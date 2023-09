Huawei Watch GT 4, análisis: dos versiones que aprietan las tuercas a la gama premium

Huawei cuenta con uno de los ecosistemas más potentes en lo que a wearables se refiere. Cada año renueva varias de sus familias tanto de auriculares como de pulseras deportivas y relojes, pero estos últimos se llevan la palma en 2023. El Huawei Watch 4 Pro es uno de los mejores relojes del año y el Watch Ultimate podría entrar en la categoría de la joyería.

Ahora llegan dos nuevos miembros de la familia que se estrenan en dos tamaños y diseños diferentes para adaptarse a cualquier muñeca. Tras dos semanas con ellos, vamos con nuestro análisis de los nuevos Huawei Watch GT 4.

Ficha técnica del Huawei Watch GT 4



Huawei Watch gt 4 de 46 mm HUAWEI WATCH GT 4 DE 41 MM DIMENSIONES Y PESO 46 x 46 x 10,9 mm 48 gramos sin correa 130 gramos con correa Correas de 22 mm 41,3 x 41,3 x 9,8 mm 37 gramos sin correa 89 gramos con correa Correas de 18 mm PANTALLA Panel AMOLED circular 1,43 pulgadas Resolución de 466 x 466 píxeles Densidad de 326 píxeles por pulgada Brillo automático Panel AMOLED circular 1,32 pulgadas Resolución de 466 x 466 píxeles Densidad de 352 píxeles por pulgada Brillo automático Sistema HarmonyOS 4 HarmonyOS 4 SENSORES Acelerómetro Giroscopio Temperatura corporal SpO2 Brújula Altitud Acelerómetro Giroscopio Temperatura corporal SpO2 Brújula Altitud Conectividad GPS Bluetooth 5.2 GPS Bluetooth 5.2 BATERÍA 524 mAh Carga inalámbrica 323 mAh Carga inalámbrica RESISTENCIA IP68 IP68 Compatibilidad Android 6 o superior iOS 9 o superior Android 6 o superior iOS 9 o superior PRECIO Desde 249 euros Modelo analizado: 369,90 euros Desde 249 euros Modelo analizado: 399,90 euros

El GT más sofisticado, ahora por partida doble

La familia GT de Huawei es bastante singular. Si bien su apellido nos sugiere que estamos ante una versión más deportiva o desenfadada, lo cierto es que desde su primera generación ostentó un diseño muy refinado, llegando a un nivel espectacular con un Huawei Watch 3 GT que se movía en el rango de los 250 euros.

Ahora, la compañía ha dado un paso más y los dos modelos cuentan con un diseño impecable gracias a sus líneas y lo bien que se siente el acero inoxidable. Ahora bien, como puedes ver en las fotos, no son dos tamaños y ya está, sino que la línea cambia radicalmente entre el modelo de 46 milímetros y el de 41 milímetros.

Cada uno en su estilo, Huawei ha dado un paso adelante a la hora de refinar los diseños. Ambos se sienten en la muñeca como si fueran relojes mucho más caros

Lo esencial se mantiene en ambos: los dos cuentan con una corona completamente funcional que nos permite usarla como botón, pero también para navegar por los menús y aplicaciones. Tiene respuesta háptica cuando giramos y la sensación es muy positiva.

En el GT 4 de 41 milímetros, las huellas se quedan a la mínima en la caja pulida.

Además, tenemos un botón de acción personalizable en la derecha (por defecto nos lleva al modo de elección de ejercicio), orificios para micrófono y altavoz y la trasera de ambos es de fibra de polímero.

En mis dos semanas de prueba no he tenido problema alguno con este material. La zona no se ha calentado, por lo que el reloj gestiona bien la temperatura incluso con el GPS, y no he tenido alergias.

Ambos cuentan con un sistema de cambio de correas mediante un botón (y no con el clásico tirador) y las que vienen de serie en nuestro modelo nos han encantado. La de la versión de 41 milímetros es muy elegante gracias a pequeñas zonas con acabado pulido y un tinte dorado. En el modelo de 46 mm, la correa de acero se funde con el cuerpo del reloj.

En ambos son intercambiables por correas que tengamos en casa o compremos con el sistema de pasador de toda la vida. En el caso del Watch GT 4 de 46 milímetros tenemos que elegir las correas de 22 milímetros y las del de 41 milímetros deberán ser de 18 milímetros.

