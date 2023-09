Samsung Galaxy Watch6 Classic, análisis: argumentos de sobra para convertirse en el smartwatch Android por excelencia

Fiel a su cita, Samsung ha renovado su familia Galaxy Watch. Después de una quinta generación con un Galaxy Watch5 Pro que se alejaba de lo que la compañía surcoreana había ofrecido a lo largo de los años, llegan los nuevos modelos acompañando el lanzamiento de los Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5.

Así, tenemos el Galaxy Watch6 y un Galaxy Watch6 Classic que recupera el bisel mecánico que se saltó la generación anterior. Tras pasar casi un mes con el Galaxy Watch6 Classic, vamos con su análisis.

Un vistazo a… Así gana dinero Samsung: el secreto está en el IPHONE

Ficha técnica del Samsung Galaxy Watch6 Classic



Samsung Galaxy Watch6 Classic DIMENSIONES Y PESO 46,5 x 46,5 x 10,9 mm 59,0 gramos PANTALLA Diseño circular de 1,5 pulgadas Resolución de 480 x 480 píxeles Panel Super AMOLED Modo Always On Display Procesador Exynos W930 Dual-Core 1.4 GHz RAM 2 GB Almacenamiento 16 GB Sistema One UI 5.1 Watch + WearOS 4 SENSORES Frecuencia cardíaca Análisis de impedancia ECG Sensor de temperatura Acelerómetro Barómetro Giroscopio Sensor geomagnético Sensor Hall 3D Conectividad LTE NFC Bluetooth 5.3 WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz GPS, GLONASS, Beidou, Galileo BATERÍA 425 mAh Carga rápida Carga inalámbrica en base magnética RESISTENCIA Cristal de zafiro Certificación IP68 Certificación Mil-STD-810H Compatibilidad Android 10 o superior PRECIO 499 euros





El rey recupera su corona

Algo que salta a la vista es que el Galaxy Watch6 Classic es un reloj grandote y pesado. De hecho, su base tiene dos milímetros más que la de la generación anterior y de los 46,5 gramos del Watch5 Pro, pasa a los 59 gramos. No pasa desapercibido ni a la vista ni en la muñeca y las primeras horas te vas a tener que acostumbrar. Si tienes un Watch4 Classic y quieres dar el salto a esta generación, las dimensiones y el peso son más parecidas.

Más que por el peso, que al final te acostumbras, hay que mirar bien qué tamaño nos interesa dependiendo de la muñeca que tengamos. El Watch6 Classic está disponible en 47 y 43 milímetros, pero puede que nos interese más optar por un Watch6 que llega en 40 y 44 milímetros (y con un peso de 33,3 gramos para su versión más grande, casi la mitad que el peso del Watch6 Classic).

También es un reloj grueso, pero aquí lo compensa con un elemento que era la seña de identidad de los relojes Samsung (junto a su sistema operativo) y que se quedó por el camino la generación anterior. Me refiero al bisel mecánico, un elemento tanto estético como funcional.

Estético porque es el que dota a este modelo de una apariencia más de reloj clásico, analógico o como lo quieras llamar. Funcional porque podemos controlar el software del mismo tanto con la pantalla táctil como girando este bisel para pasar entre esferas, cambiar widgets o hacer scroll en aplicaciones o el cajón de aplicaciones. Ah, algo importante, se acumula bastante polvo alrededor de ese bisel, en el minúsculo hueco entre la pantalla y el elemento mecánico.

Es grandote y pesado, pero cuando te acostumbras no molesta a la hora de dormir o cuando hacemos ejercicio

Pero bueno, siguiendo con el diseño, prácticamente todo el frontal (con excepción de lo que ocupa el bisel, evidentemente) es pantalla. En este bisel tenemos un lateral dentado para que el agarre sea más cómodo y la estructura del reloj está fabricada en acero inoxidable con cristal de zafiro en la pantalla.

Cuenta con certificación IP68 y ha pasado las pruebas para conseguir el sello MIL-STD-810H. Es la misma certificación para los dos modelos de Galaxy Watch6 y exactamente la misma que teníamos el año pasado, por lo que es resistente. De hecho, en mis pruebas se ha llevado algunos golpes (inevitable tras un mes) y no tiene ni una muesca en el cuerpo o la pantalla.

