Apple Watch Series 5: el reloj de Apple estrena pantalla 'Always-On' y brújula y titanio para ser más premium

Al comienzo del evento de presentación de los iPhone, Apple ha mostrado otra de sus grandes novedades para 2019, el Apple Watch Series 5. La quinta generación del smartwatch (sexta si contamos al Series 1) llega con una filosofía continuasta con el año pasado, cuando se dio el salto más grande desde el Apple Watch original presentado hace ahora cinco años.

Que no haya cambios tan grandes como los que trajo el Apple Watch Series 4 no quiere decir que los que Apple ha introducido en el Watch Series 5 no lo sean. De hecho, ahora el reloj incluye una de las funciones más esperadas desde hace años, la pantalla 'Always-On', es decir, siempre encendida, que además promete un día de batería, como antes.

Apple también incluye en esta quinta generación una brújula, que ayuda enormemente con la ubicación. Para los amantes de los materiales más premium, la compañía ahora también ofrece un modelo fabricado en titanio, un acabado que debutó hace muchos años en el PowerBook G4.

Ficha técnica del Apple Watch Series 5

APPLE WATCH SERIES 5 Tamaños de caja 40 mm / 44 mm Pantalla 384 x 480 píxeles Conectividad Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE (opcional) Materiales Aluminio, acero inoxidable y titanio Precio Desde 399 dólares (40 mm)

Una esperada pantalla siempre encendida con una brújula para indicar el camino

El Apple Watch siempre ha contado con una pantalla OLED, por lo que que siempre estuviera encendida era una función que cabía esperar, hasta hoy. Para lanzar esta función, exclusiva de este nuevo Apple Watch Series 5, la compañía ha incluido en el dispositivo un sensor de luz ambiental, y driver de pantalla y un circuito integrado de gestión de energía.

Además, gracias al uso de la tecnología LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), la pantalla puede ir desde 60 Hz hasta uno, de forma que podrá ahorrar mucha energía cuando detecte que el ambiente no requiere demasiado brillo ni una frecuencia de actualización como si la estuviéramos mirando.

