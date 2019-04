Qué ratón utilizan los editores de Xataka: 17 propuestas para trabajar y jugar

Cuando pasas horas en el ordenador, le das importancia a gadgets que suelen pasar desapercibidos a primera vista, como el ratón. Hemos preguntado a los editores de Xataka qué ratón utilizan en su día a día para trabajar y, en el caso de que lo hagan, también para jugar. Estas han sido sus respuestas y el por qué de sus elecciones.

Logitech MX Master

Recomendado por Daniel Esplá (Xataka Vídeo)

Aún utilizando Mac, prefiero mi Logitech MX Master porque me ofrece una serie de ventajas para mi trabajo creativo que no me dan otros ratones, incluido el Magic Mouse de Apple aunque tenga gestos.

Es muy ergonómico, adaptándose tanto si tienes manos grandes como pequeñas, y cuenta con una serie de funciones muy interesantes para Photoshop, Lightroom, Audition, Final Cut Pro... Por ejemplo, el scroll vertical (que tienen muchos) y horizontal, te permite moverte con precisión por los ejes X e Y. Con el scroll vertical además puedo pinchar y arrastrar o hacer zoom... casi todo lo hago con el ratón.

También tiene un botón de gestos (es un ratón para diestros) que ejecuta una función u otra en función de cómo lo tengas configurado y 3 botones configurables para usarlos en 3 equipos diferentes, en mi caso, mi MacBook Pro, el ordenador de sobremesa y el ordenador del trabajo.

Siguiendo la opción de poderlo usar y configurar en varios equipos, este ratón tiene una segunda versión, el Logitech MX Master 2S (78,11 euros) que te permite además mover archivos entre un equipo y otro sin cambiar nada, lo hace de forma "inteligente".

Recomendado por JaviPas

Soy de ratones para manos grandes, y cuando se me estropeó mi Microsoft Explorer Mouse hace años acabé invirtiendo más de lo que pensaba en un ratón. Fue el Logitech MX Master, que por su diseño y por funcionamiento me ha conquistado totalmente.

Apenas uso la rueda del pulgar, pero su ergonomía es estupenda y su precisión también es muy buena. Tanto me ha gustado que compré hace poco uno igual (cuando salió la segunda versión, bajó de precio) por si algún día me falla el actual. Hombre precavido vale por dos, dicen.

Recomendado por Javier Penalva

Mi ratón de cabecera desde hace cuatro años es el Logitech MX Master. Lo tengo desde que se lanzó y aunque es uno de los más caros del mercado, la inversión ha merecido mucho la pena. Seguramente sea uno de los productos de tecnología con mejor retorno del dinero invertido.

En primer lugar por su fiabilidad (sigue funcionando perfecto por muchas 8 horas al día que lo use, y ya durante 4 años) pero sin olvidar su excelente ergonomía y comodidad. Además me gusta que la carga sea microUSB porque siempre tengo un cable disponible y no tengo que cambiar baterías, y me permite enlazarlo con tres dispositivos al tiempo, ya sea por Unifying o Bluetooth.

Recomendado por Iñaki Agirrezabalaga (Xataka Vídeo)

Lo compre por que ademas de ser ergonómico y muy cómodo, me es muy útil para los programas de edición, con la multitud de botones. Desde la opción de navegar por la timeline con la ruleta lateral hasta cambiar de app con facilidad.

Además al poder estar enlazado hasta a 3 dispositivos, puedo usarlo en el trabajo, en el pc fijo de casa y en el portátil de casa, alternando con facilidad.

Roccat Tyon

Recomendado por Rubén Marquez

Tiene ya un buen puñado de años, si no recuerdo mal lo tengo desde hace unos cuatro, y estoy contentísimo con él. Lo compré con la idea de poder aprovechar los botones adicionales para realizar tareas más rápido y es una gozada, tanto a la hora de escribir como de usar programas como Photoshop o picar código.

El cacharro tiene espíritu gaming, pero la verdad es que nunca lo he usado con eso en mente y lo primero que hice fue desactivar el festival de luces que trae por defecto. Un ratón cómodo, elegante y, sobre todo, muy funcional.

Microsoft Precision Mouse

Recomendado por Yúbal Fernández

A día de hoy elijo un ratón Precision Mouse de Microsoft (109,99 euros), y si tuviera que comprarlo posiblemente fuese a por otro igual porque estoy muy contento. Lo elegí básicamente porque decidí quitarme unos cuantos cables de encima y probar qué tal la experiencia con los periféricos Bluetooth.

El Precision Mouse fue el que más destacó de todos los que miré, tanto por su diseño minimalista y sin estridencias como funciones avanzadas con Windows del estilo de poder utilizarse en dos ordenadores diferentes al mismo tiempo.

Los primeros meses tuve algunos problemas debido a bugs de Windows 10 con el funcionamiento del Bluetooth, pero en lo que lleva de año no he vuelto a tener problemas, y el rendimiento del ratón me tiene muy satisfecho.

