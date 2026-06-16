Teles OLED, móviles prémium, consolas y más: estas son las cinco mejores ofertas del Día sin IVA de MediaMarkt

Hoy, día 16, tenemos un nuevo Día sin IVA de MediaMarkt. Como de costumbre, tenemos algo menos de 24 horas para aprovechar muy buenos descuentos en tecnología y tenemos de todo: desde móviles a tablets, pasando por televisores, electrodomésticos e incluso en esta ocasión, también consolas.
Hay mucho donde elegir, pero nosotros os hemos hecho una selección de cinco ofertas que nos parecen especialmente interesantes:
- Nintendo Switch 2 por 399 euros, rebaja para la híbrida de Nintendo que subirá de precio en apenas unas semanas.
- LG OLED C5 por 896,69 euros, uno de los mejores televisores OLED calidad-precio.
- Galaxy S26 Ultra por 1.156,19 euros, precio mínimo para el flagship de Samsung.
- Xiaomi Electric Scooter 6 por 338,01 euros, un descuentazo para uno de los patinetes eléctricos más populares.
- OPPO Find X9 Pro por 1.073,55 euros, un móvil de gama alta con gran autonomía y muy buen sistema fotográfico.
Nintendo Switch 2
Una de las ofertas más destacadas del Día sin IVA de MediaMarkt (aunque no lo indica específicamente en su página) es la Nintendo Switch 2. La híbrida de la compañía japonesa supone un salto importante con respecto a la primera Switch, puesto que ahora tiene potencia como para mover juegos a 4K cuando la usamos conectada a una tele. Además, ya tiene varios exclusivos top como 'Pokémon Pokopia' o 'Donkey Kong Bananza'. Sale por 399 euros, un precio muy interesante si tenemos en cuenta que la consola subirá hasta los 499,99 euros en septiembre.
LG OLED C5
Los televisores OLED no son baratos, pero este LG OLED C5 es uno de los que mejor calidad-precio ofrecen (y más, costando 896,69 euros). Es una tele con una calidad de imagen sobresaliente gracias a esta tecnología de panel, que ofrece un color negro puro y un contraste infinito. Además, es compatible con Dolby Vision, su tasa de refresco se puede llevar hasta los 144 Hz y cuenta con puertos HDMI 2.1, por lo que es perfecta para jugar.
TV OLED 55" - LG OLED55C55LA, OLED 4K, Procesador Inteligente α9 AI Processor 4K Gen8, Smart TV, DVB-T2 (H.265), Negro
Galaxy S26 Ultra
El Galaxy S26 Ultra es uno de los mejores móviles de lo que va de año. Es un dispositivo cuya principal novedad es la pantalla de privacidad, pero obviamente esto no es lo único reseñable del móvil. Sigue siendo una opción con un rendimiento sobresaliente gracias al Snapdragon 8 Elite Gen 5 y con un sistema de cámaras que ofrece muy buenos resultados en casi cualquier escenario. Además, tiene siete años de actualizaciones garantizadas. Sale ahora mismo por 1.156,19 euros.
Móvil - Samsung Galaxy S26 Ultra, Violeta, 256 GB, 12 GB RAM, 6.9" QHD+, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 5000 mAh, Android 16
Xiaomi Electric Scooter 6
Si estás buscando una solución para desplazarte por la ciudad sin depender del coche o del transporte público, este Xiaomi Electric Scooter 6 te puede venir genial: sale ahora mismo por 338,01 euros. Tiene una potencia máxima de 800 W y es capaz de alcanzar los 25 km/h. Además, cuenta con unos 45 kilómetros de autonomía, por lo que no vamos a tener que estar cargandolo todo el rato. Soporta hasta 120 kg de carga.
Patinete eléctrico - Xiaomi Electric Scooter 6, Tipo 1 / VPL, Potencia Nominal 400 W, Carga Máx. 120 kg, 10000 mAh, 25 km/h, Negro
OPPO Find X9 Pro
Para terminar, otro móvil de gama alta muy interesante como es el OPPO Find X9 Pro. Llegó a finales del pasado 2025, pero sigue siendo una de las mejores opciones si estás buscando un móvil Android. Destaca por un sistema de cámaras de mucho nivel y por tener una batería gigantesca de 7.500 mAh, aunque no podemos pasar por alto su pantalla de 6,78 pulgadas con un nivel de brillo pico altísimo. Cuesta ahora mismo 1.073,55 euros, su mínimo histórico.
Móvil - OPPO Find X9 Pro, Titanium Charcoal, 512 GB, 16 GB RAM, 6.78" AMOLED ProXDR Gorilla Glass 120 Hz, MediaTek 9500, 7500 mAh
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Imágenes | Xataka, Nintendo, LG, Samsung, Xiaomi, OPPO
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