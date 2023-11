Apple Watch Ultra 2, análisis: el Apple Watch que me compraría no es el Apple Watch que necesito

El año pasado tuve la oportunidad de analizar el Apple Watch Ultra, un reloj que marcaba un antes y un después en la familia Watch de Apple. Planteé la review junto a deportistas especializados para comprobar las novedades relativas al GPS de doble frecuencia, modos de submarinismo, etc.

Este año Apple ha presentado una evolución menor, por lo que cobra especial sentido enfocar esta pieza recalcando lo que ha cambiado y lo que no. Ya te adelanto que no son demasiados los avances, aunque hay algunos argumentos para apostar por la nueva generación.



Apple Watch Ultra 2 (2023) CAJA 49 milímetros Cristal de zafiro Trasera de cerámica Marco de titanio PANTALLA Retina LTPO OLED

1,99 pulgadas

3.000 nits de brillo máximo

502 x 410 píxeles PROCESADOR Apple S9 SiP Cuatro núcleos Core Neural Engine

GPU PowerVR ALMACENAMIENTO 32GB SISTEMA OPERATIVO watchOS 10 CONECTIVIDAD eSIM

WiFi 5

Bluetooth 5.3 LE

NFC

Chip U2 (UWB) SENSORES SpO2

Sensor óptico de ritmo cardiaco

ECG

Acelerómetro

Giroscopio

Altímetro

GPS de doble frecuencia

Brújula

Sensor de luz ambiental

VO2max

Sensor de temperatura RESISTENCIA AL AGUA Certificación IP6X

100 metros

Certificación militar MIL-STD 810 Buceo recreativo hasta 40 metros BATERÍA 36 horas de autonomía Hasta 72 horas con el modo ahorro OTROS Función llamada de emergencia

Detección de caídas

Detección de accidentes en coche

Triple micrófono

Corona giratoria personalizable PRECIO 899 euros

Diseño y pantalla: la excelencia en un reloj inteligente

El Apple Watch Ultra sigue siendo una clara referencia en lo que respecta a diseño y pantalla. Sobre el primer aspecto hay poco que contar: este reloj es exactamente igual que el del año pasado. La caja está fabricada en titanio, lo cual la hace especialmente resistente a golpes. El lateral derecho deja espacio tanto a la corona como al botón principal, quedando el lateral izquierdo reservado al botón de acción. El único cambio respecto al año pasado es que todo se compone este año de material 95% reciclado.

No esperes cambios en el diseño del Apple Watch Ultra 2. No los hay.

Si te preguntas si hay alguna diferencia notable entre usar material reciclado y no reciclado, la respuesta es que de cara al usuario no la hay. Cuestión aparte es el esfuerzo que esté haciendo Apple para alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono. Pero de cara al usuario este reloj es tan premium como el del año pasado.

La pantalla y el marco están a la misma altura, haciendo que sea bastante sencillo golpear el panel durante los entrenamientos. El lado positivo es que el recubrimiento del panel es de zafiro y, tras un año usando el Apple Watch Ultra, puedo garantizar que es prácticamente imposible arañarlo, ni siquiera de la forma más mínima.

Sigue siendo un reloj enorme y no apto para todas las muñecas. El peso no es molesto, pero el grosor del dispositivo es lo que más penaliza respecto a algunos de sus rivales directos. La orientación es claramente deportiva y el diseño ayuda a que la robustez sea de primer nivel. Pese a ello, hubiese agradecido un pequeño esfuerzo adicional para reducir el grosor.

Los 3.000 nits del panel son una gozada.

Respecto a la pantalla, la principal novedad reside en el brillo. Este año aumenta hasta los 3.000 nits, la cifra más alta hasta la fecha en un reloj inteligente. ¿Se nota respecto a los 2.000 nits del Apple Watch Ultra? Ligeramente. El modelo anterior ya se veía de escándalo al sol, y la nueva generación mejora aún más la visualización en condiciones de luz dura. Destacar que el trabajo con el brillo automático es sencillamente perfecto, adaptándose a la luz ambiente de forma rápida y siendo capaz de bajar hasta 1 nit, mejor que muchos paneles LTPO que vemos en teléfonos de gama alta.