El lateral izquierdo está totalmente vacío y es en el derecho en el que encontramos dos botones personalizables. El micrófono y altavoz están escondidos: uno rozando la parte inferior y otro oculto bajo el enganche de correa superior.

Si damos la vuelta al reloj, tenemos el sensor Bioactive de Samsung con una base de un material cerámico muy agradable que, en mis pruebas, no me ha producido ningún problema de picores, irritación de la piel o un exceso de calor. En cuanto me acostumbré al peso, lo llevé con total comodidad.

La polémica de las correas

Lo que no me parece tan cómodo es el nuevo sistema de cambio de correas. Puede que lo hayas leído o visto en algún vídeo o puede que no, pero hay usuarios que han reportado que el nuevo sistema falla, impidiendo sacar la correa original o haciendo que ésta se suelte. Es algo con lo que Samsung está lidiando, ya que ha enviado segundas unidades a algún analista -como Mr. Mobile- y en Reddit hay un apartado en el que algunos usuarios están compartiendo su experiencia.

Dicho esto, no he tenido este problema en mi mes de uso. He sacado y vuelto a poner la correa varias veces para cambiarla por otras de 20 milímetros que tengo en casa (vale cualquiera mientras tenga ese ancho), he llevado el reloj con holgura excepto a la hora de entrenar, cuando lo aprieto bien, y no he tenido un cuidado especial con él en este sentido.

No se me ha soltado la correa, pero lo que sí he sufrido es el propio sistema de enganche. Lo que tenemos en la mayoría de relojes es un pasador que debemos empujar para liberar uno de los extremos que nos permite hacer el cambio de correa.

En el Watch6, Samsung ha incluido un botón que retrae los dos extremos del pasador. El problema es que me parece que está bastante duro y no me ha salido nunca a la primera. La propia compañía en su web afirma que es un sistema más cómodo. No me lo ha parecido, pero también tengo que decir eso, que no se me ha soltado.

Una pantalla brillante como pocas

Volviendo a la parte superior, tenemos una pantalla excelsa. La diagonal crece de las 1,4 pulgadas hasta las 1,5 pulgadas, el aprovechamiento del frontal es ajustadísimo y el panel es una absoluta gozada.

La resolución es de 480 x 480 píxeles, arrojando una densidad de 453 píxeles por pulgada según GSMArena y los píxeles son indistinguibles. En las fotos puede parece que están ahí debido a que utilizo un objetivo macro con una nitidez bestial, pero en el día a día hay muchas situaciones en las que no piensas que estás viendo una pantalla.

La pantalla táctil responde genial, pero navegar con el bisel es cómodo, placentero e ideal si quieres navegar con la pantalla mojada o mientras entrenas

Los paneles de los Galaxy Watch siempre han sido sobresalientes, así que tampoco es algo que nos pille por sorpresa, y el brillo también es excelente. Muy alto cuando se necesita y bajo cuando la situación lo requiere. Se ajusta con velocidad y precisión gracias al sensor de brillo automático y no he tenido que corregirlo ni una vez. Bien ahí, Samsung.

Cuenta con una capa protectora que repele el agua, por lo que las gotitas de la ducha resbalan con facilidad y cuando estás en la piscina y emerges, la pantalla está totalmente limpia, pero he de decir que las huellas se quedan impregnadas con facilidad. No lo notarás con una esfera colorida, pero sí con una que tenga el fondo negro.

Tenemos modo de pantalla siempre encendida gracias al panel AMOLED, los gestos (como el de levantar para activar) funcionan a la perfección y si tienes la pantalla encendida y quieres apagarla, simplemente debes taparla con la palma de la mano. No es nada revolucionario, lo tienen muchísimos modelos, pero funciona realmente bien.

Y, en general, es una pantalla excelsa por su respuesta, brillo, resolución y la capa de protección, pero también gana mucho gracias a un software que sabe sacar partido a ese panel circular gracias a elementos bien dispuestos y, sobre todo, a unos widgets muy bien diseñados.

Rendimiento sin cambios, pero con lo último de Google

One UI en smartwatch y móviles tiene un mismo lenguaje. Samsung cada vez lo está haciendo mejor en diseño.

Y si por fuera brilla, por dentro también gracias a una buena combinación de hardware y, sobre todo, software. El corazón de los Galaxy Watch6 es el Exynos W930. Se trata de la nueva generación de este SoC para wearables que ha sido desarrollado por la propia Samsung en una litografía de 5 nanómetros.