Te voy a confesar que la correa del Watch GT 4 no es la mejor para hacer deporte y, en cuanto pude, coloqué una de silicona. Me gusta la combinación y, definitivamente, es mucho más cómoda para practicar cualquier actividad, también para dormir y el día a día. No tengo en casa ninguna correa de 18 milímetros, por lo que me tuve que quedar con la correa de acero en el caso del Huawei Watch GT 4 de 41 milímetros.

Los detalles de la correa del modelo de 41 milímetros son tremendos.

Ahora bien, una vez ajustada, como el reloj es considerablemente más pequeño, no me resultó incómoda. Y sobre el diámetro de la muñeca no te preocupes: las correas de acero de ambos vienen con una serie de eslabones con un sistema de liberación rápida y en la caja de cada reloj tenemos un juego de eslabones adicionales por si tienes que dar más margen a la correa. Este es un buen detalle, Huawei.

Con esos enganches, podemos quitar o añadir eslabones fácilmente.

Sobre el acabado, salta a la vista: acero con acabado texturizado en el caso del modelo más grande y una caja que apuesta por una forma octogonal. En el modelo de 41 milímetros, la caja es circular y el acabado es de acero brillante con un marco de pantalla en un tono entre dorado y cobrizo.

En definitiva, son dos relojes muy elegantes y no desentonan en absoluto en eventos sociales, pero tampoco en el gimnasio si elegimos la correa adecuada.

Pantallas envidiables en su categoría

Huawei no decepciona en diseño, pero tampoco en pantallas y aquí nos encontramos dos paneles AMOLED espectaculares tanto por su resolución como por el brillo. Se acabaron los acabados redondeados y en los dos modelos tenemos un panel totalmente plano.

En el caso del modelo de 46 milímetros no tenemos el clásico marco negro alrededor de la pantalla porque Huawei lo simula con el minutero, pero en el modelo de 41 milímetros sí encontramos ese marco negro que desemboca en el mencionado perímetro cobrizo, ya metálico y no de cristal.

La densidad de píxeles y el brillo elevan estos modelos por encima de su categoría

En el GT de 46 mm, la correa se funde con el cuerpo.

Si me tengo que quedar por una pantalla, me quedo con la más grande, pero esto es cuestión de gustos. Ambas son espectaculares y la del modelo más grande cuenta con una diagonal de 1,43 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles que nos deja una densidad de 326 píxeles por pulgada.

En el modelo de 41 milímetros, la diagonal es de 1,32 pulgadas y se mantiene la resolución, por lo que la densidad es aún mayor: 352 píxeles por pulgada. No llega a 372 píxeles por pulgada del Galaxy Watch6 Classic, pero lo que está claro es que no vas a poder distinguir píxeles individualmente.

Todas las pantallas se ven genial, me gusta el diseño de los widgets de Huawei y los iconos coloridos sientan de maravilla al panel. Además, la respuesta de la pantalla es excelente y me parece resistente. Cuando entrenas, y en el día a día, es fácil que se lleven algún golpe o restregón.

La del modelo pequeño no ha tenido ningún percance, pero al de 46 milímetros sí le he dado un par de golpecillos y está como el primer día. Por otro lado, el nivel de brillo me parece sobresaliente en los dos modelos.

Lo primero es que es muy alto, por lo que no he tenido dificultades a la hora de ver la pantalla en exteriores en días muy soleados. Lo segundo es que el sensor de brillo automático funciona como debe: colocándolo al máximo cuando se necesita y bajando a niveles confortables en interiores. Es un sistema rápido que, además, no he tenido que modificar manualmente ni una vez, y no se puede pedir más en este sentido.

Por último, no falla el modo de pantalla siempre encendida o Always-on Display. No debes buscarlo en la tarjeta de opciones de ‘Pantalla y brillo’, que es donde debería estar para que fuera más intuitivo, sino en la de ‘Esfera del reloj e inicio’.

Variante Always-on Display de una de las esferas.

Cuando activas este modo AOD, algunas de las esferas que vienen preinstaladas muestran como un segundo estilo, que es el de la pantalla siempre encendida. Vas a poder configurar que, cuando hagas el gesto de levantar para activar (que funciona sin ninguna pega), el reloj desactive el modo AOD y te muestre la esfera convencional o mantenga esa esfera AOD, pero con algo más de brillo.

Si aparte de la hora quieres consultar algo más, simplemente hay que dar un toque para que se desactive la esfera AOD y vuelva la pantalla estándar, por así llamarla. En cuanto activas el modo de pantalla siempre encendida, el reloj nos avisa del alto consumo energético, pero por suerte esto es algo de lo que no hay que preocuparse con esta generación.

