apple, por ejemplo, opta porque pulsemos el botón de la corona para acceder al cajón de aplicaciones y por las complicaciones para añadir funciones a la interfaz, mientras que Huawei nos invita a pulsar el botón superior para acceder a las aplicaciones y a deslizar para los lados para acceder a diferentes funciones.

En líneas generales, salvo el Apple Watch, todos los relojes usan un sistema de pantallas laterales para ofrecer información, pudiendo pasar del reloj a la monitorización del ritmo cardíaco, la agenda, el calendario, las llamadas, etc. ¿Qué aproximación es más correcta? Dependerá de los gustos que cada uno, aunque tras haberlos probado todos, a mí me convence más la idea de Apple de poner un par de complicaciones en la pantalla principal y acceder a todo a través de un launcher, pero insisto, cuestión de gustos.

Interfaz del Amazfit GTS.

Lo que tienen en común es que la interfaz está llena de iconos y colores para permitir distinguir a simple vista qué estamos haciendo y qué buscamos. Las diferencias son estrictamente estéticas y, como digo, sobre gustos no hay nada escrito. A mí, particularmente, me gusta cómo disponen la información Apple y Fossil, mientras que la interfaz de Fitbit se me antoja un poco menos pulida en términos estéticos.

En resumidas cuentas, todos los dispositivos son relativamente fáciles de usar y la curva de aprendizaje es poco inclinada, aunque debo reconocer que el Samsung Galaxy Watch Active 2 ha sido el que me ha resultado más confuso dada su enorme cantidad de opciones, pantallas y menús. El más fácil de usar, o quizá, mejor dicho, el más intuitivo, es el Apple Watch Series 5. Sea como fuere, una vez te haces a la interfaz de cada reloj, este problema desaparece.

Otro tema es el rendimiento, y esto es harina de otro costal. Como puedes ver en la tabla de especificaciones al principio de esta comparativa, cada reloj tiene un sistema operativo diferente, siendo el Fossil Gen 5 el único que opta por WearOS, ergo el único cuyo SO es abierto. El rendimiento es bastante heterogéneo entre los dispositivos, así que resumiremos la experiencia.

Selección de entrenamiento en el Samsung Galaxy Watch Active 2.

El Apple Watch Series 5, el Samsung Galaxy Watch Active 2 y el Fossil Gen 5 son los tres relojes que se sienten más fluidos, algo que se puede apreciar al navegar entre los menús o abrir aplicaciones. El Huawei Watch GT 2 no es que vaya mal, ni mucho menos, pero las animaciones y las transiciones se notan más pesadas, y el Fitbit Versa 2, aunque ha mejorado con respecto a generaciones anteriores, también se queda un pasito por detrás, algo propiciado por las splash screens que aparecen siempre que abrimos una app. El último en discordia es el Amazfit GTS, que se nota sorprendentemente poco fluido.

La diferencia entre sistemas operativos también se traduce en diferencias en la cantidad de aplicaciones disponibles. Fitbit tiene su propia tienda con apps más bien poco útiles; Huawei y Amazfit no tienen tienda de apps y solo se pueden usar las que vienen preinstaladas en el dispositivo; Samsung tiene su tienda con diversas aplicaciones; Fossil, al usar WearOS, bebe de Google Play, así que las apps son abundantes, y Apple tiene también una App Store dedicada, y muy cuidada, que destaca por encima de las demás.

Diferencias también en los asistentes de voz, y aquí tenemos de todo. Siri en el Apple Watch, Google Assistant en el Fossil Gen 5, Alexa en el Fitbit Versa 2, Bixby en el Samsung Galaxy Watch Active 2 y nada en los modelos restantes (Huawei y Amazfit). La presencia de asistentes virtuales no solo nos permite darle órdenes al reloj, como hacer llamadas, sino también controlar el ecosistema de domótica que tengamos instalado en casa, de haberlo.

Alexa en el Fitbit Versa 2.

