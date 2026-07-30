Xiaomi desvela todos los detalles de Skynomad: híbridos enchufables, versiones camper y 1.700 km de autonomía por menos de 40.000 euros

2023

Esa es la fecha con la que Lei Jun, CEO de Xiaomi, comenzaba su presentación de Skynomad, la segunda marca de vehículos lanzada por Xiaomi. En menos de tres años (su primer coche se presentó el 28 de diciembre de 2023), la empresa ha conseguido colocar dos coches en el mercado, batir un récord en Nürburgring y contar con una segunda marca de coches.

Para eso, para lanzar oficialmente esa segunda marca es para lo que Lei Jun se subía al escenario.

Skynomad, de dentro hacia afuera

Durante la presentación de Skynomad, la compañía ha basado gran parte de su campaña de comunicación en la importancia de contar vehículos de siete plazas. En los últimos años, el mercado del coche eléctrico se ha transformado en China.

Las últimas tendencias apuntan a un mayor número de vehículos con tres filas de asientos y una mecánica de rango extendido. Es decir, una suerte de híbrido enchufable que solo tiene al motor de combustión como una ayuda auxiliar de emergencia. Para cubrir este espacio ha venido Skynomad.

Pero lo más llamativo de estos coches es que el interior se ha convertido en una suerte de salón. Los coches, como demuestran los más habituales "modo acampada" o "modo descanso", son ahora espacios de encuentro y esparcimiento. Es un concepto totalmente diferente al que tenemos en Europa pero al que se ha llegado empujado por pantallas gigantes dentro del coche, la capacidad para transmitir streaming o disponer de un karaoke.

Ese aumento de las opciones a bordo ha modificado también las exigencias de los consumidores, más interesados en filas de asientos que pueden moverse o girarse para enfrentar las conversaciones o que, sencillamente, convierten el habitáculo en un espacio de recreo.

Esa tendencia la cubren los nuevos SUV de gran tamaño que están ofreciendo versiones camperizadas. Esta propuesta la cubrirá Xiaomi con los Skynomad N70 y N90 que se han presentado en sus versiones Max. En este último también habrá una opción camperizada.

Y para confirmarlo, Lei Jun ha prestado especial importancia a todo lo que podremos encontrarnos en el interior de sus coches. El suelo plano que permiten los eléctricos es esencial pero también reducir el tamaño y al distribución de las piezas mecánicas bajo el capó ya que eso les permite ganar más espacio a lo largo. Según sus cuentas, sus primeros primeros coche contará con hasta 4,4 m2 de superficie. La compañía ya llevaba unos días calentando la presentación con esta referencia.

Lei Jun presenta todas las opciones de personalización para sus asientos

En la presentación hemos visto ejemplos de todo lo que se podrá hacer en el interior de sus coches. Las butacas centrales se pueden reclinar hasta hacerse cama. Una pantalla central entre la primera y la segunda fila se desliza desde el techo para que los pasajeros puedan ver su serie favorita. Entre los accesorios, los pasajeros podrán montar una mesa que puede moverse por los mismos raíles por los que se deslizan sus asientos.

Pero si algo ha llamado la atención es la capacidad de adaptación del interior del vehículo. Las posibilidades para mover asientos y elegir configuraciones son especialmente numerosas, como puedes ver en la imagen superior.

Dos coches para ir donde no te lleva nadie

El otro imprescindible para llegar más lejos que nadie será la batería.Ambos coches contarán con baterías de 52 y 76 kWh, en función de si hablamos de las versiones normales o Max. Con estas últimas, Xiaomi presume de ofrecer una batería mayor que la de los rivales y posicionarse en lo más alto de kilómetros que pueden recorrer sus coches.

Principales datos técnicos de la autonomía del N70 y N90 de Skynomad

Comparación del tamaño de la batería y kilómetros recorridos frente a los rivales

En modo completamente eléctrico, el Skynomad N70 Max alcanza 505 kilómetros según el ciclo de homologación chino (que es más optimista que el europeo) y el Skynomad N90 Max presume de una autonomía total de hasta 1.705 kilómetros. Desde luego, da para emular el mítico anuncio del Mitsubishi Montero.

Para conseguir esta enorme autonomía, Xiaomi presume de que su motor de combustión 1.5T (una configuración que suelen utilizar todos los modelos chinos de rango extendido) es clave porque consigue una eficiencia del 46%. Al ser un coche eléctrico de rango extendido, el motor de gasolina actúa como un generador eléctrico que aporta energía a la batería de donde los motores eléctricos se nutren. Así se consigue el tacto de un eléctrico pese a que el coche tenga encendido el motor de combustión y un funcionamiento más suave, menos ruidoso y más eficiente porque actúa en el régimen de giro más óptimo.

Interior del Skynomad N90 Max

Gestionando todos estos sistemas, los Skynomad utilizarán el chip de Nvidia Drive AGX de 4 Nm. Este cerebro será clave para controlar las funciones del coche y todos los servicios de los que disfrutaran los pasajeros, desde el equipo de sonido con opción de montar hasta 25 altavoces al sistema de infoentretenimiento que se reparte por una pantalla central de 16,3 pulgadas con resolución 3K que acompaña al panel de la instrumentación de 8,8 pulgadas y el Head-up display. A esto hay que sumar una pantalla central para los pasajeros traseros de 21 pulgadas, un segundo espacio de control (también táctil) para esta segunda fila de asientos y la posibilidad de montar una última pantalla en los reposacabezas de los asientos delanteros.

Aunque quizás lo más alucinante de los coches es su precio. Lei Jun ha confirmado un precio de salida de 259.900 yuanes chinos (33.500 euros) para el N70 Max y 299.900 yuanes (unos 38.600 euros) para el N90 Max.

Fotos | Xiaomi

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