En este sentido, es la misma que la generación anterior de los Watch5, pero cuenta con una GPU más potente y los dos núcleos de la CPU van a 1,4 GHz, siendo un 18% más rápido en conjunto que la generación anterior y su frecuencia de 1,18 GHz.

Abre las aplicaciones de forma satisfactoria (aunque alguna tarda algún segundito más de la cuenta) y permite una multitarea total. Esto es algo que aprecio muchísimo en un smartwatch y que uso bastante cuando estoy entrenando.

Por ejemplo, con el modo de entrenamiento, hay muchos relojes que no permiten salir de la pantalla de ejercicio. Nos dejan ver las estadísticas y suelen tener una pantalla lateral donde podemos controlar la reproducción de música, pero no es posible ir a otra pantalla del reloj mientras el ejercicio se sigue contabilizando.

Los Galaxy Watch y otros relojes como el TicWatch 5 Pro o el Apple Watch sí nos permiten esa multitarea y, por ejemplo, si estoy en la bici estática y me mandan un mensaje de WhatsApp o Telegram, puedo responder. Tengo que decir que el Exynos no ha sufrido haciendo esto ni he notado más calor de la cuenta en la muñeca, y ahí tiene mucho que decir el software.

Esta generación es la abanderada de Wear OS 4 (aunque la personalización es de Samsung con su One UI Watch 5). Es algo que ni Google ha conseguido con su Pixel Watch y Samsung está tan ligada en estos momentos a Google que, de hecho, sus relojes sólo son compatibles con móviles Android. Es como si los surcoreanos dijeran: “no, si tienes un iPhone y quieres un Galaxy Watch, su ecosistema es Android”.

Si cuentas con un móvil Samsung, la configuración del reloj va como la seda. Si lo que tienes es un Android de otra marca, te toca descargar Samsung Wear, Samsung Health y un par de plugins para cada aplicación. Es más tedioso que complicado, realmente, y una vez configurado y emparejado, no vas a tener ningún problema. Además, con móviles Samsung tiene alguna función exclusiva, como un rico control de la cámara con Galaxy S, Note y Z con One UI 5.1 o superior.

Aparte de las aplicaciones nativas y la posibilidad de responder mensajes de ciertas aplicaciones (otras como Gmail o TikTok te obligan a abrir el móvil para responder), puedes instalar aplicaciones independientes como WhatsApp o Spotify. Todavía no hay tantas como nos gustaría, pero es un acierto que los responsables de las apps vayan sacando versiones para Wear OS.

Esas aplicaciones las puedes descargar directamente desde la Play Store que se encuentra en el reloj y, como no podía ser de otra forma, tenemos Bixby (que no he usado más allá de una simple prueba y que, a diferencia de en el Watch5, podemos sustituir por el asistente de Google) y la posibilidad de hacer pagos con el reloj. La app por defecto es Samsung Pay, pero puedes activar también Google Pay.

Sobre los botones, la pulsación de ambos me parece muy buena y satisfactoria y vamos a poder elegir acciones como ir atrás, abrir el asistente manteniendo la pulsación, abrir la multitarea o abrir personalizar una doble pulsación para abrir una tarea concreta. No son las opciones de personalización más ricas, pero yo en el botón inferior configuré que abra el entrenamiento cada vez que pulso y es todo lo que necesito.

¡Ah! Dato importante. La mitad del mes que he estado probando el reloj he estado tumbado por una lesión y, cuando me han llamado por teléfono, si no tenía el móvil cerca… he respondido a través del propio móvil. Siempre pregunté un “oye, qué tal se me escucha” y la respuesta era que bien, como si llevara auriculares inalámbricos. El altavoz es potente y yo escuchaba a la otra persona perfectamente.

Y algo totalmente subjetivo es que las esferas que vienen en el reloj no me gustan demasiado. Muchas son heredadas de la generación anterior y lo mejor es recurrir a la aplicación para encontrar alguna mejor. La mayoría se pueden personalizar para que muestren otros colores y diferentes mediciones o datos en pantalla y lo bueno de tener Wear OS es que hay varias apps que podemos instalar para descargar esferas distintas o más personalizables.

