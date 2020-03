Qué ratón gaming comprar: guía de compra con recomendaciones en función de tus juegos y 12 modelos destacados

A diferencia de las consolas, que vienen de serie con el mando de rigor para disfrutar de los mejores títulos, si vas a jugar en PC, hay ciertos periféricos que marcan la diferencia. Uno de ellos es el ratón. Y es que aunque nos vale "cualquiera", un ratón gaming ofrece una serie de ventajas competitivas muy interesantes para aquellos que pasan horas frente a la pantalla. En esta guía de compra de ratones gaming analizamos qué tener en cuenta a la hora de elegir uno con una completa y diversa selección de ratones para jugar. Start!

Qué tener en cuenta a la hora de elegir un ratón

Bajo un dispositivo tan pequeño se esconden una serie de características que marcarán nuestra experiencia de juego. Mientras que algunas características como la iluminación tienen una aportación meramente estéticas, otras son clave para ofrecer un mayor rendimiento en nuestras partidas.

¿Sensor óptico o láser?

Tema polémico este que divide a los jugones. Y es que aunque en general los ratones con sensor láser ofrecen más precisión en puntos por pulgada, los ratones con sensor óptico ofrecen más control a altas velocidades.

Aunque para actividades cotidianas esta diferencia es en la práctica imperceptible, en situaciones en los que se requiera toda la precisión posible mientras nos movemos con velocidad – como puede ser en juegos FPS –, agradecerán más un modelo con sensor óptico.

No obstante, las superficies sobre las que trabaja el ratón también influyen tanto en el control como en la rapidez. Tras aclarar este punto, es momento de profundizar en algo que ya hemos nombrado de pasada: los puntos por pulgada.

DPI

Antes de comenzar queremos hacer un inciso: el término DPI – acrónimo que proviene de Dots Per Inch o puntos por pulgada – proviene del mundo de las impresoras y hace referencia a los puntos por pulgada contados en línea recta mediante una imagen que es capaz de detectar un sensor. En este sentido, sería más correcto emplear el CPI – acrónimo de Counts Per Inch –, que son los pasos que registra el ratón al recorrer una pulgada. No obstante, mientras que la totalidad de fabricantes detallan los DPI, solo algunos aportan el dato del CPI, por este motivo emplearemos el DPI.

Los DPI hacen referencia a la velocidad máxima del desplazamiento del puntero en la pantalla en relación con el movimiento de nuestra mano. De forma resumida, cuanto mayor sea el DPI, menos tendremos que mover el ratón para que el cursor se desplace por la pantalla.

¿Y en qué me afecta esto en el terreno de juego? Si necesito tener un control preciso del movimiento del personaje o del visor de un arma propia de los juegos shooting, nos conviene movernos por DPIs bajos. Sin embargo, si vamos a jugar a un MOBA – Multiplayer Online Battle Arena como puede ser el 'League of Legends' -, mejor optar por DPIs altos, con más velocidad.

Pero tampoco hay que agobiarse por los DPI: lo normal es que los ratones gaming sean configurables, por lo que podremos personalizar este aspecto en función de nuestros gustos y los títulos a los que jugamos.

Un complemento a tener en cuenta si somos exigentes y buscamos exprimir las características de nuestro ratón es la alfombrilla. Así, mejor optar por una "Speed" para ganar velocidad de desplazamiento en los MOBA y por una "Control" si lo que queremos es precisión como en los shooting.

Opciones de configuración y distribución

Al margen de la tecnología y los DPI máximos que alcanzan, la configuración es uno de los factores más importantes a la hora de elegir un ratón gaming.

De hecho, el número y disposición de los elementos configurables de un ratón gaming es el factor diferencial respecto a un ratón estándar, mucho más limitado a nivel de personalización.

Ya hemos visto que esta configuración permite ajustar los DPI, pero también encontraremos una serie de botones para programar acciones y atajos en función de nuestras necesidades y comodidad, pero también otras funciones como la iluminación o los colores de esta, si es que ofrece esta característica.

Así, elegiremos el ratón que nos permita guardar los movimientos y acciones, de modo que nos resulte cómodo y rápido para que podamos ser más competitivos.