Sigue siendo igual de mejorable la capa oleofóbica. El Apple Watch Ultra 2 es un reloj que se llena de huellas con facilidad y, en un producto con un ticket final cercano a los 1.000 euros, es algo molesto que sea tan sencillo llevarlo siempre sucio.

La trail loop sigue siendo tan bonita como fácil de ensuciar.

Este Apple Watch Ultra 2 me ha llegado con la nueva correa Loop Trail en color naranja y beis. Es neutral en carbono, cómoda en el cierre y está confeccionada en nailon. He podido probar también la Alpine Loop en color azul. Al ser correas de tela son especialmente vistosas, aunque tardan un poco en secarse.

El botón de acción sigue siendo imperfecto

El año pasado critiqué el botón de acción del Apple Watch Ultra. Es fácil pulsarlo de forma involuntaria si practicamos deportes que requieran barra olímpica (al flexionar mucho la muñeca, esta acaba presionando el botón). Del mismo modo, su funcionamiento es muy mejorable. No ha cambiado nada al respecto de este botón, por lo que mi postura sigue siendo la misma.

La función principal de este botón es servir de acceso directo a funciones básicas como los entrenamientos, cronómetro, linterna, marcado de puntos de referencia, etc. En mi caso, lo utilizo como botón para activar el entrenamiento, ya que es una forma rápida de lograr este fin.

El funcionamiento del botón de acción sigue siendo bastante mejorable. No hay mucha coherencia en sus funciones al pulsarlo

El principal problema es que sigue habiendo sinsentidos, como el de que el botón de acción inicie un entrenamiento, pero no sea capaz de pararlo. Si estamos entrenando y pulsamos el botón, se marca un segmento. Salvando la carrera y entrenamientos por intervalos, esta es una función de muy poca utilidad.

El botón de acción sigue siendo un añadido interesante para activar atajos, iniciar funciones de forma rápida y ahorrarnos paso. Pero, teniendo en cuenta que hablamos de Apple, el margen de mejora que tiene en usabilidad sigue siendo demasiado amplio.

Rendimiento y salud: uno de los líderes indiscutibles

El rendimiento es este año uno de los grandes cambios en el Apple Watch Ultra 2. Tras años de Apple S8, esta nueva generación estrena el S9 SiP. Este procesador estrena una nueva CPU de doble núcleo con un 60% más de transistores respecto a la generación anterior. Estrena también un Neural Engine hasta dos veces más rápido.

La traducción real es que la respuesta es aún más inmediata que la que vimos el año pasado. Si el Apple Watch Ultra era rápido, el Ultra 2 es el siguiente nivel. Tiempos de apertura de aplicaciones, navegación por menús, fluidez de la interfaz... Este reloj está a la altura de un iPhone 15 Pro Max en experiencia de usuario y, sin demasiadas dudas, es el reloj inteligente con mayor rendimiento del momento. Se ha duplicado también la capacidad de la memoria interna, siendo ahora de 64 GB.

Como es habitual en el Apple Watch, la monitorización de los parámetros de salud es precisa y amigable a nivel de interfaz. Estamos ante un ordenador de muñeca, conectando de forma constante los datos de las apps Salud y Fitness entre el iPhone y el Apple Watch.

La mayor novedad que tenemos este año tiene que ver con la nueva generación de chip de ultra banda ancha (UW2), también incluido en la familia iPhone 15. Esto se traduce en que, si utilizamos el Apple Watch Ultra 2 con uno de los últimos iPhone, tendremos una búsqueda del móvil mucho más precisa.

El nuevo chip UWB 2 para la búsqueda de precisión es útil... pero con el aviso sonoro cumplíamos la misma función (de forma algo menos cómoda)

De nuevo, un detalle que considero bastante testimonial y menor, ya que la propia búsqueda por sonido con la que contamos desde hace años suele ser más que suficiente (aunque no tan precisa y vistosa a nivel de interfaz como esta nueva búsqueda de alta precisión).

Otra gran novedad es el gesto de doble toque. Se ha confundido bastante esta función con el modo de accesibilidad que permite algo similar, aunque no es exactamente lo mismo (de hecho, es aún más limitado). Este nuevo modo de doble toque está disponible solo en el Watch Ultra 2 y en su hermano el Series 9. Al juntar el índice y el pulgar dos veces, podemos realizar distintas acciones.