Un titán en la muñeca y en las mediciones de salud

Sí, el diseño de este modelo más grande no es el más adecuado para entrenar. La correa de piel sintética tampoco es la más cómoda, pero con la correa de goma pertinente (y en cuanto te lo ajustas bien porque entre el guante, la muñequera el el reloj parece que tienes un guantelete), se porta muy bien en las sesiones de entrenamiento.

Como es habitual, tenemos un montón de deportes específicos que medir. Algunos de ellos es buena idea elegirlos a propósito porque miden parámetros distintos y si lo que vas a hacer es un trabajo general de musculación, aunque puedes estar seleccionando ejercicios individuales, quizá lo mejor es optar por “Otros”.

Siempre que analizo un reloj así, llevo otro en la muñeca contraria no para comparar, sino porque me interesa ver si las mediciones son más o menos parejas y, si difieren mucho de uno a otro, comparo con un pulsómetro pectoral. En este caso, la medición de pulsaciones del Galaxy Watch6 Classic es bastante buena, pero como siempre decimos, no es un dispositivo médico y hay veces que se volverá algo loco.

Entrenando y sentado he tenido picos de pulsaciones, o valles, que no cuadraban con mi estado, pero es un 'hipo' momentáneo que no afecta a la medición global. Recuerda, si quieres algo superpreciso, hay que mirar a otro tipo de dispositivos, estos relojes son una buena guía y una referencia, pero no algo médico.

Dicho esto, y teniéndolo muy en cuenta, hay variedad de mediciones tanto deportivas como de salud. Tenemos la de oxígeno en sangre, pico de oxígeno, presión arterial, composición corporal, seguimiento del ciclo menstrual, alertas de ritmo cardíaco irregular, un completo monitor de sueño que analiza nuestros ronquidos si tenemos el móvil cerca, electrocadiograma y hasta un detector de caídas que manda un mensaje automático a emergencias.

He intentado probar esto último tirando el reloj a una colchoneta desde una altura de unos dos metros, pero debe detectar que no está en la muñeca y… no hace nada. En definitiva, son muchas mediciones que podemos consultar desde el reloj, pero también desde la aplicación de Samsung Health.

No son las estadísticas más complejas en algunos casos, pero sí muy útiles para gran parte de la población que quiera empezar a ponerse en forma y comprobar el progreso, ya que muestra los picos de rendimiento y las etapas aeróbicas. Y algo que considero importante es el GPS.

Como tiene eSIM y GPS, puedes salir de casa a hacer deporte sin llevar el móvil en el bolsillo. Así no gastas batería del teléfono y tengo dos comentarios sobre el GPS. El primero es que pilla rápido el satélite. No he tenido problemas con esto y no he notado que, una vez enganchado, pierda la señal.

El segundo es que la precisión es relativa. Si bien sabe dónde estás en todo momento y puede calcular la distancia de forma precisa, hay ocasiones en las que opta por recortar un poco. Hay esquinas que no las cuenta bien y alguna vez el mapa me dice que he estado caminando por encima de edificios cuando, obviamente, no es así.

No puedo atravesar edificios, todavía, pero el GPS del Galaxy Watch6 piensa que sí.

Si necesitas una precisión absoluta porque te estés preparando unas pruebas físicas en una pista o campo a través, quizá no sea el dispositivo más preciso, pero sinceramente, no me importa demasiado que en cierto momento recorte cuatro pasos, que me muestre a un metro de mi posición real o que le dé por decir que estoy atravesando la fachada de un edificio.

Batería para casi cuatro días si no activas el AOD

Tras la enorme batería del Galaxy Watch5 Pro del año pasado con sus 590 mAh, Samsung ha dado un pasito atrás con una batería de 425 mAh en este modelo de 47 mAh. Cuando escuché esto en la presentación, no pude evitar preguntarme por qué ese cambio cuando el tamaño del reloj es aún más grande que el de la generación anterior, pero en la práctica he quedado satisfecho.

El combo de Wear OS 4 y el Exynos W930 hace bien su trabajo en lo que a eficiencia se refiere y he tenido para casi cuatro días (la noche del tercer día tenía que cargarlo si no quería cargarlo a las 10 de la mañana del día siguiente). Esta cifra la he conseguido sin el modo de pantalla siempre encendida, con un entrenamiento diario, con las mediciones continuas, notificaciones activadas, brillo automático y medición de sueño.

