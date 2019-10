Apple Watch Series 5, análisis: evolución menor para ser más reloj que nunca

El nuevo Apple Watch Series 5 que hace unos días se puso a la venta ha pasado este año más desapercibido que nunca. Ha sido así por el peso de los nuevos iPhone 11 pero sobre todo por ser una renovación con prácticamente una única novedad mediática: que ahora la pantalla siempre está encendida.

En Xataka nos lo pusimos en la muñeca nada más llegar a las tiendas para poder contaros qué trae nuevo el Apple Watch Series 5 y cómo afecta a la experiencia con un smartwatch al que la competencia apenas pone en apuros.

Ficha técnica del Apple Watch Series 5

APPLE WATCH SERIES 5 Tamaños de caja 40 mm / 44 mm Pantalla 384 x 480 píxeles Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE (opcional) Materiales Aluminio, acero inoxidable, cerámica, titanio Precio 449 euros

Apple Watch 5 ahora (por fin) es un auténtico reloj de pulsera

Que en todo este tiempo en el mercado, ya 5 años, el Apple Watch no tuviera la opción de mostrar la hora en pantalla todo el tiempo no obedecía a caprichos del fabricante sino simplemente a la imposibilidad de hacerlo sin que la autonomía del equipo, algo en lo que nunca ha destacado el Apple Watch, se viera resentida.

El último Apple Watch estrena esta funcionalidad justo como su elemento estrella de generación junto con la brújula digital.

La implementación de "la pantalla siempre encendida" del nuevo Apple Watch Series 5 no esconde secretos: en cualquier momento en que miremos la pantalla encontraremos el watchface seleccionado.

La peculiaridad es que, tras un par de segundos, la pantalla reduce su brillo (y frecuencia de refresco al mínimo, di adiós a Mickey moviendo los pies al ritmo del segundero) aunque se mantiene perfectamente visible (si no es en exteriores con mucha luz) y siempre con la watchface principal que tengamos seleccionada. Si tienes una con muchas complicaciones, ésa será la que se muestre todo el tiempo, no un simple reloj de pulsera.

El modo de pantalla siempre encendida atenúa el brillo y baja la frecuencia de refresco de cualquier watchface que tengamos como principal en el Apple Watch

La experiencia con la nueva funcionalidad es muy práctica y algo que se esperaba desde hace tiempo en el ecosistema del Apple Watch. No tener que girar la muñeca ostensiblemente ni tocar corona o pantalla para activarla y tener la simple información de la hora en un reloj era algo que estaba tardando demasiado en llegar.

A nivel de diseño, excepto por los nuevos modelos de titanio y cerámica, no hay diferencias con la generación anterior

La nueva funcionalidad se puede usar sin temer por la batería. Bueno, por lo que Apple considera una buena autonomía para un reloj de este tipo. La ha fijado en un día de uso (ahí todavía tiene bastante margen de mejora el Apple Watch), y es justo lo que aguanta de media el Apple Watch Series 5.

Si no lo usas un día para hacer ejercicio de un par de horas (o abusas del GPS con otras apps), incluso con la función de "pantalla siempre activa" puedes llegar perfectamente con más de un 25% de batería restante, suficiente para no temer que se quede sin batería hasta llegar a cargarlo en casa pero no como para no ponerlo a cargar.

Algunos días probamos a dejar el Apple Watch Series 5 como un Series 4 y hay algo de mejora de la autonomía. Nos acercábamos al día y medio de uso, siempre dependiendo de lo intensiva que sea tu experiencia con el reloj de Apple, pero no merece realmente la pena obviar la función de pantalla activa por esas horas extras salvo en casos concretos.

Sin el modo de pantalla activa, el extra de batería se nota, pero no es relevante como para perder la nueva funcionalidad

En nuestro prueba hemos usado el modelo de 44 mm, pero la experiencia con la versión más pequeña que tuvimos el año pasado nos dejaba también ese día de uso aunque más ajustado que con el de 44 mm.

La opción de pantalla siempre encendida, por si sigues prefiriendo que solo se ilumine la pantalla con un toque o el giro de muñeca, se puede modificar en las opciones del terminal junto con otros comportamientos de este elemento . Encontramos por ejemplo uno asociado a la privacidad.

Con la pantalla siempre encendida, mostrando incluso esferas con complicaciones, corremos el riesgo de que algunas de ellas acaben por mostrar en determinado momento algún dato personal como una cita en el calendario. Es algo que podemos controlar desde las opciones indicándole que oculte los datos sensibles.

