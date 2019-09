iPhone 11 Pro y 11 Pro Max: Apple A13 Bionic y triple cámara para aspirar a convertirse en los reyes de la fotografía móvil

Tenemos nuevos iPhones de Apple. En esta ocasión los dos modelos de gama más alta son el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, que llegan con una ambición renovada en el apartado fotográfico donde hay una gran novedad: pasamos de dos a tres sensores.

El diseño cambia precisamente por ese nuevo sistema de cámaras, pero además estamos ante unos iPhone más potentes y versátiles que llegan con novedades de lo más interesantes.

Ficha técnica de los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max Dimensiones físicas 144 x 71,4 x 8,1 mm (188 g) 158 x 77,8 x 8,1 mm (226 g) Pantalla OLED 5,8 pulgadas Super Retina XDR OLED 6,5 pulgadas Super Retina XDR Resolución Resolución de 2.436 x 1.125 píxeles, 458 ppp Resolución de 2.688 x 1.242 píxeles, 458 ppp Procesador Chip A13 Bionic con arquitectura de 64 bits y 7 nm+, Neural Engine (3ª gen) Chip A13 Bionic con arquitectura de 64 bits y 7 nm+, Neural Engine (3ª gen) Chip Gráfico GPU Apple de 4 núcleos GPU Apple de 4 núcleos RAM n.d. n.d. Memoria 64 / 256 / 512 GB (no ampliables con microSD) 64 / 256 / 512 GB (no ampliables con microSD) Versión software iOS 13 iOS 13 Conectividad LTE con 4x4 MIMO, Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC con modo de lectura LTE con 4x4 MIMO, Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0, NFC con modo de lectura Cámaras traseras 12 + 12 + 12 MP gran angular (f/1.8), ultra gran angular (f/2.4) y teleobjetivo (f/2.0), doble OIS zoom óptico 2x, grabación 4K@24/30/60fps 12 + 12 + 12 MP gran angular (f/1.8), ultra gran angular (f/2.4) y teleobjetivo (f/2.0), doble OIS, zoom óptico 2x, grabación 4K@24/30/60fps Cámara delantera 12 megapíxeles, f/2.2, grabación 4K 60 FPS, Retina flash, vídeo cámara lenta 1080p a 120 FPS 12 megapíxeles, f/2.2, grabación 4K 60 FPS, Retina flash, vídeo cámara lenta 1080p a 120 FPS Otros Face ID, resistencia al agua IP68 (30 min a 4 m de profundidad), GLONASS, Galileo, carga rápida (adaptador 18 W incluido) FaceID, resistencia al agua IP68, GLONASS, Galileo, carga rápida (adaptador 18 W incluido) Batería n.d. n.d. Precio Desde 1.159 euros (64 GB) Desde 1.259 euros (64 GB)

Diseño: a los iPhone 11 Pro / Max los reconocerás por sus cámaras

No hablaremos aún de las cámaras de los nuevos iPhone 11 Pro y 11 Pro Max de Apple por su potencial fotográfico, sino por el hecho de que serán sin duda seña de identidad de estos nuevos modelos frente a sus antecesores.

Basta con dar la vuelta a estos nuevos móviles de gama alta de Apple para que quede claro que estamos hablando de lo último de este fabricante. El nuevo sistema de cámaras de la parte trasera hace uso de una configuración de la que se viene hablando desde hace meses y que se ha confirmado por fin: un cuadrado con una ligera protrusión en el que los tres sensores se colocan en una singular disposición triangular.

Esa nota diferencial es como decíamos la más importante de unos diseños que en el apartado físico heredan muchas de las características del lenguaje de diseño físico de los iPhone. Eso sí, hay notas destacadas.

Por ejemplo, el uso de un cristal más resistente en estos nuevos modelos, lo que permite según el fabricante lograr una mayor resistencia a golpes e impactos. Este diseño también gana enteros en la resistencia al agua, y los responsables de Apple indican que sus garantías van más allá de la certificación IP68 que permite sumergir estos móviles durante 30 minutos a una profundidad de hasta 4 metros.

Hay una novedad llamativa más en la parte trasera, y es la eliminación de la palabra "iPhone" que aparecía en todos los teléfonos del fabricante desde hace años: en lugar de eso los nuevos modelos contarán con el logotipo de Apple, la célebre manzana mordida, pero su situación cambia para situarse en una posición más centrada.

