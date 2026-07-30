Si no quieres pagar por unas gafas para el eclipse, te interesa conocer estos repartos gratuitos por toda España

Las gafas para eclipses son bastante baratas. De hecho, a veces incluso nos sorprende su precio. Sin embargo, ahorrarse unos pocos euros también viene bien. Por eso, no está mal conocer los sitios en los que podremos conseguir una de estas herramientas de protección para el eclipse solar totalmente gratis.

Hay varios lugares en España donde puedes hacerte con unas. Lógicamente, aquí no podemos contemplarlos todos, pero vamos a ver algunos para que al menos tengas una idea de por dónde tirar.

Puntos de venta de la ONCE

La ONCE ha presentado recientemente una iniciativa junto al Ministerio de Ciencia, a través de la cual se repartirán 2 millones de gafas para eclipses. De todas ellas, 1.700.000 estarán disponibles a partir del próximo 3 de agosto en los más de 35.000 puntos de venta que tiene la ONCE por toda España.

Museos de ciencia

Las otras 300.000 gafas para eclipses de esta misma iniciativa estarán disponibles en 29 museos y centros de divulgación científica por todo el territorio español. Estos son los puntos exactos en los que podrás encontrarlas.

Museo Interactivo de la Música de Málaga - MIMMA

Parque de las Ciencias de Andalucía - Granada

Museo Aragonés de Paleontología - Teruel

Museo de la Ciencia y el Cosmos - Tenerife

Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología - Las Palmas de Gran Canaria

Ojos al cielo – La Palma

Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha (MCCM) - Cuenca

Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha (MUPA) - Cuenca

La Fábrica de Luz. Museo de la Energía - Ponferrada

Museo de la Ciencia de Valladolid - Valladolid

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Museu de Matemàtiques de Catalunya – MMACA - Cornellà de Llobregat

Parc Astronòmic del Montsec - Lleida

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) - Alcobendas

Museo Nacional de Ciencias Naturales - Madrid

Real Jardín Botánico - Madrid

Museo de Ciencias Universidad de Navarra - Pamplona

Big History. Centro de divulgación científica y medioambiental - Aras de los Olmos

Ciutat de les Arts i les Ciències de València

Jardí Botànic de la Universitat de València

Museo de Aguas de Alicante

Museo de Ciencias Naturales de Valencia

Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura (MUDIC-VBS-CV)

Planetario de Castellón

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) – A Coruña

Museos Científicos Coruñeses – A Coruña

Casa de las Ciencias de Logroño

Eureka! Zientzia Museoa – San Sebastián

Bioparc Acuario de Gijón

Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia

Centros culturales y científicos de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid va a estar repartiendo gafas para el eclipse totalmente gratis entre el 17 de julio y el 12 de agosto. Las unidades son limitadas y no puedes inscribirte previamente, por lo que el reparto se hará por orden de llegada. En algunos puntos ya empiezan a escasear o se han gastado. Por si acaso, prueba en alguno de estos lugares.

El Planetario de Madrid.

El Museo de Historia de Madrid.

El Museo de San Isidro (Los Orígenes de Madrid).

La Imprenta Municipal – Artes del Libro.

El Centro Cultural Conde Duque.

La Red de bibliotecas municipales de Madrid.

Gafas para el eclipse gratis en Tarragona

Como el Ayuntamiento de Madrid, el de Tarragona también está repartiendo más de 20.000 gafas para el eclipse gratis. Estos son los puntos en los que podrán recogerse:

Palau Municipal

Oficinas de la OMAC

Centros de Atención Social

Centros cívicos

Centros de Personas mayores

Centros de Atención primaria

Puntos de reparto en Cartagena

La ciudad murciana de Cartagena también repartirá 10.000 gafas para el eclipse gratis a través de sus oficinas de turismo.

Dos lugares para recoger las gafas homologadas valencianas

En Valencia, se pueden conseguir las gafas gratis siempre y cuando se visiten tanto l'Oficina de l'Energia como l'Observatori del Canvi Climàtic.

El sorteo de Helioclipse

La marca de venta de gafas para eclipse Helioclipse está sorteando 100 gafas a la semana entre quienes se apunten al formulario de su web. En total, repartirán 10.000 gafas hasta el 12 de agosto.

Actividades organizadas

Muchas instituciones están haciendo talleres para preparar a la población de cara a la llegada del Trío de Eclipses. Además, el propio 12 de agosto hay muchísimas actividades organizadas por toda España en torno al eclipse solar. La mayoría de estos talleres y actividades regalan gafas para el eclipse, aunque a veces solo se reparten una o dos por familia. Si te has apuntado a alguna actividad, es buena idea que preguntes con antelación, para saber si tendrás que llevar tus propias gafas o no.

Corre que vuelan

En algunos lugares, las gafas para el eclipse gratis ya se han agotado, pues suelen ser unidades limitadas. Por ejemplo, en el centro comercial Zubiarte, en Bilbao, pusieron 1.000 gafas gratuitas a disposición de sus clientes en el punto de información del centro desde el pasado 14 de julio. Aunque no hay ningún anuncio oficial que lo asegure, lo más probable es que no queden. Por si acaso, si vives allí, no pierdes nada por preguntar. También puedes preguntar en el ayuntamiento de tu ciudad si hay algún reparto de gafas planeado. Puede que no se haya publicitado mucho, pero que sí haya algo en tu zona, sobre todo si te encuentras dentro de la franja de totalidad.

De todos modos, recordemos otra vez que las gafas para eclipses no son caras. Si no has podido conseguir unas gratis, seguro que encuentras unas a buen precio. Mientras tengan la homologación adecuada, todo irá bien. No es necesario que sean carísimas para que funcionen.

Imagen | SUHEJLO (Wikimedia Commons)

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