Abrir el Grupo Inteligente desde cualquier esfera y desplazarse por sus widgets.

desde cualquier esfera y desplazarse por sus widgets. Contestar y colgar llamadas telefónicas .

. Ver un mensaje en una notificación, desplazarse por notificaciones más largas tocando dos veces de nuevo, contestar con el dictado de voz y enviar un mensaje.

en una notificación, desplazarse por notificaciones más largas tocando dos veces de nuevo, contestar con el dictado de voz y enviar un mensaje. Pausar, reanudar y detener un temporizador .

. Detener y reanudar un cronómetro .

. Posponer una alarma .

. Reproducir y pausar música , podcasts y audiolibros .

, y . Cambiar a la nueva vista de altitud en la app Brújula .

. Hacer una foto con el iPhone utilizando el mando para la cámara de la app Cámara .

. Iniciar o detener recordatorios automáticos de entrenamientos .

. Realizar la acción principal de las notificaciones, como responder a un mensaje recibido en una app de mensajería y posponer recordatorios incluso en software de otros proveedores.

¿Cómo sabe el Apple Watch que estamos tocándonos los dedos? El nuevo Neural Engine se encarga de procesar los datos obtenidos por el acelerómetro, giroscopio y sensor de frecuencia cardíaca. Todos estos sensores trabajan en conjunto y el algoritmo del reloj es capaz de detectar estos pequeños movimientos, así como los cambios en la circulación sanguínea producidos al juntar ambos dedos.

A nivel técnico es una función bastante espectacular, y he de decir que resulta de bastante utilidad a la hora de realizar acciones bastante concretas como descolgar una llamada, pausar la música rápidamente o posponer una alarma. No obstante, es una función "on/off" que solo nos permite apagar/encender cosas, mientras que el modo de accesibilidad permite navegar por la interfaz al completo.

Haciendo deporte con el Apple Watch Ultra 2

Seré breve en este apartado, ya que no hay demasiadas novedades en lo que respecta a mediciones deportivas. En mi caso, practico deporte funcional a diario, por lo que lo he utilizado para monitorizar mis entrenamientos diarios. Del mismo modo he pedido a mi compañero Javier Lacort, corredor habitual, que me comparta algunas capturas de pantalla para volver a evaluar la precisión del GPS. Pero antes de hablar de mediciones, es importante destacar algo.

Me he encontrado con los mismos problemas del año pasado: hay apps de terceros que lo siguen haciendo mucho mejor que las propias apps nativas del Apple Watch. De hecho, mi propio compañero Lacort ha tenido que realizar un ciclo de medición con la app de Apple (algo que nunca hace) para poder mostraros estos datos, ya que de forma habitual usa apps de terceros.

Apple necesita ponerse las pilas con los modos nativos de entrenamiento. Las apps de terceros en deportes mainstream como carrera o senderismo lo hacen mucho mejor

Por ejemplo, aunque tenemos modos dedicados a carrera o senderismo, estos están lejos de lo que pueden ofrecer apps como WorkOutDoors o Strava. Tampoco es tan completo a la hora de medir recuperaciones si lo comparamos con apps como Athlytic.

Las gráficas siguen siendo muy completas, aunque va tocando dar un salto hacia delante.

Estoy convencido de que, si bien es de los más completos y precisos a la hora de medir calorías activas, altitud, desnivel y demás en distintos deportes, el Apple Watch necesita aplicaciones especializadas en los deportes más populares.

Como persona que se gana la vida escribiendo delante de un PC (con los constantes movimientos de muñeca que conlleva teclear), también me he encontrado con un problema recurrente y bastante acusado en los Apple Watch: se inventa pasos y movimientos.

Llevo años viendo cómo el reloj me felicita por haber cumplido mi objetivo de estar de pie... sentado en la silla de mi escritorio. También tengo claro que cuenta más pasos de la cuenta (hay días que apenas he podido moverme y he llegado a mi objetivo de quemar 300 calorías, algo sencillamente imposible).

Respecto al GPS de doble banda, sigue siendo espectacularmente preciso. Es capaz de detectar con exactitud el terreno en el que estamos practicando deporte, pudiendo rememorar posteriormente las zonas en las que hemos estado. Una de las ventajas del Apple Watch es que detecta automáticamente si estamos andando o corriendo, para facilitarnos la activación del modo de entrenamiento.