En los nuevos iPhone 11 Pro y Pro Max encontramos además otro cambio relevante: el grosor aumenta y pasa de los 7,7 mm de los Xs y Xs Max del año pasado a los 8,1 mm de este año, algo que entre otras cosas da margen para una batería de mayor capacidad.

Apple no ha compartido ese dato, pero próximamente podremos confirmar si efectivamente la batería ha cambiado de forma sensible o no en cuanto a su capacidad, y desde luego las promesas realizadas en la presentación parecen dejar claro que la batería ha crecido en capacidad.

En la parte frontal no hay cambios apreciables: el célebre notch sigue teniendo las mismas dimensiones, algo que permite que Apple siga haciendo uso de Face ID para el reconocimiento facial en estos dispositivos. No hay de momento novedades en esa tendencia de móviles basados en Android de un lector de huella bajo la pantalla, algo que ya se rumorea que podría llegar a los iPhone en 2020.

Las luminosas pantallas dicen adiós a 3D Touch, Face ID mejora

Los nuevos iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max cuentan con pantallas OLED de 5,8 y 6,5 pulgadas respectivamente que son una evolución de las del año pasado, pero que ahora se llaman Super Retina XDR. Se caracterizan por un contraste 2.000.000:1, por un brillo máximo de 1.200 nits (en HDR, es de 800 nits en modo normal, lo que ya es de por sí sobresaliente) y por ser un 15% más eficientes energéticamente.

Estas pantallas OLED cuentan con soporte HDR, son compatibles con la tecnología True Tone Display y destacan por soportar también una gama cromática amplia (P3). Sin embargo hay algo que desaparece en ellas: Apple parece decir adiós a 3D Touch.

Esa es de hecho una apuesta que sea apoya en el nuevo sistema operativo móvil de Apple, iOS 13, que ya introdujo características para emular parte de las funciones de 3D Touch a través del Haptic Touch que sí aparecía mencionado en un resumen de características de esas pantallas

En el iPhone Xr del año pasado ya se tomó la decisión de eliminar 3D Touch, y ahora son estos modelos los que también se deshacen de una tecnología que parecía condenada desde que se celebró la WWDC 2019 y se habló de iOS 13 en este ámbito.

El notch, como decíamos, mantiene su tamaño y diseño: Apple de momento no se apunta a la tendencia de pantallas sin marcos que ha conquistado a la inmensa mayoría de fabricantes de Android, que con distintas soluciones han eliminado esa muesca o la han reducido a la mínima expresión.

En ningún caso, eso sí, se ha desarrollado un sistema de reconocimiento facial tan avanzado como el de Apple. De hecho estamos ante una nueva iteración de Face ID que mejora el sistema de modelos anteriores: es un 30% más rápido y se puede usar a distancias variables y tiene soporte para más ángulos: el rumor de poder desbloquearlo mientras está en la mesa podría por tanto cumplirse, algo que tendremos que probar en neustro análisis.

Las diagonales de pantalla como decimos no cambian en los nuevos iPhone 11 Pro y 11 Pro Max respecto a sus predecesores. Nos encontramos de nuevo ante lo único que diferencia a estos dos modelos: mientras que el iPhone 11 Pro cuenta con una diagonal de 5,8 pulgadas, su hermano mayor dispone de una diagonal de 6,5 pulgadas. Las resoluciones de estas pantallas son también diferentes entre sí, aunque no cambian respecto a los modelos del año pasado.

Llega el Apple A13 Bionic y, por fin, la carga rápida

En esa hoja de especificaciones de los nuevos gama alta de Apple hay novedades destacadas que comienzan con el procesador, el Apple A13 Bionic que le da una nueva vuelta de tuerca a los potentes procesadores de Apple y que introducirá aún más mejoras en rendimiento y eficiencia.

El nuevo chip de Apple llega con un proceso litográfico mejorado de 7 nm con el que han logrado integrar 8.500 millones de transistores en un SoC que da protagonismo especial a las tareas de inteligencia artificial con el Neural Engine y también a la eficiencia.

Apple prometen que esa eficiencia da resultados fantásticos con una autonomía que es 4 horas mayor en el iPhone 11 Pro que en la del iPhone Xs, y que llega a ser de 5 horas más en el iPhone 11 Pro Max que en el iPhone Xs Max.

Pero lo que muchos esperaban en los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max ha llegado: se trata de la carga rápida, que permitirá acelerar esos procesos en estos dispositivos gracias al cargador de 18 W que el fabricante incluirá en estos modelos.

