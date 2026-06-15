El tren que cruza media Europa desde la frontera de Ucrania hasta Fráncfort: 1.300 km, tres países y billetes desde 10 euros

Cuando no tienes prisa ninguna y todo marcha sin problemas, viajar en tren quizás sea una de las mejores experiencias. Y si eres fan de recorrer largas distancias en este medio de transporte pasando por varios países, cuentas con un buen número de opciones en Europa. Una de ellas arranca el próximo 25 de junio, con un nuevo servicio ferroviario entre Polonia y Alemania que recorre más de 1.300 kilómetros, atravesando República Checa, y con billetes que parten desde los 10 euros. Te contamos todos los detalles.

Lo que hay que saber. La compañía checa Leo Express, participada en un 50% por Renfe desde 2021, pone en marcha este verano una de las conexiones ferroviarias directas más largas del continente. La ruta une la ciudad polaca de Przemyśl, a apenas 10 kilómetros de la frontera con Ucrania, con el aeropuerto de Fráncfort, en Alemania, y pasando por República Checa. Son unos 1.300 kilómetros que se completan en alrededor de 18 horas.

Conexiones. Peter Köhler, CEO de Leo Express, cuenta que "con esta nueva ruta estamos retirando las cortinas de hierro entre Europa oriental y occidental, conectando importantes centros europeos y facilitando el acceso a Ucrania". Cuarenta años después de la caída del bloque soviético, las comunicaciones ferroviarias entre el Este y el Oeste de Europa siguen siendo escasas. Esta ruta viene a cubrir ese hueco.

El recorrido, parada a parada. El tren sale de Przemyśl a las 13:31 y avanza hacia Cracovia antes de cruzar a territorio checo, donde hace parada en Ostrava y en Praga. Desde allí entra en Alemania y se detiene en Dresde, Leipzig y Érfurt, antes de llegar al centro de Fráncfort y al aeropuerto de la ciudad, a las 7:53 del día siguiente.

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El servicio en sentido contrario sale del aeropuerto a las 8:27 y llega a Przemyśl pasadas las dos de la madrugada. Habrá un servicio diario en cada dirección. El operador afirma que a bordo los usuarios tendrán Wifi, enchufes para cargar dispositivos, aire acondicionado y servicio de bebidas.

El precio. Los billetes saldrán desde 10 euros, según informa National Geographic. Y ese realmente es el principal atractivo, sobre todo para los que quieran moverse por el centro de Europa sin gastarse un dineral. De momento, el tren no contará con clase business, pero está prevista su incorporación a partir de 2027. Aunque cabe destacar que la propuesta más básica ya resulta atractiva para aquellos que tengan algo de tiempo y ganas de ver paisaje.

Es de las más largas de Europa Aunque no encabeza la lista, según recoge Hosteltur, la ruta de Leo Express se convertirá en la quinta conexión directa más larga del continente. Por delante quedan el nocturno Malmö-Innsbruck, con 1.720 kilómetros y hasta 22 horas de trayecto; el servicio de Optima Express entre Villach (Austria) y Edirne (Turquía), que puede superar las 32 horas de viaje; el histórico Tren del Círculo Polar entre Estocolmo y Narvik, que precisamente dejará de operar en 2026; y el tren que atraviesa Italia de sur a norte, de Palermo a Milán, en 1.431 kilómetros.

Fuera de la Unión Europea, Rusia tiene una conexión entre Adler y Vorkutá que supera los 4.000 kilómetros y ronda los cuatro días de viaje.

El papel de Renfe en todo esto. El operador adquirió el 50% de su capital en 2021 por siete millones de euros, con la intención declarada de expandirse por el mercado ferroviario europeo. Esta ruta es el paso más visible hasta ahora de esa estrategia, pero no el único, pues la compañía también está trabajando en una conexión nocturna entre Praga y Venecia prevista para 2027, y en marzo de este año lanzó un servicio entre Varsovia y Cracovia con billetes desde dos euros.

Imagen de portada | Leo Express

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