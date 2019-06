Google Pay: qué es, cómo configurarlo y bancos compatibles

Vamos a explicarte qué es y cómo funciona Google Pay, la alternativa para realizar pagos online o a través de tu móvil creada por Google. Se trata de un método con el que podrás utilizar tu móvil para pagar en establecimientos una vez configures tu tarjeta de crédito, y con el que también podrás pagar en algunos comercios online y servicios como los de Google, y aplicaciones móviles que lo soporten.

Empezaremos con la explicación a fondo de qué es este método de pago, en el que también mencionaremos cómo intenta maximizar al máximo la seguridad tu tarjeta. Después pasaremos a decirte cómo configurarlo desde tu móvil o navegador, y terminaremos con la lista con todos los bancos compatibles.

Qué es Google Pay

Google Pay es una plataforma para realizar pagos online y mediante tu móvil a través de tu cuenta de Google, muy parecidas a otras alternativas como Apple Pay. La herramienta nació en febrero de 2018 como una unión entre Android Pay y Google Wallet, aunque realmente es más una sucesora de la primera, siendo su enfoque principal el de permitirte hacer pagos con el móvil.

Google Pay te permite poder realizar pagos a través de tu móvil, smartwatch o cualquier otro dispositivo Android con NFC. Además, también es la tecnología con la que puedes hacer algunos pagos online, como por ejemplo en la tienda oficial de Google. Aun así, su función principal sigue siendo la de realizarlos a través de dispositivos.

Inicialmente la idea era esa, la de los pagos móviles, pero poco a poco el servicio ha ido evolucionando y ganando funcionalidades. Por ejemplo, lo puedes utilizar para añadir tarjetas de embarque, cupones, tarjetas de socio y similares, algo para lo que también lo puede sincronizar con Gmail. También lo puedes utilizar para enviar dinero de forma sencilla a tus amigos o familiares. También seguirá ampliándose en sus pagos online, y llegará a aplicaciones como eBay.

Como hemos dicho, en dispositivos móviles el servicio basa los pagos en la tecnología contactless a través del chip NFC que la mayoría llevan instalados. Esto quiere decir que el único requisito para utilizarlo es tener NFC en el móvil. Esto les permitirá pagar con este servicio en prácticamente cualquier local donde acepten tarjetas de crédito o débito con este tipo de chips.

La forma de funcionar es exactamente la misma que la de las tarjetas móviles. Tienes que acercar el dispositivo a un datáfono compatible y listo. Sin embargo, debajo del capó hay funcionando tecnologías de tokenización y criptogramas con los que se cifra la información de tu tarjeta interactuando con tu banco.

Esto puede ser un poco complejo de explicar, o sea que te lo voy a simplificar. Al final, entre criptogramas y tokens lo que se hace es crear una especie de contraseña única cada vez que pagas. Esto es como si fuera una especie de capa de protección temporal para el pago que se utiliza en lugar del número de cuenta real. Con ello, cuando pagas en un comercio online o físico, lo que Google Pay comparte es este número de cuenta virtual y cifrado, de manera que mantiene oculto y protegido el real para guardar la información personal.

Cómo configurar Google Pay

Tienes dos maneras de configurar Google Pay y meter tu tarjeta al proceso de pago. La primera es directamente desde el navegador utilizando la web de Google Pay, aunque esta no configura los pagos móviles sino simplemente los que se hacen por web o app. Sólo tienes que entrar en ella y pulsar en la sección Métodos de pago que verás en la columna de la izquierda.

En la sección de Métodos de pago, verás tanto tu saldo de Google Play como las tarjetas que puedas tener vinculadas. Si has contratado algún servicio como Google One, posiblemente ya hayas añadido una tarjeta a Pay. Para añadir otra tarjeta pulsa en Añadir método de pago, una de las opciones que aparecerá en esta página.

Ahora simplemente tienes que ir rellenando los datos de la tarjeta que tienes que añadir, como su número, su fecha de caducidad o su código de seguridad. Sin embargo, ten en cuenta que esto lo configurará para realizar pagos a través de la web o aplicaciones, pero para hacer los pagos en tiendas tendrás que ir a la aplicación móvil.

Y precisamente la aplicación móvil es el segundo método para configurar Google Pay. Puedes descargártela tanto en Google Play para Android como en la App Store de Apple para iOS. Solo entra en los perfiles de la tienda de tu móvil y pulsa el botón Instalar.

La primera vez que abras la aplicación vas a tener que aceptar las condiciones del servicio y la política de privacidad pulsando en Empezar. Este es un paso necesario para poder usar el servicio para realizar los pagos móviles, pero si te quieres informar de lo que aceptas hay dos enlaces para leer la documentación.

Si ya configuraste una tarjeta a través de la web de Google Pay, esta aparecerá en la lista cuando pulses en la sección Pago. Sin embargo, tendrás que pulsar en el botón *Configurar pagos contactless para dar los últimos pasos antes de poder utilizarla. Ten en cuenta que puede darse el caso de que puedas usar una tarjeta para pagos online, pero que no sea compatible con los pagos móviles.

Si quieres configurar una nueva tarjeta tendrás que pulsar en + Método de pago, el botón azul que tienes abajo del todo en la sección Pago. El proceso es sencillo, aunque no se pueden tomar capturas de pantalla por seguridad, y sólo tendrás que escanear tu tarjeta o meter el número y sus datos a mano.

Una vez configurado todo recuerda que tienes que tener activo el NFC de tu móvil, ya que si no lo está no podrás utilizar este tipo de pagos en el dispositivo. Activarlo es sencillo porque está en las acciones rápidas de Android, pero por si acaso no te olvides de hacerlo.

Bancos compatibles

A continuación te dejamos con la lista de todos los bancos compatibles con Google Pay en este momento. Ten en cuenta que es una lista en constante evolución, por lo que si tu banco todavía no aparece es posible que lo acabe haciendo en los próximos meses:

BBVA

OpenBank

Bankia

Mediolanum

BancaMarch

N26

Revout

American Express

Sodexo (Tarjeta Restaurante Pass, Tarjeta Transporte Pass, Tarjeta Business Pass)

Tarjeta Correos Prepago

Edenred (Ticket Restaurant)

Rebellion

Banco Pichincha

Pibank

Correos

Boon.

Bunq

No todas las tarjetas de débito o crédito de todas estas entidades son compatibles con Google Pay, por lo que a continuación te dejamos un cuadro con las que son compatibles. Si intentamos añadir una tarjeta en Google Pay como forma de pago sin contacto la aplicación te avisará de que no es compatible, o sea que aunque no veas tu tarjeta en la lista siempre puedes hacer la prueba. En cualquier caso, si quieres salir de dudas aquí tienes la lista completa de tarjetas compatibles.