Los mejores chollos que puedes comprar en Amazon hoy, 30 de julio

No todas las rebajas de Amazon valen la pena, pero hoy hemos encontrado varias bajadas de precio significativas que merecen ser reseñadas. Desde accesorios para poder ver el próximo eclipse solar del 12 de agosto hasta teléfonos con buenas prestaciones. Recopilamos los mejores chollos tecnológicos que puedes conseguir hoy, 30 de julio, en el gigante del e-commerce.

Smartphone Google Pixel 10a por 449 euros: de 6,3 pulgadas y con 128 GB.

por 449 euros: de 6,3 pulgadas y con 128 GB. Pack de tres gafas para eclipse solar QIWEI por 24,59 euros: de plástico y muy duraderas.

por 24,59 euros: de plástico y muy duraderas. Localizador Ugreen FineTrack Pro por 16,41 euros: con carga solar y batería que dura dos años.

por 16,41 euros: con carga solar y batería que dura dos años. Auriculares Bluetooth Marshall Major V por 89 euros: de diadema y con batería de hasta 100 horas.

por 89 euros: de diadema y con batería de hasta 100 horas. Smart TV Philips Ambilight 55PUS8010 por 398,45 euros: de 55 pulgadas y compatible con Alexa y Google Assistant.

Smartphone Google Pixel 10a

Empezamos nuestro recopilatorio con las mejores ofertas de Amazon con este Google Pixel 10a, un móvil que ahora puedes llevarte con 100 euros de descuento, por 449 euros. Este móvil monta una pantalla pOLED de 6,3 pulgadas con un brillo pico de 3.000 nits. Su cerebro es el chip Google Tensor G4, acompañado de una RAM de 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno. Además, es un terminal que promete hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo.

Pack de tres gafas para eclipse solar QIWEI

El próximo 12 de agosto tendrá lugar el eclipse solar, uno de los fenómenos meteorológicos del año, que se podrá ver bien en algunas regiones de España. Eso sí, para poder mirar directamente al sol debes tener tus ojos protegidos. La mayoría de las gafas que puedes comprar en el mercado son de cartón, pero este pack de tres gafas de QIWEI es de plástico y podrás guardarlas para próximos eclipses. El pack de tres tiene ahora un 47% de descuento y te lo puedes llevar por 24,59 euros.

QIWEI Gafas Eclipse Solar Homologadas ISO 12312-2 Montura Plástico Pack 3 Hoy en Amazon — 24,59 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Localizador Ugreen FineTrack Pro

Aunque el AirTag de Apple es uno de los localizadores más famosos, hay muchas otras alternativas (y más baratas) en el mercado. Tal es el caso de este modelo de Ugreen, que está disponible por 16,41 euros (frente a los 25,99 euros de PVP recomendado que tiene). Si hay algo por lo que destaca este modelo, es por contar con una batería que dura hasta dos años y que cuenta con carga solar.

UGREEN FineTrack Pro Smart Finder Carga Solar Soporte iOS Hoy en Amazon — 16,41 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares Bluetooth Marshall Major V

Si estás buscando unos auriculares de diadema para tus viajes este verano o para estar en casa, pero quieres algo con un modelo diferente al resto, estos Marshall Major V están ahora rebajados en Amazon. Tienen un 40% de descuento y los puedes comprar por 89 euros. Ofrecen hasta 100 horas de reproducción continua y su diseño sigue el de los míticos altavoces retromolones de la marca.

Smart TV Philips Ambilight 55PUS8010

Si buscas una experiencia totalmente inmersiva a la hora de ver series y películas, el Ambilight de Philips es la tecnología que necesitas en tu salón. Ahora, puedes conseguir rebajada en Amazon (por 398,45 euros frente a los 549 euros de PVP recomendado) esta Philips Ambilight 55PUS8010 de 55 pulgadas. Es compatible con Alexa y Google Assistant, además de con los formatos HDR10+ y Dolby Atmos.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Iván Linares (Xataka), Philips, Ugreen, Marshall y QIWEI

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