Llevamos años oyendo hablar del SIRTAP: Airbus acaba de completar una prueba que acerca su momento más esperado

El SIRTAP no es un nombre nuevo en la defensa española. Airbus y el Ministerio de Defensa llevan tiempo presentándolo como un programa llamado a reforzar capacidades tácticas, desarrollo industrial y una mayor soberanía en capacidades de defensa, pero todo ese recorrido tiene un hito que pesa más que cualquier calendario: verlo despegar por primera vez. Esa imagen aún no se ha producido. Lo que tenemos ahora es un avance previo, importante precisamente porque sitúa al programa más cerca de ese momento y obliga a ordenar la pregunta de fondo: qué es exactamente el SIRTAP y por qué España lleva años empujándolo.

La prueba en tierra: El avance comunicado por Airbus Defence se produjo en la pista de la Base Aérea de Getafe, justo al lado de las instalaciones de la compañía. Allí, el Airbus U850 SIRTAP completó su primer taxi bajo control completo desde la estación de control en tierra. La prueba sirvió para verificar elementos muy concretos: frenado, dirección, sensores de navegación y comandos enviados desde la propia estación. Dicho de otra forma, el objetivo era comprobar que el sistema empieza a comportarse como una aeronave integrada, no como una suma de piezas probadas por separado.

No es un dron cualquiera: El SIRTAP es, en términos sencillos, una aeronave militar no tripulada controlada desde tierra y concebida para mirar más lejos, durante más tiempo y en condiciones más exigentes que un sistema convencional de corto alcance. Airbus lo presenta como un UAS táctico de altas prestaciones, con más de 20 horas de autonomía, alcance superior a 2.000 km y capacidad para misiones ISR, es decir, inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Su diseño también contempla operaciones diurnas y nocturnas, vigilancia marítima y el uso simultáneo de dos cargas útiles, como sensores electroópticos y radar.

La lección de Ucrania: La importancia del SIRTAP se entiende mejor si miramos el papel que los sistemas no tripulados han ganado en los conflictos recientes. Un análisis de CSIS sobre las lecciones de Ucrania resume una idea clara: los UAV han extendido el alcance operativo, han reducido la exposición de los soldados y se han convertido en herramientas habituales para reconocimiento, adquisición de objetivos y ataques de precisión. Esa lectura no convierte al programa español en una consecuencia directa de esa guerra, pero sí lo coloca dentro de una tendencia evidente.

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Dimensión industrial. El Ministerio de Defensa adquirió nueve sistemas SIRTAP, una fórmula que no se traduce en nueve aeronaves, sino en 27 aeronaves no tripuladas y nueve estaciones de control terrestre, porque cada sistema está formado por tres aparatos y una estación. A eso se suman dos simuladores para entrenar a los operadores españoles. Según Defensa, todas las aeronaves se fabricarán y ensamblarán en la planta de Airbus Defence and Space en Getafe, con Airbus como empresa tractora y con participación de compañías españolas. El propio Ministerio lo ha definido como el primer sistema aeronáutico militar de Clase II/III desarrollado por completo en España.

El calendario: El matiz temporal es importante porque el primer vuelo no aparece ahora como una sorpresa pendiente, sino como un hito que ya estaba en la hoja de ruta. Airbus lo situó en 2025 cuando anunció el contrato con Defensa en noviembre de 2023, y el Ministerio volvió a señalar ese mismo año como referencia en enero de 2025. Después, en junio de 2025, Airbus explicó que el prototipo estaba listo para iniciar pruebas en tierra y que el vuelo inaugural quedaba programado para finales de ese año. Con el nuevo avance comunicado por Airbus, la conclusión es clara: el programa se mueve, pero la previsión del primer vuelo en 2025 ya ha quedado atrás.

Próximo paso. El SIRTAP ha dejado de ser solo una promesa sobre el papel y ya empieza a superar comprobaciones reales sobre pista, pero Airbus aún sitúa por delante nuevas fases de ensayo antes de la campaña de vuelo. Lo importante es no confundir una cosa con la otra: moverse en tierra no equivale a despegar. Sí confirma, en cambio, que el proyecto se acerca al momento que lleva años marcando su narrativa. El siguiente gran salto no será simbólico: será verlo en el aire.

Imágenes | Airbus

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