Logitech G502

Recomendado por Miguel López

El ratón que utilizo a diario en mi mesa de trabajo es un Logitech G502 (68,99 euros. Parece una nave espacial porque es un ratón gaming, pero lo probé hace unos años y no he encontrado otro que se adapte tan bien a mi mano.

Si algún día tengo que sustituirlo probablemente lo haga por un Logitech MX Master 2S. Al usar Mac también tengo los Magic Mouse, pero personalmente los considero un atentado a la ergonomía.

Con mi portátil utilizo un Logitech MX Anywhere 2S. Es cómodo y rinde muy bien, pero tiene un defecto: el click derecho es tan sensible que sólo el peso del dedo que apoyo encima del botón ya es suficiente para pulsarlo. He tenido que acostumbrarme a cogerlo de forma diferente.

ASUS WT425

Recomendado por Toni Castillo

Uso el ASUS WT425 (18,15 euros). Es un ratón con sensor óptico y cierto diseño ergonómico que, sin resultar demasiado exagerado estéticamente, resulta más cómodo que los ratones que no piensan en la comodidad de la mano.

Además de esto, incluye dos botones adicionales a los habituales que se han hecho imprescindibles en mi día a día. Se ubican por encima de la posición en la que descansa el pulgar y los uso para ir atrás o adelante en las páginas del navegador y otras aplicaciones.

Razer Death Adder Elite

Recomendado por Santiago Campillo

Lo escogí como gamer que soy, porque se adapta a la perfección a mi mano, tiene una sensibilidad extrema, es suave, pesa lo justo (ni mucho ni poco) y es comodísimo. Además, a diferencia del Death Adder normal, su switch semimecánico dura mucho más, permitiendo muchísimos más clicks.

También tiene cinco botones para darle diferentes funcionalidades, aunque no las uso. Lo que más me gusta es cómo se adapta y lo preciso que es. Además, es bonito.

Logitech-B100

Recomendado por César Muela

Llevo, literalmente, años usando el Logitech-B100 (5,99 euros), que es uno de los modelos más básicos que tiene la marca y uno de los más baratos. Para mi uso me es más que suficiente (no necesito botones extra) y cumple estupendamente con buenas dosis de clicks diarias.

Tampoco he detectado problemas a la hora de jugar (incluso a shooters), así que cuando veo que su vida útil está acabándose (que suele ser al año y medio/dos años), no me lo pienso y voy a por el mismo modelo.

Magic Mouse 2 de Apple

Recomendado por Javier Lacort

Uso el Magic Mouse 2 (75,99 euros) de Apple por ser parte del ecosistema, estoy más cómodo usando productos integrados en ese ecosistema. Aquí se nota por ejemplo con los gestos, totalmente integrados en macOS. Si tuviera que cambiar usaría un Magic Trackpad 2, que de hecho ya lo tuve pero acabé prefiriendo el formato de ratón tradicional.

Que funcione con batería y se cargue con el mismo cable que el iPhone o los AirPods es otro punto a favor. Cuando se agota la batería no puedo seguir usándolo mientras se carga, ya que tiene que estar boca arriba. Una mejor solución sería carga inalámbrica en una alfombrilla inductiva que lo mantuviese siempre cargado, pero el chasco de AirPower nos recuerda que una solución así no es posible a día de hoy.

Hay ratones con mejor ergonomía, que se pueden seguir usando mientras los cargas o con más opciones de personalización, pero creo que ninguno me compensa a día de hoy como para perder la fluidez e integración de los gestos táctiles.

El diseño tan minimalista y simple también le suma puntos, me gusta más ver productos con las mismas líneas estéticas que periféricos cada uno de un padre y una madre.

Logitech M280

Recomendado por Álex Cánovas

Pues uso un Logitech M280 (22,35 euros). Es muy sencillito y lo elegí por varias razones: primero porque he tenido de varias marcas y al final Logitech es la que mejores resultados me ha dado para el uso que le doy.

Y luego porque es inalámbrico, tiene un tamaño mediano ideal y pocos botones, y un precio atractivo. No me gustan los ratones con mil botones que luego hay que configurar y demás. Dos botones, la rueda y el tercer botón que hay al pulsar la rueda. Y estoy encantado con él.

Logitech Master AMZ

Recomendado por Antonio Sabán

El ratón que uso en el día a día es el Logitech Master AMZ (92,90 euros), la versión para Amazon del conocidísimo MX Master. Lo compré en el Black Friday a precio muy rebajado y no puedo estar más contento. Al principio me resultaba incómodo porque, aunque es ergonómico, es bastante grande y soy una persona de manos pequeñas.

Sin embargo, me he adaptado a funcionar con él y con sus botones para ejecutar a acciones, totalmente configurables por separado según la aplicación en que nos encontremos, y es espectacular.