Otro aspecto fundamental en los relojes inteligentes es la recepción y respuesta de notificaciones y llamadas. Dado que tenemos dos sistemas operativos mayoritarios en smartphones, iOS y Android, hemos conectado los seis relojes a un iPhone y un móvil Android para hacer tres pruebas muy sencillas: recibir notificaciones, responderlas y hacer llamadas. Es más fácil verlo en una tabla, así que pasemos a los resultados:

VER NOTIFICACIONES (IOS/ANDROID) RESPONDER NOTIFICACIONES (IOS/ANDROID) RECIBIR LLAMADAS (IOS/ANDROID) CONTESTAR LLAMADAS (IOS/ANDROID) APPLE WATCH SERIES 5 Sí / No Sí / No Sí / No Sí / No SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE 2 Sí / Sí No / Sí Sí / Sí Sí / Sí HUAWEI WATCH GT 2 Sí / Sí No / No Sí / Sí Sí / Sí AMAZFIT GTS Sí / Sí No / No Sí / Sí No / No FITBIT VERSA 2 Sí / Sí No / Sí Sí / Sí No / No FOSSIL GEN 5 Sí / Sí No / Sí Sí / Sí Sí / Sí

Igual de importante que las notificaciones y las llamadas son los pagos móviles, y este apartado se acaba rápido. El Apple Watch solo admite Apple Pay; El Fossil Gen 5, al contar con WearOS, cuenta con Google Pay; el Samsung Galaxy Watch Active 2 dispone de Samsung Pay y el Fitbit Versa 2 cuenta con Fitbit Pay. Con el Huawei Watch GT 2 y el Amazfit GTS no se puede pagar de ninguna forma. ¿Qué diferencia a estos sistemas de pagos móviles? Los bancos con los que son compatibles, algo que desglosamos en este artículo en forma de tabla.

Si eres de los que siguen escuchando música offline, relojes como Apple Watch Series 5, el Huawei Watch GT 2, el Samsung Galaxy Watch Active 2, el Fossil Gen 5 y el Fitbit Versa 2 permiten almacenar contenido en su memoria interna, aunque tendremos que conectarle unos auriculares Bluetooth. El único que no lo permite es el Amazfit. ¿Útil? En la práctica no. Puede que en algunos casos sí lo sea, pero dado que todos los relojes permiten controlar la reproducción de música de Spotify, por ejemplo, nosotros hemos preferido optar por esta opción.

Aplicaciones en el Apple Watch Series 5.

Otro punto relevante son las aplicaciones, ya que cada reloj requiere de diferentes apps para su correspondiente gestión. Aquí hay diferencias sustanciales, ya que hay smartwatches que requieren instalar más cosas además de la propia app. Lo desglosamos a continuación:

Apple Watch Series 5 : solo requiere "Watch", más "Actividad" para las cosas relacionadas con el deporte.

: solo requiere "Watch", más "Actividad" para las cosas relacionadas con el deporte. Samsung Galaxy Watch Active 2 : requiere "Galaxy Wearable" más el plugin "Watch Active2", más "Samsung Health" para los entrenamientos.

: requiere "Galaxy Wearable" más el plugin "Watch Active2", más "Samsung Health" para los entrenamientos. Huawei Watch GT 2: requiere "Salud" y los Huawei Mobile Services.

requiere "Salud" y los Huawei Mobile Services. Fossil Gen 5 : requiere "WearOS", más "Google Fit" para la actividad deportiva.

: requiere "WearOS", más "Google Fit" para la actividad deportiva. Fitbit Versa 2 : solo requiere la app de Fitbit.

: solo requiere la app de Fitbit. Amazfit GTS: solo requiere la app de Amazfit (que no es la misma que la de las Mi Band).

¿Qué quiere decir eso? Que a mayor número de aplicaciones, más dispersa está la información. Lo más cómodo en el día a día es el enfoque de Fitbit, Amazfit y Huawei, ya que toda la información está disponible en una sola app, mientras que en el Samsung, Apple y Fossil, se requieren dos aplicaciones, una para gestión y configuración y una para lo relacionado con el deporte.