Hablemos de ergonomía

Aunque podemos encontrar ratones para propósitos generales muy asequibles, si la idea es comprar un ratón gaming para uso intensivo y exigente es esencial que nos resulte cómodo en la mano tanto en las sensaciones iniciales como tras horas de juego.

Como veremos más adelante, hay modelos muy diferentes en diseño, textura, tamaño y peso. En todo caso, tendremos que elegir uno que se ajuste a la forma de nuestra mano y su postura mientras jugamos.

Mención especial merece el peso. Y es que algunos modelos incluyen un sistema de pesas para ajustarlo y lograr más fluidez o más precisión según nos convenga.

Asimismo, existen modelos específicos para diestros y otros para amibidiestros, con un diseño completamente simétrico para que podamos desenvolvernos con ambas manos.

En este sentido, no hay nada como probar antes de comprar, de lo contrario mejor informarse bien en los abundantes comentarios de usuarios que jueguen a vuestros juegos favoritos.

¿Con o sin cables?

Aunque antaño si queríamos una buena experiencia gaming teníamos que irnos a modelos con cable ya que la tecnología inalámbrica no estaba a la altura a nivel de velocidad y reactividad, los avances técnicos han hecho posible que los ratones sin cable sean capaces de jugar en la misma liga. Eso sí, apostar por un ratón wireless en general va a ser más caro.

Tipos de ratones que se usan para jugar

Tras este repaso de las características a tener en cuenta a la hora de elegir un ratón gaming, vamos a la parte práctica: ¿a qué juegas? Y es que aunque hay ratones versátiles para propósitos generales, otros cuentan con elementos que los hacen más indicados para ciertos juegos. Los tipos más comunes son siguientes:

Los ratones para propósitos generales están presentes en diferentes tamaños y formas. El punto fuerte de estos ratones es que son equilibrados, ya que tienen que dar la talla en tareas diferentes. Si eres un jugador con gustos eclécticos, son la opción más recomendable .

Si lo tuyo son los juegos de pegar tiros , tipo 'Call of Duty' o 'Counter-Strike', mejor buscar modelos que aporten altas velocidades y que incluso en esas situaciones de movimiento ofrezcan precisión. Algunos modelos diseñados para FPS incluyen un botón sniper – de francotirador – bajo el pulgar que ralentiza la DPI para poder apuntar mejor.

Si prefieres títulos como 'World of Warcraft', 'Final Fantasy' o 'League of Legends', en definitiva juegos de tipo MMO - Massive Multiplayer Online – o MOBA – Multiplayer Online Battle Arena – este tipo de ratón es voluminoso y destaca por su versatilidad, integrando una buena cantidad de botones para ejecutar las acciones requeridas en el juego y hacerlo con rapidez..

Ratones para jugar: modelos destacados

Logitech G203 Prodigy

El Logitech G203 Prodigy (22,90 euros) es un ratón gaming básico y asequible muy interesante desde el punto de vista de la calidad - precio, especialmente para principiantes o usuarios esporádicos. Y es que aunque podemos encontrar ratones más baratos, este ofrece un software de calidad, forma muy cómoda (casi para ambidiestros) y una construcción de calidad.

Logitech G203 Prodigy Ratón Gaming con cable, 8000 DPI, RGB LED Personalizable con 16,8 M Colores, Peso Reducido, 6 Botones Programables, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro Hoy en Amazon por 22,90€ PVP en PcComponentes 22,99€

Logitech G203 Prodigy Sensor Óptico DPI 8.000 Botones 6 Ergonomía Para diestros Peso 85 g. Interfaz USB Precio 22,90 euros

Razer Deathadder Elite

Con sensor óptico y switches mecánicos Razer, el Razer Deathadder Elite (43,99 euros) destaca por ser un ratón que ofrece una buena experiencia en general para diferentes tipos de juegos y además cuenta con una forma muy versátil en cuanto a tamaños y formas de la mano. Entre sus controles, una rueda de desplazamiento táctil para ofrecer un mayor control y, aunque es algo secundario, dispone de iluminación RGB personalizable Razer Chroma.