Rendimiento muy fluido con un HarmonyOS que se sigue quedando a medias

Veremos el rendimiento de la batería más adelante, ya que ahora es el momento de pasar al interior. Antes de nada: los Watch GT 4 van extremadamente fluidos. El hardware es más que capaz de mover esta versión del sistema operativo y tanto el scroll como la apertura de aplicaciones, el paso por los widgets, las notificaciones o la app del tiempo se sienten de maravilla.

Tenemos HarmonyOS 4 como sistema operativo y aquí es donde la familia GT se diferencia claramente tanto del Ultimate como del Watch 4 Pro: no estamos ante un sistema operativo completo. Esto significa que no tenemos la App Gallery integrada en el reloj y las aplicaciones son las típicas que encontramos en pulseras deportivas.

Tenemos el calendario (que se puede sincronizar con el de Google, curiosamente), altímetro, temporizador, alarma, accesos a distintas mediciones como la del sueño, SpO2, entrenamientos, control de la cámara del teléfono, linterna, tiempo o contactos importantes, entre alguna otra.

También tenemos dos cosas que me han llamado la atención: Wallet y notificaciones. Con la última versión del software tanto de la app de salud como del reloj, no he podido añadir ninguna tarjeta. Simplemente, no me aparece la opción ni en el reloj ni en la app del móvil. El sistema de pagos de Huawei no funciona aquí, pero al estar la aplicación, esperaba poder meter otras tarjetas del día a día, pero nada.

HarmonyOS 4 es muy fluido, pero en la práctica es como el sistema de una pulsera deportiva venido a más

Por otra parte, el Huawei Watch GT 4 es compatible tanto con iOS como con Android, aunque dependiendo del sistema al que lo conectes, podrás responder notificaciones o sólo verlas. En Android tenemos la posibilidad de responder en aplicaciones como SMS, WhatsApp, Telegram o Instagram, entre otras, con acciones rápidas. En el Watch 4 Pro sí podíamos responder lo que quisiéramos. En iOS, simplemente, podemos ver esas notificaciones.

Sí puedes responder llamadas perfectamente en ambos sistemas y, de hecho, la persona al otro lado del teléfono me ha dicho que se me escucha muy bien, como si estuviera hablando a través de unos auriculares inalámbricos de calidad. Es algo que me ha gustado porque tampoco es que tuviera el reloj muy cerca de la boca y, en algunas situaciones, puede ser de lo más útil.

Ahora bien, hay buenísimas noticias con la multitarea. Una queja recurrente con los relojes que no cuentan con un sistema avanzado como WearOS, WatchOS, OneUI o el propio de Huawei para sus relojes más caros, es que la multitarea se resiste. Esto es algo muy evidente cuando estamos monitorizando un entrenamiento y queremos salir de la pantalla para ver otra cosa. Simplemente, no es posible.

En iOS sólo podemos ver notificaciones, no contestarlas. En Android sí es posible.

Eso cambia con estos Huawei Watch GT 4 porque podemos estar entrenando e ir a ver el widget del tiempo o las notificaciones sin que el registro de entrenamiento se detenga. Cuando estás entrenando, lo único que hay que hacer es realizar una doble pulsación en la corona. Se despliega la pantalla con las tareas en segundo plano y puedes ir, tranquilamente, a la pantalla principal, ver notificaciones o lo que sea.

Además, el funcionamiento en todo momento, como comenté hace unas líneas, es muy fluido y podemos tocar un icono que aparece en pantalla para volver al modo entrenamiento. Hablando de esto: por defecto, cada vez que pasan 10 minutos en un entreno, el reloj te canta el tiempo y las calorías que llevas. Es bastante molesto, pero puedes pulsar la corona, seleccionar el icono del altavoz y regular el volumen desde ahí.

Haciendo deporte con el Huawei Watch GT 4

Para hacer deporte, te recomiendo cambiar la correa por una más cómoda.

Ya que estamos hablando de hacer ejercicio con el Huawei Watch GT 4, vamos a meternos de lleno en una sesión de gimnasio. Tenemos una lista de más de cien ejercicios que podemos monitorizar de manera individual, pero en mis dos semanas, sólo he monitorizado tres: caminata al aire libre, sesiones de bici estática y ‘otros’ que es donde meto las sesiones de fuerza.

La autodetección admite las caminatas, correr, máquina de remo y elíptica y viene desactivado por defecto, pero me gusta activar estas cosas. Además, puedes personalizar la pantalla para que esté todo el rato activada cuando haces deporte. Creo que es un buen detalle y es algo que he mantenido porque, como dije antes, la autonomía no es un problema.