Mención merece también la conectividad. Los relojes de Apple, Samsung, Fitbit y Fossil son los únicos que se pueden conectar a una red WiFi, mientras que los dos restantes dependen del Bluetooth. Todos cuentan con GPS y solo los modelos de Apple y Samsung pueden conseguirse en una versión con datos móviles. La conexión NFC es, evidentemente, exclusiva de los modelos compatibles con sistemas de pago. Un punto a destacar es que ningún reloj nos ha dado problemas de conexión, salvo el Fossil, que alguna vez ha tardado más de la cuenta en conectarse automáticamente.

Finalmente, procede hacer un repaso a las mediciones que ofrece cada reloj. Para ello, la forma más sencilla es ponerlos todos en una tabla:

DATOS ACTIVIDAD DIARIA APPLE WATCH SERIES 5 Frecuencia cardíaca, pasos, distancia, calorías SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE 2 Frecuencia cardíaca, sueño, pasos, distancia, calorías HUAWEI WATCH GT 2 Frecuencia cardíaca, sueño, pasos, distancia, calorías, estrés AMAZFIT GTS Frecuencia cardíaca, sueño, pasos, distancia, calorías FITBIT VERSA 2 Frecuencia cardíaca, sueño, pasos, distancia, calorías, estrés FOSSIL GEN 5 Frecuencia cardíaca, sueño, pasos, distancia, calorías

Deporte

Selección de deportes en el Apple Watch Series 5 y en el Fossil Gen 5.

Aunque las pulseras cuantificadoras pueden ser más adecuadas para los que quieran un dispositivo pequeño que registre los parámetros durante una actividad deportiva, todos los relojes contemplados en este artículo cumplen con esta misiva, cada uno con diferentes aplicaciones, como vimos a su manera. En pocas palabras, todos los relojes, salvo el Fossil Gen 5, nos han parecido cómodos para hacer deporte, pero los que más me han gustado han sido el Apple Watch, el Fitbit Versa 2, el Amazfit GTS y el Samsung Galaxy Watch Active, algo que achaco al tamaño.

Cuando hicimos esta misma guía con las pulseras cuantificadoras, al ser más pequeñas, fue viable llevarlas todas puestas para hacer ejercicio, pero con los relojes no ocurre lo mismo. No hay un mecanismo que nos permita medir el rendimiento en una misma sesión deportiva (una clase o partido de pádel, en mi caso), así que para poner las mediciones en perspectiva, hemos activado el modo "Andar" en cada uno de ellos y caminado 30 minutos para hacer las mediciones.

KILÓMETROS PASOS RITMO FRECUENCIA CARDÍACA MEDIA KCAL APPLE WATCH SERIES 5 2,72 km 3.465 pasos 11'25"/km 129 LPM 210 kcal SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE 2 2,56 km 3.169 pasos 11'28"/km 127 LPM 250 kcal HUAWEI WATCH GT 2 2,68 km 3.212 pasos 11'27"/km 104 LPM 131 kcal AMAZFIT GTS 3,04 km 3.427 pasos - 124 LPM 263 kcal FITBIT VERSA 2 2,15 km 3.068 pasos 14'04/km 109 LPM 245 kcal FOSSIL GEN 5 2,86 km 3.319 pasos 17'35"/km 115 LPM 144 kcal

En todos los casos los relojes son independientes del móvil, pudiendo dejarse el smartphone en casa o guardado en la mochila, salir a hacer deporte y, a la vuelta, sincronizarlo todo automáticamente. La experiencia ha sido similar en todos los casos, es decir, muy buena, y en la práctica lo que ha afectado a la sesión deportiva es el peso del reloj. Por eso el Fossil no me ha terminado de convencer. Es muy bonito, pero para hacer deporte mejor optar por otra alternativa.