Razer DeathAdder Elite - Ratón Gaming (retroiluminación RGB, Sensor óptico de 16000 dpi, Esports) Color Negro Hoy en Amazon por 42,89€ PVP en PcComponentes 88€

Razer Deathadder Elite Sensor Óptico DPI 16.000 Botones 6 Ergonomía Para diestros Peso 105 g. Interfaz USB Precio 43,39 euros

HyperX Pulsefire Surge

Si andas a la búsqueda de un ratón gaming dentro de un presupuesto ajustado, el HyperX Pulsefire Surge (46,99 euros) es una buena opción a tener en cuenta en cuanto a rendimiento, aunando precisión y velocidad. Con un diseño sencillo y funcional con buenos acabados, cuenta con iluminación RGB de 360º para iluminar todo el ratón.

HyperX Pulsefire Surge Sensor Óptico DPI 16.000 Botones 6 Ergonomía Ambidiestro Peso 130 g. Interfaz USB Precio 46,99 euros

Corsair Ironclaw RGB

Si tienes las manos grandes, el Corsair Ironclaw RGB (49,99 euros) es un buen candidato para ti con este modelo contundente que ofrece un peso no ajustable. Destaca asimismo por su alta precisión gracias a su sensor de alto rendimiento y está recubierto con varios materiales, lo que le confiere una curiosa textura muy firme y cómoda en mano. Con retroiluminación RGB dinámica y resistentes switches de OMRON.

Corsair Ironclaw RGB Sensor Óptico DPI 18.000 Botones 7 Ergonomía Para diestros Peso 105 g. Interfaz UB Precio 49,99 euros

Steelseries Sensei 310

Aunque la vasta mayoría de los ratones gaming están diseñados para diestros, el Steelseries Sensei 310 (63,89 euros) cuenta con una forma clásica y una disposición de botones tal que lo hace apto tanto para diestros como para zurdos. Además de por su forma, destaca por sus materiales, con grip rugoso que permite una sujeción firme. Eso sí, es un ratón ligero y más pequeño de lo habitual.

SteelSeries Sensei 310, ratón para juegos óptico, ambidiestro, iluminación RGB, 8 botones, laterales de goma, PC/Mac, color negro Hoy en Amazon por 63,89€ PVP en PcComponentes 66,51€

Steelseries Sensei 310 Sensor Óptico DPI 12.000 Botones 8 Ergonomía Ambidiestro Peso 92,1 g. Interfaz USB Precio 63,89 euros

Logitech MX Vertical

Para aquellos que tengan que cuidar especialmente de sus muñecas, el Logitech MX Vertical (79,99 euros) ofrece una disposición vertical muy ergonómica. Si además tenemos en cuenta que funciona tanto sin cable como con él (con USB-C), estamos ante un ratón que destaca por su cómodo y original diseño y su versatilidad. Más limitado técnicamente hablando, ya que no es el más rápido ni el que ofrece más opciones de personalización, pero a cambio ofrece buena precisión.

Logitech MX Ratón Inalámbrico Ergonómico, Multi-Ordenador, 2,4 GHz/Bluetooth con Receptor Unifying USB, Seguimiento Óptico 4000 DPI, 4 Botones, Carga Rápida, Portátil/PC/Mac/iPad OS, Negro Hoy en Amazon por 79,99€ PVP en PcComponentes 87,68€

Logitech MX Vertical Sensor Láser DPI 4.000 Botones 4 Ergonomía Vertical, para diestros Peso 135,5g. Interfaz Wireless o USB Precio 79,99 euros

Logitech G604 Lightspeed

El Logitech G604 Lightspeed (79,99 euros) es un buen exponente de ratón inalámbrico y de calidad incluso para los jugones más exigentes gracias a sus opciones de configuración (aunque carece de iluminación RGB) y su buena disposición, lo que lo hace muy interesante para juegos MMO o MOBA. Estamos ante un ratón cómodo en mano y contundente, el precio a pagar por una autonomía de hasta 240 horas de uso (eso sí, a pilas).

Logitech G604 Lightspeed Sensor Óptico DPI 16.000 Botones 10 Ergonomía Para diestros Peso 135 g. Interfaz 2.4GHz wireless / Bluetooth Precio 79,99 euros

Razer Mamba Wireless

El Razer Mamba Wireless (83,99 euros) es un ratón preciso, ligero, cómodo de usar y con un diseño generalista que resulta funcional y estético. Puede usarse tanto sin cable como sin él, aunque si optamos por la libertad del Wireless, tendremos hasta 50 horas de autonomía.