Dicho esto, Huawei ha actualizado sus algoritmos de seguimiento de ritmo cardíaco y los ha bautizado como TruSeen 5.5+. Según la compañía, esto aporta mayor precisión en entornos de baja temperatura, realiza lecturas de oxígeno en sangre más rápidas, tiene más precisión a la hora de medir el sueño y en la monitorización cardíaca en situaciones complicadas.

No puedo hablarte sobre cómo monitoriza el sueño porque, más allá de acertar (más o menos) en las horas a las que me acuesto y despierto, no soy consciente de las fases de mi sueño. Lo que sí puedo decirte es que la medición de oxígeno en sangre es constante, que es más rápida si se hace manualmente y que si tienes una sudoración excesiva, el gráfico de ritmo cardíaco no me ha dado picos locos.

Como siempre, es importante recalcar que no estamos ante un dispositivo médico y que la medición tanto de ritmo cardíaco como, sobre todo, de calorías consumida, no es la más fiel a la realidad, pero considero que la medición del pulso es correcta por dos motivos: la primera es que coincide con otro smartwatch que he llevado en la muñeca contraria. O los dos se equivocan, o los dos aciertan. Pero lo segundo es lo más importante: las mediciones son consistentes.

En entrenamientos similares y con una intensidad parecida, los resultados de pulsaciones son parejos. Creo que esto es lo importante en estos dispositivos. Si nos diera una medición radicalmente distinta cada vez, no tendríamos forma de seguir una línea clara en nuestro plan de entrenamiento (si se basa en las pulsaciones, claro está).

Al margen de esto, podemos consultar las estadísticas de nuestros entrenamientos y el sueño en el propio reloj, sin necesidad de ir a la aplicación Salud de Huawei que, por otra parte, no ofrece unos datos mucho más ricos, la verdad. En el reloj puedes ver la zona de acción en la que has hecho el ejercicio, las pulsaciones, el tiempo y algunos datos más en caso de que uses el GPS, como los pasos, una miniatura de tu recorrido y los tiempos.

Hablando del GPS, buen trabajo de Huawei, pero hay un par de matices. El primero es que, cuando nos presentaron el producto nos comentaron que tenían una tecnología para maximizar la cobertura utilizando los laterales del reloj.

No he perdido la señal en ningún momento, pero en dos ocasiones, sin árboles alrededor y con el cielo totalmente despejado, costó enganchar el satélite. En una fue cuestión de segundos, pero en otra estuve un minuto parado esperando que conectara.

El segundo detalle a comentar es que, si bien la precisión me ha gustado, hay puntos en los que recorta camino. Hay algunas zonas en las que me indica que estoy caminando por encima de edificios cuando, lógicamente, no es el caso. Y en otra ocasión, con un tramo de ida y vuelta calcado, muestra una ligera separación entre el camino de ida y vuelta, algo que tampoco debería ocurrir.

En la segunda pantalla, pasé a propósito por el paso de peatones. En la tercera, no puedo ir sobre el edificio. Seguí la línea de fuera tanto en la ida como en la vuelta.

Para mí no supone un problema, pero puede serlo si entrenas en una pista de atletismo y necesitas los datos más precisos posibles. Pero bueno, como digo, si ese no es tu caso, no es algo que te deba preocupar.

Y algo interesante es tanto el termómetro incorporado que va midiendo la temperatura de tu piel y muestra los datos en un gráfico (todo es automático, no tienes que hacer nada) como una especie de asistente para que te pongas en forma.

Tras indicar ciertos datos como la edad, el peso y los objetivos, nos da una serie de parámetros para aumentar o reducir la ingesta calórica, así como algunos consejos. No es algo a lo que haría caso al 100% y, además, debes introducir manualmente en el móvil los alimentos que consumes, pero para alguien que está empezando y lo único que quiere es empezar a vivir más sano, creo que es una buena idea.

El sensor de temperatura toma muestras constantemente.

Como digo, es bueno para aumentar la motivación de cara a una vida más saludable, y en eso también juega un papel tanto los clásicos anillos de porcentaje de actividad diaria (muchas esferas cuentan con esta información) como las nuevas insignias. Dependiendo de nuestros logros, se nos otorgarán medallas que no valen para nada más que para nuestro autobombo. Y eso, a la hora de entrenar, es crucial.

Por último, pero no menos importante, puedes hacer un control del ciclo menstrual. Aparte de realizar el seguimiento, permite realizar estimaciones para predecir los periodos menstruales con recordatorios y avisos para cuidar la salud reproductiva. Para llegar a esas conclusiones, el algoritmo de Huawei cruza los datos de frecuencia cardíaca durante el sueño, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. Es un buen ejemplo de para qué vale un sensor de temperatura en dispositivos así, por ejemplo.