Los dos días de autonomía están asegurados. Lo que pase de ahí depende de tus notificaciones, uso del GPS, el brillo y si activas el Always-on Display o no

En la prueba con el modo Always-on Display, la cosa cambia y ahí el Watch6 Classic tiene para unos dos días y medio de autonomía, pero te recomiendo cargarlo antes porque, si no, te tocará dar una pasada por el cargador durante ese tercer día.

Digamos que, de media, consume alrededor de un 30% sin el modo de pantalla siempre encendida y un 40% con el AOD activado. Esto, claro, según mis pruebas. En el momento que abuses del GPS, la batería vuela. Si pasas más o menos tiempo en el exterior, también influye debido al brillo de la pantalla. Y también juega un papel la esfera, no consumiendo lo mismo una blanca o llena de color que una con mucho fondo en color negro.

Sobre la carga, Samsung no deja de lado su clásico cargador de 10 W con el que tenemos una carga bastante lineal, aunque el empujón final le cuesta algo más. Alrededor de la hora y media conseguirás la carga completa y te dejo los tramos de carga a continuación:

20 minutos: 26%

40 minutos: 50%

60 minutos: 70%

80 minutos: 92%

98 minutos: 100%

Como este año la correa que viene de serie se abre por completo, el reloj puede quedar totalmente horizontal en su base de carga, pero si lo dejas encima de la mesa del despacho, por ejemplo, con la pantalla en vertical, la inclinación del reloj se adapta para darte la hora en una especie de modo de reposo muy interesante.

Y sobra decir que mis cuatro días de autonomía son forzando el reloj al máximo del 100% al 1% para ver la duración total bajo mis condiciones, pero quizá lo más recomendable sea intentar mantener la batería en una especie de segmento de carga. Eso se consigue fácilmente poniendo a cargar e reloj cuando te estás duchando, lavando los platos o acciones por el estilo.

Samsung Galaxy Watch6 Classic, la opinión de Xataka

Llegamos al final del análisis del Galaxy Watch6 Classic y la conclusión es que es uno de esos relojes que da gusto llevar en el día a día. Una vez te acostumbras a sus dimensiones y peso (sobre todo esto último), empiezas a disfrutar de un dispositivo espectacular.

La pantalla es una absoluta delicia, el diseño me gusta y el bisel giratorio (pese al polvo que acumula en la base) me parece un elemento diferenciador. De hecho, es algo que eché muchísimo de menos en la generación anterior, cuando Samsung optó por una solución similar, pero con un bisel digital en lugar de mecánico.

El brillo del panel es de lo mejor del mercado, el rendimiento es muy bueno gracias a su hardware y tener Wear OS 4 corriendo de la mano de One UI de Samsung es un acierto. Puede que el GPS no sea lo preciso que debería y que quizá es el momento de ver un salto en batería, pero está claro que es uno de los relojes inteligentes más completos que puedes comprar en el ecosistema Android.

La combinación de hardware y software sigue siendo un acierto, pero el precio se antoja elevado teniendo en cuenta las novedades

Ahora bien, no hay demasiadas diferencias, ni algo realmente notable, entre esta generación y la anterior, por lo que no sé si el salto de un Galaxy Watch5 (o, incluso, de un Watch4 Classic) a este modelo está justificado, ya que el precio de 499 euros para la versión LTE (449 euros para la versión Bluetooth) es elevado.

Por lo demás, es un smartwatch impresionante, me encanta que haya vuelto ese bisel mecánico y el diseño me gusta (aunque ojalá hubieran mandado el plateado porque me parece muchísimo más elegante). Y si quieres todas las características de este modelo, pero el precio te parece elevado, el Watch6 estándar quiás es el ideal. Pierdes algo de batería, tamaño de pantalla y el bisel mecánico, pero el hardware y softare es idéntico.

9,1 Diseño 9 Pantalla 9,5 Software 9,25 Autonomía 8,75 Interfaz 9 A favor El bisel giratorio es una auténtica delicia.

De las mejores pantallas en un smartwatch.

La combinación de hardware y software es de primer nivel. En contra El nuevo sistema de correas es más engorroso.

Por tamaño y peso, no es apto para todas las muñecas.

Aumento de precio respecto a la generación anterior.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Samsung. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Los mejores smartwatch: sus análisis y vídeos están aquí