El nuevo monstruo naval de China tiene una misión extraña: hundirse a medias antes de ponerse a trabajar

Cuando pensamos en un buque grúa, lo lógico es imaginar una mole de acero levantando piezas imposibles desde la superficie. El Sihang Yongsheng obliga a cambiar un poco esa imagen: cuando la operación lo requiere, puede aprovechar su diseño semisumergible para hundirse a medias y trabajar de otra manera. Ahí está lo más llamativo del nuevo gran buque de ingeniería naval entregado en China, no tanto en que sea grande, sino en la forma en que combina transporte pesado y elevación sobre el agua.

China no llega a este punto desde cero. En las últimas décadas ha convertido varias de sus infraestructuras en una carta de presentación: la presa de las Tres Gargantas, el enlace Hong Kong-Zhuhai-Macao con puentes, túnel submarino e islas artificiales, o el ferrocarril Qinghai-Tíbet, trazado a más de 5.000 metros de altitud. Visto así, el Sihang Yongsheng se entiende mejor como una herramienta más dentro de esa ambición constructiva. La diferencia es que ahora el foco no está en dominar una montaña, un río o una bahía, sino en trabajar con precisión sobre el mar.

Un gigante diseñado para hundirse a medias

El Sihang Yongsheng fue entregado el 8 de julio de 2026 en Jiangmen, en la provincia china de Guangdong, según Xinhua. No es un buque convencional con propulsión propia, sino una barcaza semisumergible no autopropulsada que integra funciones de transporte offshore y elevación pesada. Fue construida por Jiangmen Hengtong Shipbuilding, filial de CCCC Fourth Harbor Engineering, y sus dimensiones explican parte de su papel: 110 metros de eslora, 43,8 metros de manga, 8 metros de puntal y una cubierta continua de 4.800 metros cuadrados.

La pieza que explica buena parte de esa escala está en la popa. Global Times detalla que el Sihang Yongsheng incorpora una grúa de pluma abatible con giro completo, una estructura de 149 metros capaz de alcanzar una altura máxima de elevación de 172,5 metros. En configuración fija para las maniobras de izado, puede levantar hasta 2.200 toneladas de una sola vez, una cifra que el medio compara con el peso aproximado de 1.500 turismos.

La función semisumergible es la que convierte a la barcaza en algo más que una grúa flotante. El buque integra transporte semisumergible y elevación de giro completo, una combinación pensada para llevar hasta las zonas de obra piezas que por tamaño y peso no admiten soluciones sencillas. La mencionada agencia china, citando a Li Haifeng, subdirector general de Jiangmen Hengtong Shipbuilding, señala que puede transportar componentes marítimos de hasta 20.000 toneladas. La lógica es directa: mover estructuras enormes hasta el punto elegido y participar allí en su colocación.

Para que una plataforma así funcione, no basta con tener una grúa capaz de levantar mucho peso. Las fuentes que hemos visto señalan que cuenta con un sistema automático de regulación del lastre que analiza datos en tiempo real, desde las condiciones del mar hasta la postura del casco y la carga suspendida. A partir de esa información, calcula cómo debe ajustar el calado y la inclinación de cada zona del buque para conservar el equilibrio. Es una capa tecnológica pensada para que las maniobras sean más estables y precisas cuando el entorno también se mueve.

Entonces, ¿para qué sirve todo esto? El Sihang Yongsheng está pensado para reforzar la construcción de puentes marítimos, puertos y terminales, pero también para apoyar proyectos de eólica marina, granjas marinas a gran escala y exploración de recursos en aguas profundas. Es decir, no hablamos de un buque llamativo solo por sus cifras, sino de una herramienta para llevar piezas enormes donde antes era más difícil operar. Lo que hemos visto es una forma muy concreta de ampliar el margen de China en ingeniería marítima.

Imágenes | Jiangmen Hengtong Shipbuilding

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