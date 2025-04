OpenAI primero fue a por Google: ahora está yendo a por Amazon y sus jugosos afiliados

ChatGPT acaba de integrar una función de compras que permite buscar productos, ver recomendaciones personalizadas y redirigir a tiendas para completar la compra. Esta novedad se va a ir desplegando para todos los usuarios, tanto de pago como gratuitos, incluso sin necesidad de registro.

Por qué es importante. OpenAI está invadiendo el territorio de gigantes del comercio electrónico con un enfoque que prioriza la conversación natural sobre las palabras clave.

Los resultados se basan en preferencias personales y reseñas de varias fuentes, incluyendo publicaciones editoriales y foros de usuarios, sin necesidad de que hayan pagado por el posicionamiento: "No son anuncios, no están patrocinados", ha dicho Adam Fry, de OpenAI, para dejar claro qué no es esta novedad.

Y ahora qué. Los editores que viven de ingresos por afiliación podrían ver cómo sus ingresos se reducen, aunque OpenAI no ha detallado cómo compartirá el valor generado.

Fry se limita a indicar que "experimentarán con diferentes modelos" después de perfeccionar la experiencia de usuario. Altman ha sugerido un sistema de comisiones por afiliación sin vender posiciones prioritarias.

Entre líneas. La integración de la función de memoria con las compras (excepto en Europa y otros países) aporta una ventaja diferencial: esta combinación permitirá recomendaciones ultrapersonalizadas basadas en conversaciones anteriores.

Por ejemplo, si un usuario menciona en chats previos que solo usa ropa negra de cierta marca y posteriormente busca "camisas para una entrevista", ChatGPT recordará esta preferencia y filtrará automáticamente los resultados, mostrando opciones en negro de esa marca específica, sin necesidad de repetir estos criterios cada vez. Esa mezcla es, comercialmente hablando, dinamita.

El contexto. Este movimiento da una vuelta de tuerca más, con ventajas importantes, a lo integrado por competidores como Perplexity con "Shop like a Pro" y la sección "Investigado con IA" de Google Shopping.

OpenAI ya había hecho una incursión en el comercio electrónico con Operator, su agente que puede navegar por webs para ayudar en compras, aunque con resultados iniciales menos fluidos que esta nueva implementación.

En Xataka | A OpenAI le falta por tener un navegador propio. Google acaba de ponerle el suyo en bandeja

Imagen destacada | Xataka