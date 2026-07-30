La guerra contra China acaba de cobrarse una nueva víctima: Estados Unidos veta los robots aspiradores

El largo enfrentamiento comercial que mantienen Estados Unidos y China ha dejado numerosos afectados por el camino. Huawei y sus móviles fueron una de las víctimas más importantes, también ZTE, los routers chinos y hasta los drones. Como bajo el pretexto de la seguridad cabe casi cualquier dispositivo con chips, los nuevos en engrosar la lista negra estadounidense son los robots. Y no solo los de dos y cuatro patas.

“Riesgos de seguridad inaceptables”. La FCC, agencia estadounidense que se encarga de regular las comunicaciones, actualizó su lista de dispositivos restringidos para incluir a los dispositivos robóticos avanzados. La explicación que ha dado el Gobierno de Trump es la que suele esgrimir en estos casos:

“Estos productos fabricados en el extranjero, independientemente de su país de origen, suponen riesgos inaceptables para la seguridad nacional de Estados Unidos o para la seguridad y protección de las personas estadounidenses”.

No solo han colado a los robots, también a otro dispositivo que se hace imprescindible en las casas con paneles solares: los inversores, esos aparatos que transforman la corriente continua de las placas en alterna, la que circula por el tendido de nuestro domicilio. Curiosamente, es otro palo para Huawei, ya que es una de las empresas mejor posicionadas en el segmento solar.

Dreame X50 Master

No solo los robots humanoides. Cuando la FCC emitió la lista actualizada, los afectados parecían ser los robots de apariencia humana, también los cuadrúpedos. Unitree es una de las empresas más conocidas en este ámbito, aunque hay muchas más: China fabrica el 90 % de los robots humanoides del mundo. Por tanto, y pese a que la FCC hable en todo momento de dispositivos “extranjeros”, está claro que el veto va dirigido directamente a su némesis comercial.

El problema llega cuando entran en el bloqueo los robots aspiradores: como corroboró The Verge, la medida también va contra Roborock, Dreame o, por ejemplo, la propia iRobot, ya que no hace mucho que cambió de manos a una empresa china. Esto dejaría a los ciudadanos estadounidenses sin los nuevos modelos de robot aspirador.

Palos para las ruedas de una industria millonaria. Bajo el paraguas de la ciberseguridad y de los riesgos para Estados Unidos, el Gobierno planta un veto que pretende eliminar la competencia para que las empresas autóctonas tengan una mayor ventaja industrial y comercial. La receta es bien conocida.

La medida es claramente desproporcionada: con más de 24,12 millones de robots aspiradores distribuidos en 2025, la mayor parte de fabricantes fueron chinos. Uno de cada dos robots vendidos en el mundo. Dado que iRobot, fabricante de la Roomba, ahora también es China, esto deja a Estados Unidos casi limpio de nuevos modelos.

No afecta a los robots ya vendidos. El veto llegará en la importación futura de nuevos modelos: los ya aprobados por la FCC seguirán igual. Los estadounidenses que tengan un robot pululando por su moqueta tampoco se verán afectados, aunque no sería extraño que tuviesen problemas más adelante, con el acceso a piezas de recambio. También es probable que empresas especializadas en limpieza robótica terminen abandonando Estados Unidos.

Washington ha cerrado la puerta a los robots aspiradores extranjeros justo cuando el único fabricante estadounidense de la categoría, el que inventó la Roomba, ha dejado de ser autóctono. No queda industria propia que proteger, solo un mercado que cerrar.

Imagen de portada | Montaje con fotos de Wikimedia e Iván Linares

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