Ese cargador es también novedad por hacer uso de la conexión de USB-C a Lightning en lugar del tradicional cable USB-A (el conector tradicional) a Lightning. La entrega de potencia crece de forma notable en los nuevos adaptadores, que pasan de los 5 W del pasado a estos 18 W que permitirán cargar mucho más rápido las baterías de estos nuevos iPhone.

También ganamos en el terreno de la conectividad con el soporte de las redes Wi-Fi 6 (802.11ax), un estándar que poco a poco se va imponiendo en la industria y que garantiza mayores velocidades de transferencia en conexiones inalámbricas, incluso en espacios saturados.

La conectividad LTE también gana enteros con soporte de transferencias de hasta 1,6 GBps. En los nuevos dispositivos sigue apostándose por el soporte Dual SIM con la particularidad de que una de esas tarjetas SIM debe ser del tipo embebido, eSIM.

La eficiencia del nuevo protocolo es también superior a la de versiones anteriores como la popular 802.11ac (Wi-Fi 5), y aunque necesitaremos un router compatible para sacar partido de dichas opciones, la inclusión de ese soporte es destacable en estos nuevos iPhone.

Hay además un nuevo chip llamado Apple U1 con tecnología Ultra Wideband que debuta en smartphones y que está orientado a ofrecer mejoras en la tecnología AirDrop. Dichas mejoras llegarán con iOS 13.1 el próximo 30 de septiembre.

Tres cámaras para volver a luchar por el mejor móvil fotográfico

Durante años el iPhone fue referente absoluto en el ámbito de la fotografía móvil, pero de un tiempo a esta parte Google y su singular apuesta por la fotografía computacional -importa casi tanto el software como el hardware, o quizás más- ha hecho que los Pixel sean considerados en muchos escenarios superiores a los iPhone en este ámbito.

Otros móviles se han sumado a esa lucha por conseguir el mejor móvil fotográfico ayudándose de más sensores para cámaras más versátiles que nunca, y ahora Apple ha querido volver a la lucha con un enfoque que trata de aprovechar ambas opciones.

Así, los nuevos iPhone hacen más esfuerzos en el procesado de esas imágenes, pero también cuenta con un nuevo sistema de cámaras traseras que ahora hace uso de tres sensores en lugar de los dos de sus modelos de gama alta anteriores.

Estos tres sensores tienen una resolución idéntica, 12 Mpíxeles, y permitirán acceder a un gran angular f/1.8, un súper gran angular f/2.0 y 120° de campo de visión y un telefoto f/2.4 que darán también mayor versatilidad.

En estas cámaras contamos además con el modo Deep Fusion que hace uso de técnicas de machine learning y de inteligencia artificial para capturar 4 fotos a baja exposición y otras 4 a alta exposición antes de que saquemos nuestra captura: Esas fotos luego se combinan para dar como resultado una image con un nivel de detalle excepcional según Apple.

También destaca el nuevo modo noche que hace uso de fotografía computacional para lograr captar luz allí donde casi no la hay: el resultado parece prometedor y pronto podremos compararlo con el que existe ya en varios móviles basados en Android.

La captura de vídeo es también protagonista en estos nuevos dispositivos: los tres sensores de ese sistema de la parte trasera pueden capturar vídeo en 4K a 60 FPS, y el resultado incluso se puede editar en tiempo real en estos iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max.

La cámara frontal TrueDepth que acompaña al sistema Face Time también gana enteros con un sensor que pasa de los 7 a los 12 Mpíxeles (f/2.2), lo que según Apple planteará mejoras sensibles en esa toma de selfies y en las videoconferencias con este dispositivo. Es capaz de grabar vídeo 4K a 60 FPS y también de grabar vídeo a cámara lenta: los "slofies" también serán potenciales protagonistas aquí.

Precio y disponibilidad de los iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max

Los nuevos iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max se podrán reservar a partir del próximo viernes 13 de septiembre a las 14:00, hora peninsular española, y estarán disponibles el próximo 20 de septiembre en España (y otros países) con los siguientes precios.

iPhone 11 Pro : 1.159 euros (64 GB), 1.329 euros (256 GB), 1.559 euros (512 GB)

: 1.159 euros (64 GB), 1.329 euros (256 GB), 1.559 euros (512 GB) iPhone 11 Pro Max: 1.259 euros (64 GB), 1.429 euros (256 GB), 1.659 euros (512 GB)

**En desarrollo...*