El modo de pantalla siempre activa, aunque baja bastante de intensidad, puede modificarse también momentáneamente cuando estamos en el cine o en escenarios en que no queremos que la pantalla se mantenga siempre activa para no molestar. Para ello se mantiene el modo cine del Apple Watch, que la deja apagada y solo activaba con un toque sobre la pantalla incluso aunque tengamos activo el modo general de siempre encendida.

Lo que también debes saber sobre el nuevo Apple Watch

Aunque el Apple Watch Series 5 llega al mercado con su funcionalidad estrella en la pantalla, hay otros detalles que hemos probado para vosotros y son interesantes. Y os los hemos recopilado de manera directa y rápida.

Se incluye una brújula digital que más allá de si sales o no a la montaña o a navegar, viene muy bien para quienes no sabemos leer correctamente un mapa sin ayuda con la correcta orientación en el mismo.

que más allá de si sales o no a la montaña o a navegar, viene muy bien para quienes no sabemos leer correctamente un mapa sin ayuda con la correcta orientación en el mismo. El sistema de carga sigue siendo más lento de lo que uno quisiera y debes hacerte con una buena base de carga para no darte cuenta tarde de que no lo habías colocado bien y encontrarte el reloj sin cargar

El Apple Watch Series 5 sigue sumando tipo de actividades y prácticamente cualquiera que quieras medir, incluso simplemente jugar, está disponible. Esa faceta deportiva y el ecosistema de terceros asociado al deporte sigue siendo uno de los puntos fuertes del reloj de Apple.

y el ecosistema de terceros asociado al deporte sigue siendo uno de los puntos fuertes del reloj de Apple. Si puedes permitírtelo, hay versiones del Apple Watch Series 5 en acero, en titanio y con acabado cerámico. El precio aumenta en el mismo sentido que los materiales, pero por ejemplo la versión de titanio me sorprendió mucho por su poquísimo peso en mano.

y con acabado cerámico. El precio aumenta en el mismo sentido que los materiales, pero por ejemplo la versión de titanio me sorprendió mucho por su poquísimo peso en mano. Las correas intercambiables se mantienen compatibles . Por ejemplo para el Apple Watch Series 5 de 44 mm podemos usar tanto las 44 mm como las 42 mm de generaciones anteriores.

. Por ejemplo para el Apple Watch Series 5 de 44 mm podemos usar tanto las 44 mm como las 42 mm de generaciones anteriores. El modo de pantalla siempre encendida funciona cuando estamos haciendo una actividad física, por lo que bastará una leve mirada a la pantalla para conocer datos de nuestro ejercicio.

Seguimos sin tener una medición del sueño de forma nativa.

El Apple Watch Series 5 estrena la nueva versión del sistema operativo de Apple para sus relojes. Algunas de las novedades asociadas al último reloj tienen al sistema operativo como único responsable, pero conviene saber que las puedes tener en anteriores versiones ya que WatchOS 6 puede instalarse en generaciones anteriores desde el Series 1.

Tenemos por ejemplo la posibilidad de grabar notas de voz de manera muy rápida y con sincronización en iCloud. O calculadora. O seguimiento e información sobre el ciclo menstrual bastante completo.

La novedad más interesante está del lado del ruido ambiente, el cual el reloj puede medir todo el tiempo si así se lo indicamos, recibiendo alertas en la muñeca en caso de que la exposición a un ruido intenso y que puede dañarnos el oído se aprecie. Esa vigilancia de nuestra salud auditiva también

Apple Watch Series 5, la opinión de Xataka

Incluso partiendo de la base de que solo es compatible con equipos iOS, el Apple Watch 5 sigue ofreciendo una experiencia de usuario alrededor de la idea de smartwatch que se mantiene como la mejor del mercado. Lo sería solo por la atención que el fabricante californiano le presta en contraposición con la dejadez de su teórico rival (WearOS). O porque puede tener rivales interesante en el ámbito puramente deportivo pero no en el global.

Sin embargo, la mejora de este año asociada a la pantalla, por muy interesante que sea, no es suficiente para motivar un cambio de generación al menos para quienes poseen un Apple Watch Series 4.

Incluso para el consumidor que se acerca por primera vez al mundo del Apple Watch, el Series 3 rebajado de precio hasta los 229 euros en su versión de 38 mm, es una tentación demasiado grande, incluyendo GPS y resistencia al agua.

El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Apple. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.