Una autonomía de primera

He dicho un par de veces que no hay que preocuparse por la autonomía y toca tanto explicar como matizar. El Huawei Watch GT 4 de 46 milímetros cuenta con una batería de 524 mAh. Es una batería enorme y, según Huawei, permite llegar a los 14 días de uso.

En mi caso, con una esfera que no tiene el fondo blanco, con el brillo automático, con la vibración permanente en la corona, con cinco sesiones de entrenamiento a la semana con la pantalla encendida, tres sesiones de GPS y notificaciones, he tenido para 12 días. Me parece una cifra espectacular teniendo en cuenta todo eso.

Si tienes siempre activo el modo AOD, la autonomía puede reducirse, pero también estirarse si tienes menos notificaciones, no usas el GPS, tienes el brillo en un punto más bajo, etc. Me parece una muy buena autonomía. Sobre la carga, tenemos la base magnética con un extremo USB-A que hemos visto en muchos relojes de Huawei a estas alturas, pero también lo podemos cargar en cualquier cargador inalámbrico.

A continuación, te dejo los tiempos de carga del Huawei Watch de 46 milímetros:

20 minutos: 26%

40 minutos: 43%

60 minutos: 58%

80 minutos: 74%

100 minutos: 89%

120 minutos: 98%

123 minutos: 100%

La cosa cambia con el Huawei Watch GT 4 de 41 milímetros. Aquí tenemos una batería de 323 mAh y la pantalla, pese a ser más pequeña, mantiene un brillo muy alto. Con casi los mismos ajustes que en su hermano mayor (excepto la pantalla encendida al entrenar), he tenido para los siete días de autonomía que promete Huawei.

Con la pantalla AOD y más entrenamientos GPS, la autonomía será menor, pero también puede estirarse por encima de la semana con una configuración de menos carga en el reloj. A continuación, te dejo los tiempos de carga de este modelo:

20 minutos: 34%

40 minutos: 57%

60 minutos: 77%

80 minutos: 94%

90 minutos: 97%

94 minutos: 100%

Huawei Watch GT 4, la opinión de Xataka

Tras estas dos semanas de análisis de los Huawei Watch GT 4, la conclusión es que la compañía ha dado un paso adelante en los campos que ya dominaba. El diseño brilla con luz propia gracias a unos buenos materiales, un sistema de correas que funciona (y que puedes cambiar fácilmente si no te gustan) y, sobre todo, a unas líneas muy refinadas.

Que el cuerpo del de 46 milímetros sea octogonal es un acierto porque lo diferencia del resto y, además, lo acerca a ciertos relojes analógicos. Y el de 41 milímetros me parece extremadamente bonito. Ahora bien, esto estará más que estudiado en Huawei, pero habría sido genial ver dos modelos de cada uno: uno grande y otro pequeño para que no haya que elegir diseño en función del tamaño de la muñeca.

La pantalla en ambos es espectacular tanto por resolución como por brillo, son resistentes y HarmonyOS 4 se mueve que da gusto. La multitarea haciendo deporte es un gustazo, las opciones de seguimiento de salud son un acierto y la consistencia a la hora de medir la práctica deportiva es lo que podíamos esperar.

Batería, diseño y pantalla. Si son tus prioridades, por el precio, estos GT 4 deberían estar en tu punto de mira

Ahora bien, sigue un escalón por debajo de otros sistemas, por lo que olvídate de pagar con el reloj, responder notificaciones con opciones enriquecidas o descargar nuevas apps. Eso sigue reservado para la familia más cara de Huawei y otros sistemas. Si es algo que no te importa y das más importancia al diseño, pantalla y autonomía, estos Huawei Watch GT 4 son un acierto.

Además, parten de los 249 euros y es un precio muy atractivo teniendo en cuenta el conjunto. Eso sí, como quieras los modelos analizados con las correas metálicas, prepara el bolsillo: 399,90 para el modelo de 41 milímetros y 369 por el de 46 milímetros.

8,8 Diseño 9,5 Pantalla 9,25 Software 8 Autonomía 9,25 Interfaz 8 A favor Las pantallas son una delicia.

El diseño de ambos es impecable.

La autonomía es un gran punto fuerte. En contra Que HarmonyOS siga recortado en los modelos GT.

Diferencias funcionales dependiendo de si conectas a iOS o Android.

Al GPS hay que exigirle una mayor precisión.



