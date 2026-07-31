Si Putin invade Finlandia, se va a encontrar una ciudad de búnkeres nucleares: tienen hasta piscinas y parques

En Helsinki, un padre puede llevar a su hija a saltar en una cama elástica y de pronto, a pocos metros, te puedes encontrar con una puerta de acero de varias toneladas que espera para sellarse en caso de un ataque nuclear. Finlandia está geográficamente situada en un punto crítico entre tanto conflicto bélico. Pero tal y como señalan en The Times, tampoco van mal preparados en caso de escenario nuclear, y es que sus centros de defensa incorporan de todo, hasta actividades de entretenimiento para los más pequeños.

Tensión. Finlandia comparte con Rusia la frontera más larga de todo el territorio de la OTAN, más de 1.300 kilómetros, y desde su ingreso en la Alianza en 2023 ha pasado de la neutralidad que poseía históricamente a convertirse en uno de los objetivos declarados de Moscú. En las últimas semanas, un diputado ruso ha llegado a asegurar que el país cuenta con capacidad militar para "hacer explotar la mitad de Finlandia", según recogía Kyiv Independent.

La otra cara de esa amenaza es un país que lleva preparándose para la guerra desde antes de que existiera la Guerra Fría, y que hoy no tiene pudor en exhibir con naturalidad una infraestructura de defensa civil que pocos países europeos pueden igualar.

En detalle. Bajo las calles de Helsinki hay una ciudad paralela de 5.500 refugios capaces de acoger a casi un millón de personas, según explica a The Times Jukka-Pekka Schroderus, responsable del Departamento de Rescate de la ciudad. La ley finlandesa obliga a que cualquier edificio nuevo de cierto tamaño incluya un búnker, y el mayor de todos, en el barrio de Merihaka, ocupa 15.000 metros cuadrados a veinte metros de profundidad y puede albergar a 6.000 personas.

Mientras no hay guerra, esos espacios funcionan como zonas de piscinas olímpicas con toboganes, saunas, pistas de skate, campos de fútbol sala, rocódromos e incluso salas de ensayo para grupos de heavy metal. Schroderus cuenta que los búnkeres se alquilan para uso cotidiano precisamente para que, si algún día hay que cerrarlos, la gente ya sepa moverse por ellos.

Según expone el medio, cada refugio dispone de generador propio, depósitos de agua, kits de descontaminación y catres para solo un tercio de su capacidad, porque el sistema está diseñado para que, en todo momento, un tercio de los ocupantes descanse, otro tercio trabaje y otro tercio realice tareas de mantenimiento, tal y como explica Schroderus. Cada persona recibiría 50 litros de agua, pero no comida, ya que según afirma el medio, todo finlandés tiene la recomendación de mantener en casa una mochila de supervivencia para 72 horas. Las mascotas, salvo excepciones, se quedan fuera.

Cabe destacar que Finlandia mantiene el servicio militar obligatorio para los hombres a partir de los 18 años, organiza cursos de defensa para periodistas y directivos, y entrena a la población civil en tareas tan concretas como montar cocinas de campaña o detectar drones.

Entre líneas. La tensión con Moscú se ha intensificado en los últimos meses. En marzo, Finlandia anunciaba que levantaría su prohibición histórica de acoger armas nucleares en su territorio, con el fin de integrarse en la planificación nuclear de la OTAN, según defendía el presidente finlandés Alexander Stubb. El Kremlin respondía de inmediato, con su portavoz, Dmitri Peskov, advirtiendo de que esa decisión "añade vulnerabilidad" a Finlandia y de que Rusia "tomará las medidas apropiadas" si el país nórdico llega a desplegar armamento nuclear en su suelo, según recogían desde Reuters. Esta norma en Finlandia entró en vigor el 1 de julio.

En junio, Finlandia dio otro paso al anunciar un acuerdo con la estadounidense Lockheed Martin para construir en Tampere el primer centro europeo de mantenimiento de sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes. Y claro, como cabía esperar, eso a Rusia no le gustó un pelo. De hecho, el diputado Alexei Zhuravlov acusaba a Helsinki de convertirse en "una segunda Ucrania" y aseguró que Rusia ya concentra en la frontera equipamiento militar suficiente para infligir un daño masivo al país, según comparte Kyiv Independent.

Preparación. La ex asesora de la Casa Blanca Fiona Hill, coautora de la revisión de defensa estratégica del Reino Unido, calificaba a Finlandia como la nación "prepper" (preparacionista) definitiva y ha reconocido que otros países occidentales, empezando por el suyo, están muy por detrás en preparación real de la sociedad civil, según comparten desde The Times. Así que no es extraño que líderes de países como Ucrania, Reino Unido, Israel y varios países del Golfo hayan viajado a Helsinki en los últimos meses para estudiar su modelo de preparación.

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