La preservación del videojuego es un importante problema. Xbox quiere solucionarlo con un departamento dedicado

Hay un pequeño gran problema con los videojuegos, y es su preservación. La cada vez mayor presencia del formato físico, la falta de soportes oficiales para jugar a títulos antiguos (y lo gris que es la emulación) y el cierre de tiendas digitales (véase el caso de Nintendo 3DS y Wii U) pueden provocar que algunos títulos se pierdan para siempre. Conservarlos es importante, ya sea por razones académicas o artísticas, pero no es sencillo. Por eso Xbox ha montado un departamento dedicado exclusivamente a ello.

Jugar hoy y jugar mañana. En una serie de correos obtenidos por Windows Central (que Microsoft, aseguran, ha confirmado) firmados por Sarah Bond, la presidenta de Xbox afirma haber creado une quipo dedicado a la preservación y la retrocompatibilidad. Según reza dicho correo:

"Hemos formado un nuevo equipo dedicado a la preservación de juegos, algo importante para todos nosotros en Xbox y la industria misma. Estamos construyendo sobre nuestra sólida historia de brindar compatibilidad con versiones anteriores a nuestros jugadores y seguimos comprometidos con perpetuar la increíble biblioteca de juegos de Xbox para que la disfruten las generaciones futuras de jugadores".

La retrocompatibilidad, clave para el futuro de Xbox. El equipo de Phil Spencer tiene claro que una de las bazas de su consola es, precisamente, la retrocompatibilidad. En una Xbox Series X|S puedes jugar a los juegos de Xbox 360, por ejemplo, y el objetivo de la compañía es que en la siguiente consola se puedan jugar a los actuales juegos de Xbox Series X|S. Según se dice en el correo del que hacen eco desde Windows Central, esta consola será "el mayor salto técnico de la historia en una generación".

Abrir la consola. Se espera que la firma de Redmond hable de esta iniciativa en el evento que tienen programado para el 9 de junio, pero parece claro que el plan de Microsoft para revitalizar el mercado de las consolas y potenciar sus dispositivos pasa por abrir su ecosistema. Más allá de ofrecer juegos exclusivos de una sola consola, Microsoft los está ofreciendo en consolas rivales y llevando a otras plataformas, como Steam o NVIDIA GeForce NOW. También está dispuesta a admitir tiendas de terceros, tal y como se confirmó hace poco, y ahora mueven ficha en cuanto a preservación.

Ecosistema. Y es que Xbox ya no es una consola, sino que es un ecosistema compuesto por hardware, servicios (Game Pass, World of Warcraft...), videojuegos para consolas y PC y juegos para móvil. Microsoft se ha convertido en todo un gigante de los videojuegos y ahora tiene una gran responsabilidad: que todo su contenido no caiga en el olvido.

No es una tarea sencilla. No lo es porque la industria actual no es la de hace unos años. Hasta hace no tanto bastaba con guardar el disco a buen recaudo para tener acceso indefinido al juego (virtualmente, claro. Las cosas pasan y los discos se pueden deteriorar). Sin embargo, actualmente lo digital ha cobrado muchísima importancia, hasta el punto de que existen consolas completamente digitales, sin lector de discos. Hasta el punto de que hay juegos cuyo disco solo sirve para verificar una enormísima descarga de cientos y cientos de gigas.

Preservar el videojuego en una industria tan digital no es una tarea sencilla

¿Qué pasa con los juegos que requieren una conexión a Internet permanente para jugar? Si la compañía de turno apaga los servidores mañana, ¿qué pasa con ese juego por el que el jugador ha pagado? ¿Qué pasa si la consola del año 2050 no me permite reproducir los juegos de mi actual consola? ¿Qué pasa con esos juegos que solo están disponibles en digital si cierta empresa decide cerrar la única tienda en la que estaban disponibles? ¿Qué pasa si "Juego 2" se lanza sobrescribiendo "Juego 1", haciendo que sea imposible acceder a él? Son muchos desafíos los que implica la preservación de ese arte.

Así se están conservando los videojuegos. Según la Video Game History Foundation, el 87% de los videojuegos clásicos están en peligro. Solo el 4,5% de los juegos de Commodore 64 se pueden comprar en una tienda digital actual. Si hablamos de Game Boy, apenas un 5,8% de juegos están a la venta en formato digital. En físico o los compramos de segunda mano o recurrimos a particulares. La forma más fácil de verlo es con este ejemplo: acceder a muchísimos videojuegos antiguos es como si para ver 'Titanic' tuvieses que conseguirla en VHS y reproducirla en tu propio reproductor.

Una forma de conservar los videojuegos es la emulación, aunque es un tema peliguado y perseguido. También hay iniciativas, como la de Biblioteca Nacional de España, que conserva ejemplares de videojuegos publicados en nuestro país entre 1983 y la actualidad. Otras, como Hit Save! (organización sin ánimo de lucro dedicada a estos fines), también promueven la conservación de los juegos, su historia y materiales físicos y digitales. Sin embargo, todavía queda muchísimo trabajo por hacer.

Imagen | Pexels

En Xataka | Microsoft ha lanzado una tostadora con forma de Xbox Series S para tostar el logo de Xbox en el pan. ¿Por qué? Porque puede