Y ahora que hablamos de modos deportivos, la oferta es variada en todos ellos, pero los que se llevan la palma son el Apple Watch, que tiene más de 60, y el Fossil Gen 5, que bebe de Google Fit y que cuenta con más de 100 ejercicios, demasiados para ponerlos en la tabla junto a los demás. Para mi desgracia, como jugador de pádel con ocho años a la espalda, ninguno de los relojes tiene pádel. Solo tenis o squash. Dejando las bromas de lado, he aquí los modos de deporte soportados por cada reloj:

MODOS DEPORTIVOS APPLE WATCH SERIES 5 Más de 60 ejercicios SAMSUNG GALAXY WATCH ACTIVE 2 Abdominales, bici estática, bicicleta elíptica, cinta, circuito de entrenamiento, curl de bíceps, curl de piernas, dominadas, elevaciones de tronco, elevación de piernas, escaladores, estiramientos, extensiones de brazo, de piernas, de tronco, flexiones, frontales, jalones tras nunca, laterales, máquina de remo, de step, de musculación, natación, otro ejercicio, paseo, peso muerto, pilates, plancha, press de banca, de hombros, de piernas, salto estrella, senderismo, sentadillas, test Burpee, yoga, zancadas HUAWEI WATCH GT 2 Correr con guía, correr al aire libre o en interiores, caminar al aire libre o en interiores, paseo, bicicleta estática, nadar en interiores o exteriores, caminar, senderismo, correr por senderos, triatlón, elíptica, remar, otro AMAZFIT GTS Correr al aire libre, caminar, ciclismo al aire libre, carrera interior, bicicleta estática, natación en exteriores e interiores, elíptica, montañismo, senderismo, esquí, libre FITBIT VERSA 2 Correr, ciclismo, natación, carrera en cinta, pesas, entrenar a intervalos, entrenar, elíptica, senderismo, golf, máquina de escalera, tenis, caminar, spinning, yoga, bootcamp, circuito, kickboxing, artes marciales, pilates FOSSIL GEN 5 Más de 100 ejercicios

A la vista está que el que se queda más cojo es el que Amazfit GTS, seguido del Fitbit Versa 2 y el Huawei Watch GT 2. Todos los dispositivos tienen un modo "Otro" o "Entrenar" que puede usarse para ejercicios de lo más variopintos, pero por cantidad, los modelos de Apple y Fossil se quedan con las medallas de oro y plata, seguido del bronce, que se lo queda Samsung.

Autonomía

Batería en el Huawei Watch GT 2.

Pasamos así a hablar de la batería, que dividiremos en dos apartados: cargador y autonomía. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con los smartphones, en los relojes inteligentes no puedes intercambiar el cargador. Cada uno usa el suyo propio y con el cargador del Apple Watch no puedes cargar un Samsung, y viceversa.

Empecemos por el principio, los cargadores. Todos ellos son inalámbricos, en tanto en cuanto no hay que conectar la caja del reloj a ningún cable, aunque hay aproximaciones diferentes. El Apple Watch Series 5 y el Samsung Galaxy Watch Active 2 cuentan con un cargador de base en el que simplemente hay que colocar encima la caja del reloj en cualquier posición, lo que, en la práctica, es lo más cómodo.

De izquierda a derecha: cargadores del Samsung Galaxy Watch Active 2, Huawei Watch GT 2, Fossil Gen 5, Fitbit Versa 2, Amazfit GTS y Apple Watch Series 5.

El Huawei Watch GT 2 tiene una base con dos pines que coinciden con unos puertos de carga situados en la zona inferior, por lo que hay que la caja debe colocarse en una posición muy concreta. Similar es el mecanismo del Fossil, que tiene dos bandas metálicas que bordean la zona inferior del reloj y que coinciden con los pines de carga, pudiendo colocarse la caja en cualquier posición.

Los dos modelos que juegan en su propia liga son el Fitbit Versa 2 y el Amazfit GTS. El primero cuenta con unos pines de carga inferiores que deben ponerse en un cargador especial con una pinza, que es bastante incómodo, ya que el cable está debajo del cargador y no permite tener el reloj bocarriba mientras carga. Es algo que critiqué mucho cuando analicé el Fitbit Versa Lite y que aquí se repite. No es práctico.

