Los teclados mecánicos que había probado no me convencían. Hasta que encontré el modelo ideal para mí

Durante años he sentido especial predilección por los teclados de perfil bajo que son comunes en portátiles y que desde hace un tiempo están también disponibles como periféricos para PCs de sobremesa. Me siento especialmente cómodo escribiendo con ellos, y me gusta tanto su comportamiento silencioso como el hecho de que no necesito teclados con grandes recorridos.

La tecnología de membrana es en mi opinión perfectamente válida para muchos usuarios, pero siempre me picó el gusanillo de trabajar de forma cotidiana con un teclado mecánico. Aunque probé modelos en el pasado y llegué a comprar alguno hace años –el Xiaomi Gaming Keyboard–, me parecía bastante ruidoso y no acababa de acostumbrarme al tacto y recorrido de las teclas.

Eso ha hecho que durante años haya utilizado un ya vetusto Logitech K800 que es inalámbrico pero cuya batería recargable ya no dejaba mucho margen de maniobra. Acabé cambiando las pilas AA recargables de la misma, pero lo cierto es que ni siquiera con ese cambio pareció recuperar su antiguo lustre.

Eso hizo que en navidades aprovechara para considerar otras opciones. Me planteé un Logitech MX Keys S, pero no me acababa de convencer el formato, y pensé que quizás era el momento de probar un teclado mecánico. Uno que se ajustara a mis preferencias.

Y en concreto, a dos. La primera, que fuera de perfil bajo, o al menos relativamente bajo. La segunda, que usara interruptores también relativamente silenciosos. En los últimos tiempos habían aparecido varios modelos con estas dos características, pero yo me fijé especialmente en dos.

NuPhy Air 96

El primero el NuPhy Air 96, que me parecía especialmente llamativo por su diseño y tenía muy buenas críticas en foros como el de Reddit. El segundo, el Keychron K5 Max, que también estaba muy recomendado por los usuarios y que tenía un diseño más tradicional.

En ambos casos buscaba un teclado que incluyera el teclado mecánico, algo que no uso con demasiada frecuencia pero que estoy acostumbrado a tener. Sin embargo, el NuPhy tiene un problema: sus teclados están disponibles teclado con mapas de teclado ANSI, muy comunes en EEUU, pero no con mapas de teclado ISO, más comunes en Europa (tecla Enter con forma de L invertida, o, por ejemplo, tecla eñe dedicada en su versión en español).

Keychron K5 Max

No hubiera tenido especiales problemas a la hora de trabajar con un teclado ANSI —siempre puedes mapearlo a español sin problemas—, pero prefería, teniendo ambas opciones, no tener que "pensar" en ello y acabé decidiéndome por el modelo de Keychron.

Una vez llegó, lo cierto es que en un primer momento me sentí algo extraño. A pesar de ser un teclado de perfil bajo, la altura y recorrido de las teclas sigue siendo superior al de teclados como el K800 al que estaba acostumbrado.

Pero desde luego lo que me llamó más la atención fue ese tacto y sonido de las teclas al ser pulsadas. A diferencia de otros teclados mecánicos que había probado, el sonido del Keychron K5 Max es en mi opinión totalmente llevadero. Es más: diría que es elegante y casi hasta adictivo, aunque esa creo que acaba siendo la sensación para otros muchos usuarios de estos teclados: ese sonido y tacto hacen que realmente parezca que te entren ganas de escribir más. Es una sensación curiosa.

La disposición de las teclas es algo distinta a la de mi viejo Logitech K800, sobre todo en lo que se refiere a las teclas de función, pero el Keychron tiene ventajas importantes. Tiene modo PC (Windows) y Mac para "mapear" automáticamente las teclas especiales del PC (como la tecla Windows) o las de Mac (Option y Command).

Más interesante aún es el interruptor que permite conectarlo a tres dispositivos distintos: puedo usarlo con cable USB-C directo, con conexión Bluetooth o con el adaptador RF que se incluye en forma de un pequeño pendrive USB-A similar al receptor de mi Logitech K800. Aunque comencé usando la conexión Bluetooth con el Mac, he preferido acabar conectándolo con cable para reducir al máximo la latencia y posibles conflictos e interferencias en la conexión Bluetooth.

Otro de los elementos siempre llamativos de estos teclados es el de las opciones de retroiluminación. Aquí los efectos son numerosos y casi más propios de un teclado gaming. Es fácil activar y desactivar la retroiluminación con fn+TAB y cambiar de uno a otro efecto con la combinación de teclas fn+Q.

Es curioso que para configurar el teclado ni siquiera tenemos que instalar una utilidad extra: basta acceder a un servicio web de Keychron para "conectar" nuestro teclado y a partir de ahí acceder a diversas opciones como configurar el mapa de teclas, la luz de fondo o las macros. Es también posible actualizar el firmware del teclado, aunque el fabricante recomienda no modificarlo salvo que tengamos algún problema con el que tenemos instalado.

Lo cierto es que tras un mes usándolo, el Keychron K5 Max se ha convertido en un estupendo compañero de trabajo. Como digo, su tacto y sonido han acabado ya formando parte de mi rutina y ahora entiendo mejor esa atracción que suelen provocar los teclados mecánicos entre sus usuarios.

Sigo creyendo que los teclados de membrana son una buena opción, cómoda y más silenciosa, para mucha gente, pero es evidente que los teclados mecánicos tienen algo especial, y ahora la cosa se ha animado aún más con la aparición y popularidad de los teclados 'Hall Effect'. Yo, de momento, estoy muy contento con mi teclado de Keychron.

Keychron K5 MAX Teclado Mecánico Inalámbrico Ultrafino, QMK/Via programable, 3 Modos Bluetooth/2,4 GHz/Cable con LED RGB, Low Profile Gateron Red Switch Hot-Swap, Teclas PBT Hoy en Amazon — 164,88 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

En Xataka | "Hola, computadora": el futuro que nos pinta la IA de Anthropic ahora es el mismo que planteaba Star Trek en 1986