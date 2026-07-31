Sony, sobre matar el formato físico en PlayStation: "Vamos a seguir adelante". Y Anonymous ha respondido

Ha pasado casi un mes desde que Sony anunciara el pasado 1 de julio que, a partir de enero de 2028, no habría más juegos en formato físico para PlayStation. Cuando lanzaron la bomba, pocos días después de que se anunciara que 'GTA VI' no llegará en formato físico, con todo lo que ello implica, se tiraron varios días sin comunicación alguna en redes sociales.

Era lógico, pues la reacción de usuarios (y pequeñas editoras) fue muy negativa. Desde entonces, han mantenido una postura de cierta soberbia relacionada con los clientes, pero por fin han hablado. Y, si tenías una mínima esperanza en una marcha atrás, no son buenas noticias.

La decisión de matar el formato físico va a misa.

Sony, por fin, habla. Las llamadas con accionistas son siempre aburridas. Mucho número que nos importa poco, pero este año están siendo de lo más interesantes. La de Sony es un ejemplo, ya que en ella se ha incidido en que el problema de la RAM no afectará a la fabricación de hardware en un año tan crucial como el del lanzamiento de 'GTA VI'.

Pero volviendo al formato físico, desde la compañía japonesa han respondido a la preocupación de los inversores sobre la reacción de los usuarios a la noticia de que las consolas PlayStation dejarán de tener juegos en formato físico. Aquí, la compañía apunta que entienden que los usuarios tenemos sentimientos fuertes al respecto, pero que da igual.

No se puede parar el progreso. "Hay varias razones por las que tomamos la decisión, y la principal es que la digitalización del contenido en general ha seguido su rumbo. No sólo para PlayStation, sino para todo tipo de contenido", apunta Sony.

Además, la compañía incidió en que esto es algo meditado y no tomado a la ligera, argumentando que, desde el anuncio, han "recibido varias opiniones y la gente tiene puntos de vista diferentes, y entendemos que la comunidad ha expresado esas opiniones. Invertimos mucho tiempo considerando todas las implicaciones, pero llegamos a esta conclusión y vamos a avanzar en ella".

Vamos, que si hace unas semanas ya dijimos que una marcha atrás no era viable porque Sony había empezado a reconvertir su fábrica de Blu-Ray de Austria, la principal a nivel mundial, esto pone la puntilla.

"Los videojuegos son amados por muchas personas. Es una forma de entretenimiento muy querida y está conectada con emociones como los buenos recuerdos. En un futuro de ecosistema digital, tenemos que seguir explorando cómo involucraremos a los jugadores" - Sony

Respuesta de Anonymous. La respuesta de Sony ha llegado tarde y no como una respuesta a sus usuarios, sino a sus verdaderos clientes: los inversores. Esto ya deja claras las prioridades de la empresa, pero unos días antes llegó la respuesta de Anonymous. Puedes esperar una reacción de "os vamos a hackear, preparaos, etc", pero... no. En un larguísimo comunicado en Twitter, Anonymous presenta la situación de una forma particularmente clara y con muchísimo rigor, hablando sobre qué ha anunciado Sony, qué va a ocurrir y, sobre todo, dos cuestiones importantísimas.

La primera es que la palabra "comprar" no significa lo que podemos pensar cuando hablamos de algo digital. Esto es algo que hemos dicho también por activa y por pasiva: los juegos, películas y canciones digitales que compramos no nos pertenecen. A no ser que podamos meter ese archivo en un disco duro externo y reproducirlo como queramos, no es nuestro y se trata de una simple licencia de uso.

Básicamente, pagamos por el permiso durante un tiempo indeterminado a poder reproducir ese contenido. Cuando la licencia caduca o por el motivo que sea, las compañías pueden retirar esos archivos aunque los tengamos instalados. Se ha visto con juegos y, más recientemente, con películas.

Compra físico. Pero la segunda cuestión es que Anonymous recomienda algo que también hemos dicho por aquí. Si te gusta la música, los videojuegos o las películas, compra en formato físico. No todos los juegos vienen ya con el juego dentro (que esto también es para estudiarlo), pero si tienes la posesión del objeto que contiene la licencia y esa licencia está en ese objeto, puedes seguir reproduciéndolo hasta que se pudra el disco.

Puedes hacer copias de seguridad y mantener el juego, en este caso, en tu posesión. Y no sólo tiene por qué ser un juego en formato físico: si juegas en PC, hay plataformas como GoG o itch.io en las que compras el juego, el dinero va a los desarrolladores y tú puedes bajarte los archivos para guardar esos juegos en un pen drive, en un disco duro, en un NAS o hasta hacerte tus copias físicas.

Pero, sobre todo, la recomendación de Anonymous y la mía es que compres físico mientras aún puedas. En el caso de los videojuegos, páginas como Does it Play? te permiten saber si un juego en formato físico trae el juego dentro para que lo conserves hasta el fin de los días, y si te interesa algo es mejor que lo compres ya. Porque los especuladores no van a tardar en empezar a hacer eso que tan bien se les da y queda apenas año y medio hasta que, al menos en PlayStation, deje de haber juegos en formato físico.

En Xataka | La preservación de videojuegos ya ha sido herida de muerte con Sony. El siguiente golpe viene de todo un país: Alemania