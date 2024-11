Muchos juegos están por perderse para siempre: GOG tiene un programa para preservarlos (y ya incluye más de 100 títulos)

Un estudio de la Fundación de Historia de los videojuegos señala que el 87% de los juegos clásicos lanzados en Estados Unidos se enfrentan a la posibilidad de desaparecer. Esta es una realidad que trasciende a la nación norteamericana. Muchos de los juegos a los que jugábamos hace años ya no son accesibles, y otros parecen seguir el mismo destino.

GOG, una plataforma de distribución de videojuegos que compite con Steam y Epic Games Store, ha puesto en marcha una iniciativa que tiene como finalidad abordar esta situación. Se trata de un programa de preservación de títulos clásicos que promete que cientos de títulos seguirán siendo compatibles con sistemas modernos, incluso cuando sus desarrolladores decidan olvidarlos.

GOG y su iniciativa para preservar videojuegos clásicos

La compañía asegura que su un juego es parte de su Programa utilizarán sus propios recursos para garantizar la compatibilidad a lo largo del tiempo. Esta iniciativa ya está disponible con 100 títulos entre los que podemos encontrar ‘Diablo: Hellfire’, ‘Heroes of Might and Magic’ y un bundle de ‘Resident Evil’. Los precios de estos títulos oscilan entre los 4,99 dólares y los 12,49 dólares.

Entonces, ¿cómo podemos encontrar los juegos del programa que promete preservarlos? Tenemos básicamente dos alternativas. La primera es explorar la propia página del programa. La segunda es utilizar el filtro “Good old games” del panel derecho para filtrar los resultados en la página principal de la tienda. Los juegos incluidos tendrán la etiqueta “Good old games” como podemos ver en la captura de pantalla.

Uno de los juegos incluidos en el catálogo de preservación de GOG

GOG afirma que trabajará para incluir más juegos a su programa en el futuro y que una vez que un juego ha sido añadido no debería desaparecer. Cabe señalar que la compatibilidad está limitada de momento para usuarios de PC con Windows. Todavía no hay planes para expandirla a macOS y Linux, por lo que los usuarios de estas plataformas no podrán disfrutar de este servicio.

Otros actores de esta industria también están trabajando para preservar los videojuegos. Microsof, por ejemplo quiere seguir apostando por la retrocompatibilidad de sus consolas Xbox. También encontramos iniciativas como la de la Biblioteca Nacional de España, que está ayudando a preservar miles de joyas.

