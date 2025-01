Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14T, MacBook Air y mucho más en el primer Ahórrate el IVA de El Corte Inglés del año

El Corte Inglés no ha tardado demasiado tiempo en lanzar la primera campaña Ahórrate el IVA del año. En ella, podemos encontrar descuentos de lo más interesantes en algunos de los móviles con mejor relación calidad precio del mercado, en aspiradoras sin cable o incluso en ordenadores de Apple. En este artículo os dejamos las cinco mejores ofertas de la campaña que estará disponible hasta el 19 de enero.

Xiaomi 14T por 495,76 euros, uno de los móviles de Xiaomi con mejor relación calidad precio, sobre todo con esta oferta.

por 495,76 euros, uno de los móviles de Xiaomi con mejor relación calidad precio, sobre todo con esta oferta. MacBook Air (2023) M2 por 1.179 euros, un buen ordenador portátil de Apple que ofrece un buen rendimiento y eficiencia.

por 1.179 euros, un buen ordenador portátil de Apple que ofrece un buen rendimiento y eficiencia. Nothing Ear (a) por 73,55 euros, unos auriculares Bluetooth que no sólo destacan por su diseño: también lo hacen por integrar ChatGPT

por 73,55 euros, unos auriculares Bluetooth que no sólo destacan por su diseño: también lo hacen por integrar ChatGPT Samsung Galaxy S24 Ultra por 949 euros, un móvil que destaca por su pantalla y por todas las actualizaciones que recibirá en los próximos años.

por 949 euros, un móvil que destaca por su pantalla y por todas las actualizaciones que recibirá en los próximos años. Dyson V11 advanced por 412,37 euros, un completísimo aspirador sin cable que ofrece una muy buena autonomía.

Xiaomi 14T

El Xiaomi 14T se lanzó por todo lo alto con dos campañas que incluían un televisor o un reloj y unos auriculares de la marca. Tras ello, hemos visto algunos descuentos, como los del Black Friday, aunque de forma muy puntual. Desde entonces siempre ha rondado cerca de su precio oficial, hasta que ha llegado El Corte Inglés con su campaña Ahórrate el IVA para dejar la versión más básica (256 GB) por 495,76 euros. Eso sí, PcComponentes también ha bajado el precio del Xiaomi 14T y se puede encontrar incluso más barato: por 459,98 euros.

El Xiaomi 14T es un móvil que destaca en bastantes aspectos, al menos por su precio: su pantalla es una delicia teniendo en cuenta el rango de precio en el que se mueve sin ningún tipo de oferta, sus cámaras firmadas por Leica ofrecen un excelente resultado y la inteligencia artificial ofrece opciones variadas y útiles de forma recurrente y no de forma muy puntual.

MacBook Air (2023) M2

Durante la campaña Ahórrate el IVA de El Corte Inglés podemos comprar el MacBook Air (2023) con el mejor descuento de la tienda hasta la fecha. Su precio es de 1.179 euros y destaca principalmente por su chip M2, por contar con un puerto MagSafe, por su rendimiento y eficiencia y también por la calidad de su construcción. En cambio, si prefieres un portátil de 13 pulgadas en lugar de 15, el MacBook Air (2024) se puede encontrar en Amazon incluso más barato: por 1.169 euros.

Nothing Ear (a)

Nothing es una marca que se ha ganado a una buena parte de consumidores gracias al particular diseño de sus productos. Los Nothing Ear (a) son uno de sus auriculares Bluetooth más económicos, pero sus características son de lo más interesantes incluso para los más exigentes. Sí, el diseño es uno de sus puntos fuertes, pero también lo es que integra ChatGPT, disponen de cancelación activa de ruido y son bastante cómodos. Su precio en este caso ha bajado hasta los 73,55 euros.

Samsung Galaxy S24 Ultra

¿Qué podemos decir del Samsung Galaxy S24 Ultra que no se haya dicho ya? El móvil más top de la marca dentro de la línea Galaxy S ha recibido bastantes descuentos durante los últimos meses, siendo el actual de El Corte Inglés uno de los mejores. Se puede encontrar por 949 euros en la tienda y por 939 euros en MediaMarkt. Los motivos por los que siempre recomendamos este modelo son por su excelente pantalla, por un equilibrio general impecable y por todos los años en los que recibirá actualizaciones del sistema operativo.

Dyson V11 advanced

Limpiar la casa es aburrido, pero con ayuda todo es mucho más sencillo. Dyson es una de las mejores marcas en aspiradores verticales, y aunque sus modelos suelen ser bastante caros de vez en cuando reciben descuentos que los dejan a precios muy competitivos. Es el mismo caso del modelo Dyson V11 advanced, que ha bajado hasta los 412,37 euros en El Corte Inglés. Destaca tanto por su pantalla LCD que muestra información relativa a la batería como por su autonomía de hasta 60 minutos y su gran potencia de succión. Además, retirar la suciedad del depósito es tan fácil como pulsar tan sólo un botón.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