Razer Mamba Wireless - Ratón con Sensor óptico de 16.000 dpi, 7 Botones programables, interruptores mecánicos, duración de la batería de hasta 50 Horas Hoy en Amazon por 83,99€ PVP en PcComponentes 83,99€

Razer Mamba Wireless Sensor Óptico DPI 16.000 Botones 7 Ergonomía Mano derecha Peso 106 g. Interfaz RF inalámbrica + USB Precio 83,99 euros

Razer Naga Trinity

Si lo tuyo son los MOBAs o los MMOs, el Razer Naga Trinity (96,99 euros) es un modelo a tener en cuenta al ofrecer precisión y muchos botones personalizables – ¡hasta 19! – para programar diferentes funciones, incluso Razer ha facilitado la tarea de sus usuarios ofreciendo con configuración online para los juegos más populares. Rendimiento, precisión y acceso rápido a una gran cantidad de tareas son sus principales bazas.

Razer Naga Trinity - Ratón para Juegos MOBA/MMO (3 Placas Laterales Intercambiables, Sensor óptico de 5G de 16 000 PPP, hasta 19 Botones programables) Hoy en Amazon por 96,99€ PVP en PcComponentes 96,99€

Razer Naga Trinity Sensor Óptico DPI 16.000 Botones 9, 14 0 19 Ergonomía Para diestros Peso 120 g. Interfaz USB Precio 96,99 euros

Logitech G502 Lightspeed Wireless

El Logitech G502 Lightspeed Wireless (124,99 euros) es la evolución de una saga de ratones gaming de referencia. Más ligero y preciso que las versiones anteriores, destaca por la calidad y precisión de su sensor, su peso personalizable y en general, por sus opciones de personalización. Además funciona sin cables (aunque hay versión con cable): estamos ante un modelo top tanto en especificaciones técnicas como en el precio.

Logitech G502 LIGHTSPEED Ratón Gaming Inalámbrico, Sensor HERO 16K, 16,000 DPI, RGB, Peso Reducido, 11 Botones Programables, Batería Larga Duración, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro Hoy en Amazon por 124,99€ PVP en PcComponentes 124,99€

Logitech G502 Lightspeed Wireless Sensor Óptico DPI 16.000 Botones 11 Ergonomía Para diestros Peso 114 g. Interfaz USB/2.4GHz wireless Precio 124,99 euros

Logitech G Pro Wireless

El Logitech G Pro Wireless (128,27 euros) tiene entre sus puntos fuertes la integración del sensor HERO, ofreciendo una experiencia rápida y sin retrasos que se ve reforzada por su ligereza. Con un diseño muy cómodo dentro de lo habitual, ofreciendo buen agarre y resistencia. Algunos de sus botones se pueden retirar para una mayor personalización y ofrece hasta 40 horas de uso.

Logitech G Pro Ratón Gaming Inalámbrico, Sensor Hero 16K, 16,000 dpi, RGB, Peso Reducido, 4 hasta 8 Botones Programables, Batería Larga Duración, Memoria Integrada, PC/Mac - Negro Hoy en Amazon por 123,98€ PVP en PcComponentes 129€

Logitech G Pro Wireless Sensor Óptico DPI 16.000 Botones 8 Ergonomía Ambidiestro Peso 81 g. Interfaz Wireless (con USB) Precio 128,27 euros

Razer Viper Ultimate Wireless

El Razer Viper Ultimate Wireless (156 euros) integra un nuevo sensor de la firma capaz de alcanzar hasta 20.000 dpi, el más alto de nuestra selección, lo que le permite alcanzar una gran velocidad. A pesar de ello también logra muy buena precisión. Con un diseño equilibrado apto para ambas manos, es un ratón contundente y cómodo. Redondea la propuesta una autonomía de 70 horas. Entre sus pocas pegas, para su precio hay modelos con más botones programables.

Razer Viper Ultimate - Ratón Gaming Ambidiestro con Tecnología Inalámbrica Hyperspeed Hoy en Amazon por 149,42€ PVP en PcComponentes 161,99€

Razer Viper Ultimate Wireless Sensor Focus + Óptico DPI 20.000 Botones 8 Ergonomía Ambidiestro Peso 74g. Interfaz USB/2.4GHz wireless Precio 156 euros

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.