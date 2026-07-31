Bryan Johnson, el hombre que quería vivir hasta los 100 años, admite que "fue demasiado lejos en su búsqueda de la longevidad"

Durante años, Bryan Johnson convirtió su cuerpo en el experimento de longevidad más famoso del planeta. El multimillonario estadounidense llegó a gastar dos millones de dólares al año, ingería más de un centenar de pastillas diarias, monitorizaba prácticamente cada órgano de su cuerpo y defendía que la tecnología acabaría transformando la fuente de la juventud en una realidad. Sin embargo, el hombre que popularizó el lema Don't Die acaba de reconocer algo que parecía impensable: quizá llevó demasiado lejos su obsesión por vivir más.

La longevidad como experimento. Johnson irrumpió en el debate público tras vender la empresa de pagos Braintree y dedicar parte de su fortuna a Project Blueprint, un programa diseñado para ralentizar el envejecimiento.

Su rutina incluía una alimentación estrictamente controlada, ejercicio diario, decenas de pruebas médicas, cientos de biomarcadores, un equipo de unos treinta médicos y tratamientos experimentales que iban desde cámaras hiperbáricas hasta transfusiones de plasma (más tarde abandonadas). Johnson llegó a definirse como un "atleta del rejuvenecimiento" y defendía que su cuerpo era, probablemente, el organismo humano más monitorizado de la historia.

No era (solo) vivir un poco más. Porque en realidad Johnson no planteaba su proyecto como un simple programa de salud, sino como el inicio de una nueva etapa para la humanidad. Llegó a preguntarse públicamente si nuestra generación sería la primera que no moriría como lo habían hecho todas las anteriores y sostenía que la fuente de la juventud ya no pertenecía al terreno del mito, sino que podía esconderse entre las tecnologías actuales.

Su movimiento Don't Die terminó convirtiéndose en una filosofía que mezclaba medicina preventiva, inteligencia artificial, biohacking y la idea de que el envejecimiento podía convertirse en un problema técnico susceptible de optimización.

Obsesión de una industria multimillonaria. La popularidad de Johnson coincidió con el auge de una nueva economía de la longevidad. Clínicas especializadas, suplementos, pruebas genéticas, biomarcadores, tratamientos hormonales y fármacos para optimizar el organismo comenzaron a formar parte de un mercado cada vez más lucrativo, especialmente entre las élites tecnológicas.

Johnson se convirtió en el rostro más visible de esa tendencia, pero también en el ejemplo extremo de una cultura que aspiraba a medir, optimizar y perfeccionar cada aspecto del cuerpo humano, difuminando la frontera entre cuidar la salud y perseguir una versión idealizada de uno mismo.

El diagnóstico. Ocurrió este verano, Johnson anunció que padecía una gastritis autoinmune que había permanecido sin detectar durante años pese al exhaustivo seguimiento médico al que se sometía. El diagnóstico supuso un duro golpe para alguien que había basado buena parte de su discurso en la capacidad de la ciencia para anticiparse al deterioro del organismo.

Poco después publicó un mensaje sorprendentemente breve en redes sociales: "He estado reflexionando y me pregunto si he llevado demasiado lejos todo este asunto de la longevidad". Era la primera vez que el hombre que había defendido sin fisuras su experimento dejaba entrever dudas sobre el camino recorrido.

Ni el hombre más motorizado escapa a los límites. Qué duda cabe, la ironía resulta difícil de pasar por alto. Durante años, Johnson había convertido cada análisis, dato y tratamiento en un intento de controlar el envejecimiento con precisión casi quirúrgica. Sin embargo, una enfermedad autoinmune apareció sin que su enorme despliegue tecnológico consiguiera detectarla a tiempo, recordando que la medicina preventiva tiene límites y que la complejidad del organismo humano sigue estando muy por delante de nuestra capacidad para comprenderlo por completo.

Por el camino, su caso también ha servido para recordar que experimentar sobre uno mismo no equivale necesariamente a generar evidencia científica sólida, especialmente cuando se combinan decenas de intervenciones al mismo tiempo.

La mayor lección de Johnson. La confesión de Johnson no implica que haya abandonado su búsqueda de la longevidad, pero sí refleja un cambio de perspectiva significativo. Después de años defendiendo que cada variable del cuerpo podía optimizarse, el propio símbolo mundial del biohacking reconoce que existe una frontera en la que la búsqueda de más años de vida puede terminar eclipsando la propia experiencia de vivir.

Paradójicamente, el hombre que más lejos ha llevado el sueño de vencer al envejecimiento acaba de ofrecer la reflexión más humana de todo su experimento: quizá la cuestión nunca fue únicamente cuánto tiempo podemos vivir, sino hasta dónde estamos dispuestos a llegar para conseguirlo.

Imagen | BJ

En Xataka | Duelo por la eterna juventud: Bryan Johnson y Dave Pascoe, la historia de dos hombres que solo viven para mantenerse jóvenes

En Xataka | Los multimillonarios están dilapidando su fortuna en una obsesión ancestral: el elixir de la eterna juventud