Además, el control de velocidad con la rueda de scroll me ayuda a avanzar en webs igual o más rápido de lo que lo hago con trackpads. Frente a ratones tradicionales, se agradece la agilidad.

Por último, la batería dura mucho, pero además puedes cargar mientras se usa. Mi único consejo es que si tienes las manos pequeñas, quizás no sea la mejor compra.

G-Lab Kult Helium

Recomendado por Jose García

Lo cierto es que no soy de esas personas que se preocupen demasiado por los periféricos que usan en el ordenador. Me conformo con que funcionen bien y la relación calidad-precio sea correcta. Por eso, cansado de los fallos que me estaba dando mi antiguo ratón inalámbrico, me compré un G-Lab Kult Helium (14,99 euros).

Lo hice, principalmente, porque tenía cable USB y era barato. Posteriormente, y ya después de haberlo usado durante algunas semanas, he descubierto que es resistente, cómodo de usar (ya que al ser alargado se adapta a cómo suelo colocar la mano) y tiene posibilidad de modificar los DPI hasta un máximo de 2.400.

Una cosa que me gusta es que cuenta con dos botones macro configurables justo donde descansa el dedo pulgar, lo que me resulta útil para algunos videojuegos y para acciones rápidas como copiar y pegar o deshacer. También tiene un LED que se ilumina.

Logitech M185

Recomendado por Laura Sacristán

Yo en mi día a día uso el ratón Logitech M185 (10,90 euros) por una razón muy simple: era el que venía con el teclado. Antes tenía un ratón y un teclado de Microsoft mucho más avanzados, pero me di cuenta que con este pack de Logitech es suficiente.

Como no juego en el ordenador, simplemente necesitaba un ratón sencillo, manejable e inalámbrico. Esas características, junto a una buena relación calidad/precio, son las que cumple este modelo de Logitech.

Microsoft Basic Optical Mouse

Recomendado por Frankie MB

Para trabajar uso un ratón de Microsoft (11,61 euros). El motivo es que acompañaba el teclado que habitualmente uso para escribir y y no me he visto en la necesidad de cambiarlo. Es cómodo, fiable y ya me ha durado casi siete años. ¿Se puede pedir más?

Para jugar uso un Zelote T90 (16,99 euros). En realidad su precio me hizo pensar que sería un ratón desechable, pero tengo que reconocer que su ergonomía, su disposición de botones extra y su cable trenzado me han dado suficientes alegrías como para replantearme hacerme con uno más caro.

Logitech M570

Recomendado por Juan Carlos López

En mi día a día utilizo un trackball inalámbrico M570 de Logitech (42,99 euros). Lo elegí por su lograda ergonomía (puedes utilizarlo durante horas sin que provoque fatiga en las articulaciones de nuestras manos), y, sobre todo, porque en mi escritorio tengo poco espacio disponible.

A diferencia de un ratón, el trackball no hay que desplazarlo sobre la superficie de la mesa, y para mí esta es una ventaja importante si el espacio disponible es mínimo. De él también me gusta su bajísimo consumo (las pilas duran más de 12 meses usándolo todos los días). Lleva conmigo cinco años y estoy muy contento con él

Magic Mouse de Apple

Recomendado por Pedro Santamaría

Después de probar muchos al final regresé al Magic Mouse. Admito que no es el ratón más cómodo, que para ciertos usos tiene carencias pero a mí, sabiendo que además soy mucho de atajos de teclado, me sigue resultando el más eficiente para el tipo de usos que hago.

Especialmente por el tema de los gestos sobre su superficie que en aplicaciones como Final Cut Pro X me permite desplazarme a izquierda o derecha rápidamente. Eso sí, cuando deje de funcionar o sufra algún accidente valoraré si comprar el nuevo modelo o no, porque últimamente no puedo evitar pensar como Apple está subiendo los precios de sus productos.

Logitech MK710

Recomendado por Amparo Babiloni

El ratón que utilizo diariamente es el que incluye el kit Logitech MK710 (78,13 euros). Lo elegí porque buscaba una combinación de teclado y ratón inalámbricos que fuera más ergonómica de lo que tenía en aquel momento (que era bastante cutre). Al principio me estuve fijando más el teclado, que es lo que más necesitaba cambiar, pero conforme fui investigando, el ratón cobró más importancia. Finalmente elegí este kit porque el teclado reunía las características que buscaba y el ratón tenía muy buenas opiniones.

Lo que me llamó la atención fue su forma ergonómica y que permite el desplazamiento súper rápido (muy práctico a hacer scroll en páginas muy largas). Además la autonomía es eterna, lo tengo más de seis meses y ahí sigue.

¿Qué ratón utilizas?

Estos son los ratones que usamos en nuestro día para nuestras labores de redacción, edición y por supuesto, para jugar. Como puedes ver, hay una buena colección de modelos, pero no son los únicos.

Si tú también pasas horas delante del ordenador, ya sea para jugar o para trabajar, y quieres aportar tu granito de arena, puedes hacerlo en los comentarios.

