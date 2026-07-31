China ha descubierto que los lugares históricos son un filón turístico. Así que los está construyendo por todo el país

Si algo saben bien Venecia, Florencia, Ámsterdam, Kioto o Seúl es que la "historia" es un enorme negocio. Cuando salen de sus países (incluso de sus regiones), a los turistas les gusta pasearse entre bulevares con solera y sentirse inmersos en su atmósfera, disfrutar de la arquitectura y rodearse de paisajes, costumbres y tradiciones distintas a las que ven en su aburrido día a día.

En China han tomado buena nota de ello. De ahí que, aunque el país es rico en patrimonio, esté impulsando la creación de pueblos y parques de nuevo cuño que emulan construcciones antiguas. Hay una palabra que lo explica: fanggu.

¿Por qué viajas? Buena pregunta, difícil respuesta. Cuando toca planificar las vacaciones hay gente que busca destinos de sol y playa, quienes se decantan por la montaña, quieren explorar nuevas ciudades o disfrutar de la naturaleza.

El enorme éxito de ciudades como Venecia, Roma, Marrakech, Kioto o el Bukchon Hanok Village de Seúl demuestra también que mucha gente persigue algo más: experimentar culturas distintas. Ver gente, costumbres, edificios, gastronomías que (en función del destino) evocan historia y exotismo.

¿Qué tiene que ver con China? China tiene cualquiera de los ganchos que antes mencionábamos, sobre todo para los turistas extranjeros. El país puede presumir de la Gran Muralla, la Ciudad Prohibida, Potala, el Gran Buda Tian Tan… el problema es que esos reclamos están repartidos a lo largo de su amplio territorio y no siempre resulta fácil conjugarlos con el turismo masivo, así que… ¿Por qué no ofrecerles a los visitantes exactamente lo que quieren? ¿Por qué no condensar la rica tradición china en nuevas villas o parques temáticos?

Es una pregunta interesante por varias razones. No solo permite a China enriquecer su oferta turística tanto de cara a su (potente) mercado interno como al extranjero, además le sirve para 'moldearlo' a su gusto. ¿Te gustaría evocar el ambiente de una famosa pintura de la dinastía Song o la rica mitología china? ¿Quieres ver cómo eran pueblos tradicionales que no han sobrevivido al paso de los siglos? No hay ningún problema. Todo eso puede recrearse desde cero con construcciones levantadas en pleno siglo XXI, pero de aspecto tradicional.

¿Es algo habitual? Lo suficiente como para que la cadena CNN acabe de dedicarles un amplio reportaje en el que cita varios ejemplos, como la Ciudad del Agua de Gubei, en Pekín. El nombre es evocador, igual que sus impresionantes paisajes con casitas tradicionales, calles empedradas, canales y faroles, todo cerca de la Gran Muralla. El problema es que en realidad es un gran parque temático.

Como relata Sonya King, de la CNN, no se trata de una villa antigua bien preservada, sino de un reclamo turístico construido hace poco más de diez años por una empresa estatal. De hecho la famosa guía Lonely Planet lo define como "un proyecto comercial construido en 2014". Incluso está descontextualizado. Lo que evoca es un pueblo típico de Jiangnan, construcciones propias del norte.

¿Por qué se construyó? Porque además de enriquecer la oferta de la región y brindar un pintoresco lugar de descanso a los turistas extranjeros y los propios chinos, Gubei ayuda a solventar los 'problemas' de la geografía local: si quieres disfrutar de la Gran Muralla en el norte y los 'pueblos acuáticos' del sur de China tendrías que coger un avión en Pekín y soportar varias horas de vuelo. Ahora puedes tener lo uno y lo otro con un trayecto en coche de dos horas.

¿Hay más ejemplos? Sí. Tenemos Datang Everbright, situado en Xi´an y que se inspira en la antigua dinastía Tang, o la Ciudad Vieja de Kashgar. No todos son pueblos modernos construidos como enormes parques temáticos, pero llega una búsqueda rápida en la hemeroteca para encontrar más ejemplos de atracciones relativamente modernas que beben del folclore y la tradición china.

Otro caso claro es Unique Henan: Land of Dramas, en Zhengzhou, que ofrece "una experiencia cultural inmersiva" basada en tradiciones e historias locales. El complejo se inauguró a mediados de 2021 y a finales de 2025 sumaba ya más de 58 millones de visitantes, el 80% procedente de fuera de la provincia.

"Hemos combinado obras de teatro, arquitectura, elementos del patrimonio cultural, gastronomía y productos culturales y creativos en un entorno inmersivo que ofrece un encuentro con la cultura de las Llanuras Centrales", señala a People´s Daily Online Liu Kaipeng, ejecutivo de la empresa operadora. Si nos vamos a Henan encontramos otro parque temático, el Jardín Quingming Shanghe, abierto en 1998 e inspirado en una famosa pintura de la dinastía Song (960-1279).

¿Y funcionan? Sí. Si los datos de Unique Henan no fueran suficientes, tenemos algunos más, divulgados por los propios medios chinos. Wansuishan Martial Arts City, un parque temático inspirado en la dinastía Song y las artes marciales, pasó de ingresar 80 millones de yuanes en 2022 a 1.270 millones el año pasado. El Parque de la Ciudad Milenio también anota aumentos interanuales de doble dígito tanto en la afluencia de visitantes como en nivel de facturación.

Las cosas tampoco parecen ir mal en Xiyou World of Adventures, en Huai´an, inaugurado en 2021 y que ha sabido aprovechar el tirón de 'Monkey King'.

¿Por qué ese tirón? En parte, conecta con un fenómeno bien conocido y que ya da pie a estudios académicos: el fanggu, la "exploración de reliquias historias" que ha ganado fuerza en China gracias en parte a las redes sociales.

La prensa del país se ha hecho eco también del tirón de los parques de estilo antiguo entre los jóvenes o del "turismo cultural" que combina el patrimonio, la conexión emocional y experiencias inmersivas. "Esta tendencia refleja el cambio de los parques temáticos de estilo chino, que se alejan de la replicación de modelos extranjeros", destacaba hace poco más de un mes People´s Daily.

Imágenes | Richard Mortel (Flickr) 1 y 2 y Gary Todd (Flickr)

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