Un fallo menor, aunque algo molesto y curioso que llevo sufriendo desde hace años con los Apple Watch es que detecta mis trayectos en moto como entrenamientos de bicicleta. Arranco, empiezo a circular y a los segundos me llega la notificación: "parece que estás entrenando". Salvando la anécdota, siempre se agradece que el reloj esté pendiente a nuestro movimiento para iniciar las mediciones.

Autonomía: la mejor batería en un Apple Watch

Apple promete hasta 36 horas de uso con el Apple Watch Ultra 2, algo más de un día completo. En mi experiencia la cifra va más allá, moviéndose cerca de los tres días de uso normal y hasta una semana de uso si utilizamos el modo ahorro. Apple Watch OS, al igual que WearOS, es un sistema operativo completo con aplicaciones propias (no son simple volcado de notificaciones desde el teléfono), por lo que el consumo energético en relojes con estos sistemas siempre suele ser elevado.

El modo ahorro lo cambia todo. Es posible alcanzar una semana de uso intenso sin privarnos de notificaciones ni mediciones

Al igual que el año pasado, el modo ahorro sigue pareciéndome una genialidad en este reloj. Se encarga de desactivar el modo always on, limita las conexiones (siguen llegando todas las notificaciones) y mide con menos frecuencia (aunque sigue midiendo las 24h) los parámetros relacionados con la salud. En otros términos, rebaja un poco la carga de mediciones a cambio de... el doble de autonomía.

Estos meses he tenido bastantes viajes, y la tranquilidad de salir de casa y saber que no tengo que pasar por el cargador durante cuatro o cinco días es bárbara. Me ha gastado, de forma muy estable, un 30% por día. Si eres de los que apaga el reloj por la noche para dormir, hablamos de un 20% diario, siendo posible así una semana de uso sin modo ahorro.

Respecto a tiempos de carga, demora algo más de hora y media en cargar. Personalmente, no echo en falta una carga mucho más rápida ya que suelo cargarlo por la noche cuando le queda sobre un 20%, aunque sigue siendo uno de los aspectos a mejorar.

Apple Watch Ultra 2, la opinión de Xataka

El Apple Watch Ultra 2 es una evolución, bajo mi punto de vista, excesivamente continuista. Como usuario de productos del ecosistema Apple no tengo inconveniente alguno en que las evoluciones sean moderadas, pero la sensación con este reloj ha sido prácticamente la misma que tuve hasta hace apenas unas semanas con el Apple Watch Ultra.

Las principales novedades tienen que ver en primer lugar con un procesador más rápido, el cual se agradece, pero ya partíamos de un Apple Watch Ultra bastante rápido. Continúan con un panel que brilla hasta los 3.000 nits, otro salto destacado, pero no tan apreciable en el día a día como pueda parecer respecto a los 2.000 nits. Terminan con mejoras en el chip de ultra banda ancha para una búsqueda más precisa del iPhone y con un sistema de doble gesto que está... bien.

Tras un año utilizando el Apple Watch Ultra y analizando su principal target, tengo la percepción de que no se ha cumplido por completo su objetivo. El apellido Ultra llegó para poner sobre la mesa el "Apple Watch más extremo". La realidad es que, más allá de las funciones de buceo, no hay nada que no puedas hacer con cualquier otro Apple Watch.

El Ultra se ha convertido en el Apple Watch aspiracional. El más caro, el que mejor pantalla tiene y al que le dura más la batería. No hay nada de malo en ello, pero el precio final (a pesar de que se ha reducido este año) no hace más que confirmar lo mismo que pensé el año pasado: el Apple Watch Series 9 sería mi compra predilecta.

9,2 Diseño 9,25 Pantalla 9,75 Software 9 Autonomía 9 Interfaz 8,75 A favor La pantalla sigue siendo la máxima referencia en un smartwatch.

La autonomía mejora ligeramente. En modo ahorro seguimos teniendo una semana de uso.

La mejor experiencia a nivel de ecosistema e integración con el teléfono en un smartwatch. En contra Sin evolución alguna en diseño.

Las novedades llegan con cuentagotas respecto al año pasado.

Más allá del zafiro y el titanio, el Series 9 sigue siendo la mejor opción en calidad-precio.