El cargador del Amazfit GTS es más cómodo que el del Fitbit Versa 2, pero tampoco es el que mejor experiencia da. Este tiene dos pines de carga en la zona inferior que se colocan en una base más pequeña, tipo cápsula. Los pines solo pueden colocarse en una posición, así que el dispositivo no se puede colocar de cualquier manera como en los modelos de Samsung y de Apple.

Base de carga con puerto USB tipo C del Huawei Watch GT 2.

Realmente, el tema de los cargadores es poco relevante, puesto que es cuestión de acostumbrarse a cada uno, pero no está de más ponerlos en contexto. Como llamamiento a los fabricantes, de la misma forma que se está luchando por estandarizar los cargadores de los móviles, sería de agradecer seguir el ejemplo de Huawei e incluir una base de carga, aunque sea propietaria, pero con puerto USB tipo C.

En cuanto a la autonomía, aquí hay dos claros vencedores: el Huawei Watch GT 2 y el Amazfit GTS. Estos han sido capaces de ofrecer hasta hasta 10 y 12 días de autonomía, según el uso, y han sido los únicos que han permitido que nos olvidemos del cargador. Hay que tener en cuenta que las cifras oscilan si activamos el monitoreo constante de la frecuencia cardíaca y del sueño o la función always on display, pero la idea de fondo es que estos dos modelos han sido los que mejores resultados han ofrecido.

Si el Apple Watch Series 5 y el Galaxy Watch Active 2 han sido los que más nos han convencido en los demás apartados, lo cierto es que en autonomía se quedan en la parte baja, ofreciendo un máximo de dos días de uso, día y medio si los usamos de forma algo más intensiva. No está mal para este tipo de dispositivos, pero comparando con sus rivales, se quedan cortos. El Fossil Gen 5 se queda más o menos en las mismas cifras con un día y medio, mientras que el Fitbit Versa 2 asciende a tres días.

Activar el modo always on display reduce la duración de la batería.

Sobra decir que la autonomía variará si tenemos activada o no la pantalla always on display, hasta el punto de que un dispositivo como el Amazfit, que llega hasta los 12 días, puede ver la autonomía reducirse a cuatro días con el modo AOD activado.

Un punto que me gustaría destacar es que el Apple Watch Series 5, el Samsung Galaxy Watch Active 2 y el Huawei Watch GT 2 tienen sendos modos de ahorro de batería, que lastran el rendimiento del terminal y capan algunas funciones, y que el Fossil Gen 5 tiene diferentes modos de batería para según qué situación (diario, extendido, solo hora y personalizado). El Fossil, en ese sentido, es el más versátil, aunque lo cierto es que en el día a día no te preocupas de ir cambiando los modos.

Finalmente, repasemos los tiempos de carga, donde tampoco hay diferencias abismales. Todos tardan unas dos horas en cargarse por completo, llevándose la medalla de oro el Amazfit GTS y el Huawei Watch GT 2, que se cargan en poco más de una hora. No es algo de importancia capital, puesto que en la práctica, lo más común será ponerlos a cargar por la noche. Además, al tener cifras tan similares, no será el tiempo de carga lo que decante la balanza por uno u otro.

Mejor smartwatch de 2020: los candidatos

Apple Watch Series 5 Lo mejor La excelente sincronización con los iPhone Lo peor Su precio es el más elevado y solo merece la pena si tienes un iPhone Precio 479 euros

Samsung Galaxy Watch Active 2 Lo mejor Su diseño y la oferta de todas las funcionalidades de un smartwatches de gama alta Lo peor Su precio es elevado y su interfaz, al principio, algo confusa Precio 279 euros

Huawei Watch GT 2 Lo mejor Su autonomía, de las más altas del mercado Lo peor Faltan aplicaciones y no se pueden responder notificaciones Precio 199 euros

Amazfit GTS Lo mejor Su autonomía y su precio Lo peor El rendimiento, sobre todo en lo que a fluidez se refiere, es mejorable Precio 127,95 euros

Fossil Gen 5 Lo mejor Se siente muy premium y los acabados son excelentes Lo peor Es muy pesado, lo que hace que sea muy tedioso usarlo para hacer deporte Precio 254,15 euros